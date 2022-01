Klimatska kriza: Pregled najznačajnijih događaja 2021. godine

Foto: Angelos Tzortzinis/AFP/Getty Images

Osvrt na 12 mjeseci ključnih samita, razornog vremena i alarmantnih otkrića.

Januar

Godina je počela sumiranjem štete nakon katastrofalnih ekstremnih vremenskih pojava 2020. godine, od požara do poplava. Posmatrajući samo SAD, Kalifornija je više nego udvostručila svoj prethodni godišnji rekord šumskih požara sa više od 1,7 miliona izgorenih hektara, a NASA je zaključila da je 2020. bila najtoplija godina u historiji. Američki Noaa i Britanski Met Office su je stavili na drugo mjesto u odnosu na 2016.

A 2021. – godina u kojoj je održan ključni samit UN-a o klimi u Glazgovu u novembru – nije pokazivala znakove da će biti mnogo bolja. Afrički kontinent je imao najtopliji januar u historiji, dok su obilne kiše padale u Maleziji, što je dovelo do evakuacije 50.000 ljudi i smrti najmanje šestoro osoba. U međuvremenu, u Turskoj su postojali strahovi da će Istanbul ostati bez vode nakon najveće suše u posljednjih deset godina.

Ali bilo je malih koraka napretka na drugim frontovima. U roku od nekoliko sati nakon što je postao predsjednik, Joe Biden je najavio da će se SAD ponovo pridružiti Pariskom sporazumu. Izraelska kompanija StoreDot objavila je da su u kineskoj fabrici prvi put proizvedene automobilske baterije koje se mogu potpuno napuniti za pet minuta.

A u Velikoj Britaniji plan za ponovno uvođenje orlova bjelorepana na istoku zemlje vodili su farmeri koji su rekli da žele „inspirisati ljude prirodom i pokrenuti širi oporavak prirode“.

Februar

Međunarodno poznati naučnik James Hansen ušao je u svađu Velike Britanije oko planova za novi rudnik uglja u Cumbriji, rekavši da to pokazuje “prezirno zanemarivanje budućnosti mladih ljudi”. Nekoliko dana ranije, devet aktivista je objavilo da se nalaze u tunelu ispod londonske stanice Euston, tajno iskopanom ispod šatora, kako bi protestvovali protiv brze željezničke veze koju je britanska vlada gradila.

Historijski val zimskog vremena pogodio je istočni dio SAD-a i Teksas, ostaviviši gotovo 10 miliona ljudi bez struje tokom vrhunca oluje, a milione bez vode nakon pucanja cijevi. Kasnije je procijenjeno da je to bila najskuplja zabilježena zimska oluja.

U nevjerovatnoj akciji u Indoneziji 10 spašenih orangutana vraćeno je u divljinu. Helikopteri su korišteni za prevoz kritično ugroženih majmuna duboko u šumu.

A na Madagaskaru su naučnici pronašli ono za šta se vjeruje da je najmanji reptil na Zemlji. Brookesia nana, nano-kameleon, ima tijelo veličine sjemenke suncokreta, dugo samo 13,5 mm.

Mart

New York je obasjala vijest da su delfini došli da se igraju u East Riveru – što je bila potvrda dugotrajnog čišćenja rijeke koja je grad koštala 45 miliona dolara. Dalje na sjever, u utočištu za divlje životinje Atol Midway u sjevernom Pacifiku, “najstarija divlja ptica u historiji”, 70-godišnja Wisdom the Laysan albatros, izlegla je još jedno pile. Označena od strane biologa Chandlera Robbinsa 1956. godine, Wisdom je nadživjela brojne partnere (albatrosi se obično pare doživotno).

S druge strane planete, Australiju su pogodile užasne poplave, sa hiljadama ljudi koji su bili prisiljeni da napuste nabujale vode u Novom Južnom Velsu, a industrija osiguranja suočena je sa milionskim štetama. Isti region se u međuvremenu borio i protiv kuge miševa.

U Sjedinjenim Državama, Deb Haaland je potvrđena kao prva sekretarica kabineta domorodaca, pošto je preuzela odjel za okoliš. Ogroman porast obnovljive energije širom svijeta se nastavio, a Kina je objavila da je izgradila vjetroelektrane sa zapanjujućim ukupnim kapacitetom od skoro 100 GW u 2020. – što je povećanje od skoro 60% u odnosu na 2019. Ali Climate Action 100, lansirajući prvi standard za praćenje korporativnog napretka u pogledu klimatskih promjena, otkrilo je da samo nekoliko velikih zagađivača poduzima ozbiljne mjere.

April

Značajna pravna odluka njemačkog vrhovnog ustavnog suda utvrdila je da su vladine mjere zaštite klime nedovoljne za zaštitu budućih generacija. Vlada je obećala da će poduzeti mjere u vezi s onim što je jedan od mladih aktivista koji su pokrenuli slučaj nazvao “ogromnom pobjedom za klimatski pokret”. U međuvremenu, u Velikoj Britaniji, mrtvozornik koji je nadgledao tužan slučaj mlade djevojke, Elle Kissi-Debrah, koja je umrla nakon napada astme 2013. godine, objavio je izvještaj u kojem se poziva na snižavanje pravno obavezujućih maksimalnih nivoa zagađenja zraka česticama u UK.

A u SAD-u je dvodnevni samit o klimatskim promjenama završen obećanjima sa svih strana, uključujući i jedno iz SAD-a da će smanjiti svoje stakleničke plinove za 50-52% do 2030. godine. Zemlja se također obavezala da će udvostručiti finansijsku pomoć kako bi pomogla drugim zemljama sa svojim ciljevima. „Je li dovoljno? Ne”, rekao je John Kerry, Bidenov izaslanik za klimu, koji je ranije postigao dogovor o saradnji s Kinom na klimatskim promjenama. „Ali to je najbolje što danas možemo da uradimo i dokazuje da možemo da krenemo.”

Do promjena je došlo u pozadini zabrinjavajućeg razvoja događaja, jer su naučnici zaključili da je topla atlantska struja povezana s ozbiljnim i naglim promjenama klime u prošlosti sada najslabija u najmanje 1.600 godina. Struja je poznata kao Atlantic Meridional Overturning Circulation (Amoc).

Ogromne pješčane oluje u Kini požutjele su nebo nad Pekingom na nekoliko dana, dok je ciklon Seroja donio jaku kišu i jak vjetar u Zapadnu Australiju, a na nekim lokacijama je zabilježena najveća dnevna količina padavina ikada.

Maj

Holandski sud naložio je Royal Dutch Shell-u da smanji svoje globalne emisije ugljika za 45% do kraja 2030. godine u presudi bez presedana koja će imati ogromne implikacije na energetsku industriju i druge multinacionalne kompanije koje zagađuju. Odluka je došla upravo u trenutku kada je Međunarodna agencija za energetiku objavila Net Zero do 2050. godine, značajan izvještaj u kojem se navodi da će eksploatacija i razvoj novih naftnih i plinskih polja morati prestati ove godine, te da se nove elektrane na ugalj ne bi mogle graditi ako bi svijet želio ostati u sigurnim granicama globalnog grijanja i ispuniti cilj neto nulte emisije do 2050. godine.

U međuvremenu u Australiji, savezni sud je utvrdio da je ministrica okoliša Sussan Ley bila dužna brinuti se za zaštitu mladih od klimatske krize, što je, kako su pravnici rekli, “prvi put u svijetu” priznata takva dužnost brige.

U Francuskoj je ministar za ekološku tranziciju podjednako oduševio i zgrozio ljude najavom da će novi zakon o klimi jednom sedmično izbaciti meso sa jelovnika u školama.

Tursku je pogodila “morska šmrkava” – pokrivač stvari nalik sluzi koji je zamuljao obale, nastao kao rezultat toplih temperatura i poljoprivrednog oticanja koji je podstakao rast fitoplanktona. Ali u Kaliforniji, nakon kratke i kasne kišne sezone, guverner je proglasio predstojeću vanrednu situaciju zbog suše u 41 od 58 okruga.

Juni

Jedan od najneobičnijih i najsnažnijih toplotnih talasa koje je ikada iskusila Sjeverna Amerika pogodio je zapadnu obalu u junu i nije nestao. Izazvan onim što su meteorolozi nazvali “kupolom visokog pritiska”, toplotni talas se protegao od Kalifornije – pogoršavajući sušu čak i kada su počeli prvi šumski požari u sezoni – sve do Kanade, gdje su temperature porasle na 49.6 C, obarajući sve dotadašnje rekorde. “Ovo je početak trajne vanredne situacije”, rekao je guverner države Washington.

U drugim dijelovima svijeta također su bile visoke temperature. I Evropa i Azija imale su drugi najtopliji juni u historiji, dok su Afrika i Novi Zeland imali najtopliji juni ikada zabilježen.

Ali borba je nastavljena. Poljska je objavila da će zatvoriti Belchatów, elektranu koja najviše zagađuje Evropu (tek 2036.). London je saopštio da će stvoriti toplotnu mrežu i kopati rupe za jedan od najvećih niskougljičnih sistema grijanja u Velikoj Britaniji.

Šri Lanka se pripremila za katastrofu nakon što se MV X-Press Pearl, brod koji je prevozio otrovne hemikalije, zapalio kod obale i potonuo. U međuvremenu, Kina se fiksirala na krdo slonova koje je prešetalo 300 milja u grad Kunming.

Juli

Prosječna globalna temperatura površine za juli bila je najtoplija od početka evidencije 1880. godine, a Dolina smrti u Kaliforniji je registrovala 54,4 stepen Celzijus.

Kako su se toplotni talasi i suše u SAD-u pogoršavali, Indiju, Kinu i Evropu su pogodile katastrofalne poplave. Obilni pljuskovi na zapadnoj obali Indije doveli su do 115 smrtnih slučajeva, dok je u kineskoj provinciji Henan palo godišnje 604 mm kiše u jednom danu. Zastrašujući video-snimci pokazuju kako voda raste u podzemnim željeznicama, dok je stotine hiljada osoba bilo prisiljeno da se evakuiše. A u Njemačkoj su izbile svađe kada se ispostavilo da sistem za rano upozoravanje na poplave nije uspio, nakon što su bujice kišnice uništile sela i gradove, ostavivši više od stotinu ljudi mrtvih.

U međuvremenu, australijska vlada nastavila je da se bori protiv pokušaja da se Veliki koralni greben proglasi “ugroženim”, a lokalni političari su rekli da se plaše uticaja koje će deklaracija imati na radna mjesta. U Velikoj Britaniji, kompanija za vodu Southern Water kažnjena je sa rekordnih 90 miliona funti nakon što je šestogodišnja istraga pronašla dokaze da je namjerno izlila neprečišćenu kanalizaciju u more kako bi izbjegla troškove nadogradnje infrastrukture.

I, kao dodatak tmurnom mjesecu za planetu, novi podaci su pokazali da je topljenje Greenlanda ubrzano, s količinom leda koja je nestala u jednom danu dovoljnom da pokrije cijelu Floridu sa 5 cm vode, prema istraživačima.

August

Međuvladin panel za klimatske promjene uputio je svoje najoštrije upozorenje svijetu do sada, zaključivši da su klimatske promjene nedvosmisleno uzrokovane ljudskim aktivnostima, te upozorio da su neki od uticaja sada neizbježni i “nepovratni”.

Kako se vrućina nastavljala, požari su izbili na Mediteranu, gdje ih je grčki premijer opisao kao “zemljinu najveću ekološku katastrofu desetljeća”, te na Sibiru zahvativši skoro 9 miliona hektara šume.

U međuvremenu su poplave i klizišta pogodili Japan, gdje je više od milion ljudi evakuirano iz svojih domova, kao i Tursku, Kolumbiju i Tennessi u SAD-u, gdje je rekordna poplava zahvatila kuće i puteve. Kiša je pala na najvišoj tački ledenog pokrivača Greenlanda po prvi put u historiji.

Švedska kompanija isporučila je prvu svjetsku isporuku “zelenog čelika” – napravljenog bez upotrebe uglja – jer je solarna energija nadmašila ugalj u Australiji po prvi put kada je, na trenutak, više električne energije proizvedeno solarnom energijom.

U Velikoj Britaniji, Extinction Rebellion je ponovo krenuo u akciju, blokirajući Londonski most i Oksfordski cirkus, polivši ulaze u grad London crvenom bojom i zaključavši se ispred Muzeja nauke zbog svog sponzorskog ugovora s naftnim gigantom Shellom.

Septembar

“Bla bla bla” je Greta Thunberg nazvala obećanja globalnih lidera širom svijeta da će se uhvatiti u koštac s klimatskim promjenama, ističući da su emisije ugljika i dalje na pravom putu da porastu za 16% do 2030. Kako se Cop26 približavao, a nakon rekordnog ljeta – razarajući požari, vrućine i poplave, političari su posvuda bili pod sve većim pritiskom da poboljšaju svoje ponude. Dogovor SAD/EU o smanjenju emisije metana je bio dobar doprinos.

Novi protestni pokret započeo je u Velikoj Britaniji, dok su demonstranti Insulate Britain počeli sjediti na autocestama tražeći klimatske mjere u obliku izolacije za stambeni fond u zemlji. U Škotskoj, kako su se pripreme ubrzavale, jedan čovjek je sagradio arku na padini brda, rekavši odboru za planiranje na pitanje da li je to stalna struktura: „Nije trajno na isti način na koji čovječanstvo neće biti ako ne poduzmete mjere po pitanju klime.”

Uz bolnu ironiju, novi podaci su otkrili da su šumski požari sami ispuštali rekordne količine ugljičnog dioksida. U međuvremenu, energetska kriza je izbila širom svijeta, s nevjerovatnim cijenama plina u Evropi i pritiskom na snabdijevanje električnom energijom i ugljem u Kini.

Oktobar

Kina je bila domaćin konferencije o biodiverzitetu u Kunmingu i najavila fond od 233 miliona dolara za zaštitu biodiverziteta u zemljama u razvoju.

„Uzet ćemo razvoj ekološke civilizacije kao vodič za koordinaciju odnosa između čovjeka i prirode“ istakao je Xi Jinping, predsjednik Narodne Republike Kine.

Samo nekoliko dana prije Cop26, Australija, jedna od zemalja koje su najozloglašenije po tome što se protive klimatskim mjerama, objavila je svoj plan o tome kako će smanjiti emisije ugljika, ali je to nazvano “prevarom” bez detalja i modela.

Na drugim mjestima, međutim, znaci promjena bili su opipljivi, s nizom planova najavljenih na samitu Bliskoistočne zelene inicijative, predvođenom Ujedinjenim Arapskim Emiratima koji će biti domaćin Cop28 za dvije godine.

Tesla je postao prvi automobil na baterije koji je na vrhu liste prodaje u Evropi. A u Ujedinjenom Kraljevstvu, vlada je bila prisiljena skorom pobunom da se okrene i stavi obavezu na vodovodne kompanije da smanje ispuštanje otpadnih voda.

U SAD-u je jedan senator stekao globalnu slavu: Joe Manchin, konzervativni demokrata, stajao je protiv svoje stranke zbog velikih rezova u planovima predsjednika Bidena o klimatskim promjenama. Na trenutak je izgledalo kao da će Biden morati ići na Cop26 bez zakonodavnog napretka kod kuće.

Novembar

U novembru je Cop26 konačno počeo, nakon dvije godine pandemije, odlaganja, briga, kritika i pregovora. Svjetski lideri okupili su se prva dva dana i David Attenborough ih je potaknuo da budu “motivisani nadom, a ne strahom”. Biden je konačno usvojio svoj zakon o infrastrukturi, ali premijer Velike Britanije, Boris Johnson, prigušio je događaje tako što je održao svoj govor, a zatim uskočio u privatni avion kako bi krenuo na kratko putovanje do Londona.

Prva sedmica je doživjela navalu dogovora o metanu, krčenju šuma, uglju, ambiciji da se zadrži 1,5 C zagrijavanja i finansija, sa stotinama najvećih svjetskih banaka i penzionih fondova sa imovinom vrijednom 130 milijardi dolara koji su se obavezali na ograničavanje emisije stakleničkih plinova.

Do kraja druge sedmice teških pregovora, predsjednik samita, Alok Sharma, nagovorio je zemlje na dogovor koji uključuje mehanizam koji od svake zemlje traži da unaprijedi svoje planove za smanjenje emisija na vrijeme za sljedeći Cop u Egiptu za godinu dana i svake godine nakon toga. Međutim, mnogi su bili zaprepašteni što sporazum ne uključuje sredstva za gubitak i štetu koju je većina svijeta tražila, kako bi se posebno pomoglo zemljama u razvoju da plate za posljedice klimatske krize koje se već osjećaju.

U međuvremenu su kišne oluje pogodile Britansku Kolumbiju u Kanadi, koju su ranije zahvatile ljetne vrućine i dovele do uvođenja vanrednog stanja.

U okeanima je viđena jedna od najrjeđih životinja na svijetu: mitski kit ulješura, viđen na trenutak kako izbija iz voda Jamajke.

Decembar

Svjetska meteorološka organizacija (WMO) objavila je sredinom decembra da je uvidjela novi temperaturni rekord na Arktiku: u ljeto 2020. godine ruski grad Verhojansk je imao najvišu temperaturu od 38° C.

Poplave su zahvatile Queensland u Australiji, pri čemu je u nekim dijelovima države za 24 sata palo i do 180 mm kiše. Veliku Britaniju su pogodile Oluja Arwen i Oluja Barra. Obilne kiše pale su u Iraku, što je dovelo do ozbiljnih poplava i raseljavanja. I tornada su zahvatila Sjevernu Ameriku, s najmanje 70 smrtnih slučajeva u Kentuckyju u onome što je opisano kao “najrazorniji tornado događaj” u historiji države, da bi do kraja mjeseca uslijedile rekordne temperature i snježne padavine.

EO Wilson, koji je umro 26. decembra, mnogo je puta upozoravao da ljudi ne mogu nastaviti da koriste zemlju i resurse planete na način na koji su to činili. Biolog je povremeno bio uhvaćen u kontroverze tokom svoje karijere. Ipak, njegovo upozorenje da “živimo u zabludi” ako ne razumijemo teret koji zapadni način života nameće Zemlji, zvuči istinito i sada.

„Ako bi čitavo čovječanstvo nestalo, svijet bi se vratio u bogato stanje ravnoteže koje je postojalo prije 10.000 godina. Ako bi insekti nestali, okolina bi se urušila u haos“, kazao je EO Wilson, biolog.

Prevela: Elmedina Šabanović

The Guardian