Vulin u CIA, spas za Srbiju

Photo: Wang Wei/XINHUA

Ljudska mašta je neiscrpna. Davno beše, pričao mi je znanac kako mu je jedan tupavko postao direktor u manjoj firmi iako je u njoj bio među nesposobnijima u svakom pogledu. Najpre ga je pitao zašto je počeo da na posao dolazi u odelu i obavezno sa kravatom. Nakon oklevanja ovaj mu je rekao da mu je to predložio stariji, penzionisani kolega uz savet da povremeno „pusti buvu“ da ga neki moćnici prdlažu za dišu ali da se nećka. Malo-pomalo priča se širila, kolegu su se s njim najpre šalile, potom spradale, ali nalickanog – postaviše.

Na slučaj me je podsetila najnovija izjava Nečastivog, Aleksandra Vulina, čoveka (da li?) koji se možebit na sličan način svojevremeno samokandidovao za dobru kucu Mire Marković, potom i za bliskost, kako ovih dana reče Zoran Živković sa, vrhovnim srpskim tiraninom koji sa Vulinom, osim ideju o srpskom imperijalizmu i drugim stupidarijama, deli i inicijale.

Nečastivi je ovaj put krenuo izokola i agenciji FoNet izjavio da mu je iz jedne od najvećih obaveštajnih službi na svetu ponuđeno da radi za njih, ali da je on to odbio jer se – špijunskog posla protiv svoje zemlje ne bi prihavatio ni po cenu glave. Najpre da rastumačimo koje zemlje nemaju „najveće obaveštajne službe“ na nebeskom šaru. Srbija, Albanija, Kosovo, BiH, Republika Dodikovina… i tako rredom na stotine. Ostaju dve. U jednu (iako ga niko nije zvao!) bi on trkom otišao, ali i Nečastivi Vulin je nešto naučio. On, videće se kasnije, navodi vodu na svoj badanj i podržavaocima svoje i Vučićeve (i 85 odsto Srba) bedastoće (srpskog sveta) hoće da kaže kako je odbio – Amerikance. Čuvena CIA ga zvala. Šatro. Da nije žalosno bilo bi smešno.

„Jedna od najvećih obaveštajnih službi na svetu obavestila me je da su moji stavovi neprihvatljivi i da, ukoliko ih ne promenim i ukoliko ne napustim politiku koju vodim, biće učinjeno sve da ne budem član Vlade i pokušaće da me kompromituju na bilo koji način“, rekao je Vulin gostujući na sluganskoj TV Pink „naučnika“ Željka Mitrovića. On tvrdi da se protiv njega sprema „strašna kampanja sa ciljem da ne bude u sastavu nove Vlade Srbije, a ako je moguće, i iz političkog života“, o čemu su ga obavestile (više njih!) „naše obaveštajne službe“. Uzgred te službe su tek na nešto višem nivou od kafanskih baljezgarija i dojava pijanih doušnika.

Uslov je, tvrdi Nečastivi, bio da počne da radi za njih i da napusti svoju politiku, što on, veli, neće „po cenu glave!“

„Lako je izgubiti fotelju, a mogu i glavu, ali neću biti špijun ni jedne jedine obaveštajne organizacije. Ni za kog drugog nisam radio, osim za srpski narod, srpsku državu i ni prema kome nisam imao lojalnost osim prema predsedniku svih Srba Aleksandru Vučiću“, rekao je Vulin i slagao jer je njegova lojalnost pitanje interesa. Tu smo, dakle. Posle Mire Marković i Slobodana Miloševića, Milorada Vučelića… ovaj potomak kolonizovanih Ličana u Vojvodini sada je svu ljubav svalio na Vrhovnog Srpskog Tiranina (VST).

Očekivano. Novosadski đilkoš je ekspresno od podguzne muve drugarice Marković, stigao do vrha kakav je moguć samo na filmu. Od žestokog komuniste brzo se prešaltao u Srpsku naprednu stranku i počeo da obožava VST. Usledilo je stapanje strančice u SNS, potom vila u elitnom delu Beograda (koju je navodno platila tetka iz Kanade), ministarska mesta, uloga promotera srpskog sveta (drugo ime za veliku Srbiju) i uloge koju je nekad za Tadićevog vakta imao Vuk Jeremić – svađalice sa Hrvatima, kosovskim Albancima i Bošnjacima te veličanja Zadribatine iz Laktaša.

Možda je neko od ovih što povremeno dođu na kanabe, Vučiću i predložio da ga makne iz vlade (i iz javnog života) ali Vulina proganja ona stara: dabogda bio pa ne bio… Kako to sve odjednom izgubiti i zadovoljiti se funkcijom u zapećku, bila ona i ambasadorsko mesto. Koliko god da ga umiruje Šefova potreba da ima nekoga koga može da napika, kao nedavno na Hrvatsku u slučaju Jasenovca.

Kampanja laži i napada na njega krenuće veoma brzo i iz sve snage, upozorava srpsku (i svetsku!?) javnost prvi srpski policajac (koji blamaža!) . Možda zna, vidi i posebno čuje (s istaknutim školjkama organa sluha) nešto više od nas običnih smrtnika, čim očekuje „da će realizacija početi već u toku sledeće nedelje“. „Dakle, na mene će krenuti masovan napad, najverovatnije negde oko konstituisanja parlamenta, kada dođe španski premijer, pa posle toga ili tih dana. Obaveštajne službe rekle su mi i koje agencije će realizovati napad, koji novinari i na koji način. Znači, u većoj meri znam šta će se dešavati“ rekao je Vulin Pinku uveren „da će učiniti apsolutno sve“ da ga „kompromituju na bilo koji način.

Na kraju da će ta strana obaveštajna služba (misleći na CIA (Central Intelligence Agency) „učiniti sve da predsednik Vučić posustane i ne izdrži taj ogroman pritisak koji će pokušati da nametnu kroz jezivu medijsku kampanju“ protiv njega kao srpskog ministra policije.

Znajući da njegov Šef pred domaćim pukom voli da se prsi kako mu niko ništa ne može i da njegovoj Srbijici niko ne može da naređuje, Vulin se uzda u tu kurčevitost i svoj opstanak.

Ko zna, možda je čovek koji je koju deceniju ranije bio nesposoban za služenje kadrovskog vojnog roka zbog slabog vida, u međuvremenu provideo jer je ne tako davno kao vojni ministar ekspresno za dve nedelje u nekoj valjevskoj vojarni uspešno „položio vojni rok“.

Ali – odbiti CIA zaista nema smisla. (I mene Guardian i Le Monde zovu za glavnog urednika, ali se nećkam…)