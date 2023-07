Once upon a time in Zagreb June 2023…

Tomašević je na pitanje što da rade građani kad na ulici sretnu divlju svinju rekao da je divljih svinja u Zagrebu bilo i ranije te da to nije ništa neobično ni za druge europske metropole. “Ne treba ih hraniti ni prilaziti im, ali nikakvih agresivnih incidenata s njima dosad nije bilo. U svakom slučaju, nemojte ih hraniti”, kaže Tomašević. (citiram Večernji list nakon redovitog obraćanja novinarima utorkom…, i dalje piše novinar sljedeće….)

Eto, rješava pitanje, u tren oka daje rješenje kuda idu divlje svinje, kako se ponašati sa svinjama i obrazlaže da divljih svinja ima i u drugim europskim metropolama. “Ruši se maksimirski stadion, gradi se novi, bit će međunarodni natječaj”, kaže. „Pozvan je Arhitektonski fakultet i dva privatna arhitektonska ureda da izrade idejni projekt“. Jaki natječaj – tvrde arhitekti – tako je radio i Milan Bandić, a Tomašević kaže: “Arhitektonski fakultet je dobio posao. Zar ne vidite, mi smo svjetlosnim miljama udaljeni od načina na koji je radio Milan Bandić. Mogli smo direktno dodijeliti posao, ali smo tražili tri ponude. Nije bilo nikakvog sukoba interesa i to je to. U kampanji sam jasno govorio da se slažem da stadion ostane u Maksimiru. Srušit će se stari i graditi novi. Rekao sam uvjete za dodjelu zemljišta i svega se toga držim”, kaže.

Meni se čini da nije prošlo niti dva, tri tjedna – kad eto Gradonačelnika metropole s novim projektom vezanim za okruglu loptu: „rekonstrukcija stadiona u Kranjčevićevoj“ koji će privremeno zamijeniti stadion u Maksimiru! Kako to, kako to – rekao bi Vojko V? A koje je obrazloženje za ničim izazvan interes prema okrugloj lopti? Nagli porast interesa za nogomet gradonačelnika očito bi mogao biti u službi „pokušaja dopadanja“ mnogim muškarcima (i određenim ženama) koji pjevaju i/ili se deru revajući iz sveg grla odu nogometu!

„PR statistika vidljivosti pričanja bilo kojeg političara o nogometu stavlja tog političara na visoko prvo mjesto opće pažnje hrvatske populacije“ – kaže statistika.

No ima tu još bezbroj tema u kojima se radi zato da se radi, lart pour lart…

Nije upisano više tisuća djece u vrtiće jer vrtića nema. To je otprilike oko 60 do 80 autobusa ZET-a punih zagrebačkih mališana najranije dobi. Nisu mogli biti upisani u vrtiće jer u sadašnjosti tih vrtića nema, ali, PR taktika je novi zakon: Zagrebačka dogradonačelnica se nada da će 10 autobusa djece (njih 500 od potrebnih 3 do 4 tisuće) ipak najvjerojatnije biti upisano u naknadnom roku dodajući (opet PR smicalica da se završi na pozitivnoj noti) da je upravo sad dobila informaciju da će male blizanke iz Gajnica koje su odbijene u vrtiću ipak moći konkurirati za neki drugi vrtić…(citiram izravan PR ton dogradonačelnice – radio Sljeme 5.7.2023. 10,40 sati)

Da ne bude samo o bivšim problemima jedno od novijih iznenađenja je čudo koje je iznenadilo upravu Zagreba:

Europski novac za izgradnju kompostane, sortirnice i ostalih potrebnih objekata za zbrinjavanje otpada više se neće moći koristiti ako svi potrebni sadržaji za zbrinjavanje nisu na istom mjestu…Eto, još jedno iznenađenje za našu gradsku upravu koja je tako dobra, iskrena i direktna da je – eto odmah odlučila promijeniti svoj stav prema otpadu i riješit će problem. Od danas vrijedi truda u bliskoj budućnosti pronaći rješenje da „sve navedeno bude na istoj lokaciji“… Kakav smo mi Zagrepčani dobili bingo od kad su došli organizirani, obrazovani mladi političari na vlast. Oni stalno rade i ne prestaju raditi za Zagreb unatoč svim mogućim iznenađenjima. Oni svako iznenađenje u upravljanju gradom mogu pretvoriti isti čas u mirnu i normalnu situaciju za Zagrepčane.

PR vještina je u njihovim genima usađivana kroz cijelo njihovo redovno školovanje u zemlji, i posebno u izvanrednom dodatnom školovanju u inozemstvu. Oni su naučili, diplomirali i magistrirali kako komunicirati s građanima probleme koji su izazovi za proračun… Od novog instant rješenja problema „kuda idu divlje svinje bez novaca“ do problema nogometa, lokacije stadiona, nove instant lokacije za kompostanu, sortirnicu, ili genijalnu ideju za ne – izgradnju Jarunskog mosta jer je previše blizu vodi, ili genijalno opravdanje „zelenog svjetla“ za loše ugovore i prijetnju penala od 30 do 50 milijuna eura davanja Zagrebačke uprave privatnicima u izgradnji „mini Menhetna“.

– Jest da je „malo sporan“ faktor neriješenih imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji izgradnje tako da je sporan i razlog naplate 30 do 50 milijuna eura, ali, nema veze – gradonačelnik je – nakon konzultacija – smatrao da je ugrožen Zagrebački proračun i bio je prisiljen tako odlučiti. „Osjetio je elemente ucjene, a on ne dopušta da se Zagreb ucjeni od bilo koga“…(procijenili su pravni stručnjaci zaposleni u upravi + 1 odvjetnik, ali time se sad ionako bavi DORH na čelu sa Zlatom Hrvoj – Šipek…)

Čini se da se oni fakat znaju nositi s bilo kakvim iznenađenjima jer njima je zapravo sve što se događa iznenađenje – ali nema veze – oni naprosto sada već znaju kako se upravlja složenim sustavima Zagreba. Eto, dvije godine razmišljaju o novom članu uprave u Holdingu. Sad su konačno odabrali jedno poznato ime. Odabir je „pao“ na prvog suradnika bivšeg šefa tehnike na HTV-u koji je postao direktor HTV-a pa nosač keša za Bandića pa je sad valjda osuđen ili tako nešto…Damir Novinić postao je član uprave Holdinga nakon razgovora s troje članova Skupštine Holdinga (Skupštinu čine gradonačelnik i dvoje zamjenika)… E da barem takve ljude u upravi imaju u najvećim gradovima Europe. Ali nema ih ni Pariz ni Berlin ni London ni Madrid – zlatom bi ih platili da hoće ovaj kadrovski know –how koji provode u Zagrebu izvesti u Madridu ili Rimu.

Jednog dana kad neki šeik kupi nešto veliko i komplicirano za voditi i upravljati u Europi mi Zagrepčani ostat ćemo bez njih. Na žalost volontera koji još i danas volontiraju za „Možemo“ kako bi mogli postati članovi i sudjelovati u raspodjeli vlasti, i na žalost 200 000 ljudi koji su zapravo glasali protiv svih ostalih kad su zaokružili „Možemo!“ (dobro, možda sad baš i nemaju tih 200 000 žalosnih…) Novac čini čuda, oni su profesionalni specijalisti političari upravljači velikih sustava dokazani u jednoj EU metropoli (Zagreb) i njihova odluka za odlazak u visoki politički „menegment“ je pitanje – zapravo – trenutka i, naravno ponuđenog novca za takav složen i zahtjevan posao.

Europa ih nema, mi ih imamo, a novac je novac (kojeg mi i nemamo previše) – tako da je teško očekivati da će se oni dati nagovoriti od Zagrepčana da ostanu Zagrebu i donesu nam tako lijepo zamišljenu budućnost o kojoj svi mi sanjamo godinama…, + stadion, + investicije, + kompostana, + rješenje otpad, + rješenje zelenilo, + konačno briga za okoliš, + nema rasipanja novca, + nema za njih nemoguće misije…

Oni su – kad bolje razmislimo – u rangu kulta o „Oceanovih 11, 12 i 13 zajedno…, Kluni, Bredpit i svi ti bezvezni obični glumci …ove naše političke igrače nitko nema…, njihov optimizam, vedrinu za sumornu sadašnjost i nepokoreni duh za sve izazove, prepreke, iznenađenja, podmetanja i ucjene …to Svijet još nema i to Svijet nije vidio do njihove pojave u metropoli i „Možemo“ reći u Saboru Sandra i dvoje glumaca…, ali spustimo „loptu na zemlju“ da upotrijebim nogometni rječnik…

Možete li zamisliti da oni upravljaju recimo Berlinom?

Zaustavili bi Putinov rat mirnim putem, od dvije milijarde napravili bi 185 milijardi – kao kad su kod nas od dva milijuna aplikacija za EU sredstva aplicirali za 185 milijuna – koji će nadoći gradu u budućem vremenu …, nadaju se…kad ih slušam čini mi se da bi Elonmask i Bezvezos odustali od svega čime se profitabilno bave i dali bi se u ruke našim profićima da si sačuvaju i lovu i biznis…, pa pogledajte kako oni beskompromisno, suvereno, samouvjereno čuvaju lovu i sigurno, a precizno komuniciraju – evo primjer:

„Jako sam nezadovoljan, ali i ministar Bačić, gradnjom zamjenskih obiteljskih kuća. Izgrađenih je nula. Ministar je obećao da će biti do kraja godine pa ga držim za riječ”…

– zamislite si kako bi oni sad s dvo-godišnjim operativnim iskustvom nakon sređivanja problema s potresom sredili i problem satelita, problem svemirskog otpada, problem kometa na putanji prema zemlji…, to bi bili izazovi za njih…, ili recimo problem viška plina i prodaja za 1 cent i sličnih sasvim nepotrebnih i jednostavnih problema kao što je porez, prirez, 600 eura plaća službenika na sudovima i takve općenite bedastoće:

– evo primjer novinara zapisan u Večernjem listu – na pitanje o ukidanju prireza, kaže da se nije zaletio izjavom da će podići porez na dohodak. Kaže da su vozila ZET-a ispravna jer u suprotnom ne bi smjela izaći na teren i dodaje: “U tome je i problem s voznim redom. Ako je vozilo neispravno, ono mora otići u garažu. Kupili smo 65 novih autobusa od tri proizvođača. Nemoguće je da su sva neispravna”, a da nema subvencije javnog prijevoza, karte bi, kaže gradonačelnik, bile pet ili šest puta skuplje.

Zamislite ovu genijalnost koja je zamijećena i zapisana da se ne zaboravi sad nedavno, prošli mjesec na redovitoj uobičajenoj presici Zagrebačke uprave:

“Radimo sve što je u našoj moći da ne rastu cijene usluga”, ali ne može jamčiti ništa jer ne zna kakva će biti situacija s inflacijom i ostalim faktorima na koje on ne može utjecati, ali “cijene usluga nisu rasle”, kaže navodeći da je preuzeo Grad na rubu bankrota u nezavidnoj gospodarskoj situaciji, ali da su uspjeli isplivati. Grad sam zbrinjava glomazni otpad. “Sve smo to riješili jer smo građanima obećali da će Grad sam raditi one stvari koje može”…

To je bilo izvan svakog očekivanja nas Zagrepčana „da grad sam zbrinjava“ nešto što su oduvijek radili neki ljudi za neku lovu – ne zna se koju – a sad grad sam radi…, ili ova genijalnost u najavi – kad se još uopće nije znalo da će više od 3000 djece ostati bez vrtića – a ipak se govorilo i slutilo negdje duboko da će to biti problem…

Čovjek, gradonačelnik, brižni vlasnik stana, psa, bicikla i možda još nečega imao je nedavno „moment lucidnosti“ koji su novinari ovako opisali: „Ne može točno reći koliko je točno prijava za upis u vrtić pristiglo, da će se točni brojevi znati u narednih 10-ak dana. Nešto je povećan broj zahtjeva, ali ni blizu broju koji je spominjala oporba kad se ukidalo status “roditelja odgojitelja”.

Kakav „nos za amortizaciju i optimizaciju rizika!“

Evo sad je došlo iznenađenje: zabranjeno je s 560 kamera u gradu Zagrebu snimati ljude bez pravilnika o snimanju tko baca smeće kome i zašto! Naša ova i ovakva uprava je odmah, isti dan priopćila: za tjedan dana dobivate pravilnik! Nema zajebancije sa Zagrebom. To Svijet nije vidio što mi imamo…

– eto poštovani građani regije, građani cijele lijepe naše i dragi Zagrepčani neka mi Bog oprosti (i kolega Dežulović također) na žalosti koja me već sada obuzima pri pomisli da gotovo ništa neće moći pomoći da ovi naši zaista izvrsni, pošteni, sposobni europski i svjetski ljudi ostanu za kormilom našega grada ne samo još jedan mandat nego dulje, puno dulje …, nogometnim rječnikom J Neka pati koga smeta ali ovi naši ljudi su prvaci svijeta u svojoj postojanoj genijalnosti komunikacije prema ljudima kojima oni upravljaju…