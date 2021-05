Način kretanja u Studentskom kulturnom centru 21. maja

Foto: Dunja Maksimović

U Velikoj Sali Studentskog kulturnog centra 21. maja s početkom u 18.30 časova će premijerno biti izveden plesni projekat Način kretanja – Don’t let me down u koreografiji Katarine Ilijašević koreografije nastale kao rezultat rada tokom predmeta Koreografija 1 na trećoj godini studija Instituta za umetničku igru pod mentorstvom profesorke Dijane Milošević.

Koreografija je bazirana na kolopletu svakodnevnih situacija formalno definisanih hodanjem, padom, promenom fokusa, skokom – kao načinima kretanja, jasnim znakovima diskontinuiteta, metaforama za nepostojanost u trenucima koji nas zanimaju – trenucima za koje se borimo da bismo nešto podelili sa svetom, da bismo dosegli još malo prepoznavanja, da bismo dospeli u tačku spotlight-a i u njoj ostvarili sebe na jedan nov način, dali sebi novi život, obukli novo ruho.

“Kako spotlight utiče na to kako radimo stvari? Kako koristimo svojih pet minuta slave – najbolje ili najatraktivnije, i šta se dešava ako se ne iskoriste uopšte?

Individualizam više nije izgovor da se objasne fenomeni civilizacije. Individualizam je pošast savremenog doba.

Don’t let me down ne dozvoljava povratak u normalu. Don’t let me down propagira rejv koji se nikad ne završava. Hajde da svi postanemo Andy Warhol.

Nemoj me izneveriti, oh moj savršeno bolni trenutku slave!”

Dramaturg Luka Jovanov; vizuelni identitet Dunja Maksimović; kompozitor i izvođač Jana Rančić

Predstavu izvode Jovana Grujić, Bisera Dimčeva, Natalija Trifunović i Miona Petrović.