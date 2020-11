Političari protiv eksperata u zajedničkoj borbi protiv režima

Foto Savo Prelevic

Sve u svemu, Crna Gora će dobiti kompromisnu, oročenu Vladu, DPS će dobiti vreme da se pregrupiše, nova većina će dobiti vreme da se raspadne, a narod Crne Gore vreme da preispita svoja osećanja, sagleda realnost i donese odluku u kom pravcu će ići Crna Gora nakon „fijaska“ projekta kojem je podršku dala, između ostalih i SPC.

Nije smešno niti je žalosno, a nije ni tužno ali mami onaj ravan osmeh na usnama. Krivokapić je najzad sastavio svoj kabinet, uzduž, ali ga mnogi iz redova pobednika gledaju popreko predviđajući mu kratak rok trajanja. Tako nešto je trebalo očekivati nakon višenedeljnog zatezanja oko resora bezbednosti te neujednačenih stavova oko budućeg sastava vlade između lidera prosrpskih stranaka i lidera „tasa na vagi“, koalicije Crno na bijelo. Sada smo sigurni da je Krivokapićevo vojevanje overeno i oročeno na ne tako dug rok trajanja. Sigurno je da su lovci na plen postali lovci na greške, nesvesni da ih vreba opasnost od koje, kada ih zaskoči, teško da će se ikad oporaviti.

Komentari kojima su nas u nedeljama iza nas zasipali lideri pobedničke grupacije bili su više nego neujednačeni, subjektivni, lični i puni predrasuda. Činilo se da je bilo neophodno svakoga dana dati poneki komentar ili izjavu kojim bi se dodatno zaluđivao narod u periodu formiranja nečeg što se zove „vlada“. I dok je za neke to grupa „12 majmuna“, pojedinci ih vide kao snagu koja će menjati Crnu Goru. Bez obzira na to šta će da urade u danima ispred nas, sigurno je jedno, nova parlamentarna većina, ili njen veći deo, pokazala je građanima Crne Gore i regiona da je nedorasla pozivu kojem se odazvala i da će se DPS vratiti u svoje sedlo pre nego što očekuju.

Pored lidera prosrpskih stranaka koji su prednjačili u „kamenovanju“ novog koncepta vladavine profesora Krivokapića, kritici onoga što pokušava da napravi novi mandatar pridružio se i jedan od perjanica koalicije Mir je naša nacija, bivši srbijanski, a sada crnogorski političar Vladimir Pavićević. „Medojević u fraku“ ocenio je da „Krivokapićev predlog najavljuje slabu Vladu, prelaznog karaktera, nereformskog potencijala čiji učinak, u najboljem slučaju, može samo poslužiti da se prebrodi period vakuuma do prijevremenih izbora nakon kojih bi trebalo da imamo šanse za realne reformske zahvate sa nekim drugim sastavom“. Iako je Pavićević ovom izjavom rekao dosta toga što veliki broj analitičara u regionu zna nedeljama unazad, ostalo je nejasno ko su „oni“ koji će imati šansu za realne reformske zahvate nakon prevremenih izbora.

„Oni“ mogu biti građani, ali mogu biti i nezadovoljni političari koji su decenijama pokušavali da upadnu na „državne jasle“ i pokažu građanima Crne Gore kako se to vlada državom. Među „borce“ ne bih ubrajao gospodina Pavićevića i njegovo perverzno političko delovanje jer je on odskora prisutan na crnogorskoj političkoj sceni. No, pored toga što je izneo svoje viđenje o sastavu vlade i roku njenog trajanja, Pavićević je mandataru zamerio i broj 12. Iako se u Srbiji, zemlji od blizu sedam miliona stanovnika, zalagao za racionalizaciju i smanjenje broja poslanika u Parlamentu i ministarskih mesta u Vladi Srbije, danas se u Crnoj Gori, zemlji od nešto više od šesto hiljada stanovnika, zalaže za nešto veći broj ministarskih mesta od predloženih 12. Pored toga što smatra da broj ministarstava treba biti veći, mišljenja je da postoje „tradicionalna ministarstva koja nužno treba sačuvati“. Pavićević nam se ovim i sličnim izjavama dokazao kao „tradicionalni“ političar.

Krivokapić je doneo konačnu odluku u najtežem mogućem trenutku, u danima nakon smrti „čuvara“ vere u Crnoj Gori, mitropolita Amfilohija. On će formirati ekspertsku vladu koju će činiti eksperti za koje on smatra da su eksperti i koji po njegovom mišljenju mogu da povedu Crnu Goru korak napred ka EU. On veruje da će „pobednici“, iako teška srca, podržati tu vladu. Mnogi „eksperti“ su „izvisili“. Među njima je i Pavićević. Skoro svi političari su ostali bez „fotelja“ koje su tako dugo sanjali, priželjkivali. Skoro svi. Dritan Abazović možda bude deo tima, ali odluku o njegovom „ustoličenju“ doneće Parlament. Realno, teško da će se nešto takvo dogoditi, a i ako se dogodi, naš narod kaže „uspeh se ne prašta“. Sve u svemu, Crna Gora će dobiti kompromisnu, oročenu Vladu, DPS će dobiti vreme da se pregrupiše, nova većina će dobiti vreme da se raspadne, a narod Crne Gore vreme da preispita svoja osećanja, sagleda realnost i donese odluku u kom pravcu će ići Crna Gora nakon „fijaska“ projekta kojem je podršku dala, između ostalih i SPC.