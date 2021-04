Deseto Otvoreno pismo građanske inicijative “KLUB 100 – PLUS” Valentinu Inzku: DOGOVORENA ZABRINUTOST ILI…..?

Ilustracija: Šukrija Meholjić

Pokušajte slijediti zov vlastite savjesti! Ne dozvolite da se ponovi scenario svjetske sramote – “Srebrenica `95”! Sačuvajte dostojanstvo žrtve! Vratite nadu bh. građanima u povrat otete budućnosti! Nametnite zakon o zabrani negiranja genocida! Završite mandat u stilu pravednika! Budite kočničar negatorima prošlog, kao i potencijalnim planerima evt. novog, genocida! Djelom pokažite da okosnica aktivnosti Ureda visokog predstavnika i Vaša lično stoji čvrsto na braniku odbrane principa pravednosti u svjetlu srebreničke genocidne ISTINE!

Deseto Otvoreno pismo građanske inicijative “KLUB 100 – PLUS” Visokom predstavniku međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Valentinu Inzku prenosimo u cijelosti:

Poštovani gospodine Inzko,

Sudeći po medijskim najavama Vaš neobično dug mandat (12 godina) na funkciji Visokog predstavnika u BiH se bliži kraju. U kojoj mjeri ste uspjeli na ovoj veoma časnoj i odgovornoj funkciji procijenit će Vaši nalogodavci. Mi iz građanske inicijative “KLUB 100 – PLUS”, a vjerujemo i većina građana BiH a posebno preživjele žrtve sudski dokazanog genocida u Srebrenici, sigurno nećemo upotpunosti biti zadovoljni Vašim radom ako ne uspijete u nakani da Parlamentarna skupština BiH donese ili pak Vi nametnete veoma važan Zakon o zabrani negiranja genocida. To ste nam dužni, jer ste to javno obećali građanima BiH. Mi Vas evo ovim pismom deseti put podsjećamo na to Vaše neispunjeno obećanje. Teško je preživjeloj žrtvi razlučiti šta je više boli daljina genocida ili blizina njegovog poricanja.

Gospodine Inzko,

Nauka je nedvosmisleno dokazala da je završna faza genocida njegovo negiranje. Implementacija ovog naučnog postulata je našla jako uporište u bosanskohercegovačkoj ratnoj i post-genocidnoj/dejtonskoj stvarnosti. U toku genocidne agresije na Republiku BiH srpski zločinci su svoj zločin pokušavali sakriti od očiju javnosti zatrpavajući žrtve zločina u masovne jame, potom ih premještali u sekundarne a zatim u tercijarne grobnice. Nakon rata svjedočimo, evo punih 25 godina u nazovi “bh. daytonskom miru”, da velikosrpske ultranacionalističke vođe pokušavaju realizirati ratom neostvarene ciljeve upotrebom anticivilizacijske revizije historijske, sudske i naučne istine o karakteru rata u BiH preko lansiranja poruka mržnje i secesionističkih tendencija do blokade i negiranja države BiH, sa fokusom na poricanje, prikrivanje i manipulisanje žrtvama sudski dokazanog zločina genocida u Srebrenici. Negiraju i neće da čuju vrisak vrele krvi, njihovom kamom pokošene nevine mladosti, koji se do neba čuo a koji i danas odzvanja sa stratišta širom BiH, od Prijedora pa do Srebrenice. Zašto? Možda jedan od odgovora leži u mislima srpskog pisca i ideologa Dobrice Ćosića, nazvanog “ocem srpske nacije”, koji davno, između ostalog, izreče: “…Laž je u samom biću Srbina….Laž je vid srpskog patriotizma i potvrda naše urođene inteligencije….” Izgleda da ćemo još dugo čekati da se pojavi srpski Willy Brandt koji će smoći snage da stane pred svoj narod i sve nas, te istinski prizna i osudi agresiju na BiH, pokloni se žrtvama pravno dokazanog genocida u Srebrenici, pokaje se, izvini i zatraži oprost za monstruozna nedjela koja su pripadnici srpskog naroda počinili nad nedužnim civilima. Daleko je srpska katarza, a time i pomirenje agresora i žrtve, jer još nije razbijena iluzija u srpskom narodu da oni koji su organizovali i provodili najveći zločin u novijoj historiji BiH i Evrope nisu heroji srpskog naroda nego, naprotiv, najveći zločinci koje civilizacija pamti. Politika dogovorene mržnje i laži s obje strane Drine, a i Une, je nažalost postala pravilo ponašanja u današnjem kontaminiranom bh. društvu. Virus političkog nemorala je okupirao istinu i principe pravednosti te zaledio povratak idile suživota naroda u BiH. Na djelu je, pred očima svijeta, svakodnevna psihološka agresija, prije svih, na bošnjačku kulturu pamćenja, bosanski identitet, teritorijalni integritet i suverenitet stoljetne nam domovine BiH.

Gospodine Inzko,

“Kad istina nije slobodna, ni sloboda nije istinita” (Žak Prever)

Godinama je na sceni konstrukcija lažnog narativa o karakteru rata u BiH, obimu ratnih zločina, manipulaciji žrtvama rata…., što dolazi iz kuhinje nedovoljno kažnjenog izvršioca genocidne agresije. Ima li kraja Vašoj, a i našoj, infantilnoj naivnosti da će se politički predstavnici tri konstitutivna naroda u BiH međusobno dogovoriti i naći izlaz iz začaranog, vješto upakovanog u dejtonski mirovni okvir, bosanskohercegovačkog labirinta? Mi ga ne vidimo. Zato Vas još jednom molimo da upotrebite Vaše ovlasti, bogato diplomatsko iskustvo i znanje te napravite taj strateški iskorak iz unaprijed dogovorene matrice međunarodne zajednice o zabrinutosti, šutnji i ravnodušnosti, ispunite Vaše javno obećanje dato građanima BiH i nametnete Zakon o zabrani negiranja genocida. Duboko smo ubjeđeni da bi donošenje ovog Zakona napravilo toliko željenu prekretnicu u bh. društvu, zasigurno predstavljalo kočnicu silama destabilizacije i razbijanja države BiH, te doprinijelo procesu pomirenja naroda na Balkanu a u konačnici bi to bio svjetionik na putu strahom ispunjene neizvjesnosti države BiH ka opštem boljitku i Euro-atlantskoj zajednici. Ne obazirite se na neutemeljene prijetnje, bezočne laži i geopolitičke floskule koje se lansiraju linijom Moskva – Beograd – Banja Luka. Nametnite Zakon i time pošaljite nedvosmislenu poruku sadašnjim i budućim generacijama u BiH, regionu i svijetu da bolna istina o pravno presuđenom genocidu u Srebrenici je sudski nepobitna činjenica koja nema alternativu. Neka Vam bude dodatni vjetar u leđa za Vašu odluku i fluid istine, što nam tako snažno zrači iz kolosalnog filma slavne bh. redateljke Jasmile Žbanić “Quo Vadis, Aida?” favorita za osvajanje najprestižnije svjetske filmske nagrade OSKAR, koji svojom porukom o neviđenoj oluji zločina genocida u svoj svojoj gorkoj tuzi i boli, vlaži oči i ispunjava šokantnom nevjericom srca dobronamjernih ljudi širom svijeta.

Gospodine Inzko,

Mi, pokretači Građanske inicijative “KLUB 100-PLUS”, ostajemo jedinstveni i odlučni u našoj ljudskoj borbi i obavezi prema svim nedužnim žrtvama genocida, u čije ime Vam se obraćamo i zbog kojih nećemo posustati.

S, poštovanjem,

Građanske inicijativa „KLUB 100-PLUS“

Da ova peticija ne bi doživjela “KULT ZABORAVA”, građanska inicijativa “KLUB 100 – PLUS” će sve dok ne nametnete ovaj zakon, svakog 12. u mjesecu podsjećati Vas i Vaše nadređene iz međunarodne zajednice, na sva Vaša i njihova mnogobrojna neispunjena obećanja.

Građansku inicijativu “KLUB 100 – PLUS” za sada čini 131 građanin i prijatelji Bosne i Hercegovine iz 27 zemalja.