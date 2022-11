Projekat Gornji horizonti: Početak kraja Neretve i Hercegovine kakvu poznajemo?

Foto: Robert Oroz

Predstavnici Koalicije za zaštitu rijeka BiH nedavno su posjetili nekoliko opština istočne Hercegovine na čijim je teritorijama planirana realizacija “megalomskog projekta izgradnje niza hidroelektrana u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i potencijalno Crnoj Gori”.

Riječ je o projektu Gornji horizonti, o kojem šira javnost zna izuzetno malo.

Iz Koalicije za zaštitu rijeka BiH navode kako su ovako, u hidroenergetskim i političkim krugovima, opisani Gornji horizonti, isplanirani još 50-ih godina prošlog vijeka: Radi se o projektu koji će preporoditi ovaj dio BiH i da je njegova primarna svrha vodosnabdjevanje, navodnjavanje i turizam, uz istovremeno iskorištenje hidropotencijala riječnih i podzemnih tokova na prostoru Nevesinja i Bileće.

“Međutim, šta još, prema našim saznanjima, podrazumijeva realizacija projekta Gornji horizonti u kontekstu uticaja na okoliš i odnosa šteta i koristi koje nastaju? Da bismo odgovorili na ovo pitanje sažeto ćemo opisati šta podrazumijeva realizacija ovog kontroverznog generacijskog projekta.

Ukratko, cjelokupan koncept se zasniva na prebacivanju voda, sistemom tunela i kanala, iz Gatačkog i Nevesinjskog polja, preko Dabarskog i Fatničkog polja u akumulaciju Bilećkog jezera. Prema planu, sva skupljena jezera u Bilećkom jezeru da bude preusmjerena na sljedeće pojedinačne projekte.

1. Završeni pojedinačni projekti?

HE na Trebišnjici – HE Trebinje I i HE Trebinje II;

HE Plat/Dubrovnik (I) (Voda prikupljena u BiH se kanalima preusmjerava u Hrvatsku, za potrebe HE Plat, koja ima kapacitet 216 MW. 50-50 – nefer raspodjela proizvedene električne energije između BiH i Hrvatske)

Tunel Dabarsko polje – Fatničko polje (3,2 km)

Tunel Fatničko polje – Bilećko jezero (15,65 km)

2. Pojedinačni projekti u pripremi i izgradnji

Akumulacija u Nevesinjskom polju i kanal kroz Dabarsko polje

HE Dabar

HE Bileća

HE Dubrovnik II ili HE Sutorina

Smanjenje doticaja vode u slivove Bune, Bunice, Krupe i Bregave za najmanje 30% i negativan uticaj na floru i faunu tih riječnih tokova.

Posljedično i smanjenje nivoa vode donjeg toka Neretve, što će omogućiti značajniji prodor vode Jadranskog mora dublje u Hercegovinu, prema nekim procjenama čak i do Bunskih kanala.

Hoće li delta Neretve od plodne Kalifornije, kako je nazivaju, postati pustinja bez bilo kakvih perspektiva za poljoprivrednu proizvodnju, od koje živi nekoliko desetina hiljada stanovnika ovih područja?

Slijedi li iseljavanje stanovništva Opuzena, Metkovića, Čapljine i ostalih mjesta donjeg toka Neretve?

Realizacija projekta Gornji horizonti u suprotnosti je s odredbama međunarodnih konvencija koje je potpisala BiH, naročito u dijelu koji se odnosi ne negativne uticaje u susjednim državama.

Vrijeme je da svaki stanovnik Bosne i Hercegovine razumije da će potpuna realizacija projekta Gornji horinzonti značiti ubistvo rijeke Neretve, uz sve druge štetne uticaje za BiH”.

AbrašMEDIA