Elektroprivreda RS tri od četiri javne nabavke sklopila direktnom pogodbom!

Elektroprivreda Republike Srpske potrošila je u protekle četiri godine 1,8 miliona maraka na javne nabavke koje su sklopljene direktnom pogodbom! Od 715 ugovora o javnim nabavkama koje je analizirao portal INFOVEZA čak 530 ugovora je sklopljeno direktnim sporazumom, odnosno 74 odsto potpisanih ugovora.

Najviše para građana Srpske direktnim sporazumom podijeljeno je po osnovu reklamiranja sportskih događaja i usluga promovisanja – 683.113 KM. Pare za usluge promovisanja dobili su, između ostalih FK „Rudar“ iz Prijedora (6.000 KM), Podrumi manastira Tvrdoš (5.960 KM), Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Univerziteeta u Banjoj Luci (3.000 KM), Marketing agencija „Mania“ (11.000 KM).

Za usluge promovisanja direktnim sporazumom pare je dobio i „Glas Srpske“ (6.000 KM), Klub studenata Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci (2.000 KM), Unija studenata RS (5.000 KM), FK „Leotar“ (6.000 KM), Savez opština Istočne Hercegovine (6.000 KM), Muzej Hercegovine (6.000 KM).

Po 6.000 maraka za usluge promovisanja direktnim sporazumom dobili su i Muzej RS, Narodna i univerzitetska biblioteka RS, Dječije pozorište RS i Muzej savremene umjetnosti RS. Na čelu Muzeja RS nalazi se član Socijalističke partije Miladin Savić. Direktor NUBRS je Ljilja Zečić Petrović koja je ujedno i odbornik SNSD-a u Gradu Banja Luka i član Savjeta za kulturu Gradskog odbora SNSD-a Banja Luka, baš kao i direktorica Muzeja savremene umjetnosti RS Sarita Vujković. Dječije pozorište RS vodi Ljiljana Labović koja je prije imenovanja na tu funkciju u socijaliste „utekla“ iz NDP-a Dragana Čavića.

Direktnim sporazumima je ERS štampala i vizit-karte i to za 11,775 KM. Materijali za računare, računarska oprema i dijelovi za računare takođe su nabavljani direktnim sporazumima i to za 27,486 KM. Elektroprivreda RS je direktnim sporazumom sklopila i dva ugovora za nabavku alkoholnih i bezalkoholnih pića u vrijednosti 8.913 maraka.

Među zanimljivijim javnim nabavkama su i – štampane knjige. ERS je, prema dostupnim podacima, direktnim sporazumom sklopila 19 ugovora za štampane knjige, a poslovi su bili teški 40.000 maraka. „Mašala“ narodnih para je potrošeno i na nabavku novina, revija, periodičnih publikacija i časopisa – 24.778 KM. Direktnim sporazumom.

Prema trenutnom Zakonu o javnim nabavkama gornja granica do koje može da se provodi direktni sporazum je 6.000 KM. To znači da sve nabavke koje ne prelaze ovaj iznos mogu da se ugovaraju direktno sa jednim ponuđačem kojeg izabere institucija, preduzeće ili ustanova. Pored toga, u ovim slučajevima ne postoji potreba za raspisivanje konkursa, javno nadmetanje više ponuđača, odnosno mogućnost da se neko sa strane uključi i poremeti planove ugovornog organa i firme sa kojom je već unaprijed dogovoren posao. A sve bi to bilo neophodno da vrijednost nabavke pređe pomenutu vrijednost i za jednu marku.

Pojedine ustanove su dobijale ugovore direktnim sporazumom i po nekoliko osnova. Tako je, na primjer, Ferijalni savez RS dobio pare i za oglašavanje i za promovisanje. Oba puta po 6.000 KM. Jednom 2018, drugi put prošle godine. Česte „mušterije“ direktnih sporazuma su i Sportsko društvo „Leotar“ (dva puta po 6.000 KM), Ženski košarkaški klub „Leotar“ (dva puta po 6.000 KM) i Košarkaški klub „Leotar“ (dva puta po 6.000 KM). Svi ovi sportski kolektivi su ove pare dobili za usluge promovisanja.

Za „podršku voznom parku“ sklopljeno je deset ugovora direktnim sporazumom. Vrijednost tih ugovora je 18.777 KM. Navigaciona oprema i praćenje i nadzor nabavljeni su dva puta, a vrijednost potpisanih ugovora iznosila je 10.925 KM. Za pranje vozila potrošeno je 21.531 KM. I to se odnosi samo na one nabavke koje su sklopljene direktnim sporazumom.

Direktnim sporazumom je nabavljen i pribor za vozila koji je, u konačnici, koštao 15.000 KM. Osiguranje motornih vozila iznosilo je 20.500 maraka. Velika stavka u javnim nabavkama koje su sklopljene direktnim sporazumom je i održavanje softvera/programska podrška/nabavka softvera za šta je izdvojeno 44.700 KM.

Održavanje liftova po direktnom sporazumu koštalo je 11.897 KM. Skoro stotinu hiljada maraka – 96.840 – Elektroprivreda RS dala je kroz direktne sporazume za savjetodavne usluge u oblasti zdravstva, bezbjednosti i poslovanja. Za antivirusne pakete izdvojeno je tri puta po 6.000 KM. Pokloni i nagrade direktnim sporazumom nabavljani su tri puta – prvi put za 5.970 KM, drugi put za 5.969 KM i treći put za 5.969 KM.

Na oglašavanje je direktnim sporazumom otišlo 42.532 KM. Posao su redom dobijali RTRS, Herceg radio-teleevizija (nekoliko puta), ATV, „EuroBlic“, Korona radio, Agencija za izvođačku umjetnost „Fantasy production International RS“, JU Centra za informisanje i obrazovanje. U ovu grupu spadaju i usluge (neposrednog) marketinga koje su, via direktni sporazum, dobili Centar za filzofiju i teologiju i Rukometni klub „Leotar“. Poseban slučaj predstavlja Herceg radio-televizija koja je od ERS direktnim sporazumima dobila 16.000 KM za sedam javnih nabavki. Ova kuća je dobila i 15.000 KM ua usluge promovisanja, oglašavanja, marketinga i televizijske produkcije, ali putem konkurentskog zahtjeva.

Kompanija „Porobić“, koja je i ranije označena kao jedna miljenika vlasti u Istočnoj Hercegovini, putem direktnih sporazuma dobila je samo 2.753 KM od ERS. Ali, tri ugovora potpisana 2018. i 2019. godine na osnovu otvorenog postupka i konkurentskog zahtjeva donijele su ovoj kompaniji još 269.757 KM. Podsjećamo da je ova kompanija u 2019. godini dobila poslove od Grada Trebinja i „HET-a“ u vrijednosti od oko 800.000 KM. Ono što je najzanimljivije je da je upravo „Porobić“ prihvaćen za izvođača radova na izgradnji zatvorene tržnice na Trgu slobode u Trebinju i to tako što je njihova ponuda od 630.000 KM bila jedina na tenderu!

Društvo za reviziju i konsalting „Deloitte“ dobilo je u proteklih nekoliko godina više vrijednih poslova u Republici Srpskoj. „Deloitte“ je, između ostalog, dobio 9,4 miliona KM za savjetovanje „Autoputeva RS“, kao i 555.750 maraka za kontrolu kvaliteta implementacije i realizacije Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS) vrijednog više od 25 miliona KM.

Elektroprivreda RS planira da u naredne tri godine angažuje tim ekonomskih i pravnih stručnjaka čije će konsultantske usluge platiti 4,5 miliona maraka. Nema sumnje da će među firmama koje će dobiti dio ovog kolača biti i „Deloitte“ koji je od 2017. do 2019. godine sa ERS potpisao deset ugovora, od toga čak osam direktnim sporazumom. Tokom 2017. godine potpisana su četiri ugovora, a vrijednost svakog pojedinačnog ugovora iznosila je 5.900 KM, baš kao i ugovori koji su potpisani naredne, 2018. godine. Prošle godine je „Deloitte“ potpisao dva ugovora putem direktnog sporazuma – jedan je iznosio 4.200, a drugi 5.900 KM. Pored toga, „Deloitte“ je dobio još dva posla – prvi u ograničenom postupku vrijedan 128.800, a drugi u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja vrijedan 80.000 KM.

„Prointer“ je sa ERS potpisao samo jedan ugovor putem direktnog sporazuma i to prošle godine. Vrijednost ugovora iznosila je „samo“ 3.368 KM. Ipak, ova kompanija nije ostala kratkih rukava, jer su u otvorenim postupcima zaradili daleko više para. U četiri javne nabavke putem otvorenog postupka „Prointer“ je od ERS dobio 2,7 miliona maraka. Najveći posao, sklopljen ove godine, iznosio je 2,1 milion maraka, a partner „Prointeru“ bila je kompanija „Lanako“.

I „Nestro petrol“ putem direktnih sporazuma uzima „sitnu lovu“ – jednom 1.272, drugi put, 1.177, treći put 1.518, a četvrti put 1.117 KM. Ipak, otvoreni postupci su „nešto drugo“ i tu „kaplje“ velika „lova“ – 2017. godine 122.662, godinu dana kasnije 113.988, prošle godine 155.608, a ove godine „samo“ 37.493.

Kompanija „Dimex“ je generalni zastupnik „Spring Aira“ za BiH. „Spring Air“ je kompanija koja na tržištu „nudi široku paletu različitih mirisa“, a njihovo dugogodišnje iskustvo „omogućava im da izvrše profesionalnu aromatizaciju prostora“. „Dimex“ je sa ERS u samo četiri godine potpisao 17 ugovora, ali nijedan ugovor nije podrazumijevao „aromatizaciju prostora“, već popravke fotokopirnih aparata, nabavku mašina za hartije, blokova za bilješke, reklamnog i kancelarijskog materijala, polica, tonera i kuhinjske opreme. Od ovih 17 ugovora direktnim sporazumom je potpisano – 12, a vrijednost tih ugovora iznosi 57.125 KM. U otvorenim postupcima „Dimex“ je zaradio dodatnih 100.000 KM, dok je jedan ugovor, dobijen na osnovu konkurentskog zahtjeva, bio „težak“ 24.450 KM.

Prodavnice prehrambene robe „Peron“ sklopile su sa ERS 29 ugovora. Ukupna vrijednost tih ugovora je 176.924 KM. EERS je od „Perona“ nabavljala ribu, alkoholna i bezalkoholna pića, hljeb, mlijeko i mliječne proizvode, jaja, povrće, voće, orašaste plodove, poklone i nagrade. Sklopljeno je 11 ugovora direktnom pogodbom. Njihova vrijednost je 31.733 KM. Razlika se odnosi na uogovore sklopljenje otvorenim postupkom i konkurentskim zahtjevom.

Za usluge promovisanja 3.500 KM dobio je i Božidar Vučurević.

Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini RS Nebojša Vukanović više puta je govorio i pisao o javnim nabavkama u preduzećima koja pripadaju ERS. Vukanović smatra da je ERS, kao i većina javnih preduzeća u Srpskoj, prćija vlasti.

– Podsjećam da je aktuelni direktor ERS Luka Petrović rukovodio javnim nabavkama dok je radio u Hidroelektranama na Trebišnjici. Model je isti – mnogo direktnih sporazuma, a na otvorene postupke se redovno javljaju iste firme. Na tenderima se često prijavljuje samo jedna jedina kompanija koja kasnije i dobija taj posao – kazao je Vukanović.

Jasno je, dodaje on, zašto Elektroprivreda RS loše posluje. Javne nabavke imaju, smatra Vukanović, pogrešan koncept.

– To je pljačka države. Nijedan ugovor nije sačinjen kako treba. Uglavnom su to direktni sporazumi, jer tako može da se daje i kapom i šakom. Uglavnom podobnima. Kako tonere može da nabavlja kompanija koja prodaje parfeme? ERS sve to posmatra kao partijski plijen – kazao je Vukanović.

Ugovorni organi, kaže on, često koriste direktne sporazume, jer nema ograničenja da to mora biti deset odsto od ukupnog budžeta za javne nabavke. Sada postoji ograničenje da se direktni sporazumi mogu provoditi samo do 6.000 KM.

– To je kod nas odmah postala najčešća zloupotreba zakona, jer ugovorni organi rade na takav način veliki broj nabavki – zaključio je Vukanović.

Novinar Goran Dakić rekao je da niti Zakon o javnim nabavkama, niti pravilnik o direktnom sporazumu koji je sačinila Agencija za javne nabavke BiH kao model za ugovorne organe ne sadrže odredbe kojima bi se ovaj postupak limitirao na razuman procenat ukupnog godišnjeg budžeta nabavki ugovornih organa.

– Ovo je izuzetno važno pitanje jer je dosadašnja praksa obilovala situacijama izbjegavanja transparentnijih postupaka javnih nabavki, naročito dijeljenjem istovjetnih nabavki na više dijelova u korist direktnih sporazuma. Direktni sporazumi koje je potpisala ERS to najbolje svjedoči. Toliki broj direktnih sporazuma prilikom javnih nabavki naprosto ne može da bude opravdan – kazao je Dakić.

Zbog dosadašnje prakse prečestih zloupotreba kada je u pitanju primjena direktnog sporazuma, naročito dijeljenjem istovjetnih nabavki na više djelova radi izbjegavanja transparentnijih postupaka nabavki, potrebno je uvesti odredbe kojima bi se ovaj postupak limitirao na razuman procenat ukupnog godišnjeg budžeta nabavki ugovornih organa.

– Naravno, to niko ne želi da uradi, jer onda ovakva pljačka ne bi bila moguća. Ova analiza je pokazala da je putem direktnih sporazuma iz ERS izvučeno 1,8 miliona KM. Ne treba da objašnjavam, pogotovo ne sada, koliko je to para i šta sve za te pare može da se kupi – rekao je Dakić.

Direktor ERS Luka Petrović nije odgovarao na naše pozive i poruke.

