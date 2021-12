Orbanov križarski pogled na Bosnu

Foto: SNSD Twitter

“Izazov sa Bosnom i Hercegovinom kako integrisati 2 miliona muslimana u EU” – Mađarski premijer Viktor Orban

Teške brige brinu Mmđarskog premijera Viktora Orbana. Gospodinu premijeru nije potrebno, čak je uvredljivo, da on ili bilo ko drugi integriše bosanske muslimane, jer su Bošnjaci otprilike kao i Mađari, nekako u isto vrijeme stigli u Evropu. Ustvari, da budemo precizni, Bošnjaci su iz Istočne Evrope prešli u Južnu Evropu, dok su Mađari u Evropu došli iz Azije. Ovom rečenicom nemam nikakvu namjeru dijeljenja, jer bi bio isti kao i oni koji ljude dijele. Ovo je poruka onima u Bosni i njihovim istomišljenicima, bilo gdje da se nalaze, da Bošnjaci nisu nekakav strani narod u Evropi.

Jedan dio Bošnjaka je tokom historijskog vremena primio islam i od tada prošlo je više od pola milenija kako su muslimani Bosne integrisani u Evropi. Danas stotine hiljada bosanskih muslimana živi širom Evrope. Veliki broj njih zauzimaju visoka mjesta u naučnim, kulturnim, političkim i sportskim krugovima. I ne samo u Evropi, nego širom svijeta.

Stotine hiljada njih tamo je došlo svojom voljom, a opet, stotine hiljada tamo je došlo zbog nasilja koji su nad njima činili oni kojima Viktor Orban i njemu slični pripremaju puteve za novo nasilje nad muslimanima Bosne.

Tako čini, da prema Orbanovom pogledu, idemo u krug i dolazimo u tačku dvadesetih godina 20. stoljeća. To je doba “pohoda na Rim” i doba kada počinje antisemitizam koji će izroditi epsko stradanje Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. Orbanov pogled ide još dalje, on seže sve do srednjeg vijeka.

Može li Evropa spriječiti vraćanje točka historije unazad ili će prespavati i sebi dozvoliti novu vrstu antisemitizma u obliku islamofobije. Nažalost Evropa je veoma krhka po tom pitanju, jer je u njenoj historiji izuzetno tanka nit između opšte slobode i ljudskih prava i totalitarnih režima, koji su pobijeđeni tokom Drugog svjetskog rata.

Kao što reče uvaženi reis Kavazović “mi pamtimo atake ugarskih kraljeva na srednjovjekovnu Bosnu” i evo, zbog toga da se prisjetimo historije, one koje se vjerojatno današnji “Ugarski kralj” Viktor Orban rado prisjeća.

A gdje bi Orban mogao da vidi poveznicu sebe sa npr. ugarskim kraljem Emerikom koji je umro 1204.godine. Naime, rimski papa Inoćentije III, negdje oko 1199. godine, obaviješten je od strane zetskog kneza Vukana da bosanski ban Kulin i hiljade njegovih podanika prakticiraju heretičko učenje.

Papa se obratio ugarskom kralju Emeriku i tražio od njega da protiv Bosne povede krstaški rat. Iznenađen ovakvim razvojem događaja, ban Kulin pozove Papu da se može javno uvjeriti kako su te optužbe lažne. Ban Kulin je iskoristio dolazak papinog izaslanika i na izuzetan politički način sačuvao Bosnu, te nije došlo do napada Ugarske.

Ali, možda se Orban vidi u liku ugarskog kralja Andrije II, ili njegovog sina Kolomana. Ova dvojica Ugarsko-Hrvatskih vladara po zapovijedi Pape vodili su pravi krstaški rat protiv bosanskog bana Mateja Ninoslava u periodu od 1235. do 1238.godine.

Tako su ugarski vladari često izmišljali optužbe kod rimskog Pape i izražavali svoju zabrinutost zbog heretika u Bosni, što je bilo opravdanje za vojni napad na Bosnu sa ciljem njenog teritorijalnog širenja. Ugodan i miran život Kulinovih Bošnjana prekidali su upadi ugarskih kraljeva, kojima se bosansko stanovništvo, iako često međusobno zavađeno zbog sukoba između vlastele, uspješno suprotstavljalo i progonilo napadače.

Neki Viktor Orban nije potreban da integriše bosanske muslimane u Evropu, kada bosanski muslimani mogu da budu uzor Evropi, odnosno mjestu “konačnog” rješenja. Za razliku od Orbanove zemlje, Bosna je bila mjesto prihvatanja progonjenih Jevreja Sefarda i Aškenaza iz Evrope. Bosna je već tada bila današnja “Evropa” jer su u njoj, bez Orbanove pomoći, socijalizirali i integrisali se muslimani, katolici, pravoslavci i Jevreji.

Međutim, čini mi se da je manja briga Orbanova uvreda a da se prava briga naslućuje u onoj drugoj Orbanovoj brizi, a to je, ako dođe do novog sukoba u BiH, koja je od Mađarske udaljena 80-etak kilometara, mogli bi muslimani ponovo, kao i prije 30 godina, da krenu put Mađarske. Zna li Orban nešto o tom putu, to je pravo pitanje!?