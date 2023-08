Dokad će trajati borba građana za zatvaranjem nelegalne deponije u Mostaru?

Foto: Pixsell/Arhiv

Nelegalna deponija Uborak predstavlja dugogodišnji problem građana i građanki Mostara, a naročito stanovnika sela Vrapčići na čijem području se i nalazi ova nelegalna deponija. Unatoč mnogobrojnim protestima ali i blokadama ova nelegalna deponija još uvijek nije izmještena.

Aktivisti građanske inicijative „Jer nas se tiče“ tokom proteklog mjeseca na press konferenciji najavili su kaznene prijave protiv nadležnih osoba, poput direktor JP „Deponija“ Mirhada Grebovića, gradonačelnika Grada Mostara Marija Kordića, predsjednika Gradskog vijeća Mostara Salema Marića i ostalih NN lica odgovornih, kako su naveli, za stanje na deponiji ili za izazivanje požara prema osnovanim sumnjama tužiteljstva koje će to utvrditi prilikom istrage. Oni su također tada poručili da će blokirati deponiju ukoliko nadležne institucije poput Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Grada Mostara, ne nađu rješenje za deponiju.

Ekološki aktivista Nijaz Hodžić za portal Tacno.net kazao je kako je bio na sastanku prije mjesec dana sa ministricom okoliša i turizma Federacije BiH gdje je ona iznijela svoje prijedloge rješenja problema nelegalne deponije Uborak.

„Mi smo poslije dobili jedan predugovor, između Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Gradske uprave i Udruženja ‘Jer nas se tiče’. Naravno, mi smo razgovarali o tome na sastanku i mi smo odlučili da prihvatimo taj predugovor. Međutim, sad su nastupili godišnji odmori i sad je to stopirano. Ne znamo šta se dešava, ne znamo šta su odlučili grad i deponija po tom pitanju. Čekamo odgovor Gradske uprave, da vidimo šta će oni reći na taj ponuđeni ugovor. Svjedoci smo da je u gradu grozno. Smeće je po ulicama, ne vozi se danima, to smrdi. Mi ovdje, kad to smeće nakon 7-8 dana dovezu, mi to itekako osjetimo, imamo problema i sa smećem i tim smradom, sa tim vodama, sa psima lutalicima, galebovima, itd. Jedva čekamo da ti godišnji odmori završe da mi pokrenemo neke aktivnosti, jer ne može se stvarno ovako više izdržati“, istakao je Hodžić.

foto: Danas.ba

Jedan od prijedloga rješenja otpada nadležnog Ministarstva jeste toplotno zbrinjavanje odnosno narodno rečeno spaljivanje tog otpada, a Hodžić naglašava kako je njima taj prijedlog rješenja prihvatljiv.

„Po nama je ta ideja skroz u redu. Samo je treba naravno ispoštovati i uraditi to što su predgledali. Jer ministrica je prvo profesor ekologije i okoliša i ona zna sve o tome. Oformirala je tim ljudi oko sebe koji je stručan i koji je već radio u Sloveniji, Hrvatskoj čak i Japanu, gdje su te ideje tj. rješenja za odlaganje otpada prihvaćena. Prijedlog rješenja je zapravo toplotno zbrinjavanje odnosno narodno rečeno spaljivanje tog otpada, da se pravi toplotna energija i da bi se koristilo za proizvodnju električne energije i grijanje nekih objekata i stanova u gradu, pojašnjava Hodžić naglašavajući da s obzirom da nemaju toplovode po gradu ni ništa što bi se moglo koristiti za grijanje, da bi to bi moglo ići u proizvodnju električne energije“, kazao je.

Hodžić je također poručio da nije siguran da će Gradska uprava grada Mostara prihvatiti ovaj prijedlog rješenja.

„Ja se bojim Gradske uprave koja neće ispoštovati to tj. neće prihvatiti ta rješenja jer njima je cilj da ne rješavaju to. Oni računaju dugoročno na ovu deponiju.“

S obzirom da je Gradska uprava grada Mostara bila na kolektivnom godišnjem odmoru aktivisti su bili prinuđeni čekati njihov ponovni povratak na posao kako bi mogli razmatrati novu lokaciju za deponiju Uborak, a Hodžić je naglasio kako će blokada biti.

„Mi ćemo svakako blokirati bez obzira na njihove odluke jer su oni bili cijeli sedmi mjesec na kolektivnom godišnjem odmoru, a to nema nigdje u svijetu, da jedan grad zatvori svoje kancelarije u jeku kad najviše naših sugrađana dolazi iz inostranstva.“

Problemi sa kojima se susreću stanovnici koji žive u blizini ove deponije su mnobrojni. Ova deponija koja ugrožava zdravlje i život građana ne posjeduje ekološku dozvolu, ali to ne predstavlja problem nadležnim te se smeće tu i dalje dovozi. Hodžić je u razgovoru poručio kako se smeće odlaže na staru deponija koja je zatvorena još 2013. godine i da se pravi novo brdo (smeća), bez ikakvih ekoloških uslova.

„Upoznati su svi u Gradskoj upravi s tim, međutim, niko ne zarezuje i ne odgovara na naše zahtjeve da se to prekine pogotovo direktor i uprava deponije. Oni se ne obaziru na to i oni rade sve nelegalno već godinama. I mislim da je dosta prošlo vremena i da su oni to mogli rješiti. Naravno da je naš problem što mi trpimo sav taj smrad i što se dešava. Jučer su bili snimci, vjetar je malo puhao popodne pa su ljudi to snimali, kako se vreće i kese raznose po Bijelom Polju, a onda su rekli da to djeca puštaju zmajeve. Toliko je to otišlo daleko. Stvarno se ovo više ne može trpiti i mi ćemo u skorije vrijeme sigurno blokirati deponiju pa neka bude šta bude“, poručio je Hodžić.

Uprkos dugogodišnjem insistiranju građana da se nelegalna deponija Uborak ukloni i obećanjima vlasti u Mostaru da će istu sanirati, do danas nisu napravljeni nikakvi pomaci u rješavanju ovog problema. Iako su pregovori po pitanju rješavanja ovog problema još uvijek u toku, nadamo se da će nadležne institucije i sa federalnog i lokalnog nivoa imati dovoljno volje da napokon riješe problem koji ‘guši’ stanovništvo Vrapčića, Bijelog Polja ali i cijelog Mostara.