Ivo Anić: DRAGI BARBA ANDREJU

Foto: Pintereset

Dragi barba Andreju,

moje ime je Antonio i ja vam pišem iz bolnice. Mala je to bolnica u koju vi svratite samo kada su vaše kampanje, vaše političke stranke. Moja medicinska sestra u bolnici je jako ljuta na vas. Ona govori da jebeš zemlju koja nema djeci za lijekove i jebeš premijera koji ima za svaku pizdu materinu na ovom svijetu, a meni, Emi, Lei i Petri nemate za lijek.

Lea je iz Milana i jako je dobra i pametna djevojčica, za razliku od vas, kako kaže jedna teta u bolnici, jer samo debil može mirno promatrati djecu bez lijekova, posebno ovakvu djecu kao što smo Lea, ja i Petra. Mi strašno volimo plesati i pjevati, a ja sviram čak i violinu. Sestra na odjelu je jako ljuta na vas i govori vam ružne riječi. Ona kaže da jebeš zemlju koja ima za blindirane limuzine, zemlju koja je napravljena da bi neki barba imao dvorac, zemlju u kojoj svećenici imaju kupaonice u zlatu, a mi djeca nemamo lijekove. Zemlju za koju se njen sin borio.

Sad i njemu jebe sve od – do i da ga nikad više ne bi poslala da se bori za ovakvu nakaradu, a ne zemlju.

Ta sestra kaže da takva zemlja uistinu ne bi trebala ni postojati i da je jebe koliko je duga i široka.

Meni mama brani da ja govorim ružne riječi, pa vam ja samo prenosim što je ona rekla. Rekla je i da vam jebe od – do, ja ne znam što točno, niti znam zbog čega je toliko ljuta na vas, ali mislim da trebate to znati, jer sam pročitao da ne volite kada vam ljudi prijete, pa da znate što vam ona govori.

I nije jedina.

Još deset sestara vam to govori i još ružnije, sramota me govoriti što vam govore. Da ste đubrad kojoj je važnija ekonomija od starih ljudi koji umiru rekla vam je i čistačica, a i nekoliko doktora vas je isto opsovalo i tako sve neke ružne, ružne, strašne riječi. Da me sramota vam pisati, ali ja mislim da je dobro da vi to znate.

Oni vam svi rade po bolnici pa vam ih neće bit problem uhvatiti.

Inače ja ne volim kad se ljudima govore tako ružne riječi, pa vas molim da ih pohvatate sve.

Najgori je jedan barba novinar.

On dođe i strašno psuje. Psuje vas, a posebno vaše najbliže suradnike, jebe vam sve po spisku i stalno govori po hodniku da jebeš zemlju koja nema djeci za lijekove. Da jebeš zemlju koja pušta da ljudi umiru jer nema para da sve zatvori mjesec dana. Ja kada pitam tog barbu novinara zašto psuje onda on meni kaže da ih jebe koliko su dugi i široki, kao i da im jebe od – do, a to se već sve podrazumijeva. Zbog ovih trideset starih ljudi koji umiru svaki dan zbog njih. I on stalno govori da sad mogu i umrit kad su glasali a HDZ.

Taj barba novinar još na hodniku viče kako su sve to lopovi, zadnje bitange, proklete uši koje bi prodale rođenu mater, kako imaju za svaku pičku materinu, a meni, Emi, Lei i Petri nemaju za lijek. Onda on popizdi i udara šakama o zid od bijesa.

On je lud skroz.

Molim vas hitno ga strpajte u zatvor jer ne možemo spavati u bolnici koliko on viče i pod hitno ga stavite na nekakvu terapiju. Lako ćete ga prepoznati. Ima majicu na kojoj piše ‘Najveći sin’ i slika je nekog barbe.

A ima tu i još jedan novinar.

On uopće nema kosu, a taj vam gospodine je najgori. On vam doslovno jebe sve po spisku.

I on govori da jebeš zemlju koja djeci nema za lijekove. Da takva zemlja uistinu ne smije postojati. Da jebeš zemlju koja kupuje tenkove, helikoptere, blindirane limuzine, a nema djeci za lijekove.

I jebe sve od – do vašem ministru zdravstva. Al’ baš nekako ružno. Sve gore od goreg. Da je Frodo. I govori vam kako taj smrad i ti smradovi oko vas imaju toliko plaća i dnevnica da bi nam mogli kupiti terapije koje nama trebaju. Tako on vama govori. Lako ćete ga pronaći, ružan je i nema kosu. I stalno viče kako ste svi stoka jedna najobičnija, a kada dođe barba svećenik, on ga pošalje u p…. materinu.

Molim vas da i njega zatvorite pothitno.

E ima i treći novinar.

Taj je najgori.

On vam doslovno jebe od – do. Al ono doslovno. On je najmlađi među tom bandom. On viče sa odjela psihijatrije. Ja vam dragi moj gospodine jako to ne volim da oni tako viču i molim vas da ih sve pohvatate.

E i ako bi mogli meni, Emi, Lei i Petri sredit te lijekove. Čisto da ovi luđaci prestanu vikati. Ja vjerujem da vi to možete. Ta limuzina vas ionako neće spasit ako ove luđake puste sa psihijatrije.

Sa poštovanjem,

vaš Antonio