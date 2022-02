Nas dva brata oba ratujemo

Photo: Goran Kovacic/PIXSELL

Kada predsjednik sramoti svoju državu, to izgleda ovako

„Dat ćemo sve od sebe kako bi mu bilo jasno da Bosna i Hercegovina nije Hrvatska, nego nezavisna i suverena država koja može odlučivati sama o sebi“, poručit će predsjedniku RH Zoranu Milanoviću članica Evropskog Parlamenta Viola von Cramon iz stranke Zelenih Njemačke, nakon nečuveno ponižavajuće, skandalozne i huškačke izjave Zorana Milanovića kako će on „dati sve od sebe“ da se u BIH ne održe izbori u listopadu/oktobru ove godine ukoliko se ne prihvate ultimativna izborna pravila HDZ-a odnosno HNS-a. Žalosno je kada jedna eurozastupnica mora podučavati zemljopisu i političkoj kulturi predsjednika zemlje članice EU.

U demokratskim društvima Ustav, zakon i izbori su temelj funkcioniranja modernih država, te je stoga Milanovićeva najava kako će on „dati sve od sebe“ da se izbori u BIH ne održe udar na demokratski poredak a time i jasan poziv na rušenje BIH. Ta poruka je bila u funkciji davanja podrške i ohrabrenja dijelu hrvatskog naroda okupljenog oko HNS-a da ustraje u svojim ultimativnim zahtjevima bez ideje o kompromisu. U čije to ime radi i za čiji račun Zoran Milanović kada znamo da to nije i volja hrvatskih građana koji su ga birali? Kome to odgovara novi kaos danas na Balkanu?

Objektivnost se postiže tako da se pokušaš uvijek postaviti u poziciju onoga drugoga. Naravno da bi nama u Hrvatskoj bilo neprihvatljivo slično uplitanje u unutarnja pitanja nekog od susjeda i k tome još i popraćeno sa pozivom na rušenje hrvatskog izbornog zakona, a time i Ustava. To bi s pravom bilo doživljeno kao neprijateljski čin. Zašto tada Milanović radi BIH ono što ne bi želio da drugi rade nama? Odgovor je opet jednostavan, želi se prikazati susjedna BIH, po recepturi „srpskog sveta“, kao neodrživa država koja samo proizvodi probleme, pa je rješenje koje se nudi jedino u partnerstvu sa Miloradom Dodikom koji otvoreno radi na secesiji Republike Srpske i rušenju BIH. To najviše podsjeća na onu pjesmu Bore Drljače – „Nas dva brata oba ratujemo“. Te su poruke dobro sjele njegovim hercegovačkim simpatizerima – „dobivaš sljedeće izbore sa 99% glasova, idemo rasturiti ovu Beha“, odjek je njegovih poruka i kako se one doživljavaju i primaju.

Moraš stvarno biti veliki um pa krenuti u partnerstvo i vezati se u zagrljaj, onaj politički, sa osobom koja je pod sankcijama SAD-a i pred sankcijama EU. Uostalom, nisu li i svi dogovori na račun i štetu BIH kroz povijest 20. stoljeća završili političkim fijaskom uz brojne žrtve i more krvi, kako Sporazum Cvetković-Maček, tako i sporazumi Tuđman-Milošević i Boban-Karadžić.

A šta se iza brda valja najbolje je oslikao mostarski novinar Zoran Krešić gostujući u ponedjeljak na Osječkoj TV u emisiji Budnica – „Dobro je da se Herceg-Bosna u zaključcima HNS-a ne spominje jer bi to iritiralo SAD i Njemačku, ali ona iako se ne spominje tako se čita“.

Karte su dakle otvorene, Herceg-Bosna je naš cilj poručio je jučer iz Osijeka Zoran Krešić.

Potpuno je neshvatljivo i nejasno da je fokus i prvenstveni nacionalni interes RH postao izborni zakon u susjednoj BIH, a da su istinski nacionalni interesi naše zajednice suradnja, mir i sigurnost sa zemljama u okruženju, gospodarski napredak i nova radna mjesta, obnova nakon potresa i rješavanja teških demografskih problema potpuno zanemareni i gurnuti u drugi plan. Današnja RH očito ne funkcionira sa sviješću da je njen primarni zadatak osigurati boljitak, mir i blagostanje svojim građanima.

Jučerašnje Putinovo priznanje samoproglašenih regija Donjecka i Luhanska, te slanje vojske u Ukrajinu kako bi se na terenu ta odluka i učvrstila, silan je vjetar u leđa Milanovićevu partneru u BIH Miloradu Dodiku, da i on krene istim putem proglašenja nezavisnosti Republike Srpske. Na to upozorava i britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss „nakon Ukrajine fokus Putina seli se na Balkan“, beogradski tabloid Srpski telegraf gotovo cijelu stranu posvećuje naslovu „Putin šalje vojsku da spoji Republiku Srpsku i Srbiju“.

Predsjednik hrvatske Vlade Andrej Plenković je još istu večer, sinoć, osudio u ime Vlade rusko priznanje samoproglašenih regija „što predstavlja kršenje međunarodnog prava i teritorijalne cjelovitosti Ukrajine“, te je isto tako izrazio solidarnost sa ukrajinskim narodom.

Predsjednik RH Zoran Milanović se još uvijek nije oglasio.

Njemu sigurno nije lako jer je još jučer tumačio kako je – „nama RS, odnosno Milorad Dodik partner u ovim previranjima. Tko to ne razumije, ili ne razumije ili je pokvaren“. Poslije takvih izjava shvatljivije je i Čovićevo ohrabrivanje Dodika – „Čuvajte Republiku Srpsku!“

No javnost se u Hrvatskoj u čudu pita – „Gdje je mjesto Hrvatske u ovim previranjima, sa EU i NATO-om ili sa Dodikom, „srpskim svetom“ i Putinom?