Ferida Duraković: SREBRENICA, tri slike

Jutros sam u svom FB inboxu našla tri poruke.

Jedna je od sjajnog srpskog pjesnika Tomislava Marinkovića, koji kaže:

Draga Ferida, sve naslage tužne prošlosti koje se stiču i najviše bolno odzvanjaju u današnjem danu, želim da podelim sa tobom. Nemam nikog drugog kome bih mogao da iskrenije prenesem, uz iskrenije razumevanje, svoje osećanje postiđenosti i tuge. Grlim te!

Druga je od Zorana Žmirića, sjajnog hrvatskog pjesnika, koji mi je poslao svoju pjesmu:

šutjeli smo dok je munib pričao

kad bi ljudi vidjeli

kako munib muminović

glavinja po srebrenici

i razgovara sam sa sobom

upitali bi ga:

brko, je l’ se ti to moliš

ili razgovaraš s nekim?

ili te nešto boli?

na to bi se munib zaustavio

pa se osvrnuo oko sebe tražeći riječi

koje je više puta progutao negoli izgovorio

briznuo bi u plač i prokašljao:

bole me nedžad, mensur, mustafa i redžep.

i tu bi svaki razgovor završio

jer ljudi nisu znali što bi više rekli

jednom su ga

na godišnjicu srebreničkog genocida

za tv upitali

od kud on jedini muškarac

među srebreničkim majkama

rekao je:

zar oca ne boli isto kao i majku?

svi su odšutjeli munibovo pitanje

jer među svima koji su ga čuli

nije bilo čovjeka

koji je odjednom sahranio četiri sina

možda bi munibu bilo lakše

da ih je i on mogao sahraniti

no kosti njegove djece

ostale su rasute po bosanskim gudurama

a njemu je ostalo samo

da gaca po ulicama

kao pokisao golub

i da se moli

ili da razgovara sa sobom

ili s mrtvim sinovima

praveći se da ga ništa ne boli

na koncu je munib muminović izdržao

sve što čovjek može izdržati

izrazgovarao je sa sobom

sve što je mislio

da si je imao reći

potom je otišao u kladanj

u džamiju

i tamo se objesio

kad čovjek odluči skončati u božjoj kući

znaš da je tu nešto jako pogrešno

kao što je pogrešno to

što čovjek u jednom danu

mora ostati bez četvero djece

kao što je pogrešno to

što nitko u srebrenici ne zna

s kim je munib razgovarao šepesajući ulicama

pogrešno

kao što je pogrešno to

što nitko u srebrenici ne zna

o čemu rahmetli munib danas razgovara

s rahmetli mu sinovima

pogrešnije od toga da si čovjek oduzme život

odustajući od boga koji kaže

da nema pogrešnije stvari

od oduzimanja vlastitog života

nad time čovjek može smo zašutjeti

A treća je od moje sestre, izbjeglice s Grbavice, koja se od 1992. godine, nakon četiri razne zemlje u svijetu izbjeglištva, sa dvoje djece smirila u Danskoj:

Jesi li vidjela u kakvom se kamionu prevozili ostaci Srebrenicana… u kamionu koji je oslikan drvima, molim te… Ima li iko tamo da to vidi? Rasplakala sam se.

Svakoj od tih poruka valja se do zemlje pokloniti. I trećoj. I trećoj! Koja, kako i treba, vidi kako politika u svoje ralje, bez neophodnog osjećanja respekta, bez empatije i rafiniranosti koju traže te hiljade smrti duge dvadeset tri duge godine, preuzima organizaciju nečega što treba biti najuzvišeniji čin žalovanja, koja treba biti krajnji izraz visoko rafiniranog muslimanskog osjećanja za mjeru i ukus. Zašto je to izostalo jučer?

Je li neko, u bezočnoj predizbornoj trci, zaboravio koliko je važna forma cijelog tog događaja?

I zašto već jednom majke Srebrenice, prateći neprolaznu i neizlječivu bol svojih majčinskih srca, ne uzmu u svoje ruke cijelu organizaciju godišnjice?

Već godinama u vezi s tim ne mogu govoriti ništa. Ova pjesma je od 2006. godine sve što sam mogla dati tim nesretnim ženama.

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

(2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018)

Da mi je

Već jednom

Leć u oni grob

Kojeg nema

Kraj dijeta moga

Kojeg nema

Da mu rukice zgrijem.