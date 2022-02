Almedin Šišić: Javnost mora znati pozadinu napada na mene

Na Facebook profilu Jasmina Mulahusića objavljen je uvredljiv sadržaj prema uredniku portala Inforadar koji se odnosi na odgovor koji je Šišić jednoj od korisnica napisao na Twitteru.

OSCE je osudio prijetnje glavnom uredniku portala Inforadar Almedinu Šišiću koje je mu je na Facebooku uputio Jasmin Mulahusić, koji je široj javnosti poznat po organiziranim internet hajkama na političare i novinare.

– OSCE BiH osuđuje ciljanje i prijetnje na glavnog urednika portala inforadar.ba, Almedina Šišića. Ovakva vrsta uznemiravanja novinara je neprihvatljiva i opasna i mora se istražiti i sankcionirati – napisali su na Twitteru iz OSCE-a dodajući hashtag #NovinarstvoNijeZločin.

Mulahusić je rekao da joj je Šišić prijetio i psovao je, između ostalog, napisao da je on “plaćenik koji radi protiv države, bot i pokvarenjak”.

Nakon reakcije OSCE-a, oglasio se i urednik Inforadara Almedin Šišić kazavši „Meni je jako stalo da se u vezi s ovom novom hajkom radikalnog SDA bota Mulahusića zna sve doslovno, od početka do kraja, zato što je ovoga puta otišao korak dalje pokušavši da iskoristi naklnost javnosti i patrijarhalno-zaštitnički odnos prema „ženama“, a što je ružno i podlo iskonstruisano, što ću tek da objasnim. Vjerujem, dakle, da je sve to dio plana SDA za obračun s nama nezavisnim medijama i pojedincima koje Izetbegović smatra najodgovornijim zato što su izgubili Sarajevo (a mi smo s tim upoznati i to smo očekivali, i tačno znamo, poimenice, ko stoji iza toga). Žalosno je što odgovornim ne smatra sebe i sve one saradnike koji su producirali silne afere, ali to je neka druga priča.

U konkretnom slučaju, sve krenulo od jednog mog tvita u kojem sam upozorio na tendenciju objavljivanja slike Bakira Izetbegovića na društvenim mrežama, s rječju PODRŠKA, a što su radili ministri, članovi i agitatori SDA kao nešto što je trebalo da amortizira moguću izdaju interesa BiH u Neumu, nakon čega sam, uz ostalo, najgnusnije izvrijeđan („da sam četnički okot“, da sam „izrod“ „izdajica“ i sl.) s jednog anonimnog Twitter naloga koji ni po čemu, naglašavam, NI PO ČEMU, nije ličio na ženski, niti je upućivao na ženski, odnosno da je vlasnik naloga žensko. Ne bih da imenujem taj nalog i dajem mu dodatni publicitet, jer su sa svim upoznate nadležne agencije.

U ovom slučaju nije bitno ni što sam ja dobrovoljac u odbrani BiH i tri puta ranjeni branilac Sarajeva, već onaj osjećaj gađenja da vas na takav način pokušavaju dehumanizirati oni čiji su roditelji pobjegli na zapad da bi oni kao njihovi nasljednici danas mogli na najbrutalniji način vrijeđati nas koji smo im omogućili odrastanje daleko od ove kaljuže. I otkuda u tim ljudima toliko jeda i mržnje prema istinskim branicima države, suživota u njoj i njenog kosmopolitizma samo zato što nisu SDA, ili što kao profesionalnici u svom poslu kritiziraju politike SDA?

Dakle, tek nakon što sam odgovorio na sve te najgnusnije uvrede, u dva naverata i psovkom (s ove distance gledajući to nisam trebao – i žao mi je pogotovo jer oni to upravo i žele i to ih i hrani, no i ja sam čovjek od krvi i mesa), tek mi je tada je vlasnik tog naloga dao do znanje da je, ko biva, u pitanju žensko. Dakle TEK TADA, a što se vidi i po svim tvitovima koji su spašeni i dati na raspologanje agencijama koje provode istragu o ugružavanju moje sigurnosti.

Ja, naravno, to i dalje ne znam, niti mogu da znam da li je to istina (što u ovom slučaju i nije toliko bitno), no to je onda Mulahusić planski iskoristio da cijelu priču iskonstruiše i pokrene novu hajku na mene, drugu unazad 12 mjeseci, spinujući da ja „vrijeđam, psujem i prijetim sestrama“.

Ono što je nažalosnije jeste da se u hajku na mene i portal Inforadar.ba uključio i Dženan Selimbegović, potrčko SDA i zamjenik sekretara Predsjedništva BiH, protiv kojeg ću da podnesem posebnu krivičnu prijavu za ugrožavanje sigurnosti – a to mu nije prvi put i to je već radio i prema drugim kolegama, a posebno kolegicama! – i on je već prijavljen Predsjedništvu i ADS-u kao državni službenik i sigurno se neće završiti samo na tome.

Također su o svemu obaviještena nedlažena tužilaštva, federalni MUP, SIPA, OSCE i američka ambasada u BiH i Udruženje BiH Novinari koji su u svemu formirali predmet, već su policije i Tužilaštva formirali predmete po mojim prijavama.

Na kraju želim da poručim da se silno varaju svi oni koji misle da će ova šaka nezavisnih medija i novinara, koji brane obraz profesije i pokušavaju dati doprinos u demokratizaciji društva i normalnijeg života, pri tom često noseći glavu u tobri, biti lovina raznih radikala i plaćeničkih SDA botova. Posebna priča je sam Mulahusić, SDA kukavica, koja sa sigurne patriotske udaljenosti od nekoliko hiljada kilometara već godinama nekažnjeno targetira novinare koji kritički pišu o SDA i kojem su – a što je posebna žalosna priča – legitimitet dali Bakir Izetbegović i Fadil Novalić javno se slikajući slikajući s njim, no prema svim informacijama s kojima raspolažem on neće moći da radi to što radi još dugo.” zaključio je Šišić.