Centar grca u dugovima, radnici optužuju direktora za prijetnje i malverzacije

Odabrana grupa zaposlenih u Centru za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida, a.d. Banjaluka, zahvaljujući privilegijama direktora, plaćeni su daleko više od onih koji održavaju proces rada za neredovni i “iscjepkani” minimalac bez doprinosa.

Ovo tvrde radnici koji su juče stupili u jednočasovni štrajk upozorenja, a direktora Željka Ubiparipa optužili za verbalne, pa čak i fizičke napade, te teško narušavanje međuljudskih odnosa unutar preduzeća, dijeljenje radnika u povlaštene kategorije i one koji to nisu, te gomilanje dugova koji sada prijete da dostignu vrijednost imovine.

Šest godina bez doprinosa

U pismu koje su radnici uputili Ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite, navodi se da u Centru vlada haos, da je aktuelna uprava firmu dovela u velike dugove, zbog čega joj je vrlo često i blokiran račun u banci.

„Jedino korist ima nekoliko ljudi uključujući direktora i njegove bliske saradnike, a mi ostali radnici jedva sastavljamo kraj sa krajem“, pišu radnici.

U pismu radnika se dodaje da im doprinosi nisu uplaćeni šest godina, zbog čega pojedinci koji treba da idu u penziju ne mogu da ostvare to pravo.

„Radnicima se isplaćuju plate u neredovnim četvrtinama, tri plate su isplaćene samo direktorovim saradnicima. Njima se redovno isplaćuju pune plate, kao i dodatni bonusi na osnovu odluka Centra i to na iznose veće od 1.000 KM. Ne postoji sistematizacija radnih mjesta, zapošljavaju se zdravi ljudi bez ikakvih pravila, a rijetke su osobe sa invaliditetom koje mogu da dobiju posao u Centru. Šefica komercijale (ime poznato redakciji) zaposlila je svoja dva rođena brta. Šefica računovodstva (srednja stručna sprema) je zaposlila kćerku, koja je po zanimanju učiteljica i to u istu kancelariju sa sobom. Donedavna čistačica, a po zanimanju šnajderica je misteriozno postala grafički dizajner, poslovno napredovala i postala čak predsjednik sindikata radnika“, navodi se, između ostalog, u pomenutom pismu.

Dugovi Centra iznose oko tri miliona maraka što ozbiljno ugrožava njegov dalji rad. Prema dobavljačima dugovi su porasli na 800.000 maraka, od čega za struju 620.000 KM, zbog čega je potpisan reprogram čija mjesečna rata iznosi 4.191,95 KM. Dug prema UIO BiH iznosi 6.580 KM, prema Poreskoj upravi RS preko 2,2 miliona maraka itd. Dugovi su postojali i prema radnicima, ali su nedavno izmireni.

U razgovoru sa novinarima eTrafike, sindikalni predstavnik Centra Miroslav Gnjatović naglašava, da je pomenuto pismo, koje je poslato na adresu Vlade RS, Gradske uprave, Inspektorata, te više medija, u potpunosti izignorisano. Kaže da radnici traže redovne plate i uplatu doprinosa za sve godine unazad i to pod hitno. Za ovo su ostavili rok do 30. aprila.

„Iz ministarstva je neko proslijedio pismo direktoru, pa je galamio na radnike. Predstavnici sindikata su išli kod ministra Milunovića, obećao je mnogo, ali ništa nije realizovao. Inspekcija nije uradila svoj posao iako smo ponudili dokaze da pravnik i direktor mijenjaju pravilnik o radu po volji“, ističe on.

Prijetnje i šamar

Suočeni sa pomenutom situacijom i strahom za opstanak, radnici su odlučili da stupe u štrajk.

„To je bio još jedan povod da se direktor, krajem prošle godine, izgalami na nas. Ovoga puta je i prijetio. Rekao je da će osnovati svoj sindikat i razbiti naš. Predsjednica sindikata je tada dala ostavku. Direktor pritišće Vladu da se isplati novac, ali i sačuva njegova pozicija“, ističe Gnjatović za naš portal.

Gnjatović govori da su radnici u Centru pod neopisivim pritiskom i da su međuljudski odnosi maksimalno narušeni, te da su ljudi uplašeni.

“Niko ne zna šta se nama sve tamo dešava i čemu smo sve izloženi i prepušteni, ali postoje snimci na kojima se jasno čuje kako psuje i prijeti radniku. Jednog radnika je ošamario”, tvrdi Gnjatović.

On kaže da radnici insistiraju da se ispita regularnost rada menadžementa Centra.

“Imamo dokaze za nezakonitosti i tražimo da se izvriši revizija poslovanja. Na primjer, postoje dva pravilnika o radu sa istim datumom, pečatom i brojem protokola, jedan originalni, a drugi je falsifikovan, a koji im omogućava da rade šta hoće i mijenjaju koeficijente. Sve smo mi to dokazali. Odnio sam to u radnu grupu koju je formirao ministar i pokazao im. Razgovarali smo, pravnik koji je tu bio rekao je da je to za tužbu, a onda se nije dogodilo ništa. Dolazila nam je inspekcija i utvrdila samo da nije uplaćena plata na vrijeme. Ostalo nisu ni kontrolisali. Šalju nam kontrole samo radi reda, niko ne radi svoj posao”, kaže sindikalac i dodaje, da su štrajk podržali i pojedini radnici koji nisu članovi sindikata.

Podijelio radnike

On priča da je direktor odavno trebalo da bude smijenjen, ali da uživa podršku stanara Centra, zato što im je snizio stanarinu.

“Nama dugovi rastu, premašili su tri miliona, gotovo kolika je vrijednost preduzeća. Došao je trenutak da se moramo na ovaj način boriti za naša osnovna prava. U nekom određenom vremenu vidjećemo šta se promijenilo i ako ne bude značajnih promjena, idemo pred zgradu Vlade RS i tražićemo tamo da se smijeni postojeće rukovodstvo. Već smo to tražili, ali nas tjeraju da preduzmemo radikalnije korake”, kaže on.

Boro Kvrgić, koji radi 23 godine, kaže da je po dolasku aktuelnog direktora u njemu video dobrog i poštenog čovjeka, ali da se to, kako kaže, brzo promijenilo.

“On je nama smanjio neke troškove i to je to. Bilo mu je bitno da postigne dogovor sa nama. Međutim, milioni dugova govore nešto sasvim drugo. Tu je bilo dosta projekata koji su započeti. Uložio se novac i za nekoliko mjeseci ništa ne funkcioniše. Ne vidim koja je svrha. Sve je propadalo. Šta god da je dotakao, to je upropastio. Mene je to lično pogodilo, da neko dobija platu u cjelosti, a mi u dijelovima. Imam malo manje od 700 KM platu. Malo njih ima više od 900 KM, a znamo i ko. Njemu bliski ljudi. Nama je to ponižavajuće, kad smo saznali da nismo svi u istom sosu. To me najviše pogodilo”, priča on.

Njegov kolega Radenko Stjepanović, koji radi 30 godina, kaže da je još prije dvije godine treblo da ode u penziju, ali da mu to nije omogućeno.

“Nisam mogao otići u penziju jer mi nije bio povezan radni staž. Tek sad su se stekli uslovi, kad su pod

pritiskom uplaćeni doprinosi za nas šest koji idemo u penziju”, ističe Stjepanović.

Direktor negira optužbe

U decembru prošle godine Sindikalna organizacija Centra je donijela odluku o stupanju u štrajk upozorenja radi pokušaja zaštite profesionalnih, ekonomskih, socijalnih i radničkih prava. Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite je obećalo poslati inspekciju, pa je on odgođen. Inspekcija je 11. januara ove godine utvrdila da nisu bile isplaćene plate za oktobar i novembar 2021. godine i naređeno je da one budu isplaćene.

Sindikalci tvrde da inspekcija nije profesionalno i savjesno obavila svoje zadatke pa je izražena sumnja u njihovu nepristrasnost.

Željko Ubiparip, direktor Centra, kaže da su optužbe radnika i predstavnika sindikata neosnovane, a da mu uopšte nije jasno zašto su zakazali štrajk danas, kada su im sve plate isplaćene. O fizičkom i verbalnom napadanju radnika, tvrdi on, nema ni govora, a kaže i da se danas kaje jer je prema njima bio toliko susretljiv.

“Neka nađu samo jedan delikt kao primjer, šta sam ja to uradio i koga sam napadao. Ja sam gore sedam godina i sad baš u momentu kada imam koronu, kada imam problema i kada nam Vlada Srpske pomaže i izlazi u susret, počinju štrajk. To sve predvode jedan od bivših radnika, sada penzioner, koji želi da nastavi raditi po ugovoru o djelu i drugi koji je tražio da mu zaposlim sestru. Obojici sam rekao da to ne mogu jer smo prebukirani i u ovim uslovima nema mjesta za nove ljude”, kaže Ubiparip za eTrafiku.

Direktor Centra potvrdio je da plate isplaćuje u četvrtinama, a kao objašnjenje za to ponudio je činjenicu da se vrlo često dešavaju blokade računa zbog nagomilanih dugova.

“Istina je da je plata u četvrtinam, ali samo zato jer ne smijem da čekam kada će nam se dogoditi neka sitna blokada računa pa da svi ostanu bez plata. Ipak, u toku mjeseca svi dobiju kompletnu zaradu. Izlazio sam im u susret možda i više nego što treba i to slobodno recite. Kad god dođu u stanje potrebe ili imaju neki problem, davao sam i unaprijed platu da im pomognem. Ako sam tu grešan, neka sam. Onima koji imaju velike kredite i koji ih moraju servisirati redovno sam uvijek pomagao jer je ljudski, ali mi nije jasno otkud priča o mobingu i napadanju sada, a sedam godina toga nije bilo. Meni to nije svojstveno, kao čovjeku,+ da ikoga napadam. Čak se i inspekcija posljednji put kada su dolazili čudila navodima prijave jer nema argumenata”, tvrdi Ubiparip.

Dva pravilnika o radu

On priča da je naslijedio dug od 690.000 maraka, 16 neuplaćenih doprinosa i kašnjenje tri plate. U takvoj situaciji, nakon godinu dana, priča on, tražio je ili da Centar postane ustanova koja se finansira iz budžeta ili da se poveća finansiranje.

Mijenjanje pravilnika

“Dobili su četiri neto plate za mjesec i po dana, što sam im i najavio. Prvo su nam nedostajala obrtna sredstva, ali da smo nadoknadili pred Novu godinu i sve završili za mjesec dana. Nije tačno da im je plate dalo Ministarstvo, jednu jeste, ali tri smo zaradili iz proizvodnje”, kaže on.

On tvrdi da iza svega stoje povrijeđene sujete koje narušavaju uspješne pregovore sa Vladom Srpske.

“Mi smo svi tu ostarili zajedno, tehnologija nam je zastarjela, nismo konkurentni i teško možemo da pratimo ostale. Nikada nijedan radnik nije kažnjen odbijanjem od plate, ali sada mi je zbog toga žao. Nisam nikada rekao da ću osnivati sintikat i razbijati njihov, meni je postojanje sidnikata normalno i potrebno. Njihovi zahtjevi su u domenu koji se njih ne tiču. Trebalo bi da se bave platama, doprinosima i pravima radnika. Poslali su hiljadu pisama prema Vladi i Ministarstvu, stalno mijenjaju zahtjeve, proširuju ih i često lažu”, rekao je on.

Ubiparip je potvrdio postojanje dva pravilnika o radu donesena iste godine, a za ovaj drugi kaže da nema datuma i da ima tako male i zanemarljive izmjene.

“Štrajkači sada traže da se plate obračunavaju po stručnim spremama, a sve vrijeme se bunili ovi zdravi sa stručnim spremama, jer imaju minimalne plate”, kaže on.

Problemi traju godinama

Nikola Šobat, predsjednik Sindikata medija i grafičara Republike Srpske kaže da problemi u Centru traju godinama unazad i da se oni moraju sistematski rješavati.

“Ovdje postoje sakriveni ugovori o radu i kršenje zakona prilikom isplate plata radnicima. u Centru nema kolektivnog ugovora o radu koji bi regulisao primanja radnika na jasan način. Mi tražimo da se regulišu prava radnika, da se napravi i potpiše kolektivni ugovor i u skladu sa tim ugovori o radu, da svi radnici dobijaju platu, a ne samo odabrani i da se ne dijele ljudi, a da se uradi adekvatna kontrola rada menadžmenta preduzeća i ispitaju navodi radnika”, rekao je Šobat.

U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite rekli su nam da su upoznato sa razlozima štrajka upozorenja radnika Centra i njihovim zahtjevima, jer su ih prehodno o svemu obavijestili.

“U prethodnom periodu je održano nekoliko sastanaka sa predstavnicima Sindikalne organacije i Nadzornog odbora Centra u cilju što potpunijeg sagledavanja stanja. Formirana je i radna grupa od predstvanika ovog ministarstva, sindikalne organizacije i rukovodstva Centra, da sačini detaljnu informaciju o stanju na osnovu čega će ministarstvo pripremiti informaciju Vladi Srpske (koja vrši funkciju Skupštine akcionara tog privrednog društva) i predložiti preduzimanje određenih mjera sanacije stanja”, rekli su u ministarstvu.

Vlada je u proteklih deset godina doznačila Centru 2.607.505 КM, od čega je samo u 2021. godini 507.029 КM, a sve u svrhu investicionih ulaganja, isplate duga Upravi za indirektno oporezivanje BiH (238.000 КM), za finansiranje osnovne djelatnosti profesionalne rehabilitacije, plaćanje dobavljača i obezbjeđenje repromaterijala za proizvodnu djelatnost.

Inače, kako je Centar akcionarsko društvo, direktora imenuje Nadzorni odbor Centra, a ne Vlada i on odgovara Nadzornom odboru. Ministar i Vlada nemaju nadležnost kada je riječ o imenovanju direktora i njegovoj odgovornosti.

“Za kontrolu trošenja sredstava odgovaraju direktor i Nadzorni odbor, jer je riječ o akcionarskom društvu, a ne o ustanovi”, napominju iz ovog ministarstva.

Vlada je prije štrajka upozorenja već preduzela konkretne mjere prema Centru i u decembru 2021. godine uplatila sredstva u iznosu od 142.274 КM za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za radnike Centra koji su ispunili uslove za starosnu penziju i sredstva u iznosu od 90.000 КM za nabavku repromaterijala i plaćanje dobavljača, kako bi se omogućilo nesmetano obavljanje djelatnosti Centra.

Inače, direktor Centra Rajko Ubiparip kadar je Socijalističke partije, koja je dio vlasti u Republici Srpskoj. Ministar Milunović njegov je partijski kolega.

