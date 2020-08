Novi izveštaj Američkog meteorološkog društva: Prethodna decenija bila je najtoplija od kada se vodi evidencija

Foto: Shutterstock

Novi izveštaj Američkog meteorološkog društva opisuje kako je 2019. godina bila još jedna od godina klimatskih krajnosti na našoj planeti. Prethodna decenija bila je najtoplija od kada se vodi evidencija. U izveštaju postoji niz dokaza koji otkrivaju našu tmurnu stvarnost zagrevanja planete.

Tokom prošle godine Australijom su besneli požari, a nisu preskočili ni Evropu, Japan, Indiju, Pakistan gde su toplotni talasi odneli mnoge živote.

Oko 100 tropskih ciklona ostavilo je iza sebe pustoš, lednici su se i dalje topili, suša i poplave uništili su vitalne useve i infrastrukturu.

The State of the Climate in 2019 report has been released. Follow this thread for details. #StateOfClimate2019 @AmetSoc https://t.co/ZxYIZqEXsW pic.twitter.com/SIkGpZbo1r

— NOAA NCEI Climate (@NOAANCEIclimate) August 12, 2020