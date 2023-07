Crveni kombi se opet “crveni” ili naški rečeno “deeskaliraj” Stevandiću!

Nenad Stevandić – foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Sloboda govora predstavlja samo jedno u nizu univerzalnih ljudskih prava, prava svakog pojedinca u cijelome svijetu. Zbog toga se kaže da je neko pravo univerzalno ljudsko pravo, jer treba važiti za svakog pojedinca podjednako u cijelome svijetu. Ali postoje vrste govora koje uopšte ne ciljaju na istinu, ono što nazivamo „baljezganjem“.

Vrijeme u kome živimo stavlja nas sve na probu. Uloga neovisnog i objektivnog novinarstva u današnjem vaktu je za sve nas od iznimnog značaja. Snaga javne riječi štiti istinu, ljubi slobodu i njeguje pravdu. Empatija, tolerancija, obzirnost, kritični stav pa i samo očuvanje zdrave inteligencije su trajne zadaće neovisnog i objektivnog novinarstva.

Zato osjećam svoju moralnu i patriotsku dužnost da kao rođeni Banjalučanin reagujem na izjave “importiranog” Banjalučanina iz Titovog Drvara i predsjednika Narodne skupštine bh. entiteta RS-a (NS RS-a) Nenada Stevandića. Banjaluka ga ni po čemu nije zaslužila jer, nekad grad dobrih ljudi je zahvaljujući Nenadu i njemu sličnim iz 90-ih postao grad na lošem glasu.

Nenad se svakodnevno obraća bh. javnosti i tu nema ništa sporno jer mu i funkcija koju obavlja to dozvoljava i on to zdušno zloupotrebljava. Sporne su izjave u kojima preovladava narativ 90-ih godina, dezinformacije pune notornih laži, sinhronizovanih od zvaničnih vlasti bh. entiteta RS-a i Republike Srbije, nedostatak kulture i što se njegove tvrdnje obilato koriste kao instrument specijalnog rata i potkopavanja temelja bh. državnosti i bh. demokratskog multietničkog tkiva.

Mnogim političarima kako u BiH tako i Srbiji ništa nije “sveto“ pa da bar 11. jula “zavežu” i “otćute”, na dan velike tuge i žalosti, kada se u Potočarima sahranjuju žrtve genocida, jednog od najvećih zločina počinjenog nakon Drugog svjetskog rata. Naprotiv, oni prkose, vrijeđaju, puštaju muziku i ponižavaju našu inteligenciju.

Juče, 11. jula 2023. godine Nenad Stevandić u programu RTRS-a vrijeđa, ne samo žrtve genocida u Srebrenici, već i sve slobodoljubive Bosance i Hercegovce tvrdeći kako je “Republika Srpska demokratski i pravno uređena država” te kako je “BiH protektorat i nezrela zemlja”. Kao đak Dobrice Ćosića, Nenad laže maštovito, stvaralački i inventivno jer je laž najveći srpski državni interes.

Zašto bi ljudima poput Nenada Stevandića ­­išta bilo “sveto” kada su ti isti, u agresiji na BiH činili najgnusnije zločine nad nedužnim ljudima a da za to nikada nisu odgovarali? Zločini nad Banjalučanima i Kotorvarošanima, od zloglasnog crvenog kombija pa do junačenja “hrabrog” Stevandića dok neustrašivo tuče civile u policijskoj stanici, upada u kuće koji niko ne brani, istjeruje i premlaćuje nesretne stanare, presreće na ulici rijetke prolaznike i sa svojim do zuba naoružanim specijalcima ih tuče i cipelari. Prisjetimo se samo predizbornog spota koji je predstavila stranka Ujedinjena srpska u kojem se šalje nedvosmislena poruka RS-a bez Albanaca, Hrvata i Bošnjaka!

Ratno “junačenje” Stevandića kada je tukao civile i obračunavao sa neistomišljenicima iz 90-ih ima danas svoj nastavak u specijalnom ratu širenja laži o bh. entitetu RS kao “demokratski i pravno uređenoj zemlji”.

Umjesto “cipelarenja”, ubijanja i ponižavanja nevinih ljudi Stevandić danas pribjegava taktici „haluciniranja“ te kako je tobože bh. entitet RS država.

Jeste ali u panjevima Stevandiću! RS je bh. entitet a upravo Srebrenica zajedno sa stratištima nesrpskog stanovništva u Biljanima, Tomašici, Korićanima, Prijedoru, Kozarcu i brojnim drugim stratištima generator geneze njenog nastanka. I zato se i bojiš! Sve što je stvoreno na nepravdi i zločinu upitno je i dugoročno neodrživo. Zar se pravi karakter bh. entiteta RS-a ne reflektuje baš kroz funkciju koju Stevandić obavlja kao predsjednik bh. entiteta NS RS-a?

Stevandić šalje poruke o zatvaranju OHR-a, protektoratu, i o “državi” RS. Zato i saziva u četvrtak sastanak sa svim predsjednicima skupština lokalnih zajednica u bh. entitetu RSa. Ponovo “istura” druge na prvu liniju kako bi spasio svoju kožu. I danas zajedno sa Miloradom Dodikom, Stevandić se obratio bh. javnosti govoreći o posljednjim aktuelnim političkim temama. Kako je već poznato, Dodik i vlast u bh. entitetu RS su protiv stranog uticaja u BiH, i zalažu su da se izbace strane sudije iz Ustavnog suda BiH. Stevandić je, govoreći o toj temi kazao da je “danas nerazumljivo da Bošnjacima sudija bude Albanac nego Bošnjak iz Sarajeva”. Stevandić se pravi da ne razumije da mu je mozak ostao u 90 im te nije “preživio” evolutivni razvoj posljednjih 40-ak godina. Ova činjenica u stvari jedan dobar dokaz da Bošnjaci svojom tolerantnim pristupom daleko od njegovog svijeta isključivosti i podjela među ljudima.

Naši Bosanci i Hercegovci širom svijeta sjede u parlamentima, ustavnim sudovima, upravama velikih javnih i privatnih preduzeća. I to ne smeta ni Šveđanima, Amerikancima, Nijemcima… Dva su razloga; za to treba stručnost, obrazovanje i lojalnost. A ne njihova imena i vjerska pripadnost.

Vrijeme je sazrelo da se zatvori – ali ne OHR – već upravo Nenad Stevandić za niz nedjela počinjenih od ’92 pa do danas. Kako za ratne zločine koji nikad ne zastarijevaju tako i za petokolonaštvo.