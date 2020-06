Epidemija pendreka, krvi i uvreda

Photo: Danish Refugee Council

Jamačno u Bruxellesu nisu gluhi i slijepi na opetovanu nečovječnost na granici EU-a u RH, gdje se hrvatska policija ponaša revolveraški i batinaški prema izbjeglicama/migrantima. Ništa se ne događa bez njihovog znanja, kao ni bez znanja vlasti u Zagrebu. Muljaju i jedni i drugi, s tim da ovi u službenom Zagrebu muljaju na entu – prolijevaju tuđu krv i sramote zemlju do neba – ne bi li se RH pokazao većim vjernikom od pape, pa čim prije stekao tu milost da ga veliki gazde Unije formalno pripuste u schengenski prostor i eurozonu. Radi dokazivanja financijske „pravovjernosti“ i radi eurozone je vlada Andreja Plenkovića zavukla ruku duboko u umirovljenički džep – vidi, Unijo, mi ćemo sami platiti gospodarske štete zbog virusa SARS-CoV-2 i nećemo povećati vanjski dug kao i bogatiji i siromašniji od RH u Europi i svijetu! – umjesto da se 40 milijardâ nečega posudilo dok se to još itekako isplati, a svoje bijele kune čuvalo za crne dane, najesen ili kasnije kada kriza zine punom snagom. Radi Schengena, koji je tehnički već u džepu, ali politički je golub na visokoj grani, treba mlatiti nesretnike na putu „u Njemačku“, ubijati boga u njima, propucavati djecu i slati poruku: ne približujte se granici RH?

Opet baražna paljba iz svijeta i dijela domaćih medija te niza nevladinih organizacija za ljudska prava po hrvatskoj vlasti i policiji zbog divljačkog odnosa i nezakonitog postupanja prema izbjeglicama/migrantima na putu „u Njemačku“. I opet uporno negiranje te vlasti i te policije da čine bilo što zakonom i međunarodnim konvencijama nedopušteno, pa ispada kako svi ti lažu, obmanjuju, podvaljuju, etc., jer zapravo – „ne vole Hrvatsku“. Čudno je i neshvatljivo kako je civilizirani svijet – koji se gnuša žilet-žice, čeličnih vrata, dugih policijskih/vojnih cijevi, bijesnih pasa, tenkovskih prepreka na graničnim prijelazima, termovizijskog Big Brothera, etc. – rujna 2015. upregnuo sve svoje najvažnije medije i humanitarne udruge u simpatije/ljubav prema Hrvatskoj, gdje su policajci nosili malu djecu na rukama, pomagali nemoćnima, vlast (tada SDP-ove koalicije) otvarala prihvatne centre, hranila, liječila i odijevala izbjeglice/migrante, dopuštala im kontroliran slobodni prolaz i besplatan prijevoz do granice…, a poslije 2015., HDZ-ovim preuzimanjem državnog kormila odjednom više „ne voli Hrvatdku“ te ju optužuje za krajnju nečovječnost. Policiju kao nasilnike.

Nizom reportaža, dokumenata, autentičnih svjedočenja žrtava policijskog divljaštva nad nemoćnim ljudima prednjače ugledni britanski dnevnik The Guardian i Euobserver, Amnesty International, Radio Slobodna Europa… Pritiješnjena optužbama da zataškava neljudsko i nezakonito ponašanje službenog Zagreba i njegove policije prema izbjeglicama/migrantima čak i kada legalno pokušavaju koristiti međunarodno pravo na azil, Europska će komisija navodno poslati ovih dana svoje inspektore u RH provjeriti što se uistinu zbiva na pograničnim područjima uz BiH i Srbiju. Provjerit će također jesu li osnovane optužbe da službeni Zagreb netransparentno troši javni europski novac namijenjen uredovanju granične policije radi sprječavanja ilegalnih migracija. Ako se dokažu muljanja i nezakonitosti, bit će to još veća globalna sramota za balkansku miš-državu koja se u domaćoj javnosti diči „najvećim ugledom u međunarodnoj zajednici“ od stjecanja tzv. samostalnosti, neovisnosti i suverenosti. Koji je ugled, je li, zasluga isključivo HDZ-ove „vlade premijera Andreja Plenkovića“?

Kako se pandemija bolesti SARS-CoV-2 pomalo povlačila približavanjem meteorološkog ljeta, a europske zemlje već trokirajućih ekonomija brže-bolje razvodnjavale epidemiološku strogoću nadajući se valjda stjecanju tzv. kolektivnog imuniteta ili vjerujući u sezonski/zimski karakter virusa, živnule su i pritajene tisuće i tisuće izbjeglica/migranata u BiH i Srbiji uz granice s Hrvatskom koji nezaustavljivo naviru najkraćim koridorima na putu „u Njemačku“. Time i međunarodne humanitarne i organizacije za ljudska prava, europski i domaći tzv. mainstream mediji i neke strukture EU-a ponovno izvlače na vidjelo sve nove i nove slučajeve maltretiranja i nezakonitog fizičkog ugrožavanja ratnih/ekonomskih nesretnika raznih dobi što teško kompromitira hrvatsku državu i prikazuje policiju kao ljude bez empatije, čovječnosti, kao sadiste, drumske razbojnike što otimaju nesretnicima novac, mobitele, satove, vrjedniju odjeću i obuću, ruksake, čak i hranu, rasistički ih vrijeđaju, ponižavaju kao ljude, grubi su i prema najmlađoj djeci… Dakako, sada već tehnički ministar unutarnjih poslova Davor Božinović – zapovjedno odgovoran za sve što se dobro/zlo događa na tzv. zelenoj granici – opovrgava istinitost svake od tih krimi-optužbi, a tehnički premijer Andrej Plenković mu u svemu daje za pravo.

Prosjački štap

Hrvatska policija, prisežu i Bogu i svojoj časti obojica najodgovornijih za (ne)zakonito policijsko postupanje, „ne terorizira“ nesretnike na putu „u Njemačku“ kojima – nitko ne želi priznati zbiljski uzrok tragedije zašto je više od 70 milijuna ljudi u svijetu s izbjegličkim/migrantskim pinklecom na plećima – zapadna megakorporativna gramzljivost programirano pljačka i razara domove u njihovim zemljama, izmišljenim ratovima ubija, teško ranjava/sakati i raseljava obitelji, rodbinu, susjede, bezočno otima/krade prirodne resurse, baca na prosjački štap cijele narode i države. Zapadna raskoš i bogatstvo, stoljećima nagomilavano u najbogatijim zemljama Starog kontinenta, pa u SAD-u, nisu pali s neba niti još padaju, nego mu je porijeklo u dijelovima „divljeg“ svijeta koji je „trebalo civilizirati“. I to se još čini na najbestijalniji način, na krvi i znoju tih što po svaku cijenu žele „u Njemačku“. Legalno ili ilegalno, riskirajući i vlastite živote. Imaju pravo na život dostojan čovjeka. Zapadna megakorporativna gramzljivost – u čijem interesu službeni Zagreb „sprječava ilegalne migracije“ (sic transit) – nije promijenila kolonijalnu ćud ni utažila glad za bildanjem bogatstva.

I dalje po svaku cijenu. Ne mareći ni za ljudske živote niti za drastično već osakaćen prirodni okoliš. Samo je tehnološkog napredak uvjetovao primjenu sofisticiranijih (neo)kolonijalnih alata. Licemjeran voajerizam pak šire međunarodne zajednice ostao je isti, posljedice jednako nečovječne i tragično prijeteće opstanku ukupnog život na Plavom planetu. Je li RH mjesto i red obavljati i najprljavije poslove za račun tih što će Plenkovića i Božičevića po Bruxellesu, Berlinu, Parizu, Londonu, Stockholmu i tako tim bogatim odredištima tapšati po ramenima: „Pravi ste, dečki, oduvijek smo ista europska obitelj, a vi sada partnerski branite granice EU-a i imate svu našu materijalnu i moralnu potporu!“ Fućka se bogatoj Europi što je to duboko nemoralno, licemjerno, neljudski… Mlatiti i ponižavati ljude u nesreći koji su životnom nuždom prisiljeni pobjeći od ratnih igara velikih/moćnih i ekonomske bijede u svojim domovinama. Nitko ne bježi iz svog doma i ne napušta obitelj, ako – ne mora.

Balkanska se miš-država RH – brojem žitelja kao pola Londona ili četvrt ulice u Šangaju, demokratski i ekonomski još nepotvrđene međunarodne licencijom tzv. samostalnosti, neovisnosti i suverenosti, time i uvjerljivo samonedostatna – kažu, referendumski opredijelila za kapitalizam. Znači li to da – kao cijelu svoju „slavnu povijest“ od doseljenja iz vragznakojih znanosti još nedokučivih pustopoljina – opet mora antemurale nježnikom mlatiti gloginje eda bi velmože tzv. novog europskog/svjetskog poretka tapšali po ramenu „Europejce“ iz Banskih dvora koje će štono sutra opet skratiti za glavu u nekom novom Wiener Neustadtu ne budu li dovoljno pravovjerni. Okrutna je Stara dama kad je antemurale posrijedi. Samo tehnički premijer i njegov tehnički ministar policije misle da nije i kako su joj baš njih dvojica – zbog šaketanja pendrekanja, propucavanja, tjeranja pod vlak, utapanja u rijeci, pljačkanja i progona tuđih ljudi na tzv. zelenoj granici, za što imaju zeleno svjetlo Ursule von der Leyen? – preči od drčnog Viktora Orbana ili, nedajbože, europučanskog polubrata s Istoka kojemu najmoćnija žena na svijetu i neprikosnovena kraljica EU-a šalje više zdrave ulagaške šuške no njima dvojici. Poniznih i u sramoti.

Svjetski mediji objavljuju jezive fotografije i svjedočanstva raskrvavljenih i pretučenih ljudi, izbjeglica/migranata s masnicama i ranama po glavi i tijelu za koje unaprijed valja upozoriti javnost da mogu uznemiriti i da ih ne bi smjeli vidjeti mlađi od 18 godina. Ma što 18, od 25 godina! Budući da se u tzv. globalnom selu (Herbert Marshall McLuhan) više ništa ne može zatajiti, prenose ih neki hrvatski koji nisu pod kontrolom vlasti, ali i objavljuju reagiranja dijela građana čija ksenofobija, mržnja i strah od „islamizacije/raskatoličenja Europe“, „kuge s Istoka“, „biološke nadmoći nebjelačkih rasa“, etc. prelaze u patologiju i nadilaze zdravu pamet. Ni trunka empatije, znanja o uzrocima migracija u novije doba, pa i pojava terorizma. Glas razuma teško i neizvjesno p(r)obija diskriminatoran mrak „sprječavanja ilegalnih migracija radi očuvanja stabilnosti Europe“.

Međunarodna organizacija Amnesty International upravo je objavila vrlo dramatično/uznemiravajuće izvješće što ga je riječki Novi list prenio pod naslovom „Hrvatski policajci pet sati tukli migrante i razmazali im hranu po krvavim glavama“. Izvješće je dokumentirano fotografijama žrtava koje tvrde „da su ih ljudi u uniformama ‘identičnim onima hrvatske policije’ presreli kod Plitvica te ih pet sati tukli i mučili razmazujući im hranu po raskrvavljenim glavama“. To se smatra „strašnom eskalacijom policijskog kršenja ljudskih prava na granici Hrvatske i BiH“ i ističe da su policajci ljude „brutalno pretukli i mučili, rugajući se njihovim ozljedama“. U izvješću se navodi da se navodni sadizam dogodio u noći s 26. na 27. svibnja 2020., da su aktivisti Amnesty Internationala razgovarali sa šestoricom Pakistanaca i Afganistanaca iz uhićene skupine u kojoj su policajci „tukli ljude metalnim šipkama, pendrecima i drškama pištolja“ te ketchup, majonezu i šećer iz ruksaka jedne od žrtava razmazali po ranama na njihovim glavama. Objavljeno je 12 uznemirujućih fotografija. Nakon pet sati iživljavanja, žrtve su protjerane u BiH. Liječnici u Velikoj Kladuši (BiH) kazali su aktivistima da „oko 60 posto migranata i tražitelja azila koji zatraže liječničku pomoć tvrde da su ih ozlijedili hrvatski policajci“. Zamjenik predsjednika europskog ureda Amnestyja Massimo Moratti ističe da „EU više ne smije ignorirati nasilje i zloupotrebu hrvatske policije na svojim vanjskim granicama. Šutnja EU-a znači dopuštenje i ohrabrenje počiniteljima. Europska komisija mora istražiti posljednje izvještaje o užasavajućem policijskom nasilju protiv migranata i tražitelja azila“.

Koja ih je majka rodila?

Koji su to ljudi, bože mili!? Koja je majka rodila, a obitelj, škola i Crkva odgojili te što uživo oponašaju čuvare iz Guantanama, Abu Graiba, Manjače, Stajićeva, Lore, Kerestinca, Pakračke Poljane i Marina Sela…!? S krunicom oko vrata i direkt s hodočašća u Lourdesu i Mariji Bistrici, pa pendrek u ruke, šipku, kundak… i udri „živinu“!? Ne bi čovjek vjerovao da netko može činiti/zapovjediti makar djelić toga o čemu postoje stotine i tisuće fotografija, video-zapisi, svjedočanstva s lica mjesta…! Neki ljudi samo su izgledom ljudi, a imaju i vlastitu djecu, obitelji, majke, očeve, prijatelje, žive cijenjeni u svojim sredinama kao državni službenici na odgovornom poslu… The Guardian je dvaput u zadnje vrijeme objavio vrlo kompromitirajuće priloge o brutalnostima hrvatske policije na što je MUP RH reagirao dopisom autoru tekstova u kojem opovrgava pisanje i argumente renomiranog britanskog dnevnika kao netočne i neprihvatljive insinuacije. List prenosi Hinino izvješće – ali i Radio Slobodna Europa i niz inih medija – da je vladin potpredsjednik i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ljutito komentirao optužbe:

„U posljednje vrijeme sam u nekoliko javnih istupa odlučno kazao da hrvatska policija ne postupa brutalno ni prema kome. Hrvatska policija čuva hrvatsku granicu, sprječava ilegalne ulaske. Oni koji plasiraju takve navode – uključujući onaj da su navodno hrvatski policajci migrantima crtali crvene križeve na tjemenu, i to na prvi dan Ramazana – ne misle dobro ni migrantima niti RH. U svakom slučaju, naša poruka je da ćemo poštivati zakone, da ćemo poštivati nacionalno zakonodavstvo, europsko zakonodavstvo i nikad nas nitko neće spriječiti da štitimo hrvatsku granicu od ilegalnih prijelaza. Bez obzira odakle svi ti pritisci dolazili.“ The Guardian, priše, dobio je na uvid internu e-mail prepisku Europske komisije „koja otkriva da su dužnosnici u Bruxellesu u strahu od negativnih reagiranja odlučili ne razotkriti nedostatak posvećenosti Hrvatske mehanizmu nadzora financiranom europskim novcem“. A glasnogovornik Komisije kazao je EUobserveru da je „misija nadzora granice planirana kako bi osigurala to da aktivnosti graničara ostanu potpuno usuglašene s poštivanjem temeljnih ljudskih prava“.

„Prije nego je poslao odgovor na upit dugogodišnjeg europarlamentarca u siječnju“, piše The Guardian, „jedan je dužnosnik Komisije upozorio kolegu da će propust hrvatske vlade u korištenju sredstava za graničnu policiju ‘zasigurno biti viđen kao skandal’. Nadzor ponašanja graničnih policajaca bio je uvjet propisan u sklopu veće financijske potpore Hrvatskoj iz fondova EU-a. Postoje brojne optužbe da hrvatska policija nasilno vraća migrante i izbjeglice na granici s Bosnom, uključujući incident u kojem je jedan migrant ustrijeljen. Pitanje o trošenju novca EU-a za jačanje hrvatske granice postavila je Clare Daly, zastupnica Europskog parlamenta iz Irske. Iako je Europska komisija raspolagala iznosima iz kojih je vidljivo da je Hrvatska tek djelomično iskoristila sredstva, te informacije nisu stigle do Daly. Umjesto toga, dužnosnici u Bruxellesu u telefonskim i e-mail konverzacijama razmatrali su mogućnost da pomognu Hrvatskoj u pisanju izvješća.“

Kao, „vjerovalo se“ da su „informacije nepotpune“, pa nisu prenesene europarlamentarcima. Muljaža da ti pamet stane, na vrhu, u tzv. vladi EU-a. Mig na neodgovornim nasilnicima i sadistima s tzv. zelene međe da i dalje imaju – slobodne ruke, pendreke, šipke, kundake…? Itekakav. Da ne moraju krvaviti ruke policajci po bogatoj Europi, neka krvave i brukaju svoju zemlju hrvatski policajci!? Imat će osmijeh razumijevanja i ruku na ramenu svojih nadređenih zagrebačkih „Europejaca“, zar ne? „Hrvatski ministri tvrdili su prošle godine“, piše britanski dnevnik, „da su sredstva dodijeljena UNHCR-u i Hrvatskom pravnom centru kako bi uspostavili nadzorni mehanizam na granici. Obje organizacije poriču da su primile taj novac.“ Sic transit. A upravo je uspostava mehanizma za osiguranje humanog mehanizma postupanja s izbjeglicama/migrantima bio uvjet za dodjelu čak 6,8 milijuna eura europskog javnog novca, pa… „Taj mehanizam“, tvrdi The Guardian, „trebao je poslužiti kao osigurač da su sve mjere na vanjskim granicama EU-a proporcionalne i potpuno usklađene s temeljnim pravima i zakonima EU-a o azilu.“

Prešutna politika

U MUP-ovom pismu autoru The Guardianovih priloga o jezivoj brutalnosti hrvatske policije tvrdi se kako se „s istim lažnim optužbama suočavaju sve države na vanjskim granicama EU-a i sve članice Frontexa“. I da jest istina, to bi imao biti neki alibi, argument ili što već? Sramotno, nečasno. Pravnica u zagrebačkom Centru za mirovne studije Antonija Pindulić je prije dva tjedna kazala Radiju Slobodna Europa da MUP-ova negiranja ne mogu proći, jer postoje brojna svjedočenja žrtava policijskog fizičkog iživljavanja koje im je nanijelo tjelesne ozljede. „Imamo toliko dokaza – videosnimke, fotografije, iskaze žrtava i svjedočanstva policajaca koji tvrde da je ovo praksa hrvatske policije. Imamo toliko žrtava u gotovo četiri godine i nijednu istragu. Pitamo se što još treba da bi se pokrenulo učinkovitu, temeljitu i neovisnu istragu o tim slučajevima nasilja.“ Centar i Inicijativa „Dobrodošli“ optužuju vladu RH da se policijskim brutalnostima i progonom izbjeglica/migranata dodvoravaju vođama EU-a. Nije istina?

„To je neka vrst prešutne politike koja se događa ne samo u Hrvatskoj već i na gotovo svim vanjskim granicama EU-a, ali mi smo ovdje pred vladom RH da zatražimo da to prestane u Hrvatskoj i da to prestane na svim vanjskim granicama Unije“, kazala je medijima aktivistica Centra Tea Vidović za prosvjeda 29. svibnja 2020. na Markovom trgu protiv tog nasilja. Aktivistica Inicijative „Dobrodošli“ Ana Ćuća je dopunila: „Dok vlada RH koristi svaku priliku za istaknuti važnost zaštite granica, mi se pitamo kako prebijanjem djece, oduzimanjem osobnih stvari, zatvaranjem djece u policijske kombije po nekoliko sati na ekstremno visokim ili niskim temperaturama, pucanjem i korištenjem elektrošokera na djeci policija štiti našu granicu?“ Nasiljem, nečovječnošću i sadizmom se ništa i nikoga ne štiti niti se odvraća od nakane za ponovnim ulaskom, ali se pouzdano širi negativna slika o narodu i državi koja terorizira, mrzi i protjeruje, a cijelu je svoju povijest iseljenička/migrantska. Sic transit.

A povijesno je dokazano kako se zlo zlom vraća. Kako se, je li, sve plaća i sve se vraća.