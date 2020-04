Četvrti regionalni konkurs za kratku priču Biber

Otvoren je četvrti po redu konkurs za kratku priču Biber. Radove mogu slati autorice i autori koji pišu na albanskom, makedonskom, bosanskom, crnogorskom, hrvatskom ili srpskom jeziku; afirmisani, kao i oni koji nisu do sada objavljivali.

Tema konkursa

Tema je proširena, kao i prethodni put. Pored priča koje tematizuju pomirenje u kontekstu zaostavštine ratova i nasilja u zemljama bivše Jugoslavije, dolaze u obzir i priče koje mogu doprinijeti boljem razumijevanju među ljudima, smanjenju mržnje i razgradnji predrasuda, antiratne priče, priče koje se bave suočavanjem s prošlošću, razgradnjom slika o neprijateljima, saosjećanjem sa drugima, hrabre priče koje se usuđuju hodati u “neprijateljskim” cipelama, priče koje pomjeraju granice i otvaraju nam puteve da gradimo izvjesniju, sigurniju i slobodniju budućnost za sve.

Konkurs je otvoren do 1. 12. 2020.

Autori/ce tri najbolje priče bit će nagrađeni novčanim nagradama.

Najmanje dvadeset izabranih radova bit će objavljeno u višejezičnom zborniku.

Žiri čine Tatjana Gromača, Anton Berishaj i Selvedin Avdić.

Konkurs organizuje Biber tim uz podršku Centra za nenasilnu akciju Sarajevo-Beograd.

Više informacija o uslovima konkursa i nagradama možete naći na Biberovoj stranici http://biber.nenasilje.org

Të nderuar,

Është hapur konkursi i katërt me radhë për tregimin e shkurtë Biber. Punimet mund t’i dërgojnë autoret dhe autorët që shkruajnë në boshnjakisht, kroatisht, malazezisht, maqedonisht, serbisht dhe shqip; autorë të afirmuar dhe ata që nuk kanë botuar punime deri më sot.

Tema e konkursit

Tema e konkursit është e zgjeruar, sikurse në konkursin e kaluar. Përveç tregimeve të cilat tematizojnë pajtimin në kontekstin e pasojave të luftës dhe të dhunës në vendet e ish-Jugosllavisë, kësaj radhe do të merren parasysh edhe tregimet të cilat mund t’i ndihmojnë mirëkuptimit më të madh ndërmjet njerëzve, zbutjes së urrejtjes dhe kapërcimit të paragjykimeve, pastaj tregimet kundër luftës, tregimet të cilat ballafaqohen me të kaluarën, me kapërcimin e pasqyrimeve të armikut, tregimet për dhembshurinë ndaj tjetrit, tregimet e guximshme të cilat marrin guximin të ecin me këpuca të „armikut“, tregimet të cilat i lëviizin kufijtë dhe na i hapin rrugët për të ndërtuar një të ardhme më të qartë, më të sigurtë e më të lirë për të gjithë.

Konkursi mbetet i hapur deri më 1. 12. 2020.

Autorët/et e tri tregimeve më të mira do të shpërblehen me këto çmime.

Së paku njëzet punime të përzgjedhura do të botohen në një përmbledhje shumëgjuhëshe.

Juria përbëhet nga Tatiana Gromac, Anton Berishaj dhe Selvedin Avdiq.

Konkursin e organizon ekipi Biber me mbështjen e Qendrës për Veprimt të Padhunshëm Sarajevë-Beograd.

Më shumë informacione lidhur me kushtet e konkursit dhe shpërblimet mund t’i gjeni në faqen e Biberit http://biber.nenasilje.org

Почитувани,

Отворен е четвртиот по ред конкурс за краток расказ Бибер. Дела можат да праќаат авторки и автори кои пишуваат на албански, македонски, босански, црногорски, хрватски или српски јазик; афирмирани, како и оние кои досега немаат објавувано.

Тема на конкурсот

Темата е проширена, како и претходниот пат. Покрај расказите кои го тематизираат помирувањето во контекст на наследството на војните и насилството во земјите од поранешна Југославија, во предвид доаѓаат и раскази кои можат да придонесат кон подобро разбирање меѓу луѓето, кон намалување на омразата и разградување на предрасудите, антивоени раскази, раскази кои се бават со соочување со минатото, со разградување на сликата за непријателите, со сочуство за другите, храбри раскази кои се осмелуваат да одат во “непријателски” чевли, раскази кои ги поместуваат границите и ни отвораат пат да градиме поизвесна, побезбедна и послободна иднина за сите.

Конкурсот е отворен до 1. 12. 2020.

Авторите/ките на трите најдобри раскази ќе бидат наградени со парични награди.

Најмалку дваесет избрани дела ќе бидат објавени во повеќејазичен зборник.

Жирито го сочинуваат Татјана Громача, Антон Беришај и Селведин Авдиќ.

Конкурсот го организира тимот на Бибер со поддршка на Центарот за ненасилна акција Сараево-Белград.

Повеќе информации за условите на конкурсот и наградите можете да најдете на страницата на Бибер http://biber.nenasilje.org