Ujedinjeno ucjenjivačko zapošljavanje učiteljica?!

Nada Vasiljević, prof. razredne nastave u Osnovnoj školi „Branko Radičević“ u Banjoj Luci, zaposlena je od 01.9.2018. godine putem javnog konkursa, na mjesto učiteljice koja je tada uzela godinu dana neplaćenog odsustva iz privatnih razloga. Od 01.09.2018. u tom razredu i odjeljenju radi bez prekida, odnosno bez ijednog dana izostanka, čak ni u vrijeme pandemije koronavirusa.

Prema njenim riječima, 18.06.2020. godine, otišla je na razgovor kod trenutnog direktora pomenute škole Siniše Rendića. Razlog odlaska na razgovor bio je eventualni ostanak na poslu, s obzirom na činjenicu da je učiteljica koju je mijenjala, mimo zakona, dobila još jednu godinu neplaćenog odsustva.

“Pitala sam direktora koje su moje mogućnosti i obaveze da ostanem na tom radnom mjestu, ako se desi da učiteljica, koju mijenjam, da otkaz. Zanimalo me da li ostvarujem pravo na to radno mjesto, na kojem će biti raspisan konkurs na neodređeno vrijeme, jer će ono postati upražnjeno. Smatrala sam da imam određena prava i da zaslužujem priliku da konkurišem na to radno mjesto, jer se 2018. godine nije znalo da će isto biti upražnjeno. Direktor me je posavjetovao da se što prije učlanim u stranku Ujedinjena Srpska, ako želim da mi se na bilo koji način pomogne”, rekla je Vasiljevićeva i dodala da je poslušala savjet direktora.

Nedugo potom, kako tvrdi, pozvana je u prostorije stranke na razgovor kod predsjednice Republičkog odbora za obrazovanje i kulturu Ujedinjene Srpske i trenutne savjetnice ministra prosvjete i kulture, Enee Hotić.

“Na razgovoru smo se predstavili, a Hotićeva nam je rekla da razumije naše probleme i da će naći način da nam pomogne da riješimo svoje statuse, ali da se i mi moramo potruditi u prikupljanju „sigurnih“ glasova, jer nam u susret idu lokalni izbori. Rečeno nam je da se moramo potruditi, jer ćemo na osnovu prikupljenih glasova biti „rangirani“, a od strane ministrice prosvjete i kulture i „nagrađeni“. Dobijeni zadatak sam, na moju veliku žalost, ozbiljno shvatila i odmah krenula da prikupljam glasove za pomenutu stranku. Odazivala sam se na sve aktivnosti koje je stranka organizovala i bila sam izabrana da vodim „Radionice za roditelje“ u cilju sve bogatije kampanje i promovisanja „obrazovanja“, što možete vidjeti na stranicama stranke, na fotografijama”, objašnjava Nada Vasiljević.

Polovinom mjeseca avgusta 2020. godine, počeli su da izlaze konkursi za upražnjena mjesta u školi na neodređeno vrijeme u razrednoj i predmetnoj nastavi, a dominirali su konkursi u razrednoj nastavi, što se može provjeriti na stranicama CISO i u dnevnom listu „Glas Srpske“.

“Početkom mjeseca oktobra, dobili smo obavještenje od savjetnice ministra da trebamo da se odazovemo sastanku sa Natalijom Trivić, da se svi međusobno upoznamo i da dogovorimo „buduće“ aktivnosti. Sastanak je bio organizovan u hotelu Courtyard by Marriott. Natalija Trivić je rekla da razumije naše probleme i da je svjesna da nam je svima potreban posao, a posebno da riješimo svoje „statuse“. Međutim, da bismo to postigli, morali smo se angažovati oko prikupljanja „sigurnih“ glasova. Tom prilikom je istakla da je minimalan broj „sigurnih“ glasova, koje treba da prikupimo 50”, navodi u svojoj izjavi za Infovezu Vasiljevićeva.

Krajem oktobra 2020. godine, Nada Vasiljević je pozvana na razgovor kod direktora, koji joj je, kako ističe, saopštio da za nju ima dobru i lošu vijest. Loša vijest je, kako navodi, bila činjenica da je dobila otkaz jer se, navodno, pojavio tehnološki višak u drugoj školi i to na polovini prvog polugodišta. Sa druge strane, posao joj je obećan, ali u drugom razredu.

“Poslala sam obavještenje roditeljima da neću biti više učiteljica V3, jer će da me zamijeni učiteljica Biljana Dević, koja je „tehnološki višak“ iz Ukrine. Roditelji V3 su se sami organizovali i tražili sastanak kod direktora, jer ih je zanimalo kako to da iznenada, na polovini polugodišta, đaci dobijaju novu učiteljicu. Ubrzo nakon tog sastanka, sa kojim nisam imala apsolutno nikakve veze, dobila sam poziv od savjetnice ministra, gdje mi je rečeno rečeno da „smirim“ roditelje, jer ću inače izgubiti „podršku“ od Ministarstva prosvjete i kulture, te da imam na umu da oni mogu da kontaktiraju sve obrazovne ustanove da me više niko ne zaposli”, kazala je Nada Vasiljević za naš portal.

Međutim, ono što je možda i najproblematičnije jeste način na koji je Vasiljevićevoj prekinut radni odnos, kako pojašnjava, bez njenog znanja!

“Nisam nijednom imala prekid radnog odnosa od kada sam zaposlena (2018.godine). Međutim, nedavno, na osnovu Odluke (broj 1407/20 od 12.11.2020. godine) koja je donesena kao rezultat prigovora koji sam uložila 31.10.2020., uvidjela sam da ja u ovoj školi imam „prekid“ rada u trajanju od 15 dana, u septembru 2019. godine. Da sam radila kontinuirano potvrđuju odjeljenske knjige i datumi upisa ocjena u tadašnjem IV3, a svjedoci su mi svi đaci i roditelji, kao i nastavni kadar koji je zaposlen u školi.”

“Žalosna je činjenica da se ispostavlja da je na kraju razlog zbog čega mi je ugovor na neodređeno vrijeme uskraćen, taj što nisam podobna „stranačka učiteljica“. Svoja prava ću potražiti pravnim putem, jer je očigledno da je u mnogome učinjena teška povreda zakona”, zaključuje Vasiljevićeva.

Kako Infoveza nezvanično saznaje, u navedenu školu u posljednjih 6 mjeseci zaposlen je veliki broj nastavnog kadra, koji uglavnom posjeduje partijsku knjižicu Ujedinjene Srpske. Jedna od njih, Aleksandra Bogojević, je bila čak i na odborničkoj listi US u Banjaluci. Treba li spomenuti da je na zvaničnoj rang listi bila druga, sa gotovo dva i po boda zaostatka?!

Pravnici koje smo kontaktirali nam pojašnjavaju da su u ovoj školi sprovedene nezakonite radnje, te da se prva od tih radnji nalazi u samoj činjenici da je direktor jednom od svojih zaposlenih omogućio da dvije godine zaredom uzme neplaćeno odsustvo sa posla, sa pauzom od desetak dana.

“Iz posebnog kolektivnog ugovora, jasno je da zaposleni u prosvjeti imaju pravo na jednu godinu neplaćenog odsustva i jasno je određeno pod kojim uslovima. Sa druge strane, iako Zakon o radu definiše da nakon dvije godine rada (ni minimalni prekid radnog odnosa ne utiče na navedeno), radnik stiče pravo na zapošljavanje na neodređeno vrijeme, član 113. stav (8) Leks specijalis Zakona o osnovnom obrazovanju kaže da radniku zaposlenom na određeno vrijeme radni odnos na određeno vrijeme ne može prerasti u radni odnos na neodređeno vrijeme”, tvrdi struka.

Nezadovoljni roditelji iz navedene škole za naš portal potvrđuju da im je jednom prilikom prof. razredne nastave Nada Vasiljević pomenula da se za pitanje njenog radnog statusa niko ne zauzima, jer, nažalost, „ona nije ničija“, aludirajući na činjenicu da danas mladi najčešće dobijaju posao preko političkih stranaka.

„Mi smo i pored toga izražavali nadu, da se ipak moraju vrijednovati mladi ljudi i na osnovu drugih, daleko značajnijih kvalifikacija, poput ostvarenih rezultata tokom svojih osnovnih i postdiplomskih studija. Međutim, nakon dvije pune godine i nekoliko mjeseci uspješne saradnje, dobili smo informaciju da, u sred polugodišta, kako smo kasnije saznali i prije isteka roka definisanog poslednjim Ugovorom o radu, dolazi nova učiteljica, koja je, opet ponavljam, u sred polugodišta, proglašena tehnološkim viškom u Ukrini“, kaže Milica Malešević, majka jedne od učenica V3.

Ona dodaje i da su roditelji zatražili hitan sastanak sa direktorom, koji je održan u kratkom roku, ali bez nekih konkretnih rezultata.

“Tada smo uvidjeli da je direktor, nažalost, samo jedan od poslušnika nadležnog Ministarstva prosvjete i kulture, te da bez njihovih instrukcija, apsolutno ništa neće preduzeti. Uslijedilo je pisanje Ministarstvu i njihovo prvo odbijanje, a zatim telefonski razgovor sa pomoćnicom ministrice Natalije Trivić – Eneom Hotić, koji je na kraju ipak rezultovao izvjesnim „pomakom“, svjedoči Milica Malešević i dodaje da su već na sljedećem sastanku roditelji bili neprijatno iznenađeni informacijama koje su tom prilikom dobili od učiteljice, a koje su vezane za određenu vrstu „političke ucjene“, kako bi konačno bila u prilici da riješi svoj radno – pravni status na neko duže vrijeme.

„Brzo smo svi uvidjeli da se tu radilo o političkim manipulacijama nad jednom mladom osobom, koja je, na sreću, veoma brzo naučila lekciju“, kaže Maleševićeva ne krijući stav da je izuzetno zadovoljna načinom na koji Nada Vasiljević uči i vaspitava djecu, ali i održava krajnje profesionalnu komunikaciju sa roditeljima, posebno za vrijeme trajanja pandemije.

Iako smo se zvaničnim putem obraćali i direktoru OŠ “Branko Radičević”, ali i Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske, do trenutka objavljivanja ovog teksta, od njih nismo dobili nikakav odgovor. Kako nezvanično saznajemo, direktor je demantovao sve navode.

Inače, Nada Vasiljević je diplomirala sa ocjenom 10 (prosječna ocjena u toku studija 9,48), a najmlađi je master razredne nastave u Srpskoj. Magistrirala je sa ocjenom 10 (prosječna ocjena u toku studija 9.90) i kako kaže, smatra da zaslužuje makar priliku da konkuriše za prijem u stalni radni odnos.

infoveza.com