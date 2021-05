Koreografija Katarine Ilijašević na FAKI Festivalu

U okviru Festivala Alternativnog Kazališnog Izričaja – FAKI u organizaciji Attack!-a koji se održava od 24. do 30. maja ove godine u Zagrebu, u petak 28. maja s početkom u 19.30 časova biće izveden plesni projekat Don’t let me down u koreografiji Katarine Ilijašević studentkinje završne godine Instituta za umetničku igru.

Festival Alternativnog Kazališnog Izričaja FAKI je neprofitni festival s naglaskom na subverzivnim pozorišnim marginalnim projektima koji su za publiku dostupni besplatno a izvode se u prostoru Medike.

U predstavi igraju Grujić Jovana, Trifunović Natalija, Bisera Dimčeva i Miona Petrović.

Dramaturgija Luka Jovanov, kompozitor Jana Rančić, vizuelni indetitetDunja Maksimović.

Don’t let me down je pop-up party na autobuskoj stanici.

Don’t let me down je molitva spotlight-u. Don’t let me down je pokušaj ironijskog bega od svih Warholovih (ne)tačnih zaključaka o slavi.

Don’t let me down ne dozvoljava povratak u normalu.

Don’t let me down propagira rejv koji se nikad ne završava.

Hajde da svi postanemo Andy Warhol.

Nemoj me izneveriti, oh moj savršeno bolni trenutku slave!