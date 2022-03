Otpremnine za zaposlene penzionere

Photo: Armin Durgut/PIXSELL

Šesterica državnih parlamentaraca stekli su pravo na naknadu koja se isplaćuje pri odlasku u penziju, međutim nastavit će raditi i primati plaću, a propisi im omogućavaju da uz to primaju i penziju.

Državni parlamentarci: Lazar Prodanović, Mirko Šarović, Dragan Mektić, Bakir Izetbegović, Nikola Špirić i Dragan Čović ostvarili su pravo na isplatu otpremnina od po skoro 30 hiljada maraka jer su stekli uslove za odlazak u penziju.

Otpremnina iznosi šest prosječnih plaća, a isplaćuje se kako bi se radnicima nakon višedecenijskog radnog staža olakšala penzija. Zbog visokih prosječnih plaća – oko 4.800 KM – za otpremnine delegata i zastupnika će biti izdvojeno ukupno oko 174 hiljade KM.

Nakon što im otpremnine budu isplaćene, njih šesterica mogu podnijeti zahtjeve za sticanje statusa stalnih zaposlenika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (BiH), kao što su to prethodno radile i njihove kolege. To znači da će svaki od njih uz otpremninu od oko 30 hiljada KM nastaviti raditi i primati prosječnu plaću od oko 4.800 KM, a omogućeno im je da uz to primaju i penziju.

Naime, zahvaljujući odlukama Ustavnog suda Republike Srpske (RS) iz 2013. i Ustavnog suda Federacije BiH iz 2019. godine, izabrani i imenovani funkcioneri u institucijama BiH imaju pravo na isplatu penzija za vrijeme mandata jednako kao i penzioneri zaposleni u drugim djelatnostima. Ustavni sudovi su tada obrazložili da pravo na penziju spada u kategoriju stečenih prava i da se ne može ograničiti ili oduzeti, što je zaposlenim penzionerima omogućilo da istovremeno primaju i plaću i penziju.

Podsjećamo da je Dušanka Majkić kao zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH u junu 2015. godine dobila 28 hiljada KM otpremnine i nastavila raditi do danas. Centralnoj izbornoj komisiji BiH je prijavila da je njena penzija u 2018. godini bila 1.100 KM.

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN) je ranije objavio da je za 11 godina isplaćeno skoro 440 hiljada KM otpremnine za 15 funkcionera Parlamenta, Vijeća ministara i Predsjedništva BiH. Većina njih je nakon dobijenih otpremnina nastavila raditi. Među njima su i parlamentarci iz aktuelnog saziva: Jakov Galić, Bariša Čolak, Sredoje Nović, Dušanka Majkić i Nebojša Radmanović, ali i iz bivših saziva: Mirsad Mešić, Krstan Simić, Boško Tomić, Petar Kunić i Beriz Belkić.

Na ovaj način im je omogućeno da do kraja februara 2022. godine, ne računajući otpremnine, iz budžeta državnih institucija zarade više od 2,5 miliona KM. Pritom, u iznos nisu uračunate ni penzije koje se isplaćuju iz entitetskih penzionih fondova.

Najviše novca je tada dobio bivši član Predsjedništva BiH Nebojša Radmanović. On je 2014. godine primio 34.130 KM otpremnine. Nakon toga je nastavio raditi – prvo kao delegat u Domu naroda, a zatim kao zastupnik u Predstavničkom domu. Za to vrijeme je do kraja februara ove godine zaradio više od 480 hiljada KM.

Izabrani i imenovani funkcioneri, kao i drugi uposlenici u državnim institucijama imaju pravo na otpremninu na osnovu Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH i Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na otpremninu prilikom odlaska u penziju u institucijama BiH.

Za razliku od funkcionera u institucijama BiH, zaposleni u entitetima nemaju pravo na ovakvu materijalnu sigurnost jer u entitetima ne postoje opći kolektivni ugovori koji bi svima dali pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju. Na snazi su nepovoljniji propisi koji isplatu otpremnina tretiraju različito u Federaciji BiH i RS-u.

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN)