Princip je lični interes, sve ostalo su nijanse: Ovo su vijećnici koji su u Vijeće ušli na listi jedne, a završili u drugoj stranci

Foto: media.ba/Ilustracija

Lokalni izbori 2020., zakazani za 15. novembar, su sve bliže. Kao i na prethodnim lokalnim izborima 2016. godine, veliki broj kandidata i stranaka se bori kako bi ušlo u općinska vijeća. Iako svi čvrsto zagovaraju politiku stranke na čijoj su listi, mandate pojedinih općinskih vijećnika, u prethodnih nekoliko godina, obilježilo je mijenjanje „stranačkih dresova“, po ulasku u općinska vijeća.

Novi Grad

Kada je u pitanju Općinsko vijeće Novi Grad (OV NG), na konstituirajućoj sjednici 2016. godine za predsjedavajućeg OV NG izabran je prof. dr. Rusmir Baljić (SDA), a za njegove zamjenike Mira Jurić, Mirza Selimbegović, Hasan Hodžić, i Jasmin Šaljić.

Općinski vijećnik Hasan Hodžić ‘Ćasa’, u Općinsko vijeće Novog Grada ušao je kao kandidat ispred stranke BOSS, a trenutno funkciju obnaša kao samostalni vijećnik, stoji na zvaničnoj stranici Općine Novi Grad. On je sredinom 2020. godine uhapšen u akciji „Hotel“, a osumnjičen je, kako navode na portalu Faktor.ba, za krivično djelo primanja dara i drugih oblika koristi. Kako dalje piše Faktor.ba, on se sumnjiči da je u protekloj godini prvobitno zahtijevao i primio dar, laptop, mobitel i skupocjene parfeme, a potom tražio 100.000 KM od stranog investitora kako bi preko vijećnika u Novom Gradu ishodovao odluku o izmjeni Regulacionog plana na području ove općine.

Mirza Selimbegović, koji je na konstituirajućoj sjednici također bio izabran za jednog od zamjenika predsjedavajućeg OV NG, u Vijeće je ušao kao kandidat ispred Stranke demokratske akcije (SDA), da bi nakon izvjesnog vremena istupio iz SDA-a i prešao u stranku Narod i Pravda (NiP), na čijoj je listi za Općinsko vijeće Novi Grad.

Nedugo nakon što je Mirza Selimbegović istupio iz SDA-a, smijenjen je, prema našim saznanjima, sa mjesta zamjenika predsjedavajućeg u Vijeću Novi Grad, a na njegovo mjesto dolazi Elvis Hodžić.

Hodžić je na Lokalnim izborima 2016. godine na listi za ulazak u Općinsko vijeće Novi Grad bio kandidat Socijaldemokratske partije BiH (SDP). Tokom svog mandata u Vijeću on je napustio SDP i prešao u SDA, a danas je kandidat te stranke za Općinsko vijeće Novi Grad.

Na naše pitanje kako komentariše navode da je iz SDP-a istupio i prešao u SDA kako bi došao na mjesto zamjenika predsjedavajućeg, kazao nam je da nije prešao u SDA zbog mjesta zamjenika predsjedavajućeg jer je to mjesto dobio ranije.

„Ja sam jedan od onih koji rade i grade. Razlog iz kojeg sam ja prešao u SDA jeste to što je SDP tražio da ne podržim aktuelnog načelnika koji je dobro obavljao svoju dužnost. I zato što sam podržao budžet za izgradnju devete transverzale, a izričito mi je bilo rečeno da to ne radim“, dodao je.

Općina Centar

Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Centar 2016. godine, za predsjedavajuću Vijeća izabrana je Karolina Karačić, a za njene zamjenike izabrani su Mustafa Mulić i Sulejman Haljevac.

Predsjedavajuća Vijeća Karolina Karačić je bila kandidatkinja Demokratske fronte (DF) za ulazak u Općinsko vijeće Centar. Nedugo nakon konstituiranja Vijeća, ona je izbačena iz stranke DF, zajedno sa svojim stranačkim kolegama Seadom Srnom i Dževadom Topićem koji su također, kao kandidati ispred DF-a, ušli u Općinsko vijeće Centar. Iz DF-a su tada u saopćenju naveli da „troje nabrojanih, sada već bivših članova DF-a su suprotno stavovima stranke, radili u interesu koalicija SDA/SBB, kao i u interesu novoizabranog načelnika općine Centar, Nedžada Ajnadžića”.

Na naše pitanje da li je radila u interesu koalicije SDA/SBB kako bi dobila mjesto predsjedavajuće odgovorila nam je da „na primitivna saopštenja koja se baziraju na tračevim i insinuacijama, te konstrukcijama smišljenim u bolesnim umovima, nisam, niti ću ikad odgovarati ili ih komentarisati.“

Karačić se sredinom 2020. godine pridružila Socijaldemokratama Bosne i Hercegovine, na čijoj je listi za Općinsko vijeće Centar.

Sead Srna također je 2016. godine, nakon ulaska u OV Centar kao kandidat ispred DF-a izbačen iz ove stranke i to zbog istih razloga. Podsjećanja radi, Sead Srna je na Lokalnim izborima 2012. godine bio kandidat za načelnika Općine Centar ispred stranke SDA, nakon koje je pristupio DF-u. Nakon DF-a, pridružio se Nezavisnoj bosanskohercegovačkoj listi (NBL), gdje je nosilac liste za Općinsko vijeće Centar za izbore 2020. godine. Vijećnik je i u Gradskom vijeću.

Dževadu Topiću, vijećniku u Općinskom vijeću Centar, koji je zajedno sa Karolinom Karačić i Sead Srnom izbačen iz DF-a, Općina Centar je prošle godine otpisala dug od 42 hiljade maraka, navode iz Žurnala. Prema pisanju Žurnala, godinama Općini Centar nije plaćao kiriju za korištenje poslovnog prostora. I zato je Općinski sud u Sarajevu, još u oktobru 2017. godine, utvrdio da je općinski vijećnik Topić Općini Centar dužan – 250 hiljada maraka. Iako je nakon izbora za vijećnika u Općinsko vijeće Centar Sarajevo Dževad Topić Topa bio opozicija SDA-ovom načelniku Nedžadu Ajnadžiću, ubrzo se predomislio. Zajedno sa Karolinom Karačić i Seadom Srnom je napustio Klub vijećnika DF-a, te postao nezavisni vijećnik koji je podržavao sve odluke načelnika Ajnadžića, navodi Žurnal. Sada je nosilac liste Unije Socijaldemokrata BiH za Općinsko vijeće Centar (USD BH).

Općina Novo Sarajevo

Na konstituirajućoj sjednici Općinskog Vijeća Novo Sarajevo, za predsjedavajuću Vijeća izabrana je Ana Baltić. Naknadno su izabrani i zamjenici presjedavajuće Vijeća, a to su Mehemed Cero, Zuhmed Džaka i Edin Rovčanin.

Na istoj konstituirajućoj sjednici, DF su napustila dva njegova člana, Srđan Srdić i Adem Olovčić. Ovakav istup, su komentarisali iz Naše stranke, kazavši da je „ukinuta mogućnost formiranja građanske većine ne samo u Novom Sarajevu, već i u Gradskom vijeću Sarajeva, čime su na korak do potpune vlasti doveli SDA.“

Srđan Srdić, koji je u Općinsko vijeće Novo Sarajevo ušao kao kandidat DF-a, te je potom napustio, nakon izvjesnog vremena se pridružio Uniji Socijaldemokrata BiH, koju je također napustio i nakon čega se pridružio Narodu i Pravdi, ispred koje je kandidat za Općinsko vijeće Novo Sarajevo. Jedan je od vijećnika u Gradskom vijeću.

Na naše pitanje da li je ova promjena stranačkih dresova u posljednje četiri godine imala iza sebe lični interes ili je ipak stvar politike stranke kojoj se odlučio pridružiti te da li su navodi da je njegovo zaposlenje u J.P „Sarajevo“ omogućeno upravo tim mijenjanjem ‘političkih dresova’ kazao nam je da nije istina te da je posao u J.P „Sarajevo“ dobio tako što se prijavio na javni poziv, koji je prošao, te da se sada bavim poslom za koji je završio fakultet.

„Neka ideologija se s vremenom mijenja. Ja sam inače kroz život lijevo socijaldemokratski orijentisan. Lijeva sam orijentacija. Međutim, kad sam bio u DF-u, sve ono što sam ja zamišljao da je DF, u prevodu ono što je nekad SDP bio, sve je palo u vodu kada sam kao vijećnik dobio mandat, ja to nigdje nisam javno ni govorio. Znate ko da se pravda, svi mi znamo ko se pravda. Srđan se nikad ne pravda. Dosta me ljudi zna i zna kakav sam čovjek, koji nema dlake na jeziku. Znači, napustio sam tad političku orijentaciju iz jednog prostog razloga zato što su pokušali da trguju sa mojim mandatom. Osvojite određeni broj glasova, nebošnjačke u današnjem Sarajevu, sa šestog mjesta pređete na broj dva i onda počnu ti politički utjecaji iz jedne, druge sredine, ‘iz Općine Centar trebamo ovima dati, pa ti sebe žrtvuj, pa ti daj ovo, pa ti daj ono, nećeš biti predsjedavajući, pa nećeš u Gradsko vijeće’, ide ovaj koji nije kompetentan, nema škole ko ti, nema ništa ko ti. Koji je razlog? Koji je razlog, nego politički dogovor. Ja se ne uklapam kao ličnost u takve politike, kakav god da je bila i iz tog razloga sam i napustio. Za moje razloge upoznat je direktno i predsjednik tadašnje partije DF-a Željko Komšić. Što se tiče Unije Socijaldemokrata, ja sam gradski vijećnik, a imao sam i dobru saradnju sa pokojnom gospođom Mirom Jurić, koju sam izuzetno cijenio i njenog supruga, te sam na njihov nagovor, čisto reda radi došao na listu. Čisto da ljude ispoštujem jer sam tada u tom periodu bio vijećnik i nije me bila ta potreba i htio sam da im pomognem. I vi kad ovako gledajući sa strane to mijenjanje dresova, to meni uopće ne ide u prilog. Sad s ove tačke gledište. Ali ja sam drugačije mislio u tom momentu. Ja ne razmišljam na način na koji drugi političari razmišljaju. Ja sebe ne gledam kao političara, ja sebe gledam ko vijećnika gdje ja ne želim od politike. Što se tiče tih navoda da sam dobio posao u toj firmi, bio je javni poziv, ja sam se prijavio i radim posao za koji sam fakultet završio. Marketingom se bavim. Tačno radim posao koji mi je srcu blizak. Svi znaju da se bavim marketingom i ekonomijom. Tako da to nema veze s tim.“

Adem Olovčić je nakon napuštanja DF-a, gdje je kao kandidat ove stranke izabran za općinskog vijećnika, prešao u Nezavisnu bosanskohercegovačku listu (NBL), ispred koje je kandidat za Vijeće.

Općina Stari Grad

Ono što nije strano pojedinim političkim partijama, jeste da od svojih članova stranke, zarad zaposlenja, traže izvjesne uplatnice koje oni moraju odvajati od svojih plata kako bi ih uplaćivali toj istoj stranci koja ih je zaposlila. Anonimni izvor portala Tacno.net, odlučio je da nam pošalje svoju uplatnicu, koju kako kaže, je morao uplaćivati svaki mjesec na račun NBL-a čiji je član, kako bi, kako tvrdi, mogao zadržati posao.

„Od prošle godine kako sam počeo da radim, počele su te uplate. I ja hajde čovjek kad počne da radi sav sretan, pa hajde sretni ste, imate platu pristojnu za naše uslove, i hajde šta mi je 100 KM, pa šta 150 KM, šta mi je 200 KM.“

„Kako se pojavila pandemija došlo je do toga da se dijeli hljeb, paketi, novac se dijeli. Međutim, to je sve bila predizborna da se govori da je on ustvari dao iz svog džepa i da se konstatno govori da je Ibrahim dao, a ne da je iz budžeta Općine Stari Grad. Mi za prošlo godinu, gdje je usvojeno budžetom, nismo uopće dobili regres. Te pare ne znamo gdje su otišle. Međutim, kreće se s tim da se daje za stranku, te da se da ovoliko, te ne možemo vam dati priznanice. Ja kad sam tražio u par navrata priznanice, dajem po 120 KM, nema priznanica. Ja sam pitao jednom prilikom, zbog čega ne mogu dobiti priznanice, ako dajem novac, oni su meni rekli: ‘Samo Vi dajte novac, Vaše ime će biti evidentirano.’ Jedne prilike kad sam ja rekao da neću izaći dok mi ne date priznanicu, jedva sam je iščupao. Nadavao sam se para bruku. Tada sam dobio tu priznanicu. Bukvalno pod pritiskom. Sve moje kolege su tada, ustvari kolege koje je on zaposlio, rečeno im je da odu u stranku i da daju po 120 KM. Nekima su dali priznanice, nekima nisu“, navodi naš anonimni izvor.

Na naš upit da li je praksa NBL stranke da li ljudi koji su članovi te stranke, a koji dobiju posao preko te stranke, moraju stranci uplaćivati mjesečni iznos na račun kao neku vrstu naknade, do objave ovog teksta nismo dobili odgovor.

Prelasci iz jedne u drugu stranku, pa ponekad i više njih, često znaju imati u pozadini motive lične prirode, odnosno ostvarivanje ličnih interesa. Koliko danas općinskih vijećnika djeluju u svrhu javnog interesa, a koliko u svrhu ličnih interesa, pitanje je.