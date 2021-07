Posipanje pepelom

Valentin Inzko – foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL

U BiH ne postoji zakon o zabrani negiranja genocida. Za donošenje takvog akta ne postoji politički konsenzus. Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko osim što je više puta naglašavao spremnost da nametne takav zakon, nije učinio ništa po tom pitanju.

On je prilikom svoje nedavne posjete Foči i nakon što je obišao sve lokacije u Bosni i Hercegovini na kojima se nalaze murali Ratka Mladića, izjavio da je ” nužno poslati SOS širom civiliziranog svijeta umjesto da molimo i prizivamo načelničku razboritost, kako u Foči tako i u Kalinoviku, Nevesinju i drugdje.” Visoki predstavnik u BiH je odlučio da se poduzmu konkretniji koraci, što je za svaku pohvalu, kako bi se stalo u kraj veličanju osuđenih ratnih zločinaca koje je sveprisutno u Bosni i Hercegovini i to prvenstveno u bh. entitetu Republika Srpska. Jer kako sam kaže ; “Veličanje ratnih zločinaca je neprihvatljivo u civiliziranom svijetu, i to mora imati posljedice”.

Naravno da ovakav potez Visokog predstavnika u BiH treba pozdraviti iako je to slaba utjeha svim dobronamjernim ljudima u BiH na kraju njegovog mandata. Postavlja se logično i opravdano pitanje da li je gospodin Inzko zaista toliko naivan da nakon 12-godišnjeg službovanja u našoj državi i završetka svoje misije još uvijek ne zna s kim ima posla? On je, u stvari, indirektno i priznao da je misija Visokog predstavnika neuspjela u ”upornom pokušaju da u javnosti otvori debatu suočavanja s ratnom prošlošću”.

Mnogo konkretniji koraci su se morali poduzeti jer na Balkanu vlada već dugo pravilo da ”sila Boga ne moli”. Visoki predstavnik je dozvolio samom sebi da ga lisica prevari kao onog gavrana u basni. I mnogi drugi dobronamjerni Bosanci i Hercegovci su mu na to ranije ukazivali. Aktualna vlast manjeg bh. entiteta se ”hrani ” historijskom revizijom i održava svojom opstrukcijom suočavanja s ratnom prošlošću. To je Visoki predstavnik trebao znati još na početku svog mandata gdje je morao zakonski onemogućiti negiranje i relativizaciju zločina. Da je to uradio suzio bi se prostor za djelovanje revizionista i negatora i omogućio bi se njihovo sankcionisanje. Donošenjem takvog zakona zaštitio bi se između ostalog, kredibilitet Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Suda Bosne i Hercegovine i dostojanstvo žrtava i preživjelih. A vladajuće nacionalističke kleptokratije i kleptokrati bi dobili dugo željenu batinu po prstima.

Još je 24 dana ostalo do završetka mandata Visokog predstavnika. I još uvijek se može izbjeći opasna zamka posipanja pepelom i javnog priznavanja greške. Odluka koju je davno obećao, a za koju još uvijek ima vremena je odluka o nametanju Zakona o zabrani negiranja genocida i ratnih zločina u BiH. On je to, da vas podsjetim, posljednji put obećao u svojoj izjavi od 22. novembra 2020. gdje je izjavio da ”ukoliko taj zakon ne bude usvojen do 11. jula 2021. godine, Visoki predstavnik u BiH je spreman nametnuti ga.”

Do 1. augusta preostaje nam da vidimo da li će Visoki predstavnik ostati dosljedan svojoj odluci ili će se vratiti u Austriju sa još jednom kantom pepela ostavljajući tu obavezu u nasljeđe gospodinu Christianu Schmidtu.