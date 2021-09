Smajo Gupta Safić: Mala smo kap u velikom svemiru

Foto: FB

Smajo Gupta Safić doktor je ajurvedske medicine, autor brojnih knjiga i stručnih članaka o ajurvedi. Smajo je rođen od majke Bosanke i oca Indijca – više www.dr-gupta.in. Kao liječnik se usavršavao u Indiji i Nepalu, živi u Sloveniji a neumoran je u svojim poučavanjima i predavanjima o prirodnom liječenju i terapijskim postupcima ove drevne medicine po cijelom postjugoslavenskom prostoru a i šire Indiji i Evropi. O tome smo razgovarali u našem ranijem intervjuu.

Povod ovog intervjua je Vaša nova knjiga „AJURVEDSKA MEDICINA ZA FIZIČKO, MENTALNO I DUHOVNO ZDRAVLJE“. (Ili je objavljena ranije i prevedena na nekoliko jezika.) Možete li približiti našim čitateljima o čemu se radi u ovoj Vašoj knjizi?

Ajurveda nije rješenje za sve zdravstvene probleme, ali nudi put kojim čovjek vodi kvalitetan život. Ajurveda nije ni moja i nije ni vaša! To nije nedavno razvijen sustav prirodnoga liječenja – stanje čovjeka vikrutija, nego trajna znanost o životu. Načelo ajurvedske filozofije je da čovjeka osvijesti i nauči kako postupati sa samim sobom i s drugima na zdrav način. Takav cilj ima i ova knjiga! Svaki čovjek ima u sebi moć tj. energiju da svoj život uredi potpuno, značajno i zanimljivo. Knjige su jedan od glavnih načina širenja znanja među ljudima cijeloga svijeta! Na kraju, i sam naslov knjige šalje određenu poruku.

Ajurveda nudi ključeve dobrog zdravlja – sklad s prirodom, jednostavnost i zadovoljstvo. Ona nas povezuje s izvorima kreativnosti i sreće u okviru naše vlastite svijesti, tako da trajno nadiđemo naše psihološke probleme. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) tj. njihova školska medicina nam osigurava da nastavimo da živimo naše pogrešne stilove života (ovisno od svijesti i odgoja samoga čovjeka u okruženju gdje živi), i rijetko tretira bihevioralne korijene naših problema. Uzimamo tabletu-lijek nadajući se da će naš problem otići, ignorišući da je to simptom našeg neuravnoteženog života.

Ajurveda – Naturopatija (prirodne medicine) imaju tri koraka kod liječenja/stanja bolesti, to su samsodhana (proces pročišćavanja), samsamana (palijativna skrb) te nidanaparivarjana (liječenje uzroka) tj. pružiti pomoć u samom korijenu tjelesnog stanja, tj. liječiti stanja koja su u ljudskoj duši i svjesnosti, ili na temelju karakteristika koje su često izvor bolesti ili samog stanja. Ajurveda na prvom mjestu usmjerava čovjeka da sprečava bolesti tj. da uveća vitalnost. Knjiga je pretisak prvoga izdanja, koja je napisana na slovenskom jeziku za potrebe COBISS.SI-ID znanstvenoga štiva/bodova.

Čitatelj ove knjige će imati osjećaj da ajurvedsku medicinu poznaje, da je slušao o njoj, da je učio o njoj ili da o njoj ne zna baš ništa. Struktura i sadržaj knjige će za neke čitatelje biti zahtjevna. Ajurvedski izrazi u štivu su namijenjeni svima koji bi htjeli znati nešto više o ajurvedskoj tradiciji. Ajurvedski terapeutski programi, zbog svoje univerzalnosti, prilagodljivosti i učinkovitosti, nisu prostorno i vremenski ograničeni. Kod pacijenata se sve vrijeme traži uzrok (ne)uravnoteženosti u tijelu – vikruti s ciljem, da mu se vrate njegove prirodne funkcije. Ova knjiga nije namijenjena samo ljudima sa „neizlječivim“ bolestima, već svima koji traže put ka zdravlju, vitalnosti, miru, sreći i zadovoljstvu.

Knjiga je istovremeno i Udžbenik za budući ajurvedski kadar tj. namijenjena je, da otvori vrata svima koji osjećaju štivo te žele započeti obrazovanje ajurvede tj. naturopatije. Obrazovanje je namijenjeno svima koji se bave nekom vrstom terapeutskog rada a htjeli bi da se upoznaju i sa prirodnom medicinom: maseri, fizioterapeuti, kiropraktičari, akupunkturisti, joga instruktori, nutricionisti, medicinsko osoblje/tehničari, psiholozi, doktori, te „kako kaže vaidya Smajo – dobro namijenjeni/čisti duši“ koji nemaju prethodna iskustva iz terapeutskog rada. Cilj obrazovanja je, da se studenti „vide kroz tradicionalno učenje“, tj. da pronađu vrstu posla koju bi radili nakon osposobljavanja; kao samostalni terapeuti ili u radnim sredinama poput lječilišta, spa centara & hotela, salona za masažu (ponuda usluga za tijelo i dušu), kao i druge vrste poslova (zdravstveni turizam, savjetnik za nutricionizam,..).

Hvala, Smajo za opširni opis Knjige, kojom zagovaraš da se Ajurvedska znanost ne može opisati u jednoj Knjizi, nego u jedan mali milijun Knjiga. Možemo samo poželjeti da Knjiga i poslanstvo/znanje Vaše dospije u širem okruženju, kojega uveliko prenosite na svojem maternjem jeziku, koji se govori na jugoslavenskom prostoru.

Vaši liječnički savjeti o izboru prehrane koja je vrlo važna u ajurvedskoj medicini na vašim predavanjima ali i na društvenim mrežama jako su popularni…. Koliko nam pomaže pravilna ishrana, joga i meditacija u ovako nametnutom stresnom ritmu života kada jedemo usput šta stignemo trčeći s jednog posla na drugi? Kako postići ravnotežu duhovnu i tjelesnu i izbjeći ili pokušati smanjiti negativne utjecaje ovakvog vremena?

Ajurveda je promišljena znanost o životu koja obuhvaća cjelovito biće, a život pojedinca povezuje sa životom svemira. Ljudi koji poznaju prirodnu medicinu vrlo rado prihvaćaju ajurvedske terapije prije i poslije kirurških zahvata zapadne medicine. Tisućljetna iskustva ajurvedske medicine su u mnogočemu potvrdile i suvremena biologija i zapadna medicina. Pozitivni učinci ajurvedskog liječenja su pojačana sposobnost prirodnog samoizlječenja. Svrha ajurvede je da nas usmjeri, da utječe na naš život, da ga mijenja i produži tj. da ga učini kvalitetnijim. Ovaj sustav medicine baziran je na filozofiji da duh-duša u čovjeku najviše utječe na tijelo, a da naše zdravlje ovisi o stanju naše svijesti, koja je uzrok ravnoteže ili neravnoteže tijela i uma. Ispravno stanje svijesti jača imunitet i doprinosi boljem zdravlju.

Misli, okolina, hrana, način života su sastavni dijelovi onoga što danas nazivamo zdravlje. Ajurveda se može prevesti kao „znanost života”. Kako je u biti znanost liječenja, ona se koncentrira na ono što je potrebno za vođenje zdravog i normalnog života. Ajurvedu je moguće prakticirati samostalno ili kao dopunu alopatskom liječenju. U zemljama gdje ajurvedski stručnjaci surađuju sa službenom, zapadnom medicinom, ajurveda uspješno sprečava i liječi kronične bolesti.

Hm, zamislila sam se na Vaše pitanje: Kako postići ravnotežu duhovnu i tjelesnu i izbjeći ili pokušati smanjiti negativne utjecaje ovakvog vremena? Tu bi ispostavio indijsku poeziju, a naročito poeziju Tagorea, koja opisuje jasno da se može primijetiti drugačiji pogled na svijet, dobro i zlo, vrlina i grijeh, svjetovno i sakralno. Postoji samo Život, ne postoje grube podijele na svjetovno i sakralno, jer život jedinstven. U svemu postoji Dah Života.

Moj Dah Života mi govori, da sam se malo umorio, da „hodam i trošim kilometre i kilometre“ po ex-Jugoslaviji sa energijom, koja nosi-daje tako lijepa, zdrava, radosna Ajurveda! U svemu postoji Dah Života. Pa sam se odlučio, da još dajem Dah (fizički) Života i krenem na mjesta posebno gdje su osobe koje žele da se školuju i vole te poštuju Dah Života koja pruža-daje Ajurveda.

Da vas posjetim, od 1999. godine djeluje Ayur Ashram – spiritualni projekt kojega sam osnovao za obrazovanje i razvijanje ajurvedske tradicionalne medicinske nauke da približi duhovnost i zdravlje u okruženju ljudi jugoistočne Evrope. Jedno od prvih načela Instituta za Ajurvedu, Ayur Ashram je podizanje svijesti ljudi o preventivi zdravlja i načinu zdravog ponašanja prema sebi i prema drugima. Institut Ayur Ashram team i moja malenkost ne može promijeniti čovjeka i nijedno društvo – eliminirati konflikt-ljutnju kao dio „dobroga života“, koja je u lijeku Ezoterije – Integrativne znanosti tj. sistem pomoći potražnje svega prirodnoga do terapeutskoga učinka.

Čovjeka treba osvijestiti do točke, da sa kontinuiranim radom na sebi pruža mogućnost da život sebi i drugima učini kvalitetnijim te manje potresnim i bolesnim! Tradicija Azije i Perzije i drugih država, koje se oslanjaju na temelje Ezoterije, potiče prije svega iz usmenog prenošenja znanja i vještina, načina ponašanja i običaja unutar jedne kulture-države ili skupine ljudi. Tradicija je kulturno nasljeđe koje se prenosi s generacije na generaciju.

Pacijente tj. stranke učim tj. osvješćujem kroz razgovor-psihosomatiku – Homo homini medicamentum est – Čovjek je čovjeku lijek! Ajurvedska psihoterapija je pokret Duše ka načinima bivanja u kojima će se čovjek osjećati cjelovito. Podrška tom procesu je stvaranje jednog ljekovitog međuljudskog odnosa. Učenje i rad sa klijentom se temelji na međusobnom uvažavanju i ravnopravnosti sa kojom se klijentu terapeutski pruža/postiže sretan život. Duhovnost tj. materijal duhovnosti dolazi već iz odgoja i okoline gdje se rodimo i za početak se taj materijal korigira kroz individualni program pristupa-puta za bolji pokret Duše u kojem će se bolje osjećati cjelovita osoba.

Većina psiholoških problema proizlazi iz nedostatka pažnje, kada dopuštamo nekoj vanjskoj sili ili nekom podsvjesnom utjecaju da upravlja nama, kroz pet osjetila. Pažnja je središnja misao i temelj koji podržava naš um i karakter i daje snagu svemu što činimo. Problem je u tome jer našu pažnju rasipamo na vanjski svijet, tražeći odobrenje ili užitak. Nismo naučili da kontroliramo našu pažnju nego smo, naprotiv, postali osjetljivi na socijalna oslovljavanja putem „vanjskoga svijeta“.

Kada nešto želi vaša duša doživjeti „iz vanjskoga svijeta“ nije potrebno umom forsirati ostvarenje (očekivanja), nije učinkovito jer se na taj način ne doživljava ispunjeno. Vaša pažnja tada treba biti u duhovnom srcu i nigdje drugdje. Duša je jedna vrsta esencije ljubavi prema samom sebi, koja je vidna na „svakom ćošku!“

Komunikacija sama po sebi čini koristan dio psihoterapije – uvodi nas u odnos koji omogućava diskusiju o našim problemima. Komunikacija ruši zidove izolacije iza kojih patimo i pomaže da sebe vidimo u novom svjetlu, čime stare konstruktivne obrasce obaramo i odbacujemo.

U ajurvedski medicini, pravi duhovni učitelj nam pomaže da znamo tko smo u našoj unutrašnjoj svijesti, odvojeno od našeg uobičajenog poistovjećivanja sa sistemom UM-tijelo. Međutim, duhovni učitelj možda ne bude zainteresiran da preuzme ulogu psihologa ili ljekara u doslovnom smislu, pomažući nam oko naših ličnih briga, nevolja, patnji i bola. Ali će dati do znanja „osobi“ da je zaražena tj. ima više otrova koji je nastao od prevelikoga očekivanja s strane kako treba biti „lijep i pametan/duhovan“ iz stanja svemira koji ga je prekrio „socijalni svemir: Internet”, a pri tom želi u dubini imati muža/ženu/djecu i normalno posao i sva blagostanja pod krovom/kućom iz stvarnoga prirodnoga svemira.

Uloga pravoga duhovnog učitelja je da nas vodi ka višim stanjima svijesti, ne samo da nam pomogne da riješimo naše obične probleme. Da nas nauči kako da se odvojimo od naše psihološke i fizičke patnje, koje uvijek postoje u ovom prolaznom svijetu. Terapeut-Učitelj, s druge strane, mora da prepozna granice onoga što može da učini. Duhovno vodstvo je mnogo više od psihologije u običnom smislu, iako bi prava psihologija trebalo da vodi u duhovnost. Duhovnost zahtjeva da nadiđemo/dignemo više svoj UM i svoje mišljenje, a ne samo da budemo zadovoljni našim stanjem UMA.

Prije nego „idete ili tražite mentalnu pomoć“, je dobrodošlo društvo ili prijatelji koji će nas vući naviše. »Savjetnik« bi trebalo da pruži klijentu dublji nivo povezivanja (učenje svijesti) koje neće pojačati njegove probleme, već naprotiv, dati prostora njihovim problemima da se razriješe/osvijesti stanja „očekivanja!“ U idealnom slučaju, pravi terapeut (učitelj) nije ljekar na daljinu, već duhovni prijatelj i dobronamjernik. Terapija bi trebalo da bude početak zajedništva, što se na sanskrtu naziva Satsanga, druženje s onima koji iskreno tragaju za istinom.

Međutim, bolje od odlaska kod terapeuta je češći boravak u društvu duhovno naprednih ljudi. U njihovom društvu, naši psihološki problemi, koji dolaze od naših materijalnih uplitanja, prirodno (iscjeljivanje iz svemira) bivaju riješeni. Samo prisustvo takvih mudrih ljudi smiruje UM (mozak) i srce (dušu). Nedostatak duhovnog druženja je glavni uzrok psihološkog nemira i jedini lijek je da pronađemo takvo društvo. Raspravljajući o našim problemima, posebno s nekim koga poštujemo, je uvijek od velike pomoći. To nas vodi izvan lične prirode naših problema ka većim i univerzalnim životnim temama.

Također se treba držati podalje od onih koji nas vuku nadolje, koji uznemiruju i pregrijavaju Naš UM i nerve/emocije. Trebamo da tražimo dobro, a pri tom i mi moramo biti dobronamjerne duše tj. potražiti duhovne učitelje, prave prijatelje, koji vole i uživaju u prirodi ljepote, velikih umjetničkih djela i mudrih učenja.

Naravno, nije uvijek moguće ostati u fizičkom prisustvu duhovno naprednih osoba. Nije ih uvijek lako naći ili provesti s njima vrijeme. Međutim, uvijek ih možemo držati u našim umovima i srcima. Možemo se uskladiti s njihovim mislima i djelima. Moramo biti najoprezniji u vezi povezivanja s nekim na intimnom, za mene višem nivou.

Kada „osobi“ govorim i učim je o Karmi i međusobnima odnosima – dajem joj do znanja da smo mi mala kap u velikom svemiru (sa pažnjom je osvijestim da pazi tu kap da se ne posuši/poludi – mentalni/duhovni sklop zdravlja ili da ne dobije kroničnu bolest – fizički nivo tijela). Sa svojim postojanjem na tom planetu, mi sami trebamo da težimo da blagotvorno utičemo na druge, prikazujući, korisne stavove i dobre misli na cijeli svemir.

Osobe koje „već imaju kronične teške bolesti/stanja“ na prvom mjestu liječim/balansiram UM (pet osjetila) da brže stranka osvijesti tj. da se začne iscjeljivanje na koje se ophodimo prema svijetu doživljaja kroz učenje/zakon prirode pet elemenata. Da malo čitaoce osvijestim, da je prvi lijek iz svemira elemenat prostor ili eter u kojem sve nastaje, koji se ne giba i koji je svjedok svemu. Iz njega je prvo nastao zrak kada je nastalo prvo gibanje u prostoru, a nakon njega od trenja koje je zrak stvorio i vatra koja ga je osvijetlila. Voda je bila sljedeća kao prvi opipljivi element nastao topljenjem etera, a nakon toga su se dijelovi skrutili te je došla zemlja koja je svemu dala oblik.

Ne isključujemo i osobu koja „ima problem sa svojom Karmom“. U duhovnoj astrologiji Jyotish je karma predstavljena Saturnom i Plutonom. Najčešće kombinacije i pokazatelji karmičkih odnosa su kombinacije aspekata između Venere i Mjeseca jedne osobe te Saturna i Plutona druge tj. leži u činjenici da smo dio nečije karme. Ponekad se ljudi utope (ne žele da osjete/vide svoju istinitost i preveliki ego u sebi) ili se dignu/pokrenu kada mene upoznaju – zašto? Zato jer njim približim toplinu kontakata ili bijega kojega „objasnim-dotaknem“ njihov karmički odnos“ i bit života. Strah od suočavanja sebe kroz životno postojanje, podsvjesno, tjera „čovjeka da se (po)krene. A ako stoji i pokazuje prst i misli/krivi da mu smetaju drugi – je najslabije …

Da li je Ajurvedska medicina priznata u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) i može li pomoći pri liječenju korona virusa?

Ajurveda se prenosila kao učeničko nasljeđe s učitelja na učenika kroz generacije, kao i sva vedska znanost. Ovaj medicinski sistem i u sklopu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u brojnim kulturama prepoznat je kao jednostavna i učinkovita preventivna metoda. Dok školska (zapadna) medicina liječi na razini stanice i liječi posljedično stanje, tradicionalna medicina pokušava doprijeti do izvora bolesti, odnosno poremećaja tjelesnog zdravlja čiji je izvor u čovjekovoj duši, svijesti, odnosno osobnosti, koja je nerijetko uzrok bolesti (samo stanje).

Zdravlje izlazi iz unutarnjeg sklada svih aspekata našeg smisla postojanja, naših misli, osjećaja i radnji, koji se također pokazuju kao smislen odnos između obitelji, prijatelja, kolega,.. Ajurveda definira odsustvo bolesti u različitim aspektima života – u području psihologije se definira kao mentalno zdravlje; u području fiziologije kao odsustvo patoloških stanja, u području sociologije se prikazuje u međuljudskim odnosima. Ljudi, koji žive u okruženju gdje prevladava sistem Hipokratove medicine, trebaju biti svjesni da su njihovi životi značajni tj. trebaju biti zdravi i sretni. Čovjeku treba biti jasno, da kvalitetu zdravstvenog stanja i raspoloženja izvire već u njegovim mislima i djelima.

Ajurvedska medicina kod korone virusa savjetuje recepture kao kod upotrebe za sezonu gripu tj. razlike su recepture u Indiji/Aziji – tu savjete dajem za naše okruženje prirode gdje živimo pa dobrodošlo je ujutro i u toku dana sljedeće: kriška limuna, kriška đumbira i dvije do tri bobice kleke i žvačemo/pojedemo. Ako je Virus napao pluća, dodatno: komad đumbira stavite u komad tkanine, a zatim ga omotate oko lijevog zgloba, gdje se sat obično nosi.

U ajurvedskoj kuhinji začinima se pridaje veliki značaj zbog ljekovitih svojstava za sve tri doše u nama. Začini se prvo proprže, da bi se oslobodile korisne materije na odgovarajući način. Dobrodošla je i Azija u vašoj kuhinji za dobar rad pluća, metabolizma tj. više energije za sve tekućine u tijelu – Čaj churnas ili Garam Masala. Od 14 do 18 sati, vrijeme čaja za balansiranje doše-tekućina Vate u tijelu, koji sprečavaju nadutost i podstiču varenja: anis, bosiljak, kim, majoran, origano, lovorov list, đumbir, korijander, biber te kurkuma i ghee maslac. Od 10 do 14 sati, vrijeme čaja za balansiranje doše-tekućina Pitte u tijelu je potrebno malo soli, a začini: korijander, kim, kopar, metvica, biber, ružmarin, cimet i đumbir te kurkuma i ghee maslac. Od 6 do 10 sati, vrijeme čaja za balansiranje doše-tekućina Kaphe u tijelu treba upotrebljavati jake začine: čili, biber, đumbir, muškatni oraščić, kim, origano, timijan, kleka te kurkuma i ghee maslac.

Masala čaj ima prirodnu aromu i miris, kojeg ćete se dugo sjećati, a zbog začina s kojima se priprema, ima i ljekovita svojstva. Masala čaj pomaže u ublažavanju nadutosti, stimulira rad crijeva, održava budnost i poboljšava koncentraciju, pomaže u slučaju vrtoglavice te reducira stres. Za pripremu Masala čaja preporučuje se punomasno mlijeko. U slučaju da ste intolerantni na laktozu, čaju možete dodati rižino mlijeko. Sojino mlijeko nemojte koristiti jer može izmijeniti tradicionalni okus čaja. Masala čaj zasladite nerafiniranim šećerom ili medom. Za pripremu Masala čaja čitaoci mogu potražiti dodatnu pomoć na internetu!

Dodatni savjet za korona virus/Pluća! Suh zrak pak može pogodovati razvijanju astme, bronhitisa, isušivanju kože te može uzrokovati dehidraciju tijela i u današnjem vremenu epidemije – korona virusa. Neke od smjernica kojih bi se trebali držati:

Hodnik i spavaća soba trebaju biti nešto hladnije (do 18° C).

Kuhinju ne treba zagrijavati preko 20° C

Dnevna soba, blagovaonica i dječja soba – preporučljiva temperature između 20 i 22° C.

Vlaga u vašem domu nikada ne bi trebala biti niža od 20% niti veća od 90%, posebno ukoliko je sobna temperatura visoka (iznad 22° C)

Temperature ispod 12° C i iznad 23° C dokazano loše utječu na san

Plijesan se stvara već pri 70% vlage (tu je i ležište zdravlja mukoza / sluzokoža ili sluzica)

Dobrodošla je šumska mahovina da se koristili u „kući!“ Molim Vas ne idite sada u prirodu i „uzimati prirodna pluća“ nego osvijesti i kreni sa skromnošću prema prirodi zdravlja tj. prirodne apoteke u šumu! Ajurvedska medicina prije dolaska modernih zavoja, je bio neophodan za terapeutski postupak. Sfagnol u njemu – anti-truljena supstanca – pridonio je dekontaminaciji i, kao posljedici, brzom zacjeljivanju rana. Izuzev sfagnola, iz biljnih sirovina izolirano je 6 fenolnih kiselina i 6 kumarina koji posjeduju baktericidna i antifungalna svojstva. Oni imaju deprimirajući učinak na stafilokoke i streptokoke, Vibrio cholerae, E. coli, Salmonella… Osim toga, sfagnum apsorbira vlagu ravnomjerno, i to je u mogućnosti to učiniti u volumenu iznad vlastite, 6 puta! Tek nakon što se taj zavoj počne vlažiti.

Poslije Ajurvedske medicine „mahovina“ se naširoko koristila na frontama ne samo Prvog, nego i Drugog svjetskog rata. Njegova visoka higroskopnost omogućila je rjeđe mijenjanje zavoja, nego uz upotrebu zavoja i vate. Tijekom Drugog svjetskog rata, britanska poduzeća proizvodila su presvlake od prešanog sphagnama umotanog u gazu. Sirovine su isporučene iz Walesa, Škotske, Irske. Prilikom transporta ozlijeđenih slomljenih udova treba ga dobro položiti ispod udlage kako bi se poboljšala imobilizacija, izbjeglo sužavanje i trljanje.

U medicini su poznati pokušaji industrijske proizvodnje lijekova na bazi sfagnuma. Tako je još davne 1971. u Sovjetskom Savezu objavljen bio stimulacijski lijek pod nazivom “Torfot”. Preporučuje se za primjenu kod mijalgije, artritisa, radikulitisa, nekih očnih bolesti. Međutim, ovo iskustvo nije dobilo daljnje širenje i danas lijek nije uvršten u registar domaćih lijekova. Sada kada je epidemija korona virusa, po mojim podacima, Rusija uvodi taj lijek nanovo! Sfagnum mahovina ima svojstva: visoku higroskopnost, visoka baktericidna svojstva i prozračnost koje se koristi za sva polja dušnoga sustava koji započinje nosom i ustima i nastavlja se preko dišnih putova do pluća, u kojima se kisik iz zraka izmjenjuje s ugljičnim dioksidom iz tjelesnih tkiva.

U Indiji – sfagnum mahovina se koristi u higijenske svrhe u kavezima s kućnim ljubimcima: štakorima, hrčcima, zamorcima. A niska kasta za prirodni WC savršeno koriste za vanjske mirise (upija vlagu). Pametni pčelari ga koriste kao prirodni grijač tj. ispod košnice, uklanja višak vlage i dezinficirati zrak, što će spasiti obitelj pčela od neželjenih bolesti. Posebno vam želim jednu vazu i u njoj svježa mahovina!

Kod mojih pacijenata koji su preboljeli korona virus, sam opazio da nemaju izbalansiranu kvalitetu krvi Bakar metal (u kojoj su i željezo i cink). Ti su elementi, uz aminokiseline i masne kiseline te vitamine, nužni za normalne metaboličke procese. Tijelo odrasle osobe sadrži između 1,4 i 2,1 mg bakra po kilogramu tjelesne težine. Drugim riječima, zdrava odrasla osoba težine 60 kilograma u tijelu bi trebala imati oko desetinu grama bakra. Možda se čini da je riječ o vrlo maloj količini, ali ona je esencijalna za ljudsko zdravlje kroz svakodnevnu prehranu trebala osigurati dovoljnu količinu bakra da je tijelo može apsorbirati. Osim toga, dio dnevnog unosa bakra može se postići konzumacijom vode dopremljene bakrenim cijevima tj. čaša, posuda …

Bakar sudjeluje i u transformaciji melanina za pigmentaciju kože te pomaže u opskrbi tijela dovoljnom količinom energije potrebnom za biokemijske reakcije. Osim toga, ta je mineralna tvar izuzetno korisna u stanjima kao što su anemija, anoreksija ili srčane bolesti, pomaže i u ublažavanju groznice, bakterijskih i virusnih upala te ima detoksicirajući i antiseptički učinak. Poznat je i kao stimulator mozga pa se namirnice koje su bogate njime obično nazivaju “hranom za mozak”, a nužan je i za pravilan rast i razvoj svih organa i tkiva.

U svom radu koristite i znanje iz tibetanske tradicionalne medicine – akupunkturu, temeljenu na Sushivedi naturopatiji. Također obrazujete buduće ajurvedske terapeute. Postoji li interes za to kod nas i koliko je uspješno?

U uvodu intervjua sam rekao – da moj Dah Života žari od sreće kada susretnem osobu koja stvarno sa velikom strasti želi da se školuju i voli te poštuju Dah Života koja pruža-daje Naturopatska medicina. Upravo sada kada dajem intervju se nalazim u Indiji i putujem ka Nepalu i pisaću veći-opširni tekst na svojem profilu Facebooka o Tibetanskoj medicini i ispostaviti buduća dva specijalista doktora Akupunture iz Naturopatije – Ivana Kostić (Srbija) i Ibro Sulejmanović (BiH). Oboje su već sami kroz svoju ljubav do Akupunturske tradicionalne znanosti učili prije nego su mene upoznali i što je najbolje i najvažnije, oboje svakodnevno prakticiraju Akupunturu – tu sam da njima kroz svoja iskustva i znanje dodam jedan mozaik, dobroga puta do doktorske specijalnosti Akupunture iz Naturopatske medicine.

Ako mi uspije sada na putovanju (Covid situacije), pisaću/foto kamara u posjeti područja Nepala, Tibeta i Sikkima himalajski državi na sjeveru Indije gdje sam doktorirao moj već dugogodišnji rad u Naturopatiji Sushiveda liječenje (dio tibetanske medicine – Sowa Rigpa). Tradicionalna tehnika koja je sastavni dio AYUSH, a tj. WHO je uspješna kod stanja/bolesti kostiju, zglobova i mekih tkiva: ankiloza, artroza, bol u donjem dijelu leđa, ewingov sarkom, giht, kalcificirajući tendinitis, kontrakturu, osteomalaciju, osteoporozu, osteosarkom, reumu, spondiloartropatiju, ukrućeno rame / kalcifikacija; alergijskih i autoimunih poremećaja; smanjuje glavobolje i nesanicu, bolove u zdjelici, te efikasno utječe na gornje i donje udove (reumatoidni artritis, kalcifikacija,..); efikasan je u postoperativnim stanjima (srčani udar ili kap, akutna miokardialna infrakcija, fascija,..); ima poboljšavajući učinak na emocionalnu stabilnost i produktivnost (bolesti povezane sa stresom).

Terapeutski program se provodi na bazi holističkog pristupa, obraćajući posebnu pozornost na promjenu prehrane i životnog stila, vježbanja uz vodstvo; terapiju vakuumom, oblogama iz ljekovitih biljaka, upotrebe medicinskih ulja za akupresurnu masažu, magnetskim terapijama te procesa zagrijavanja (moksha) tzv. termo akupunktura. Poseban proces za akupunkturu se koriste veoma tanke igle za jednokratnu upotrebu. Igla ulazi bezbolno u tijelo i povezuje tijelo/zdravlje kroz 180 meridijana tj. energetske kanale, koji su raspoređeni anatomski i precizno po mjeri svakog čovjeka. Većina terapeutskih procesa se započinje ili završava sa ljekovitim travnim toplim kupkama ili u svedani parni sauni.

Živimo u vremenu općeg jada, nacionalizma, kriminala, korupcije, stalne prijetnje novim ratom, neimaštini i drugim strahovima. Kako ostati svoj, u granicama moralnih normi, i preživjeti ovo zlo vrijeme? Vaši savjeti dobro će nam doći.

Došlo je vrijeme kada imamo dovoljno informacija i znanja da sastavimo djeliće davno razbijene slagalice, dijelovi koji su brižljivo novci-bogaćenje manjine ljudi u obliku politika i bankarstva žele ili skriti ili sve od nas najbolje kupiti tj. našu pamet, dobrotu, prehranu koju pridjeljujemo (poljoprivreda) i nabrojao bi još i još… ali najslabiji smo kada idemo na izbore (ljudi se kupuju tj. pritisak na njih da održe službe) – tu padamo zarad održavanja porodičnoga ekonomskoga minimuma i higijene života, i sami smo korumpirani jer je u pitanju uvijek novac….i novac! Treba hitno se povezati u urbane sredine do prirode koja nam nudi da proizvodimo sami sebi hranu kroz povjerenje u sebe i u svoju porodicu te komšije, stvarne prijatelje sugrađanine…

Nevjerojatno je da neko umire od gladi a da smo mi odlučili da ne mislimo o tome, nevjerojatno je da se neko smrzava a da smo mi odlučili da to nije naša stvar, nevjerojatno je da voda po cijelom svijetu postaje zagađena a mi to prihvaćamo kao normalno, nevjerojatno je to da hrana postaje zatrovana sve više i više i da je i dalje jedemo bez plana za drugačiju budućnost? Nevjerojatno je da se hiljade i hiljade životinja muči od rođenja do dana brutalne ponižavajuće smrti bez ikakve zdrave logike i da ljudi to smatraju zdravim i potrebnim. Nevjerojatno je to da se umjesto sadnje vrši konstanta sječa šuma…

Na zemlji ima toliko obradive plodne zemlje da bi svaka osoba mogla (i treba) dobiti najmanje svoj hektar zemlje, ovo se odnosi na plodno zemljište, osim toga postoje mnoge pustinje, brda itd., koji se također mogu pretvoriti u plodno tlo. (Evo podatke iz Slovenije i Srbije imam – žao mi je da podataka nemam iz BiH) – proizvodnjom voća ostvaruje se 10-20 puta veća vrijednost proizvodnje po hektaru nego pri proizvodnji pšenice i kukuruza. Najveći prosječan prinos jabuke u Europi ima Slovenija – 49 tona po hektaru. U Srbiji na zapuštenim voćnjacima prinos jabuke prosječno iznosio 11 kilograma po stablu odnosno 6,6 tona po hektaru. Europska unija ostvaruje prosječan prinos od 9,2 tone po hektaru. Prinos višnje po stablu u Srbiji relativno je skroman i iznosi 2,5 tona.

Prinos maline u Srbiji prosječno iznosi pet tona po hektaru što je za 6% više u odnosu na ostvareni europski prosjek. Prinos breskve u Srbiji po stablu prosječno iznosi 12 kg, odnosno 6,1 t/ha, što je duplo manje u odnosu na ostvareni europski prosjek. Prinos jagode u Srbiji prosječno iznosi 3,7 t/ha što je duplo manje u odnosu na ostvareni europski prosjek. Prinos kajsije po stablu prosječno iznosi 13 kg, odnosno po hektaru 11,7 tona. U Srbiji prosječan prinos kruške po stablu iznosi 9 kg, odnosno 4,3 t/ha. Prosječan prinos oraha u Srbiji iznosi 10 kilograma po stablu, odnosno 1,3 t/ha. Europska unija ostvaruje prosječan prinos od dvije t/ha. Prinos trešnje po stablu prosječno iznosi 11 kg, odnosno po hektaru 3,3 tone, što je manje u odnosu na europski prosjek koji iznosi 4,3 tone.

Kod ovih podataka se zamislite koliko smo bogati a problem je lijenost i slabo vođenje politike za takvu namjenu Života – dodatni problem su Porodice da „već jednom krenu da sebe gledaju kao cjelina“ i pokrene svoju omladinu u tom smjeru Samoživosti bez previše Politike intervencije u vlastiti život! Djelujmo lokalno, razmišljajmo globalno, zaustavimo tj. osvetimo kroz porodicu-sugrađane i na POLITIČKIM IZBORIMA u svojoj okolini zaustavimo materijalnu (PRIRODNE RESURSE KORISTITE PRIRODNO VI – NE POLITIKA) neimaštinu kao uzrok patnje.

Razmislimo za budućnost da omladina misli i počne graditi kuće od zemlje, kamena, bala slame. Možemo pomisliti da je država tu da pazi da se priroda ne uništi, no ako otvorimo oči vidimo da je država ta koja daje blagoslov da se sve uništi, voda, zrak, zemlja, sve…. njihova jedina briga je uzimanje novca, dobrobit ljudi, životinja, prirode nije njima bitna. Vrlo je bitna Voda i Zrak oko vas i osigurajte sebi (ako je moguće na svojem placu) vodu/bunar po mogućnosti na sunčanoj strani brda. Zamislite da svakodnevno berete svoje voćke, gajite malu baštu, uživate u većem dijelu slobodnog vremena, druženjem sa susjedima, bavljenjem umjetnosti, sportom… ezoteričnom djelatnošću,.. radom. Ne zaboravimo, da je čovjek najbolje prirodan na ovoj Zemlji – čuvajmo prirodu!