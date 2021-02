„Domoljubni“ licemjeri Bijedne Naše i žive preko reda

Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL

Tragična je činjenica da prekoredno procijepljeni, ti koji su im omogućili i drugu dozu imunizacije uskraćene potrebitijima i vladinim planom prije prekorednih te liječnici – istina, manji dio nesavjesnih – koji su prekršili dogovorena pravila uopće nisu svjesni težine/neprihvatljivosti svojih postupaka ili se samo prave grbavima. Gdje je obraz ljudima koji se kite plavim bedžem „Misli na druge. Cijepi se“, a onda se besramno guraju u prvi red, nedostatno cjepivo otimaju potrebitijima!? Misle na sebe i svoje, ne na druge. U SAD-u se takva prekorednost kažnjava s milijun dolara, pa tko voli – nek’ izvoli. Ni u nekim drugim, pravno uljuđenijim državama, takvo što ne prolazi lišo. U Bijednoj Našoj bi se takvo što dalo kazniti sa šest mjeseci do osam godina zatvora, ali u tzv. Samostalnoj, Neovisnoj i Suverenoj se to ipak neće dogoditi. HDZ-ove vrane ne kopaju oči jedne drugima

Marijan Vogrinec

„Ne samo da su se cijepili preko reda, oni i žive preko reda“, zapisao je bivši vjesnikovac, sportski novinar Andrija Kačić-Karlin na svom FB zidu i podijelio s prijateljima notornu istinu o tomu kako trenutno pozicionirani na utjecajnim mjestima, politički, poslovno ili na koji već način moćni u Bijednoj Našoj nemoralno i protuzakonito ostvaruju društvene benefite za sebe i svoje najbliže. Pa i šire, stranačke drugove, prijatelje i poznanike od kojih sutra očekuju uzvratnu korist. Nekada se to nazivalo tzv. VIP-om (veza i poznanstvo), a danas klijentelizmom, trgovanjem utjecajem, pa i nepotizmom. Ista meta isto rastojanje? Itekako. Gotovo da više nema čovjeka – izvan moralno promiskuitetnog kruga HDZ-ovih epidemiologa i političara – koji imaju lijepu riječ ili razumijevanje za to što su se preko reda cijepili protiv bolesti SARS-CoV-2 majka Alemke Markotić, istaknute članice Nacionalnog stožera i ravnateljice Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu, rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras sa suprugom, ravnatelj parazitske Hrvatske gospodarske komore (HGK) Luka Burilović, dopredsjednik Hrvatskog rukometnog saveza Zoran Gobac (tzv. gazda hrvatskog rukometa, sic transit) i vjerojatno dio lokalnih/regionalnih šerifa/utjecajnika s članovima obitelji koji još nisu zahvaćeni investigativnim medijskim reflektorima.

I gotovo više nema jednoga jedinog tzv. malog/običnog čovjeka kojega nisu sablaznila totalno nevjerodostojna, neargumentirana ičim razumnim i čak politički degutantna „objašnjenja“ stožeraškog tzv. mainstreama na presici o tomu kako je prekoredno cijepljenje zapravo bio prihvatljiv čin da se „ne bi bacilo višak cjepiva“ koji ostaje u bočicama s propisnih pet doza. A cjepivo se, je li, mora iskoristiti u svega par sati, jer kasnije više ne vrijedi. Mora se baciti. I sada, da dragocjena vakcina, skupo plaćena, ne bi propala, na brzaka su „savjesni“ procjepitelji kakvi već jesu odmah tretirali baš majku Alemke Markotić, bračni par Boras, Luku Burilovića, Zorana Gopca… koji su se, eto, slučajno našli u hodniku. Političkoj oporbi su vladajući lakomisleno gurnuli u trajni posjed upravo haubice naciljane prema sebi budući da je gro prozvanih aktera javnog skandala ili aktivno u HDZ-ovom članstvu ili su njihovi istomišljenici/simpatizeri (npr. Alemka Markotić, etc.). Ako i jest ostalo „viška cjepiva“, a nije i ne može ostati u inače kardinalnoj oskudici, jer je Bijedna Naša zadnja rupa na svirali ne samo Bruxellesu već i šire – za razliku od npr. Mađarske Viktora Orbána koji procjepljuje sunarodnjake i ruskim Sputnikom V, ne obazirući se na EU-ova odobrenja – nije li liječnicima bio bliži od povlaštenika netko od još neprocijepljenih kolega/ica u istoj ustanovi ili prvi prolaznik pokraj nje koji udovoljava propisanim kriterijima prednosti u vladinom planu!?

„Generalova baba“ važnija od naroda

Naravno da jest, ali demokratski, pravno i moralno zakorovljenoj Bijednoj Našoj već su tri desetljeća – podsjeća neprolazna nušićevska ironija za balkanski mentalitet – važnija „generalova baba“, neuspješan njegov sin kad mu kucne smrtna ura ili proepidemijski dernek u sjeni ćorave Pravde no tzv. narodne mase. Quod licet Iovi, non licet bovi? „Uspješna vlada premijera Andreja Plenkovića, najuspješnija od svih prethodnih zajedno“ (sic transit) – obavezni su akcentirati svaku svoju izjavu medijima ministri i ine stranačke uzdanice po državnoj piramidi – uistinu drži kako su stari Latini dalekovidno bili anticipirali HDZ-ovu (i polit-epidemiološku) praksu upravljanja zemljom i svim žiteljima: što je nama dopušteno (Jupiteru), nije dopušteno (volu) nikomu izvan naše kaste. I to je to. Taj mentalitet Jupitera i vola itekako stanuje u trknutoj zemlji koja si lakoumno umišlja ravnopravno članstvo u „obitelji kojoj oduvijek pripada“ (sic transit; samo kao izvor resursa, jeftine radne snage i topovskog mesa za tuđe ratove). I onda su majka Alemke Markotić (drugokategornica po vladinu mjerilu) te zadnji i predzadnji među šest prednostnih kategorija bračni par Boras, Burilović, Gobac, etc. „sveta/bogovska“ jupiterska svojta u odnosu na višemilijunsko „volovsko krdo“ koje i sa stotinom komorbiditeta, teretom poznih godina, smrtnom ugroženošću i najblažom gripom… imaju čekati dok ih ne pozovu. Prezauzeti prekorednima, kada i ako ih pozovu budući da cjepivo stiže na kapaljku čak i ono AstraZenecino koje drugi ne žele.

Dok je „uspješne vlade premijera Plenkovića“, je li, „najuspješnije od svih prethodnih zajedno“ (sic transit), nikomu se ništa loše neće dogoditi. Ni procijepljenima preko reda, ni polit-položajnim jatacima niti medicinskom osoblju koje se nije držalo epidemioloških prioriteta i vladinog plana te time, ako ništa drugo, počinilo prekršaj za disciplinsku odgovornost. Neki pravni stručnjaci ne poriču i moguće kaznene sankcije. Naime, liječnik ne smije otvoriti bočicu s cjepivom, ako nema pred sobom osobu koja treba primiti to cjepivo po strogo propisanim medicinskim i inim kriterijima. Ne smije ga, npr. ponijeti kući i cijepiti kad koga hoće. Zbog cijepljenja preko reda, liječnika može disciplinski prijaviti ministar zdravstva Vili Beroš, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatska liječnička komora, ustanova u kojoj je procjepitelj zaposlen, ali i svaka osoba koja ima prednost primiti cjepivo, ako je zbog prekorednog ostala na čekanju… Za takvo što se ima odgovarati. Nije to bezazlena stvar, pa će svatko komu je politička ili koja već pozicija utjecaja/moći u društvu ostvarivati korist za sebe i svoje ali na štetu drugih i privatizirajući javno dobro.

Prema većinskomu mišljenju kritičara moralno i pravno nedopustivog, je li, procjepljivanja preko reda, po babu i po stričevima, „zbog Alemke Markotić ne možemo vjerovati da će liječnici djelovati u dobroj vjeri“ i da vladin Nacionalni stožer Civilne zaštite, odnosno stranački epidemiolozi uopće više imaju smisla. Odavno im više nitko ozbiljan ne vjeruje, pa se ljudi – osobito mladež – prosvjedno okupljaju navečer na javnim mjestima u većim gradovima, zabavljaju se uz piće i pjesmu, ismijavaju selektivne epidemiološke mjere. Uključivo Alemku Markotić koja bez maske, među tisuću vjernika čita na Stepinčevo vjerske poruke pred zagrebačkom katedralom, a netom je prije i poslije svekolikoj javnosti solila pamet s tv ekrana da se „ne okupljaju, ne idu na skupove, etc, jer su u opticaju novi sojevi mutiranog virusa SARS-CoV-2, brzošireći i znatno opasniji“. Isto tako, sudjelovala je u propisivanju epidemiološke mjere o 25 vjernika na vjerskim obredima, odnosno na pogrebima. No, za hadezeovce to ne vrijedi: na pogrebu Miroslava Tuđmana neki dan, preminulog od bolesti SARS-CoV-2, bilo je na Mirogoju više stotina ljudi. Među njima premijer Plenković i buljuk ministara, stranačkih članova i simpatizera, etc. Qud licet Iovi, non licet bovi?

Dva indikativna podatka

Ako ćemo po istini, ima li koga pri zdravoj pameti u Bijednoj Našoj tko nije na vlastite oči – čekajući na liječnički pregled u bolnici – vidio kako medicinska sestra ili liječnik primaju/uvode preko reda tek pridošlog pacijenta u ordinaciju. I nikom ništa. Ima li koga tko ne znâ za barem jedan slučaj zapošljavanja preko reda i čak bez propisanih kriterija ili dovoljno kvalificiranosti? Za namještanje poslova i izmišljanje radnih mjesta? Sâm premijer Andrej Plenković na taj je način zaposlio šogora na rukovodno mjesto u Zračnoj luci Dubrovnik, kuma na veleposlaničko mjesto u Londonu, sestru u turističkom predstavništvu RH u Münchenu, zbog besramnog su nepotizma na stup srama pribijeni i ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek, otjerani iz vlade bivši ministar Goran Marić, nesuđeni „gradonačelnik Hrvatske“ Milan Bandić još nije ni sišao s tog stupa… Nepotizam i klijentelizam, VIP u svim kombinacijama, trgovci političkom i inom moći i utjecajem dnevna su pojava koju nitko ne suzbija niti se njome ozbiljnije bave vladajući što se hvale time da su preuzeli odgovornost. Za sebe i svoje da, za sve ostale – ne. Zašto bi, je li, bilo drukčije i kad je riječ o prekorednoj protuvirusnoj imunizaciji žitelja?

Dva su indikativna podatka koja HDZ-ovi stožeraši niti ne pokušavaju demantirati, a u objašnjenjima muljaju i rugaju se istini da je to više no degutantno. Među procijepljenima po vladinom planu – deset puta manje no što je dosad procijepila susjedna Srbija, sic transit – blizu je 4000 tih što se vode pod stavkom „ostali“. Stožeraš totalno neuvjerljiva izričaja Bernard Kaić, koji na presicama mnogo toga ključnog „ne zna“, „ne zna“ ni to tko je sve među „ostalima“ procijepljenim, jesu li tu i prekoredni par Boras, Burilović, Gobac, etc., ali priznaje da se vojska „ostalih“ približila brojci od 4000. Istodobno, statistika upućuje na spoznaju o tomu da je potrošeno 10-15 posto više cjepiva no što je u registru procijepljenih upisano ljudi. To su dva indikativna podatka: veća potrošnja i „ostali“. Gdje je završila tolika količina skupog cjepiva? Vladajući i medicinska struka kukaju da ga ne dobivamo dovoljno, a ono – ima ga „viška“!? Tko tu koga… Građani tzv. prvog reda, je li, u zdrav mozak građane tzv. drugog/trećeg… reda!? Moral, profesionalnu odgovornost i zakonitost mačku o rep. Svi se prave ludima i grbavim, a bijes i nepovjerenje među tzv. malim/običnim ljudima rastu eksponencijalno.

Mogućnosti zloporabe cjepiva protiv SARS-CoV-2 virusa – koje ionako nije sasvim provjereno, nagađa se kako djeluje na mlade i starije od 60 godina, sami epidemiolozi nisu načisto s time koga i kada (ne) treba cijepiti, odnosno kako cjepivo djeluje i ako suzbija mutirane sojeve, etc. – širom su otvorena vrata vladinom propagandnom javnog procjepljivanja ministara i predsjednika RH Zorana Milanovića. Kao, ljudi su u početku zazirali od tog cjepiva („proizvedeno je jako brzo, nedovoljno ispitano“), pa je dobro animirati ih javnim „dužnosničkim junačenjem“ budući da bez procijepljenih cca 80 posto žitelja, tvrdi epidemiološka struka, neće biti kolektivnog imuniteta. Iako su mediji ismijali to junačenje u potkošuljama, sveli ministre na modnu i muskulaturnu sprdnju, javno se raspoloženje u odnosu na cjepivo promijenilo. Sada ga je premalo – upravo krivnjom nesposobne RH vlade i traljave epidemiološke politike EU-a, iz koje su vidljivo iskočile Mađarska i sada Njemačka – pa je potražnja veća od ponude te su ljudi znatno osjetljiviji na protekciju, veze, povlaštenost i ine nemoralnosti/nezakonitosti. Osobno je zdravlje u pitanju, pa nemaju baš skrupula ni ti što „žive preko reda“ niti oni koji uredno čekaju doći na red.

Prema mišljenju profesora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ti koji su omogućili prekoredno korištenje cjepiva protiv koronavirusa mogu fasovati visoke novčane kazne, disciplinsko oduzimanje licenci i otkaz s radnog mjesta u zdravstvu, ali i zatvorske sankcije od šest mjeseci do čak osam godina. Prekoredni samo javnu osudu i, možebitno, političku sankciju. Naravno da se ni jednima niti drugima neće dogoditi ništa od zakonski predviđenog, ali ostat će u javnosti još jači dojam o moralnoj i pravnoj kaljuži koju „uspješna vlada premijera Plenkovića, najuspješnija od svih prethodnih zajedno“ ne zna, ne žele i neće isušiti. Neće ju isušiti ni uputstvo Ministarstva zdravstva o postupanju s „viškom“ cjepiva, što ga je resor objavio prisiljen negativnim odjecima prekorednog tretmana. HDZ ne kažnjava svoje, pogotovo te što ih je Plenković osobno izabrao na najvidljivije upravljačke pozicije, a pokazali su se nemoralnim ili čak beskrupuloznim dugoprstićima na javnom dobru. Vrana vrani ne kopa oči. Ako pokuša kopati, krivi su novinari, građani, virus, nedisciplina…

„Alemka Markotić je, braneći sebe, rekla jednu istinu“, komentirala je novinarka Jutarnjeg lista Ivanka Toma televiziji N1 Hrvatska. „Stvari tako funkcioniraju godinama. Čim je neka ozbiljnija situacija, traži se usluga. Tako ne funkcionira samo zdravstvo, nego i sve drugo.“ I uvijek isti traže iste usluge istih, jer nemoral, sebičnost i koristoljublje svake vrsti nije samo na onima koji traže uslugu, već i na onima koji je daju. A nikad je ne daju badava. Također je činjenica da nemoralnim stopama Alemke Markotić, Bračnog para Boras, Luke Burilovića, Zorana Gopca i takvih koji su bezobrazno oduzeli prednost najmanje pola milijuna ljudi u zemlji kojoj prisežu „domoljubljem“, svi i svačim, „kvalitetama/zaslugama“ kojima osobno i ne raspolažu, nisu pošli mnogi neusporedivo važniji i zaslužniji od tih HDZ-ovih mustri. I to jest neko škiljavo svjetlo u tami.

Stogodišnjaci čekaju red

„Nismo se cijepili protiv korone i nitko nas nije ni zvao cijepiti se. Kada na nas dođe red, cijepit ćemo se“, kazali su Nacionalu.hr stogodišnjak – svaka čast, i dug život! – Josip Manolić, dugovječni istaknuti političar i Titovog i Tuđmanovog režima, te vršnjak mu, zaslužni general u mirovini Ivan Mišković-Brk, bivši načelnik Kontraobvještajne službe JNA i Titov specijalni savjetnik za sigurnost. Uistinu veliki i zaslužni ljudi čekaju red, nitko ih nije pozvao procijepiti se onim „viškom“ Pfaizera, ali jest majku Alemke Markotić, bračni par Boras, Luku Burilovića, Zorana Gopca i takve. Veliki hrvatski filmski redatelj Vinko Brešan – kojemu su Tuđmani dvaput skinuli film s HRT-ovog malog ekrana, sic transit – ironično bi zavapio: „Koja smo mi država“. Mo’š mislit’ kada će bivši Titovi partizani, iako imaju prednost po vladinim kriterijima, doći na red za cijepljenje dok HDZ-ovi epidemiolozi odtretiraju „viškom“ Pfizerovog cjepiva – ne onog „sumnjive“ AstraZenece, namijenjenog masama tzv. malih/običnih smrtnika – prekoredno pozvanu majku Alemke Markotić, bračni par Boras, Luku Burilovića, Zorana Gopca i takve. A, majku mu, ZNA SE „kakva je ovo država“. Pa glasajmo i dalje za HDZ i bilo kojega njegova Andreja Plenkovića. Sve je isto, samo Njega nema, pjeva pristala Makedonka Tijana Dapčević i, dakako, ne misli na Franju Tuđmana niti na Bijednu Našu. Ali sličnosti i podudarnosti se ne daju izbjeći.

Manolića nisu kontaktirali ni obiteljski liječnici, nego su mu pokucali na kućna vrata predstavnici udruge koja skrbi za ljude starije od 90 godina, a na njihovo je urgiranje neki dan obiteljski liječnik procijepio generala Miškovića. Tri mjeseca nakon početka akcije i gotovo isto toliko otkad su procijepljeni mnogi prekoredni. Koji na to nisu imali pravo, nego su ga oduzeli drugima. Kojima je cjepivo bilo neusporedivo potrebnije. „Iako su nekada bili među najmoćnijim ljudima u državi, ova dvojica stogodišnjaka nisu išla preko reda“, komentirao je jedan portal. „Nisu imali priliku ni naći se u situaciji da ‘nalete’ na viška doze cjepiva, kao što je to bio slučaj kod rektora zagrebačkog Sveučilišta Damira Borasa. Nisu okolo zvali i raspitivali se gdje bi se mogli cijepiti, iako – za razliku od svakog dana sve dužeg popisa ‘zaslužnika’ koji su cjepivo primili preko reda – Mišković Brk i Manolić zapravo spadaju u onu najrizičniju skupinu, koja je od početka trebala imati prednost pri cijepljenju.“

Upravo se saznalo kako se preko reda cijepio i koprivničko-podravski župan Darko Koren, a u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ u Zagrebu Riječanin i bivši SDP-ov ministar financija Slavko Linić. Obojica, je li, „da se ne baci višak cjepiva što ostaje u bočicama nakon upotrijebljenih pet doza“. Sic transit. Korenu je to, navodno, ponudila koprivnička epidemiologinja Draženka Vadla („Ja sam ga pozvala“, kazala je na presici. „Takve stvari će se uvijek događati.“), jer je nazočio procjepljivanju populacije u sportskoj dvorani srednje škole u Koprivnici, a Liniću omogućio ravnatelj Nastavnog zavoda Zvonimir Šostar. „S obzirom na dob i kronične bolesti od kojih boluje“, vadio se Šostar pred novinarima, „došao je k nama u Zagreb (iz Rijeke, op. a.) raspitati se za mogućnost cijepljenja. Zbog činjenice da spada u rizičnu skupinu, rekli smo mu da pričeka i ako ostane cjepiva da ćemo ga cijepiti. S obzirom na ostatak, cijepljen je i smatram da to nije pogrešno. Cjepiva je malo i nedopustivo bi bilo baciti i jednu dozu.“ Zašto baciti? Cijepiti sljedećeg po redu, potrebitog, ne Korena i Linića, majku Alemke Markotić, bračni par Boras, Burilovića, Gopca i ine nemoralne protekcionističke veziste…

Zanimljivu je zafrkanciju u povodu skandala se prekoredno cijepljenima izveo legendarni trener svih trenera Miroslav (Ćiro) Blažević: pustio je famu o tomu kako se zbog nedostatka cjepiva u Bijednoj Našoj otputio prijateljima u Srbiju i bez problema se cijepio Pfizerom. Kao mnogobrojni iz tzv. Samostalne, Neovisne i Suverene koji su to također učinili. I još čine. Ništa im nije smetalo niti i dalje smeta primiti tamo i rusko ili kinesko cjepivo, može i rusko proizvedeno u Srbiji, nije važno – poltronskim, je li, Plenkovićevim ulizništvom nesposobnim „gazdaricama“ Unije uskraćeno hrvatskim žiteljima. Kad je vijest dovoljno raspalila „domoljubne savjesti“ svih mrzitelja Srba i svega srpskoga, Ćiro se karakteristično za*jebantski oglasio u Dnevniku.hr:

„Jest, cijepio sam se u Srbiji ruskim cjepivom. Evo gledam se u špigl, sve sam sličniji Putinu. Jako je dobro organizirano tamo (procijepljeno je već blizu milijun stanovnika, čak i mnogo ljudi iz susjednih država, a neki dan je Beograd darovao Sjevernoj Makedoniji 5000 doza za tamošnje medicinsko osoblje, op. a.). Ma, dijete moje, ja sam napravio jednu malu parodiju na sve ovo kako su se neki cijepili preko reda, što je ispalo smiješno. Oni su se prvi cijepili u Saboru, a sad napadaju ove jadnike koji su dobili dozu od ostatka cjepiva. Toliko su mi ogadili to cjepivo nakon ove kampanje što ste ju napravili vi novinari da neću čekati svoj red. Neću se uopće cijepiti, ja sam dosta živio. Smislio sam tu zezanciju s cijepljenjem ruskim cjepivom u Srbiji, a tebi se, dijete moje, nisam usudio lagati. Kunem se svojom mrtvom majkom Katom da ti ne lažem, a ostalima ću nastaviti lagati.“ Ćiro kao Ćiro, a budale nek’ vjeruju što žele.

Sustav bez sustava

Skandalozno prekoredno procjepljivanje, međutim, svaki dan dobiva nove repove, pa su se i premijer Plenković i HDZ-ovi epidemiolozi našli u nebranom grožđu. Dodatno smišljaju kojekakve izgovore, bagateliziraju tu nečasnu pojavu i „prijete“ (sic transit) „istragama“ i novom regulativom, koja će se ionako svesti na onu besramnu: pojeo vuk magarca. Ili: psi laju, karavane prolaze. Besramnosti političkog upravljanja koronakrizom gotovo dnevno dosoljava šef epidemiološke službe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Bernard Kaić koji ni plan cijepljenja u ovim okolnostima ne uzima ozbiljno: „Tablica nije rang-lista prioriteta. Rang-lista su ljudi koji imaju veći rizik od komplikacija. Liječnici moraju upotrijebiti svoje stručno znanje, ne treba se slijepo držati tablice. Mnogim liječnicima nije problem odrediti raspored cijepljenja. Popis osoba za cijepljenje je tajna i nikad mediji od nas neće dobiti taj podatak“. Pozvao je i liječnike iz KoHOM-a da izrade „smjernice za određivanje rasporeda cijepljenja“ što je, recimo, u odnosu na Srbiju ogroman zaostatak budući da se tamo to čini transparentno online alatima. I svakomu je sve jasno.

Zanimljiv je komentar uglednog novinara Nove TV Mislava Bage koji pak sasvim razložno procjenjuje da bi „uglednicima (sic transit – uglednicima, op. a.) koji žure u bolnice da cjepivo ne propadne ovo moglo biti najskuplje cijepljenje koje su imali“. Naime, za manje od tri mjeseca će se održati lokalni/regionalni izbori, pa… „Jasno je da sustava nema“, kazao je Bago u središnjem Dnevniku Nove TV. „Dobili smo sustav u kojem smo imali sedam kategorija, pa kad vidimo ovaj sustav, to je olimpijska disciplina cijepljenja preko reda gdje se skače iz šeste kategorije u drugu. Svi su odjednom visokorizični, neki su i ratni invalidi (npr. Luka Burilović, sic transit, op. a.) i sad se tek radi lista kriterija koje su to bolesti koje se mogu cijepiti. Susjedna Srbija već nekoliko tjedana ima sustav u koji se online prijavljuju zainteresirani za cijepljenje, a Hrvatska na tome radi tek sada. Jasno je kako je ovdje netko napravio sustav rastezljiv kao žvakaća guma, pa može i ovako i onako. Govorilo se da je to cjepivo kraj maskica i novog nenormalnog. Neki ljudi, ako se sustav brzo ne resetira i ne provede se istraga (obećao ju je ministar Vili Beroš, ako nije obećanje ludom radovanje, op. a.), koji isto imaju bolesne mame, tate, bake, djedove, i gledaju ljude koji se cijepe preko reda, mogu jednostavno puknuti i sve to pustiti van. E, onda smo tek u problemu.“ Tko? Političari za državnim kormilom? Svi tzv. mali/obični ljudi? Država kao takva?

No, kaže mudar pûk: bog je najprije sebi napravio bradu, pa svojima, pa…