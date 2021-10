DAVOR DRAGIČEVIĆ: Vraćam se po pravdu, boriću se i protiv onih koji su zloupotrijebili pokret

Foto: Sinisa Pasalic/ RAS/Srbija

Davor Dragičević, otac ubijenog Davida Dragičevića iz Banjaluke, vraća se u Bosnu i Hercegovinu krajem ovog mjeseca. Davor je napustio Banjaluku 31. januara 2019. godine, na 22. rođendan ubijenog sina i našao utočište u Beču, u Austriji.

Razgovarala: Ljiljana Kovačević – Žurnal.info

“Pao mi je kamen sa srca i nestao je veliki pritisak koji sam osjećao. Odluka je konačna. Do kraja oktobra ću se vratiti u Banjaluku“, rekao je Davor Dragičević u razgovoru za Žurnal.“

Šta je presudilo za odluku o povratku?

“Austrijske vlasti odbile su me za politički azil. Tražio sam politički azil, jer takva vrsta azila ima težinu i mnogo bi mi to pomoglo u procesima koje namjeravam voditi pred međunarodnim sudovima. Odbili su me. Nudili su mi vizu, radnu vizu, sve to sam odbio. Zahvalan sam državi Austriji što me primila kada sam morao otići iz Banjaluke, jer mi je bio ugrožen život. Međutim, uvjeren sam da je procedura oko političkog azila koji sam tražio prerasla u politički proces u koji su umiješane austrijske vlasti, kao i institucije iz BiH i Republike Srpske. Simptomatično je da je sudija koja je vodila moj slučaj, kada je bilo gotovo izvjesno da ću dobiti azil, na samom kraju skinuta sa slučaja i on je dodijeljen drugom sudiji. Kada je Davidova majka, Suzana Radanović, nedavno bila u Tužilaštvu BiH, glavna tužiteljka Gordana Tadić joj je rekla da je austrijska policija bila u Tužilaštvu BiH i raspitivala se o meni i da je ona potvrdila da sam napustio BiH jer mi je bio ugrožen život. Bilo kako bilo, sada mi je pao kamen sa srca. Vraćam se po pravdu za svoje dijete.“

Kakve reakcije očekujete po povratku u Banjaluku i BiH?

“Ništa me ne može i neće skrenuti sa puta traganja za istinom i pravdom za moga Davida. Stotinu hiljada puta sam rekao da je režim odgovoran za ubistvo mog djeteta. Isto tako želim da stavim do znanja da postoje ljudi koji su se okoristili o moju i tragediju moje porodice.“

Na koga konkretno mislite?

“Na pojedine opozicione političare. Kad dobijem pravdu za Davida, okrenuću se protiv svih koji su zloupotrijebili moju tragediju i pokret ‘Pravda za Davida’.“

Da li ćete se politički angažovati nakon povratka u Banjaluku?

“Na čelu političke stranke Pokret za pravdu je Ozren Perduv, koji jako dobro radi taj posao. Moj prioritetni cilj je da pronađem pravdu za svoje dijete, a nakon toga ću se politički angažovati, jer je situacija tu katastrofalna. To je moj dug prema Davidu, ali i svim ljudima koji su stali iza mene kada je moje dijete ubijeno.“

