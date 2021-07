Novi udar na Bunske kanale kod Mostara, investitor hidroelektrana “lobira” po mjesnim zajednicama

Ove informacije za naš portal je kazao Oliver Arapović, predsjednik ekološke udruge “Majski cvijet”, koja se kroz pravne institucije godinama bori da zaustavi investitora u namjeri uništavanja Bunskih kanala, koji su rješenjem iz 1970. godine proglašeni zaštićenim dijelom prirode u Zavodu za zaštitu Spomenika prirode FBiH.

Lobiranja saglasnosti

“Investitor ‘Hercegovina građevinsko zanatstvo’ d.o.o. – Podružnica obnovljivi izvori Mostar je angažovao firmu iz Sarajeva, koja je radila studije utjecaja za one investitore koji su po srednjoj Bosni gradili male hidroelektrane, i ovih dana razgovaraju s predstavnicima mjesnih zajednica i lobiraju saglasnost”, kaže nam Arapović navodeći kako se tu ne može isključiti ni podmićivanje.

Podsjetivši da se sudski procesi vode i da su dozvole koje je pribavljao investitor do sada nekoliko puta poništavane, kaže kako vjeruje da je sada investitor ušao u tal s nekim jačim ko je to prije radio i da imaju iza sebe političku podršku s viših nivoa vlasti, jer bi u protivnom bilo apsurdno to što oni rade.

“Znam da je investitor govorio da će prodati koncesiju ili ući u tal s nekim jačim ko je prije takvo nešto radio. Vjerujem i da je i izvođač studije plaćen da izvede neki zaključak po kojem se lokalno stanovništvo slaže da se rade male hidroelektrane na Bunskim kanalima, a da smo mi samo neki fašisti koji opstruiraju i ne daju gradnju i razvoj”, kaže ogorčeni Arapović za Klix.ba.

Ističe kako je to vrlo moguće, jer, kako navodi, po mjesnim zajednicama su ljudi koje je postavio bivši gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić, a da bi paradoks bio veći, tvrdi da na Buni tu funkciju obavlja čovjek koji je iz zapadne Hercegovine i živi u naselju Rudnik te nema veze s Bunom.

“To što je sada gradonačelnik Mostara Mario Kordić je samo kozmetički dio, jer u mjesnim zajednicama i u Gradskoj upravi sjedi stara garnitura ljudi koja je korumpirana i stotine predmeta su nezakonito uradili”, ustvrdio je predsjednik Ekološke udruge Majski cvijet.

Iza svega visoka politika

Ističe da mu to potvrđuje i činjenica da ga, uprkos brojnim zamolbama, novi gradonačelnik Mario Koridić nije htio primiti na razgovor o Bunskim kanalima, navodeći da to nije goruće pitanje.

“Imam osjećaj da on kupuje vrijeme njima, tako da je još u Prostornom planu. Zna se da iza svega ovoga stoje ljudi iz visoke politike, koji su i njega doveli tu, i vjerovatno on sada ne smije protiv njih, pa kupuje vrijeme dok se ne riješe sve dozvole da oni mogu početi gradnju. Neće da donese izmjenu Prostornog plana Grada Mostara bez obzira na to što mora to po zakonu uraditi, jer su Bunski kanali zaštićeno područje na Kantonalnom i Federalnom nivou. Samim tim grad kao najniži nivo mora to da usvoji i prepiše i da se toga drži. Kad rade izmjene regulacionih planova, krovni planovi višeg reda se moraju poštovati, a ne da ih niže instance prekrajaju, što se u Gradu Mostaru radilo 2012. godine”, zaključio je Arapović.

Na kraju dodaje kako od borbe za Bunske kanale neće odustati iako mu je izvođač nove studije putem telefona rekao da treba prestati, jer ljudi iz BiH svakako odlaze i nema ih kome čuvati.

Klix.ba