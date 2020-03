Institucionalno uništavanje Instituta

Institucije Republike Srpske su među najodgovornijima za stanje u Institutu za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju (IUGE) Republike Srpske, čiju propast sada pokušavaju da fakturišu radnicima. Iako su imali brojne zakonske instrumente da zaustave urušavanje ove javne ustanove od strateškog značaja, gotovo ni jedan od njih nije iskorišten. Sa druge strane, prema raspoloživoj dokumentaciji do koje je portal CAPITAL došao istražujući sunovrat Instituta, jasno se vidi kako je u presudnim momentima po njegovu sudbinu reakcija jednostavno izostala.

Podsjećamo, Uprava krim policije MUP-a Republike Srpske izuzela je obimnu dokumentaciju iz IUGE Republike Srpske, u sklopu istrage koju Republičko javno tužilaštvo vodi protiv sad već bivšeg direktora ove ustanove Stevana Jovanovića i Upravnog odbora, zbog zloupotrebe službenog položaja.

Jovanović je po sopstvenom priznanju poslove sklapao bez ugovora, naplaćivao ih po vlastitom nahođenju, te poslovao sa prijateljima i vlastitim sinom. To je uz velike kredite, obaveze po osnovu poreza i dugove prema radnicima odvelo IUGE RS u stečaj koji bi mogao biti otvoren ovih dana.

Kadrovsko zatrpavanje

Prema sopstvenom priznanju Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, inače nadležnog za rad Instituta, problemi u radu nastali su na samom početku, tačnije 2015. godine.

Tada je došlo do spajanja Novog urbanističkog zavoda RS i republičkog Instituta za ispitivanje materijala i konstrukcija u Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske.

U informaciji koja je iz ovog Ministarstva u junu prošle godine upućena u kabinet Predsjednika Vlade RS, i koja je u posjedu CAPITAL-a, oni navode kako je iz Novog urbanističkog zavoda RS umjesto 15 preuzeto svih 34 radnika bez ikakve potrebe, što je bilo protivno njihovim stavovima.

„Naš stav je bio da se u novoosnovanu instituciju preuzmu samo kvalitetni i stručni kadrovi, a da se preostali proglase tehnološkim viškom. Ovaj stav nije realizovan već je preuzeto svih 34 radnika, a u narednom periodu su čak zapošljavani i novi radnici pa je taj broj u nekim periodima prelazio 130, što je otežalo pozitivno poslovanje“, navodi se u informaciji Ministarstva.

Iz ove izjave jasno se može vidjeti da vlast nije bila zainteresovana za mišljenje Ministarstva stavljajući veliko breme i teret na leđa Instituta. Da stvar bude gora IUGE RS je od Novog urbanističkog zavoda pored nepotrebnih radnika preuzeo i 1,4 miliona maraka obaveza što pokazuje kako je odmah na početku stvoreno ekonomski „bolesno“ preduzeće.

Kasnije kašnjenje u isplati doprinosa zbog kojih radnici godinama nisu mogli da ovjere zdravstvenu knjižicu i da se liječe kao i brojne tužbe po osnovu zarađenih plata, zbog čega je došlo do stalnih blokada na računima, samo su posljedica loših odluka. Sve ovo, nadležne institucije u Srpskoj su znale od samog početka.

Ministarstvo gasilo vatru benzinom

Uz brojne nasljeđene probleme IUGE RS, Stevan Jovanović, direktor ustanove sklapao je brojne poslove na njenu štetu i štetu radnika, pravdajući to opštim interesom.

Tako je od 1,2 miliona maraka, koliko je Institut trebao da dobije za posao na autoputu „9.januar“, uspio da naplati samo 200.000 KM, a posao vrijedan oko 600.000 KM sa UKC Republike Srpske vjerovatno nikada neće biti naplaćen jer nikada nije potpisan bilo kakav ugovor.

“Smatrao sam da je to posao iznad interesa Instituta i opet bih postupio isto, bez obzira na sve ono što me čeka u krivičnom postupku”, kazao nam je on.

Umijesto da bude smijenjen od strane Ministarstva, Jovanović nastavlja da se lagodno „ljulja“ u direktorskoj fotelji bez ikakve odgovornosti. Ministarstvo ga nagrađuje tako što Institutu „namiče“ određene poslove uz povremene finansijske injekcije, a Vlada RS redovno donosi reprograme po nagomilanim obavezama sa kojima je odlagala neodloživo.

„Predstavnicima Sindikalne organizacije i radnika, kao moguće rješenje, nudili smo pokretanje postupka smjenjivanja upravljačkih struktura, ali su to odbijali. Sindikalna organizacija uvjek je bila na strani direktora i Upravnog odbora i davala im punu podršku, sve do sredine 2019. godine kada je došlo do polarizacije zaposlenih unutar javne ustanove, odnosno podjele na one koji su podržavali direktora i one koji su bili protiv njega“, kazali su u resornom Ministarstvu odgovarajući na naša pitanja.

Radnici, koji su anonimno pristali govoriti za naš portal, kažu kako je to klasično prebacivanje odgovornosti.

„Posao ministarstva je da sprovodi zakon. Imali su i previše osnova za smjenu Uprave, ali to nisu učinili, pa im sad od jednom važno mišljenje radnika. Klasično prebacivanje odgovornosti“, kaže jedan od njih.

Ustanova od strateškog značaja nije bila interesantna revizorima

Koliko je zaista nadležnima bilo stalo do IUGE RS najbolje govori činjenica da on nikada nije bio predmet revizije Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, što nam je i potvrđeno.

Kako su nam rekli u ovoj instituciji, učestalost revizije zavisi od procjene rizika, finansijskog značaja subjekta revizije, rezultata prethodne revizije, prikupljenih informacija o poslovanju. Zašto rad ove ustanove od strateškog značaja, pored svih, nije bio interesantan ni revizorima, ostalo je nejasno.

Inače, rad Javne ustanove Institut za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske odvijao se u skladu sa Zakonom o sistemu javnih službi.

Zakonska obaveza Ministarstva je da daje saglasnosti i mišljenja za planove i izvještaje o poslovanju Instituta i priprema odgovarajuće akte za Vladu. Prema navedenom Zakonu, sve odluke o javnim službama, počevši od usvajanja izvještaja o radu i planova poslovanja, do odluke o raspisivanju konkursa za izbor direktora i Upravnog odbora, kriterijumima za izbor Upravnog odbora te konačnog izbora donosi Vlada Republike Srpske, dok Ministarstvo sprovodi postupak javnog konkursa.

