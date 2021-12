Crna nedelja srpskog pravosuđa

Foto: N1

Sudovi u istoj sedmici pustili Darka Šarića u kućni pritvor i poništili presudu za paljenje kuće novinara Milana Jovanovića.

Piše: M. N. Stevanović

Ili sudije u Srbiji nisu savladale osnovne proceduralne i formalne zahteve postupka zbog čega im padaju presude, ili se odluke u predmetima koje vode donose na nekom drugom mestu i nevezano za dokaze, zbog čega se suđenja beskrajnim kruženjem završavaju i potom vraćaju na početak.

To je zaključak koji se ovih dana nameće nakon što je Apelacioni sud iz formalnih razloga vratio osuđujuću presudu izrečenu u slučaju paljenja kuće novinara portala Žig info Milana Jovanovića. Na to se nadovezalo puštanja u kućni pritvor uz nanogicu Darka Šarića, kome ni posle osam godina suđenje nije okončano.

Mučan utisak nije „popravljen“ ni kada je, istovremeno, nekadašnja državna sekretarka Dijana Hrkalović, posle dve nedelje provedene u kući pod elektronskim nadzorom, ponovo uhapšena i vraćena u pritvor.

– Neprijatno sam iznenađen odlukom Apelacionog suda. Takav bezobrazluk nisam očekivao, da posle četiri godine vrate predmet na početak. Ovim su sami sebe diskreditovali i ne znam da li u našem pravosudnom sistemu rade drugorazredni pravnici dok su advokati pravna elita, da li su u Apelacionom sudu učili jedan krivični zakonik a u ostalim sudovima drugi, da li je isti profesor predavao tim ljudima. Nemoguće je da jedno krivično delo ima tri tumačenja – kaže novinar Jovanović za Danas.

Dodaje da je u tom slučaju u igri veliki novac, „koliko para toliko i pravde“ i podseća da je podnosio krivične prijave protiv Dragoljuba Simonovića, bivšeg predsednika opštine Grocka, koji je u ovom slučaju osumnjičen da je nalogodavac, odnosno da je podstakao dva lica da zapale kuću novinara.

– Jedna je bila zbog sumnje da je proneverio 22 a druga više od 23 miliona evra, kasnije je budžetska inspekcija na 400 gusto kucanih stranica utvrdila niz pronevera ali on i pored toga nije procesuiran. Ko ga štiti i da li je pušten na slobodu kako bi završio neki započeti posao, ne znam ali ne bi me iznenadilo da uskoro dobije orden za to. Ne znam ni zašto su drugog počinioca, izvršioca Aleksandra Marinkovića pustili na slobodu pre nego što je postupak okončan, pa su sada raspisali međunarodnu poternicu. Ovde se kriminalci svakodnevno puštaju jer je kriminal ušao u sve pore do te mere da predstavlja ismejavanje pravosuđa – kaže Jovanović.

Advokat Boža Prelević kaže da je teško komentarisati sudske odluke pre nego što se one objave, ali da ako je reč o formalnim nedostacima, onda je presuda i morala da budu ukinute.

– Žao mi je što postupak u kome je oštećen novinar nije ranije završen, a taj predmet prati činjenica da je Simonović član SNS, da je tužilac imao pretnje, da je potom i smenjen, nekako sve deluje kao da se u predmet uplala politika, ali nisam spreman da to potvrdim pre nego što vidim presudu Apelacionog suda – kaže on.

Ističe da je kod „slučaja Šarić“ upadljivo to što je toliko dugo bio u pritvoru, znači bez izrečene presude.

– Ako su Koluviju i ostale iz tog predmeta pustili iz pritvora posle godinu i po, zašto ne bi i Šarića posle osam godina. Pitanje glasi: kako za osam godina ne možete da presudite i taj čovek vam se vodi kao nevin a prezumpcija nevinosti kaže da ne možete toliko dugo nekoga da držite u pritvoru. Još je važnije pitanje koje je otvorio bivši poslanik, Srđan Milivojević, koji je mesec dana pre događaja upozorio da će pritvor Šariću biti zamenjen nanogicom. On je pomenuo da je to plaćeno sa 100 miliona evra, a znate li kakva je to uvreda za pravosuđe iako sam siguran da Srđan nije mislio kako je taj novac legao bilo kome u pravosuđu. Ne znam da li je neko na to ukazao, ali sam Šarić sebe vezuje za vlast, setite se onog njegovog dolaska u Srbiju iz Crne Gore, tu vezu između Đukanovića i Vučića i činjenicu da se novac iz Telekoma prelivao na Aca Đukanovića i Bebu Popovića, što još niko nije demantovao – kaže Prelević i zaključuje da u javnosti postoji gorak ukus zbog utiska da u takvim slučajevima ne odlučuje sud, čak da ni u jednoj sferi ne odlučuje profesija.

Osveta ili poruka Dijani Hrkalović

Ne pamtim slučaj da je neko bio pušten iz pritvora pa vraćen u njega a da pre toga nije prekršio uslove određene za elektronski nadzor, što se desilo kod Dijane Hrkalović. Podsećam da takvi pritvorenici imaju pravo na izlazak dva sata dnevno, u nabavku, kod lekara, na suđenje i ako to prekrše, obično ide prvo opomena, a ovde je to izostalo. Njoj je time nešto zaprećeno, neka opomena joj je tim potezom uručena. Meni sve to deluje osvetnički jer je očigledno da je tu reč o sukobu unutar Srpske napredne stranke – kaže Božo Prelević.

Poruka iz Pljevalja za srpske političare

Puštanje Darka Šarića u kućni pritvor, odnosno vilu njegove žene na Dedinju uz elektronski nadzor, propraćeno je opštim veseljem u Pljevljima. Uz kolo na trgu masa je pevala „Nije Šarić otišo daleko, kad se vrati nastradaće neko“, što je u domaćoj javnosti protumačeno kao preteća poruka političarima u Srbiji.

