Afera prisluškivanje: Ima li RS paralelni obavještajni sistem?

Ko, kako i kada može prisluškivati, jasno je precizirano zakonskim rješenjima. Sve što se dešava mimo zvaničnih institucija, te njihovog naloga – može se karakterisati kao krivično djelo. Upravo u tom kontekstu brojne najave krivičnih prijava protiv Dodika i Lukača, među kojima i ona Transparency Internationala. Ima li RS paralelni obavještajni sistem, koji nema zakonsko uporište, pitaju se. Dok pojedini stručnjaci iz oblasti sigurnosti navode kako je i ovo samo još jedna u nizu Dodikovih političkih obmana.

Jedna od posebnih istražnih radnji, tzv. prisluškivanje, zakonito je ukoliko postoji osnov sumnje da je neko počinio krivično djelo, te nadležni sud po prijedlogu tužioca naredi telekom operateru ili drugom pravnom licu koje ove usluge vrši, da dostave podatke o korištenju telekomunikacijskih usluga sumnjivog lica. Jedino na taj način mogu kasnije biti korišteni kao dokaz. Riječ je o članu 137. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske. A ista situacija je i u ostatku države.

“Svako onaj ko nezakonito prisluškuje mora snositi zakonske kosekvence, mi smo demokratska država, stremimo ka euroatlantkim integracijama i postoje tačno propisima u Zakonu o krivičnom postupku ko, kako i kada se može prisluškivati odnosno kada se mogu koristiti posebne istražne radnje od strane i policije i tužilaštva i suda, sve je propisano ko predlaže, ko donosi naredbe. Ja mogu garantirati prema informacijama koje sam dobijao iz FUP-a da nikada nije bilo zloupotreba te vrste”, kazao je Aljoša Čampara, ministar unutrašnjih poslova FBiH.

A upravo zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo, neovlašteno prisluškivanje, Transparency International danas je podnio prijavu protiv Milorada Dodika. Iako danas Dodik tvrdi da je riječ o političkoj igri – iz Transparencya napominju kako je navodio vrlo konkretne detalje i sadržaj samog prisluškivanja. No, priča ide i dublje.

“Nije samo ovdje pitanje njegovih izjava već ukoliko su one tačne to navodi na zaključak da su unutar samog Ministarstva unutrašnjih poslova RS stvorene zapravo nekakve paraobavještajne strukture koje izlaze apsolutno iz svojih nadležosti, a koje zapravo samo služe određenim političkim i pojedinačnim ciljevima ne samo gospodina Dodika, nego kompletne vlasti u Repubici Srpskoj”, smatra Ivana Korajlić, Transparency International BiH.

Dekanu Fakulteta za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu, Nedžadu Korajliću već kada je čuo Dodikovu izjavu, bilo je jasno, da će sutra naći opravdanje da kaže kako prisluškivanja nije bilo. Smatra da je riječ o krajnje neodgovornoj političkoj izjavi.

“Hvala bogu da nije policijska država ali s druge strane, vidimo da vrlo često se dešavaju različiti načini zloupotrebe zakona, kršenja procedura od javnih nabavki, pa nije isključeno i neovlaštenog slušanja. Naravno to može biti za neke dnevnopolitičke svrhe i da se to koristi, naravno da postoje mogućnosti da se ljudi slušaju na različite načine i to može biti mimo zakonskih procedura ali to ne može sutra imati značaja za krivični postupak ali može biti značajno ljudima da se ucjenjuju, da se dovode u neugodnu situaciju, da izlaze određeni snimci, razgovori, što bi bilo loše. Ja vjerujem da gospodin Lukač, i znam da on to dobro poznaje i ne vjerujem da će da uđe u tako nešto”, kazao je Korajlić.

Da je riječ o šali, nada se i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić.

“Ja želim da vjerujem da se gospodin Dodik šalio jer u ovoj zemlji niko nema pravo da prisluškuje opoziciju i duboko vjerujem da se to nije dogodilo. U ovoj zemlji se može neko prisluškivati samo na osnovu naloga Tužilaštva BiH ili drugog nadležnog suda, političari ne smiju da budu prisluškivani bilo da su iz vlasti ili opozicije ja se nadam da su ta vremena u BiH prošla”, istakao je.

Reakcija je stigla i iz Ambasade SAD u BiH. Ne mogu, navode komentarisati navodne radnje pojedinih političari, ipak ističu:

“Pravo na privatnost i izražavanje različitih gledišta zakonom je zagarantovano svim građanima u BiH – uključujući i političke aktere. Praćenju pojedinaca ili stranaka bez ovlaštenja za posebne istražne mjere nema mjesta u demokraciji i nezakonito je u BiH.”

Članovi opozicije, predstavnici nevladinih organizacija – koji su najavili i podnijeli krivične prijave protiv Dodika kažu, nije prvi put da on javno priznaje kako je djelovao mimo zakonskih procedura ili da prijeti neistomišljenicima. Ono što uvijek izostane jeste reakcije Tužilaštva BiH.

N1