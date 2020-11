Sveta laž (I zašto je Vasilije Ostroški, čudotvorac u ilegali)

Foto: Flickr

Ako Bog hoće da spreči zlo, a ne može, onda on nije svemoćan. Ako može a neće onda je zao. Ako Bog može i hoće da ga spreči, zašto zlo i dalje postoji. Ako on ne može i neće da spreči zlo, zašto ga nazivamo Bogom, pitao se mudri Epikur

Pre neki mesec, dok mi je iz džepa virilo papirnato upozorenje “životno ugrožen”, nađoh se u klinici za vaskularnu hirirgiju Kliničkog centra Srbije. Strah mi odneo pamet. Trebalo je da budem u bolnici za kardiohirurgiju. Žena u belom, “plivajući” između stešnjenih ljudskih tela, a sve vičući “Pustite me, ja ovde radim”, uputi me na pravu adresu. Nekako sam se iskobeljao iz uskog hodnika nalik katakombi u kome su bolesnici stajali jedan drugom na glavi. Skoro visili sa plafona kao slepi miševi. Dok sam se napolju držao za srce, hvatajući zrak, čekalo me novo iskušenje. Da u lavirintu bolnica nađem pravu.

I tako tražeći “radionicu” gde će krojači da me rašiju kao krpenog lutana, da poprave moj srčani sat i ponovo me sašiju, naiđoh na bogomolju. Crkvu Svetih vrača. Braće Kozme i Damjana. Zakatančena. Ispred ni žive duše. Ošinu me bezvernička misao: Zašto burazeri čudotvorci koji su oživljavali mrtve ne vizitiraju ove bolesnike sa dušom u nosu. Odjednom, čuh gromoviti glas odozgo: Bezbožniče, kuvaćeš se u vreloj smoli. Digoh glavu i na jednom oblaku videh Svetog Nikolaja Velimirovića, teofilozofa Srpske pravoslavne crkve. Kako sedi i peca duše umrlih. Ovaj upokojeni pop nebeski je portparol Kozme i Damjana. Probitačno radno mesto trefio je propovedajući tzv. čudesa ove složne braće. Nikolaj je zapisao da Kozma i Damjan isceljuju ljude i stoku, stavljajući ruku na njih. Tako su sve bolesti iscelili. Čudotvorci za života i smrti. Kintu nikome nisu uzeli, za razliku od živućih mantijaša derikoža.