Mjesec dana vandrednog stanja u Srbiji

Saopštenjem predsednika Aleksandra Vučića 15. marta proglašeno je vanredno stanje na teritoriji Republike Srbije povodom epidemije koronavirusa. Po njegovim rečima, odluka je doneta zajednički nakon dogovora sa premijerkom Vlade i predsednicom Narodne skupštine. Takođe, Vučić je tada najavio da će se glavne mere menjati iz dana u dan.

Piše: Nikola Živadinović

-Na konferenciji za medije nakon sednice Kriznog štaba predsednik nas obaveštava da je Vlada donela odluku o zabrani izlaska osobama starijim od 65 godina u urbanim sredinama, i starijim od 70 godina u seoskim sredinama, pod pretnjom velike novčane kazne. Na snagu stupa i policijski čas od 20h do 5h, što znači zabranu kretanja u to vreme, sem za nadležne organe i radnike koji moraju da rade treću smenu. Odloženi su ranije raspisani izbori.

*

Oglasila se i republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac, naloživši svim javnim tužilaštvima da hitno postupaju u slučajevima nepostupanja po zdravstvenim propisima tokom epidemije. Pored toga, naložila je i hitno postupanje protiv okrivljenih za krivično delo izazivanja panike i nereda.

*

Vojska Srbije preuzima kontrolu zatvorenih graničnih prelaza, migrantskih centara i bolnica. Nakon što je obavestio javnost o tome, predsednik je dodao da ,,vojska mora biti naoružana jer mora da zaštiti lekare. Imali smo incidente, ljudi koji dolaze iz inostranstva nedisciplinovano su se ponašali, ali zato tuku naše lekare naše heroje’’.

*

Nekadašnja predsednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero izjavljuje da način na koji je uvedeno vanredno stanje urušava vladavinu prava, i ukazala da ,,policijski čas naš pravni sistem ne prepoznaje’’. O pravnim okvirima neustavne državne odluke neznatno ranije na portalu Peščanik pisale su Vesna Rakić Vodinelić, Sofija Mandić, kao i Rodoljub Šabić.

Premijerka Ana Brnabić na konferenciji za medije rekla je da sve sa Peščanika treba da bude sram zbog svega što pišu, dok po sopstvenom priznanju pomenute tekstove nije čitala, jer je imala preča posla.

*

Član Vladinog kriznog štaba za suzbijanje COVID-19, pulmolog Branimir Nestorović, prilikom gostovanja u televizijskoj emisiji između ostalog kaže: ,,Ja bih voleo da niko ne umre, da pored Srbije stoji nula, e to bih voleo, jer to bi za mene bila satisfakcija da smo mi još uvek bolji od svih drugih. Nažalost, sigurno će neko umreti (…) ali stvarno bih voleo ovaj put da se pokažemo. Mi smo nacija jednog Tesle, ljudi, jednog Novaka Đokovića, mi smo nacija koja je jedan medicinski fenomen u svetu, pa nema niko bre to (…) Mi smo neverovatna nacija, je l znaš da imamo najveći broj medalja po glavi stanovnika u svim sportovima? Je l’ si znao taj podatak? Mi smo carevi, ja stvarno mislim da smo mi carevi’’.

U kakvoj su korelaciji Tesla, Đoković, neverovatnost nacije i osvajanje olimpijskih medalja sa aktuelnom epidemijom i dalje ostaje nedokučivo.

*

Donet je propis koji ljudima starijim od 65 godina omogućava da nedeljom mogu da obave kupovinu u posebno samo za njih otvorenim prodavnicama u periodu između 4 i 7 sati ujutru. Privredna komora Srbije objavila je i ažurirani spisak maloprodajnih objekata u kojima će moći da obave kupovinu.

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež poručio je da nema razloga da se prave zalihe, a pored toga rekao: ,,Ova akcija nije samo ove nedelje, biće redovna svake nedelje. Kupite onoliko koliko vam je potrebno, već za sedam dana moći ćete ponovo to isto da uradite’’.

*

Potpuno je ukinut međugradski vozni i autobuski saobraćaj. Predsednik kao cilj ističe da izolacije bude sve više, jer je zabrana kretanja penzionerima spasila hiljade života.

*

Ugledni neslužbeni prorežimski tabloidni glasnik Informer na naslovnoj strani štampanog izdanja objavljuje: ,,OPASNO: U Srbiju ušlo 100.000 gastarbajtera, njih bar 6.000 ima korona virus’’.

*

Predsednik ne propušta priliku da napravi spektakl, te sa nekoliko državnih zvaničnika na aerodromu dočekuje avion pomoći iz Kine. Šef države izražava neizmernu zahvalnost kineskom predsedniku Si Đinpingu, Komunističkoj partiji Kine i kineskom narodu, a zatim trijumfalno poručuje: ,,Čekam Sija u Srbiji i dočekaće ga stotine hiljada ljudi’’.

*

Na konferenciji za medije Vučić najavljuje produžetak policijskog časa koji će trajati od 17h do 5h ujutru uz komentar da ,,mi ne možemo da budemo dovoljno disciplinovani’’, dodavši da će ,,ove mere predložiti premijerki Ani Brnabić i da će Vlada to da usvoji’’. Predsednik istom prilikom preti da će uvesti policijski čas od 24h: ,,Baš me briga što to niko nije uradio u svetu, ja ću ako treba’’, kao i da je u Srbiju ,,od 5. marta ušlo 317.584 naših građana’’, za koje kaže da su vratili kako bi se lečili za džabe.

*

Vanredno stanje najteže pogađa siromašne i/ili marginalizovane grupe. Podstandardna naselja daleko su od onih koji mogu da pruže zaštitu od zaraze. Na teritoriji Srbije postoji oko 600 podstandarnih naselja u kojima žive Romi i Romkinje. Veliki procenat njih nema pijaću vodu, kanalizacionu infrastrukturu, ali ni struju. Čest je slučaj da i po nekoliko generacija živi u istoj kući, dok je mnogi ni nemaju. Nameću se pitanja: Kako da se ljudi u ovim naseljima pridržavaju preporučenih higijenskih mera tokom epidemije? Na koji način će njihova deca pratiti školsku nastavu? Dok je za većinu njih jedini izvor prihoda sakupljanje sekundarnih sirovina, što je pravno nevidljiv sektor, kako će sada usled ograničenog kretanja i policijskog časa obezbeđivati osnovnu egzistenciju?

*

Pored konstantnog upozoravanja od strane epidemiologa, Srpska pravoslavna crkva (SPC) služi liturgiju i obavlja pričest. Crkveni velikodostojnici najotvorenije se oglušuju o upozorenja struke poručujući da ,,pričest iz jedne čaše nije kršenje mera države’’ već da je to ,,stvar crkve’’.

Sveti arhijerijski sinod SPC pojasnio je svoj stav kroz saopštenje u kome se navodi: ,,Crkva neće prekidati služenje svete liturgije niti prestati da pričešćuje vernike, jer je to stvar oko koje se ne može raspravljati: ona predstavlja osnovu naše vere’’.

*

Nakon što su pokušali da naprave televizijski prilog o pozivu gradskih čelnika na javno nadmetanje za zakup državnog zemljišta u vreme epidemije, novinar i snimatelj zrenjaninske KTV dobili su pritvor od 48h. Prvo ih je obezbeđenje udaljilo iz gradske kuće, a potom privela policija u civilu. Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) tvrdi da je u pitanju zloupotreba vanrednog stanja ,,za obračun sa televizijom koja je trn u oku zrenjaninskoj vlasti zbog izveštavanja o fabrici vode u tom gradu’’.

*

Uprkos vanrednom stanju i redukovanju saobraćaja na teritoriji grada, Beograd je ponovo bio među gradovima sa najzagađenijim vazduhom na svetu. Agencija za zaštitu životne sredine više puta u toku prethodnog meseca beleži prekoračenje dozvoljene vrednosti za PM10 čestice.

*

Putem skajpa doneta je prva onlajn presuda zbog ,,kršenja mere obavezne samoizolacije’’ nakon povratka iz inostranstva. Osnovni sud u Dimitrovgradu osudio je jednu osobu na tri godine zatvora, što je maksimalna kazna za krivično delo nepostupanje po zdravstvenim propisima u vreme epidemije.

*

Vlada donosi nove mere. Svim građanima Srbije kao i svim stranim državljanima sa boravišnom dozvolom koji u zemlju uđu nakon 14. marta, produžava se obavezna ,,mera kućne samoizolacije’’ sa 14 na 28 dana. Nove mere zabranjuju kretanje vikendom od 15h, i ukidaju prethodno donetu odluku o šetanju kućnih ljubimaca u trajanju od 20 minuta za vreme policijskog časa u periodu između 20h i 21h, uz propratno obrazloženje da je vođenja mišljenjem struke.

*

Privremeno uspostavljena bolnica na Beogradskom sajmu prima prve pacijente. Portal B92 prenosi da su prvi pacijenti odvedeni u ovu bolnicu.

*

Nakon što je objavljena vest da je premijer Velike Britanije Boris Džonson pozitivan na koronavirus, domaći mediji prenose da je predsednik Vučić prvi lider neke države koji mu je tvitnuo poruku podrške. Tvit glasi: ,,Wish you fast recovery, get well soon and keep fighting!’’

*

Ministarstvo odbrane raspisuje javnu nabavku za ,,uslugu ispitivanja rejtinga ministra’’. Ministarstvo tvrdi da je u pitanju naručena kampanja protiv ministra Aleksandra Vuliina i ministarstva, jer se ove usluge pribavljaju godinama unazad, a uvrštene su u ,,Godišnji plan nabavki’’.

*

Predsednik samokritičkim obraćanjem javnosti priznaje grešku: ,,Ni četvrtinu problema ne bismo imali da tu grešku nisam napravio – a to je puštanje svih državljanja Srbije da uđu na teritoriju Srbije. Mi smo pokazali koliko je Srbija velika i koliko ima veliko srce i visoku cenu za to ćemo platiti. Jer Srbija je dobra svima samo kad je teško’’. Velika Srbija se uvek pobrine za vlastite državljane u nevolji.

Pored privatnih agencija, država je godinama unazad organizovano slala radnike i radnice u inostranstvo. Građani Srbije koji rade u inostranstvu na godišnjem nivou pošalju kući oko tri i po milijarde evra.

*

U međuvremenu, Zaštitnik građana Zoran Pašalić podnosi medijski izveštaj za 2019. godinu, u kome se navodi da ,,nema napretka u oblasti slobode govora, da su novinari ugroženi i da je u medijima i dalje prisutan govor mržnje’’. Izveštaj dalje pominje da je položaj medija i status novinara i ostalih medijskih radnika ,,ugrožen uvredljivim i nipodaštavajućim odnosom’’, ali i ,,direktnim pretnjama i fizičkim pritiscima’’, uz ,,loš finansijski položaj’’.

*

Portal Nova S prenosi ispovest osobe iz improvizovane bolnice na Beogradskom sajmu, koja se žali na nehigijenske uslove – stari, prljavi kreveti, ćebad prepuna prašine, lošu hranu i hladnoću, te da nakon gašenja svetla u 22h ne mogu ni do toaleta. Zabrinutost je prisutna i zbog kašnjenja rezultata testiranja.

*

Tokom gostovanja u TV emisiji gde govori o ekonomskim merama za pomoć privredi, predsednik iznosi ideju da razmišlja o isplati po 100 evra svakom punoletnom građaninu Srbije. Nakon toga, ministar finansija Siniša Mali predstavlja ekonomske mere Vlade za pomoć privredi i zvanično najavljuje da će nakon krize svi punoletni građani Srbije dobiti po 100 evra.

*

Korisnici MTS mreže primaju SMS poruku sadržine: ,,Situacija je dramatična. Približavamo se scenariju iz Italije i Španije. Molim vas da ostanete kod kuće. Krzini štab za suzbijanje zarazne bolesti Covid 19’’.

*

Dnevni listovi Politika, Večernje novosti, Blic i Informer na naslovnim stranama prenose reči načelnika Infektivne klinike Gorana Stevanovića: ,,Ako se ne uozbiljimo čeka nas italijanski i španski scenario’’.

*

Vladika banatski Nikanor u propovedi vernicima poručuje: ,,Hram je najbolja i najizlečivija bolnica i onaj koji vas savetuje, pa makar bio i srpski patrijarh ili vladika da može biti samo pet ljudi u hramu, taj ili nema vere ili služi neku drugu službu. Gospod Hrist je najbolji lekar i on daje najbolje lekove, kroz svetu tajnu pričešća, to je najbolji lek’’, kao i da je razlog pojave virusa ,,greh’’. Propoved ,,Nikanor Banatski veruje u Boga a ne u virus’’ može se videti na Jutjubu.

*

Vlada donosi odluku da sve informacije u vezi koronavirusa moraju da budu centralizovane i da će ih u buduće saopštavati isključivo Krizni štab, na čijem čelu je premijerka Ana Brnabić. Ostale informacije u vezi koronavirusa mogu se smatrati dezinformacijama i širenjem panike i ljudi bi mogli odgovarati zbog toga. Sledećeg dana premijerka povlači uredbu uz komentar: ,,Moja je glupost i moja krivica što smo nešto ovako doneli i što bacamo senku na do sada zaista fantastičan posao koji smo uradili tako kako smo i kako ćemo i dalje informisati građane’’.

*

Nakon objave teksta pod naslovom ,,KC Vojvodine pred pucanjem: Bez zaštite za medicinske sestre’’, u kome piše o ,,potpuno haotičnim uslovima rada i hroničnom nedostatku osnovne opreme’’ za medicinske radnike u vreme pandemije, Ana Lalić, novinarka portala Nova S, privedena je od strane policije posle objave demantnog teksta od strane KC Vojvodine. Lalić je provela u pritvoru 48h zbog ,,objavljivanja tekstova koji izazivaju paniku i nerede’’, a KC Vojvodine prijavio je portal tužilaštvu.

*

Tviter saopštava da su njegovi timovi za proveravanje autentičnosti deaktivirali 8.558 naloga na ovoj društvenoj mreži, koji su radili na ,,promovisanju srpske vladajuće stranke i njenog lidera’’. Po broju lažnih naloga Srbija je zauzela prvo mesto u ovoj istrazi, a iza sebe ostavila Egipat, Honduras, Indoneziju i Saudijsku Arabiju.

*

Nakon zajedničke sednice dva krizna štaba, predsednik Vučić obaveštava javnost o novim merama zabrane kretanja, od subote u 13h do ponedeljka u 5h, kao i zabranu okupljanja više od dve osobe na jednom mestu. Mera šetanja kućnih ljubimaca ponovo je vraćena – između 23h i 1h svake večeri, kao i nedeljom ujutru između 8h i 10h. Šetnja ljubimaca ograničena je na trajanje od 20 minuta i na do 200 metara od kuće.

*

Premijerka Ana Brnabić kaže da je ,,licemerno i sebično od strane građana da preko dana krše mere o zabrani kretanja’’, a uveče aplaudiraju lekarima u znak podrške, dok ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stevanović u istom duhu izjavljuje: ,,Svima pišemo prekršajne i krivične prijave jer želimo da pokažemo ljudima da je ovo ozbiljna situacija. Najveći broj ljudi koji poštuju mere pokazuje da je pametan deo društva a one koji krše mere ćemo oštro kažnjavati ko god da su’’.

*

Predsednik Vučić odlazi u Novi Pazar, jedno od ,,žarišta koronavirusa’’, da bi isporučio pomoć u vidu ,,10 kliničkih i 3 transportna respiratora, 22.000 hiruških maski, 3.000 epidemioloških maski, 250 skafandera i mnogo hiljada rukavica’’, što je po njegovim rečima ,,poklon za sva vremena’’. Zbog prenatrpanog rasporeda brzo je morao da se vrati u Beograd. Mediji uredno prenose predsednikov Instagram post, koji prati komentar: ,,Zeljanica iz Pazara, najbolji ručak u helikopteru’’.

*

U televizijskoj emisiji Upitnik na RTS-u, predsednik Vučić na pitanje voditeljke da li je tačno da zove neke obolele telefonom u znak podrške odgovara potvrdno: ,,Zovem’’, a zatim nastavlja: ,,U početku sam zvao skoro sve. Sad ima mnogo bolesnika, pa ne mogu’’… ,,Samo da ljudi ne potcenjuju svoju zemlju, i da više veruju u sebe. Zato sam ja zvao mnogo pacijenata. Pozovem telefonom, pa kad mi se ne jave, a lekari kažu da je teška situacija, ja više ne zovem. Kad je ovako srednje, ja se javim, ‘izdrži, guraj napred, svi smo uz tebe’, onda je ljudima drago’’. Odakle predsedniku brojevi telefona tih ljudi, s kojim pravom ih je dobio, po kom osnovu, odakle zna kakvo je njihovo stanje, sa koliko njih se čuo, itd – voditeljka nije pitala.

*

Vlada donosi odluku da će policijski čas za vikend trajati od petka u 17h do ponedeljka u 5h. Penzioneri će moći da obave potrebnu kupovinu u petak između 4h i 7h. To je ujedno i najduži policijski čas od uvođenja vanrednog stanja.

*

Mediji prenose vest da je predsednik Vučić stigao u Niš uz dva kamiona medicinske opreme. Na kasnije održanoj medijskoj konferenciji, na pitanje novinarara da li je imao kontakte sa svojim sinom, povodom informacije da je njegov sin pozitivan na koronavirus, kao i da li razmišlja o testiranju, predsednik u odgovoru između ostalog kaže: ,,Nemojte da brinete za mene, molim vas, jer znam da nikad niste ni brinuli. I kažite ljudima da to nije od brige, nego od želje da politički budem izollovan kako bi korona uspela da pobedi. Korona u Srbiji nikoga neće da pobedi, čak ni mene’’. U nastavku dodaje još: ,,Nema problema kažite – ‘Ti nam smetaš što si živ, i u redu je’ – to razumem. Samo nemojte kontradiktorne stvari da ističete kao argumente, zato što ih nema, i nemojte lekare da pitate za mene, pitajte mene. I nemojte da govorite da vam je stalo do toga da slušate lekare, pošto lekare uopšte ne želite da čujete, nego dođete da ih pitate samo zašto je Vučić ovakav ili onakav’’.

*

Na pitanje novinara da li je predsednik Vučić poštovao sve procedure nakon što je javnost obaveštena da je njegov sin pozitivan na koronavirus, ministar zdravlja Zlatibor Lončar odgovara: ,,Za to ja garantujem lično, kao ministar zdravlja, jer ako nešto nije poštovano, prvo ja treba da odem. Garantujem da je lično Vučić tražio da se poštuju sve procedure, da se urade i da se prema njemu struka u tom i bilo kom slučaju odnosi kao prema svakom drugom građaninu’’.

*

Vlada donosi odluku da novinari zbog mera zaštite ne prisustvuju medijskim konferencijama. Članovi Kriznog štaba odgovaraće na novinarska pitanja, pošto ih novinari budu poslali mejlom pola sata pre početka konferencije.

*

Direktor Gerontološkog centra u Nišu priveden je od strane policije, i protiv njega je podneta krivična prijava za teško delo protiv zdraljva ljudi, zbog brojnih propusta koji su doveli do porasta broja obolelih.

*

Zbog kritika javnosti i uvreda povodom situacije u Niškom gerontološkom centru i stava Sinoda SPC da treba omogućiti prisustvo vernika uskršnjim liturgijama, epidemiolog Predrag Kon napušta Krizni štab, da bi se nakon sastanka sa predsednikom Vučićem i premijerkom Brnabić, od kojih je dobio punu podršku – vratio. Kon o molbi Sinoda SPC kaže: ,,Zato što (ta molba) na neki način negira sve ovo što je dosadašnji pokušaj da se spase život, i shvatajući da do te mere ima nerazumevanja, ja sam zaista osetio potrrebu da treba da se sklonim’’. Patrijarh Irinej u Uskršnjoj poslanici poručuje da se moraju podržati napori nadležnih, ali i redovno i aktivno učestvovanje u liturgiji. Predsednik kaže da će zamoliti patrijarha da SPC održi liturgije bez prisustva ljudi, ali i da državi ne pada na pamet da hapsi vladike i sveštenstvo. Nakon medijskih prepucavanja, SPC odlučuje da poštuje preporuke Vlade.

*

Vlada najavljuje zabranu kretanja za uskršnje praznike od petka u 17h do utorka u 5h, što je novi najduži policijski čas od početka vanrednog stanja u trajanju od 84h.

*

Za kršenje policijskog časa od početka vanrednog stanja izrečeno je više od 136 miliona dinara kazni, dok je više od 2000 ljudi prekršilo donetu meru. Preko 40 ljudi imalo je onlajn suđenje.

*

Prema dostupnim podacima sa sajta covid19.rs u trenutku pisanja ovog teksta broj zaraženih osoba je 4.873, dok je njih 99 preminulo.

*

Vanredno stanje je i dalje na snazi. Uzimajući u obzir da nije precizirano na koji rok je uvedeno, ne znamo koliko će još trajati.