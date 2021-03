SARAJEVO: Uhapšena novinarka i aktivistica Nidžara Ahmetašević

Iz Operativnog centra MUP-a KS-a za Žurnal su rekli kako je uhapšena zbog “činjenja krivičnog djela” i “nepoštovanja naredbi službenog lica”.

Novinarka i aktivistica iz Sarajeva Nidžara Ahmetašević jutros je uhašena u Zagrebačkoj ulici u Sarajevu.

Nisu željeli precizirati gdje se sada nalazi, o kakvom je tačno incidentu bilo riječi. Na pitanje da li se radi o privođenju na saslušanje ili hapšenju, rečeno nam je da je “lišena slobode”.

Nidžara Ahmetašević je dugogodišnja novinarka i aktivistica, posebno aktivna na polju ljudskih prava, i zaštiti prava ljudi u pokretu. Ovo nije prvi put da zbog svog angažmana biva saslušavana ili prijavljivana, a odnedavno je zbog toga pod zaštitom Front Line Defendersa.

– Više od 25 godina pišem o ljudskim pravima. Sve to vrijeme, manje-više, trpim razne pritiske. Najčešće mi prijete silovanjem i vrijeđaju me na razne načine (odavno sam svjesna da sam i vrlo zanimljiva policiji i raznim drugima koji prate sve što napišem i kažem, sve znači i moje privatne kontakte putem društvenih mreža). No, nekako sam mislila da je to dio posla koji volim i koji sam izabrala. Ali nije i ne smije biti. Ukazivati na kršenje ljudskih prava smatram obavezom. Moj posao je da informišem javnost o onom što se dešava. No, čini se da to nije dobro raditi u BiH.

Ne mislim prestati. Samo se nadam da će mi se još ljudi pridružiti – napisala je nedavno.

