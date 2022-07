Konzorcij kineskih kompanija: Izlazak GE-a iz projekta Bloka 7 je van kontrole izvođača

foto: Capital

Konzorcij kineskih kompanija koje su dobile Ugovor izgradnje Bloka 7 Termoelektrane u Tuzli oglasile su se povodom najnovijih dešavanja vezanih za ovaj posao. Iz Konzorcija koji čine China Gezhouba Group Company Ltd (CGGC) i China Energy Engineering Group, Gouangond Electric Power Design Institute Co, Ltd (GEDI), podsjećaju da u je u Ugovoru potpisanom u avgustu 2014. godine sa Elektroprivredom BiH (EP BiH) o izgradnji Bloka 7 TE Tuzla, dogovoreno da se glavna oprema za projekat nabavi od kompanije General Electric (GE).

“Međutim, najavljeno povlačenje GE-a sa tržišta elektrana na ugalj 2020. godine i kontinuirano gašenje njegovih postrojenja nakon toga predstavljalo je veliki izazov za izvođača radova, Konzorcija kompanija CGGC i GEDI, u naporima da ispuni svoje obaveze prema ugovoru. Odluka GE da napusti proizvodnju energije uglja i temeljni razlozi koji stoje iza nje su izvanredne situacije koju nisu uzrokovali ni izvođač niti njegov poslodavac, događaja koju su izvan kontrole obje strane, i nisu se mogli predvidjeti u vrijeme zaključenja EPC (“ključ u ruke”) ugovora. Uprkos svim naporima izvođača, to se ne može izbjeći niti prevazići, navodi se u saopćenju.

Konzorcij je u martu 2017. godine osigurao ugovore o nabavci kotla i generatora parne turbine (STG) sa GE. Međutim, konzorcij je tek u julu 2020. od EPBiH dobio Obavijest o nastavku rada (NTP). Tokom ove tri i po godine, mnogi stvari su se promijenile. Kako je istakao GE, „u kompleksnom nizu ukrštajućih, nepovoljnih geopolitičkih i ekonomskih dešavanja“ u periodu od 2017., a posebno „ozbiljno globalno finansijsko pogoršanje koje je rezultat krize COVID-19″ i “značajni globalni pad očekivane novogradnje projekata elektrana na ugalj“, ističu iz Konzorcija.

U septembru 2020., GE je službeno objavio svoju namjeru da napusti novo tržište električne energije iz uglja i da će takav izlazak biti popraćen „otprodajama, zatvaranjem lokacija, gubljenjem radnih mjesta“. U oktobru je GE poslao pismo konzorcijumu u kojem je nedvosmisleno priznao da više nema kapacitet da izvršava sve svoje ugovorne obaveze prema ugovorima o snabdijevanju sa konzorcijumom. U ovom pismu je naznačeno da GE sada nema “objekata, osoblja ili stručnosti” za adekvatnu nabavku kotla i generatora parne turbine (STG) za Blok 7 TE Tuzla.

Kao što je naš poslodavac EP BiH istakao, reputacija i kapaciteti GE (i njegovog prethodnika Alstoma) odavali su povjerenje i na njih se oslanjao i izvođač i njegov poslodavac. Međutim, nakon odluke o izlasku i naknadnog gašenja i smanjenja, današnja GE se razlikuje od GE (ili Alstoma) iz 2014. godine, navodi se u saopćenju.

Iako suočen sa ozbiljnim zastojima u ispunjavanju obaveza iz ugovora sa EP BiH, konzorcij je već u septembru 2020. godine započeo kontakte i pregovore sa potencijalnim alternativnim dobavljačima kotla i STG-a za projekat i nakon višemjesečne potrage, formalno je predložio njegovo rješenje svom poslodavcu u januaru 2021. godine, a to je bila oprema koju će proizvoditi Shanghai Boiler Works Co., Ltd. (SBWL), u saradnji sa GE i Shanghai Electric Group (SEC).

Nakon formalnog prijedloga, konzorcij je izvršio dalje pripreme za ovo novo rješenje i uvjerio GE da finalizira svoj ugovor o tehničkoj usluzi sa SBWL-om. Sporazum je finaliziran i pokrenut i spreman je za potpisivanje odmah nakon odobrenja od EP BiH.

Međutim, u međuvremenu je konzorcij saznao da bi zbog tekućeg gašenja GE-a uključivanje kompanije u obliku tehničkih usluga za SBWL moglo postati nemoguće ukoliko prijedlog ne bude odobren do kraja maja 2021. godine. Konzorcij je obavijestio EP BiH o tome.

Nažalost, Nadzorni odbor EP BiH stavio je veto na novo rješenje do kraja maja, a konačnim raspuštanjem GE-ovog pogona u Stuttgartu krajem te godine, opcija u kojoj je GE-ovo tim mogao doprinijeti u projektu Bloka 7 od kojeg je novi prijedlog konzorcija zavisio je propala, što je dodatno zakomplikovalo perspektivu ispunjenja ugovornih obaveza konzorcija sa EP BiH.

Očigledno, zbog GE-ovog gašenja svog poslovanja sa energijom iz uglja i pratećih objekata, on više nema kapacitet da osigura pravovremenu isporuku i kvalitet kotla i STG-a, kao što se zahtijeva u ugovoru s našim poslodavcem o izgradnji projekta, ali tokom godina ostajemo sigurni u perspektivu projekta i u našu sposobnost da ispunimo svoje obaveze definisane ugovorom. Zaista, pronalaženje odgovarajućeg alternativnog bojlera i STG rješenja za projekat je solidna demonstracija našeg kapaciteta kao generalnog izvođača radova i spremnosti da izvršimo svoje ugovorne obaveze.

Čak i bez tehničkih usluga GE, SBWL i SEC imale bi kapacitete za projektovanje i proizvodnju kotlova i STG koji zadovoljavaju sve tehničke parametre predviđene ugovorom konzorcija sa EP BiH. SBWL i SEC dizajnirali su kotao 2x660MW elektrane Thar u Pakistanu za lokalni lignit visoke vlažnosti. Elektrana radi na ultra-superkritičnim parametrima i dizajna tipa tornja sa istim konceptom dizajna kao tipični kotlovi na lignit u Evropi. Tuzlanski lignit ima nižu toplotnu vrijednost, ali je u istoj kategoriji kvaliteta kao i Thar, a za projekat Bloka 7 mogla bi se primijeniti Thar tehnologija kotlova razvijena i u vlasništvu SEC-a, i to je za sada najbolja prilika za ovaj projekat.

Konzorcij je poduzeo korake da odgovori na zabrinutost i zahtjeve svog poslodavca u vezi sa svojim novim prijedlogom, napominjući da je u ovom trenutku teško pronaći druge dobavljače kotlova i STG-a koji imaju finansijske i tehničke kapacitete i spremnost da se pridruže projektu Tuzla.

Uz dramatična poskupljenja energije u Evropi i imperative smanjenja zagađenja zraka u Bosni i Hercegovini, projekat Bloka 7, kako ga razumiju svi učesnici, značajno bi doprinio energetskoj sigurnosti BiH i poboljšanju života njenih građana, čiju perspektivu dijelimo kao partneri EP BiH na ovom projektu. Uprkos svemu, mi smo i dalje u potpunosti posvećeni projektu, navodi se u saopćenju iz konzorcija koji čine China Gezhouba Group Company Ltd (CGGC) i China Energy Engineering Group, Gouangond Electric Power Design Institute Co, Ltd (GEDI).

