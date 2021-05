Magazinović najavio ogromnu aferu čiji trag vodi do HDZ-a: Filmski radnici zakinuti “u ime države”

Antonio Beus jedan od spornih prijedloga za člana Vijeća RAK-a. Institut na čelu s Merdžom nezakonito oduzeo dozvolu Udruženju filmskih radnika

Zastupnik SDP-a u Zastupničkom domu PS BiH Saša Magazinović organizirao je danas zajedno sa grupom filmskih radnika, među kojima su i proslavljeni bh. redatelji poput Danisa Tanovića, Ademira Kenovića, Srđana Vuletića i drugih, konferenciju za novinare na kojoj je, kako je izjavio, najavio aferu velikih razmjera.

A. DUČIĆ

Riječ je o prijedlogu Vijeća ministara novog sastava Vijeća RAK-a u kojoj se nalazi nekoliko spornih osoba, o čemu je javnost prekjučer prvi izvijestio portal Fokus.ba.

-Pristizala su brojna pisma u kojima spori veći broj kandidata koje je utvrdilo Vijeće ministara i poslalo Parlamentu na usvajanje. Da zanemarimo ime Vladimira Jurišića, kuma Vlade iz afere „Potkivanje“. Mediji su već pisali o tome koliko je uopće sporan prijedlog ovog kandidata. Prvoplasirani na ovoj listi je Antonio Beus. Uvidom u član 22. koji definiše sukob interesa više je nego evidentno da je ovaj kandidat, koji je istovremeno i predsjednik UO Fondacije za kinematografiju, kao i odgovorna osoba nevladine udruge iz Kiseljaka koja se zove Udruga filmske industrije, u sukobu interesa. Tačka ovog člana govori da u Vijeću RAK-a ne mogu biti osobe koje se bave zanimanjima i preduzetništvom koji bi bili u suprotnostima agencije. Ne mogu ni obavljati bilo kakvu političku funkciju, a ovo je jedan od dužnosnika HNS-a za koje je više nego jasno da je politička organizacija. Imamo kandidata koji u potpunosti u sukobu interesa. Ova čitava priča je vrlo zamršena i finansijski teška desetine miliona KM. Mislim da smo na pragu jedne ogromne afere čiji trag vodi do visokih dužnosnika HDZ-a – izjavio je Magazinović.

Antonio Beus je, kaže, on, predsjednik Udruge filmske industrije, koja je dolaskom na čelo Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, Josipa Merdže, visokog dužnosnika HNS-a i HDZ-a, dobila dozvolu za kolektivno ostvarivanje autorskih prava audiovizuelnim djelima koja se distribuiraju putem kablvoske transmisije. Tu dozvolu je prije toga imalo Udruženje filmskih radnika u BiH a u kojoj su i gore pomenuti redatelji.

-Svojim dolaskom Merdžo im je oduzeo tu dozvolu bez ikakvog obrazloženja. Veliki broj sudskih sporova i presuda u njihovu korist govori u prilog tome da je to bilo nezakonito. Pravnici koji se ovim bave t u tvrde da iz svih presuda proizilazi da Udruženje filmskih radnika i dalje ima dozvolu. Merdžo neprestano daje dozvolu udruzi iz Kiseljaka, s druge strane Sud to poništava i traži ponovono odlučivanje, ali to nailazi na ignorisanje. Dolazi do pravne nesigurnosti kablovskih operatera koji ne žele dati novac za autore jer je nejasna situacija. Sud kaže jedno, a Merdžo drugo. Taj novac se trenutno deponuje i ne nalazi put do onih do kojih treba doći, a to su autori. Može se otvoreno reći da je dvojac Merdžo-Beus nezakonitim potezima jednu čitavu oblast kulture u potpunosti blokirao i doveo u situaciju da autorima pošalje poruku o jednom maćehinskom odnosu. Dakle HDZ je imenovao čovjeka na poziciju predsjednika UO Fondacije za kinematografiju i želi ga kao prvog na listi imenovati u Vijeće RAK-a – rekao je Magazinović.

Sva saznanja koje je prikupio, kako kaže, govore o ogromnim razmjerama ove afere. Razgovarao je sa brojnim koelgama iz drugih stranaka, da i oni raspolažu sa istim ili sličnim informacijama.

-Glasanje 25. maja o Vijeću RAK-a bit će zapravo test za Parlament da li smo legalisti ili neki su neki od nas u funkciji ljudi koji rade nelegalne stvari. Ključni glasovi će biti na kolegama iz SDA – rekao je on.

Danis Tanović je kazao da od kraja rata na ovamo jedino vrijeme gdje su autori dobili dio novca koji trebaju da dobiju za svoj posao je bio kada su, kako kaže, oduzeli dozvolu raznoraznim ljudima koji su novac autora usmjeravali na svoje račune.

-Dakle čovjek koji ulazi u ovo Vijeće jednostavno ne treba da bude tu iz više razloga. Prvo zato što je u sukobu interesa, i zato što je svojim radom dokazao ko je i šta. Ja molim sve zastupnike da ne glasaju za ovu listu. Ima u ovoj zemlji pametnih i sposobnih ljudi koji mogu tom agencijom upravljati na pravilan način – rekao je on.

Kako je rečeno na konferenciji za novinare, jedini period kada su autori i producenti, domaći i strani, ostvarili svoja prava zagarantovana zakonom je bio između oktobra 2015. i januara 2017. kada je Udruženje filmskih ranika BiH imalo dozvolu za kablovsku transmisiju. Dolaskom Merdže na čelu Instituta dozvola je, kažu, e nezakonito oduzeta bez procedure i upravnog postupka.

fokus.ba