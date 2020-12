Kako se otima imovina građanima u Banjaluci?

„Pošto ste vi stanari u ovoj zgradi predlažemo da se i vi obratite investitoru da isti izmiri svoje obaveze prema Banci, a sve u cilju kako bi se izbjegao sudski spor i troškovi koje bi proizveo isti, kako bi se izbjegli gubici imovine stanara koji su ušli u posjed imovine pod hipotekom, te kako bi se nakon izmirenja kredita i brisala hipoteka na imovini.“

Na ovaj, teži, način stanari zgrade u ulici Palih boraca 55 u Banjaluci saznali su da su stanovi koje su kupili navodno pod hipotekom. Iako ih niko, kada su kupovali stanove, nije obavijestio da se stanovi koje kupuju nalaze pod bilo kakvom hipotekom, praktično im prijeti oduzimanje stanova.

U zgradi se nalazi osamnaest stanova i četiri poslovna prostora. Stanari pokazuju kupoprodajne ugovore na kojima piše da su jedini vlasnici stanova na kojima nema nikakvog upisanog tereta. O čemu se, zapravo, radi?

Investitor podigao kredite- ugovor o reprogramu na već završenom objektu

Kompanija MM Home iz Banjaluke, osnovana u maju 2009. godine, od Komercijalne banke u Banjaluci dobila je kredit za gradnju stambenih objekata u visini od milion maraka.

Hipoteka je stavljena na zemljište na kojem je izgrađena zgrada u ulici Palih boraca 55, čijim stanarima sada prijeti oduzimanje stanova.

2011-te godine, nakon što je zgrada sagrađena i useljena, MM Home sa Komercijalnom bankom pravi reprogram kredita na još 806.000 maraka, pod starim garancijama i bez da je iko obavijestio stanare, tvrde stanari.

Taj kredit iskorišten je za gradnju druge zgrade istog investitora u ulici Rade Kondića u naselju Rosulje u Banjaluci, tvrde sagovornici Gerila.info.

Oni uvjeravaju i da je ugovor o reprogramu na već završenom objektu ovjeren kod notara Gorana Golića.

To potvrđuju i podaci iz Privremenog lista nepokretnosti koji je u novembru ove godine sačinila Područna banjalučka jedinica Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske.

Takođe, stanari stvrde da ih niko nije, iako je to obavezno, obavijestio kao zainteresovanu sranu da RUGIP radi izlaganje.

Budući da kredit nije vraćen, a da hipoteka očigledno na neki način postoji banka prijeti stanarima koji su kupili stanove od investitora.

„Stan od 42 kvadrata sam kupila od Dušana T. Kod notara Gorana Golića smo napravili ugovor o kupoprodaju stana 3. septembra 2011. godine. Notar mi je garantovao da stan nije pod opterećenjem, odnosno da nema hipoteka. Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove -područna jedinica Banjaluka je izdala rješenje prava upisa svojine jedan kroz jedan. Imam posjedovni list da je stan moje vlasništvo“, priča za Gerila info jedan od vlasnika stanova u ulici Palih boraca 55 Gordana Radošević.

Isti notar radio i ugovore o kupoprodaji stanova i reprograma kredita

Ona pojašnjava da je doživjela pravi šok kada je banka obavijestila stanare da je neophodno da oni izvrše pritisak na investitora da vrati kredit kako bi sačuvali svoje stanove.

„Tada smo otišli u banku sa našim advokatom i ja sam lično vodila svog advokata. Tada je rečeno pravniku koji zastupa banku da su trebali pratiti svoj reprogram kredita i opteretiti etažne zajednice u zgradi da kupci budu upoznati sa stanjem. Poslije sam saznala da je lično notar Goran Golić radio na ugovoru o reprogramu kredita između banke i investitora i to na nedovršenu zgradu, a zgrada je bila završena i useljena. Banka nije tražila saglasnost od vlasnika stanova, da li su saglasni da se da reprogram kredita i da se zgrada stavi pod hipoteku. Notar me nije upozorio sa tom situacijom jer u tom slučaju ja ne bih kupila stan. Ja kao običan čovjek mislim da je banka bila u dogovoru sa investitorom, a notar je to aminovao,“ svjedoči Gordana Radošević.

Tvrdi da će lično čitav slučaj da prijavi policiji jer smatra da je prevarena od „strane prodavca i notara koji su morali biti upoznati sa cijelim slučajem a banka zajedno sa njima“.

Notar Goran Golić kojeg stanari pominju kao nekoga ko je posredovao ugovoru o reprogramu kredita nije želio da komentariše navode stanara zgrade u ulici Palih boraca 55.

„Nisam u mogućnosti da udovoljim Vašem zahtjevu iz razloga što davanje bilo kakvih podataka vezanih za obradu notarskih isprava trećim licima predstavlja povredu čuvanja notarske tajne,“ kratko nam je odgovorio notar Goran Golić.

Ko je i na koji način omogućio da na stanove koje su kupili građani bude stavljena hipoteka, a da oni za to ne znaju ništa ključno je pitanje.

Isti investitor napravio zgradu u kojoj se nalaze stanovi direktora Komercijalne banke?

Jedan od vlasnika firme MM Home, koja je bila investitor u gradnju zgrade u ulici Palih boraca 55, Mladen Stanić za Gerila.info tvrdi da je problem nastao u Komercijalnoj banci zbog stavljanja hipoteke gdje joj mjesto nije.

„Zato što su stavili hipoteku na zabilješku, a ljudi već bili uselili“, kaže Stanić koji više nije jedan od suvlasnika firme MM Home jer je napustio partnerstvo.

On potvrđuje navode, koje su nam iznijeli stanari zgrade u ulici Palih boraca 55, da sadašnji i bivši direktor Komercijalne banke Banjaluka imaju stanove i garaže u drugoj zgradi koju je nakon zgrade u ulici Palih boraca napravio investitor MM Home.

„Imaju stanove. Ta zgrada se nikada ne spominje. Zaključite sami“, kaže Stanić.

Srđan Šuput koji je bio direktor Komercijalne banke u vrijeme kada je MM Home dobio kredit od milion maraka za Gerila.info kaže da ne može da se sjeti konkretnog slučaja od prije više od deset godina.

Kaže, međutim da se vjerovatno radi o nevraćenom kreditu, a da hipoteka može stajati na zemljištu, nikako na stanovima.

„Nikada se, dok sam ja radio u banci, a radio sam deset godina, nije desilo da je banka oduzela stanove vlasnicima. To se obično završi tako što banka otpiše dugovanje“, kaže kratko Šuput.

On poriče da ima stan u bilo kojoj od zgrada koju je izgradio investitor MM Home.

Na rješenje koje je donijela Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove RS, stanari su uputili žalbu jer postupak nije završen, a u gruntu je upisan teret na njihovu imovinu. U RUGIP-u ne žele previše da otkrivaju detalje postupka.

„Na pitanja „o čemu se radi“, „zašto stanari nisu pozvani“ i „kada će RUGIP odlučivati o žalbi stanara na to rješenje“, iz ove institucije nam je rečeno da ovaj upravni organ ne može odgovarati u formi odgovora na novinarski upit, jer se u konkretnom slučaju radi o upravnom postupku u kome se odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama ili pravnim interesima stranke, u kojem se odluka donosi tek nakon što se potpuno i pravilno utvrde sve relevantne činjenice.

“Ukoliko stranke na koje se odnosi konkretna odluka nisu zadovoljne istom, imaju mogućnost zaštite svojih prava putem žalbenog postupka, a nakon toga i pokretanjem upravnog spora, u zakonom propisanom roku.

Da bi bilo ko, pa i novinar, izvršio uvid u spis upravnog predmeta, bilo lično, bilo da mu organ posredno daje informacije o konkretnom postupku, mora učiniti vjerovatnim svoj pravni interes ili dokazati da je predmetna informacija od javnog značaja, naročito kada se radi o predmetu koji nije okončan, jer bi suprotno postupanje bilo protivno Zakonu o opštem upravnom postupku.

Sama činjenica da pitanje postavlja novinar ne čini traženu informaciju informacijom od javnog značaja, dok stranke koje učestvuju u postupku imaju zakonom garantovana sredstva zaštite svojih prava“, odgovorila nam je direktor RUGIP-a Bosiljka Preradović.

Stanari su uvjereni da je u toku pokušaj otimanja njihove imovine. O svemu su pisali Narodnoj skupštini Republike Srpske i poslanicima.

Pitaju kako je moguće da je na ovoj adresi davno prijavljena i registrovana Zajednica etažnih vlasnika koja redovno ispunjava sve svoje obaveze prema državi, a da postoji hipoteka na zgradu i njihove stanove.

„Ja ću takođe ići i sa tužbom za pretrpljeno psihičko maltretiranje. Nadam se da će sudovi ići u dublje razmatranje ovog slučaja i da ćemo mi biti pozvani da damo svoje izjave prije nego što donesu odluku da idemo na parničenje. To bi bilo dodatno i psihičko i finansijsko maltretiranje kao i iscrpljivanje u ovako teškim vremenima“, kaže za Gerila info Gordana Radošević vlasnik stana u zgradi u ulici Palih boraca 55 u Banjaluci.

Iz Komercijalne banke u Banjaluci nisu odgovorili na naša pitanja u vezi sa čitavim slučajem.

GERILA info