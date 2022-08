Nacionalni svjetionik u Banovini: „Ništa kontra Splita…“

Ivica Puljak – foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Nakon što se turistička sezona približi kraju, a ljetna se (i politička) fjaka ispuše dolaskom nove, neusporedivo izazovnije radne jeseni (možda čak eksplozija zaraze novim sojevima virusa SARS-CoV-2, energetska kriza, dvoznamenkasta inflacija, recesija, etc.), nova/stara splitska gradska uprava s opet Ivicom Puljkom na komandnomu mostu nastavit će započeti posao, nastaviti borbu s istima i još nabrušenijim oponentima i luzerima – uključivo vladini i čelništvo HDZ-a u Zagrebu – te dnevno dokazivati Splićanima i ostalima u RH da je bolji život moguć. Da demokracija nije ono u što nas uvjeravaju kaste na vlasti što su se štafetno izmjenjivale u Banskim dvorima. Da korupcija, klijentelizam, nepotizam, kupoprodaja moći i utjecaja, zamračivanja velikih svota javnog novca, uhljebništvo, etc. nisu prirodna pojava na koju se treba naviknuti. Da postoji i može biti na djelu sasvim suprotna praksa. Pa onda, „ništa kontra Splita…“ Valja Puljka i družbu u Banovini držati za riječ

Marijan Vogrinec

Hoće li Split s novom/starom upravom biti uzor i primjer ostatku Bijedne Naše kako gospodarski napredan, demokratski uljuđen, pravno i kulturno raskošan grad mora izgledati? Neće. Zato jer mu uprava i novi/stari prvi građanin, znanstvenik svjetskoga glasa i splitski gradonačelnik prof. dr. sc. Ivica Puljak, istodobno i predsjednik stranke Centar, nije hadezeovac, što je uvjerljivo na izvanrednim izborima potukao i novi atak denver plave ZNA SE opcije na drugi po veličini grad u zemlji i što kao takav ne može računati na susretljivost političke stranke koja vlada Bijednom Našom. Te i takve kao Puljak ne mirišu u središnjici na zagrebačkom Trgu žrtava fašizma, dapače, u lažnom celofanu „vlada jednako skrbi za svaki pedalj naše domovine“ na svaki način sabotiraju i podmeću klipove sredinama u kojima HDZ nije na vlasti. Konkurenciju treba prikazati nesposobnom za upravljati tom sredinom, što u predizbornim kampanjama eskalira do smiješnoga. Nitko drugi, osim HDZ-a nije zaslužio biti na vlasti – je li, od zaseoka negdje bogu iza nogu u Dalmatinskoj zagori do Zagreba? I nije u tom smislu jednom ili prvi puta nekom zblenutom i ne samo lokalnom hadezenjari izletjelo iz usta: „HDZ je zaslužan što danas Hrvati imaju svoju demokratsku i neovisnu državu“. Sic transit. Budalaština na entu. Pa, drugi put u zadnjih godinu dana izgubiti Split, to je neoprostivo!?

Puljak je mogao mirno, je li, nastaviti svoj mandat u gradu pod Marjanom ne reagirajući radikalno izvanrednim izborima na polit-medijsku aferu „krvi ću (ti?) se napiti“ svoga zamjenika Bojana Ivoševića – pod DORH-ovim sitnozorom i možebitno sudskim pravorijekom – ne izbijajući svojim sugrađanima iz džepa dva milijuna kuna za ponovni izlazak na birališta nakon što su obojica podnijeli ostavke i srušili lani u lipnju utemeljenu vlast. I opet su se uključili u utrku za iste mandate jer im je, kažu, „stalo učiniti Split oglednim gradom u zemlji u kojemu će iskorijeniti teško HDZ-ovo i SDP-ovo „po babu i po stričevima“ nasljeđe kriminala, korupcije, klijentelizma, nepotizma, uhljebništva, itsl. te uzdići Dioklecijanov grad rada, reda, kompetencije, sposobnosti i demokracije. Bit će to, tvrdi Puljak, splitski poučak nevjernim kritičarima neočekivanog poteza dvojice prvih ljudi drugoga po veličini grada u zemlji, primjer i uzor svima u RH da je moguć razvojni iskorak u interesu svih građana. To o čemu govori i HDZ, kao i svaka ina politička stranka, ali sve zajedno i pojedinačno s – čvrstom figom u džepu. Puljak i drugi put nastupa otvorena garda, pa će se nakon ljetne fjake i povrata milijuna turista kući vidjeti što to znači.

Neprežaljeni gubitak Splita

Već je sama najava Puljkove i Ivoševićeve ostavke izazvala i dignula na noge sav oporbeni Split, osobito izborne gubitnike lanjskog svibnja HDZ i HGS (Hrvatska građanska stranka) Željka Keruma, koji su bili i ostali kao prst i nokat, te zagrebačku središnjicu ZNA SE opcije i premijera Andreja Plenkovića jer Dalmatinac, po ocu porijeklom Hvaranin, nikako ne može prežaliti gubitak Splita. Andro Krstulović-Opara nije se pokazao vještim i sposobnim zadržati Split u vlasti ZNA SE opcije. Tzv. javna kuća HRT je dobila zadaću angažirati svoje „najbolje“ specijalce za izrešetati Puljka, Ivoševića i odlazeću da bi se vratila vlast pod Marjanom u HTV-ovu „Otvorenom“, na čuvenoj streljani „Nu2“ Aleksandra Stankovića i gdje se god još stiglo. Eda bi superpovlašteni – i pretplatničkim haračem od cca 1,5 milijardâ kuna na godinu – državni medij krčio zakorovljene rejtinške staze za povratak Splita u HDZ-HGS-ov samoproglašeni leno. Možda ne s HGS-ovim gazdom i bivšim dozlaboga kontroverznim Kerumom i opet sekom Nevenkom Bečić („Pahuljice pale u Splitu i diže se panika! Nije ovo Etna vulkan, bogati!“) u Baovini te inom najbližom mu rodbinom, ali svakako s nekim iz HDZ-ova jata? Propale su i panične kombinacije, npr. s ravnateljem KBC-a Julijem Meštrovićem, svjetskim planinarom Stipom Božićem, osumnjičenim za doktorski plagijat na Osječkom sveučilištu Vicom Mihanovićem… Upalilo je tek s, navodno nestranačkim, liječnikom Zoranom Đogašem, stručnjakom za spavanje kao HDZ-ovim adutom, koji je pak glatko potučen. Ako ćemo pravo, unaprijed nije imao šanse protiv Puljka i njegovih, koji drže do HDZ-a kao do lanjskog snijega.

Ostavke splitskih čelnika i izvanredni izbori uzvitlali su u političkom i medijskom prostoru demokratski trokirajuće i korupcijski duboko/široko impregnirane tzv. Samostalne, Neovisne i Suverene zagušljiviju prašinu od jake pješčane oluje u Sahari. Televizijski hijavate iz neformalnoga HDZ-ovog medijskog jata su jedni druge prestizali na osunčanoj Rivi na kojoj su se u nedjeljno dopodne stari/novi gradonačelnik i zamjenik srdačno susretali s građanima, pružali si ruke, razmjenjivali osmijehe od uha do uha, očinski tapšali malu djecu po ramenima… Ni Željko Kerum nije zaostajao za Puljkom i Ivoševićem, kočoperno je šetao istom Rivom s kćerkicom Eleonorom, trećim djetetom iz drugog braka, kojoj su tv-poslenici propisno zasjenili lice, ali za razliku od dvojca na odlasku iz Banovine da bi se ubrzo vratili, u znanomu „egzotičnom“ stilu pred tv-okom i mikrofonom nije štedio „nesposobnu splitsku vlast“ ni smetnuo s uma svoje povijesne „uspjehe“ za bivšega gradonačelničkog vijeka. Sva je prilika da su splitski izbori bili ne samo zanimljiv i vrlo skupi događaj već i test na kojemu Splićani nisu iznevjerili prethodno povjerenje: evo Puljku i družbi iz i oko Centra druga prilika za dokazati kako demokracija i antikorupcija imaju prednost pred svim lažnim vrijednostima na kojima se HDZ skliže već tri desetljeća da bi nedavno fasovao pravomoćnu presudu Vrhovnog suda RH za pljačkanje vlastitog naroda. Kao jedina takva politička stranka u Bijednoj Našoj među cca 170 registriranih.

„Ivošević nije mene zadužio, nego građane Splita, a pogreške mu nisu toliko velike da bismo ga se odrekli“, ustvrdio je Ivica Puljak u emisiji „Nu2“ te svog zamjenika ocijenio kao informatičkog stručnjaka, čovjeka velike energije koji se svim svojim znanjem i sposobnostima angažirao u provođenju razvojnog programa radi unapređenja Splita u funkcionalan i lijep europski grad po mjeri suvremenog čovjeka. „Dublji je razlog zašto idemo na izbore činjenica da smo dolaskom na vlast u Splitu počeli dekonstrukciju onoga što je HDZ ostavio u gradu i državi u zadnjih 30 godina. Nisam želio smijeniti Ivoševića i postaviti ga za svog savjetnika, jer bi to bila stara politika. To su predlagali Kerum i HDZ i naši bivši partneri (SDP, op. a.), ali ja nisam takav ni čovjek niti političar. Ako bi bio dobar za savjetnika, onda je dobar i za zamjenika gradonačelnika. Ja sam mogao raditi i druge stvari, sklopiti većinu u Gradskom vijeću po kavanama, konobama, kupujući žetončiće, itd., a to nisam radio. Niti to želim raditi. Većinu u Gradskom vijeću će izabrati građani na izborima.“

I izabrali su. Nisu oklijevali iskazati protuhadezeovsko raspoloženje tako da ona „ništa kontra Splita“ sada odjekuje još snažnije i uvjerljivije. Nije bez vraga bila činjenica da je DORH po hitnom postupku optužilo Bojana Ivoševića, zamjenika splitskoga gradonačelnika iz stranke Centar, a nije riješilo 13 dana stariju prijavu također novinara Slobodne Dalmacije protiv istaknutoga HDZ-ovca Vinka Zulima zbog prijetnje. Neki pravni autoriteti navodno smatraju DORH-ov postupak vrlo spornim. Tim više, jer novinarka Slobodne Dalmacije nije Ivoševićeve riječi doživjela kao prijetnju. Nije ni Puljak, pa kao argument citira te riječi: „Prijavit ću vas Hrvatskom novinarskom društvu. Tiskat ću novine ‘Okupirana Dalmacija’, u kojima ću navesti sve one koji vas plaćaju, sve općine, gradove i županije, da o njima lijepo pišete. Ako mi se itko bude dirao u obitelj, napit ću mu se krvi“. Je li taj sadržaj kazneno djelo za zatvorsku kaznu? Ivošević se ispričao novinarki Nikolini Lalić „i svakoj drugoj osobi koja se možda osjetila uvrijeđena tim riječima i načinom komuniciranja“. Mladi splitski političar (32), ako ćemo po pravdi, jest pogriješio, reagirao je afektivno i pokazao stanoviti bahati gard uvrijeđene vlaške mlade novinarskim uratkom o sadnji stabala u park-šumi Marjan (sic transit), „koji bi bio zaboravljen i prije no što je objavljen“.

No, taj je slučaj mlaka voda prema bezobrazluku/prostakluku kojim se služe, npr. predsjednik RH i premijer, neki ministri, saborski zastupnici, kojekakvi političari i politikanti s društvene margine, lokalni šerifi, pojedini „vječni“ vođe tzv. braniteljskih udruga, svjetonazorski kameleoni svake vrsti i ini što su po svaku cijenu zapeli uspeti se na unosne političke pozicije… Pa kad ne ide po zaslugama, ugledu među ljudima, znanju i inteligenciji, ide silom i prostaklukom jednog vozmajstora?

Pa kad ne ide po zaslugama…

Da je DORH ivoševićevski, je li, spreman kao što je u krucijalnim krimi-političkim stvarima spor i nespreman, ono malo već prebukiranih CRO kaznionica zatvorenog tipa moralo bi se hitno dograditi. Politika bi i javni život bili najdeficitarnija područja ljudske djelatnosti. „Politička stranka Centar i mi u splitskoj vlasti zalažemo se za to da se zamrznu političke karijere svima s DORH-ovim optužnicama za kriminal, korupciju, nekomu tko laže, vara, krade, itd.“ – tvrdi Puljak, čiji je rad u nešto više od pola godine ozbiljno nagazio na klijentelizam, nezakonite tokove javnog novca i kojekakve marifetluke bivših SDP-ovih/HDZ-ovih i Kerumove svevlasti tako da su otpori bili vrlo snažni. I još su, i ostat će. Novoj/staroj splitskoj vlasti uopće neće biti lako, pogotovo nakon što je dvaput uzastopno bila izbornim tzv. pakračkim dekretom otpremila HDZ gdje mu je i mjesto. U oporbu, bez mogućnosti arbitriranja u ključnim odlukama o budućnosti Dioklecijanovoga grada. Traži se trun u oku izabranima, a ne želi se vidjeti balvan u oku oponenata i luzera. Da su ti oponenti i luzeri bili čemu, ne bi bili – luzeri. Sasvim je jasno.

Split je prvi puta javnim natječajem dobio šefove uprava gradskih tvrtki, poduzeća, nadzornih odbora i vijeća. Bez – ruka ruku mije – stranačkih upliva, kumova, rodijaka, prijatelja… To je u Bijednoj Našoj bila gotovo nezamisliva praksa, stvar neke daleke budućnosti, osim u manjem dijelu lokalnih samouprava, gdje nisu na vlasti HDZ, SDP i njihove koalicije. Gdje uvjerljivo osvajaju vlast mlađi i polit-stranački neiskvareni ljudi, klijentelistički neopterećeni… Kao u Podgori, Pazinu, Vrgorcu, Svetoj Nedelji… Puljkova je vlast u pola godine i kusur pokazala poprilično strasti za tzv. isušivanje muljevite splitske močvare, energiju i odlučnost, a to se nije prvotno svidjelo ni koalicijskom SDP-u (npr. nezapošljavanje po kriteriju podjele izbornog plijena „našima“) te mu se Puljak zahvalio na suradnji. Nova je vlast nakon poraza HDZ-ove momčadi Andre Krstulovića-Opare na prethodnim lokalnim izborima odmah započela cjelovitu obnovu splitskog Pazara, riješila je nered na parkiralištima, Ivošević je osobno stao pred gnjevne vlasnike štekata/kioska koje je odlučeno maknuti s atraktivnih gradskih lokacija, gdje su godinama obrtali velike zarade za smiješne najamnine i nagrđivali prostor.

Prvi put nakon desetaka godina su Splićani i turisti bili u prigodi vidjeti istočni zid Dioklecijanove palače nakon što je oslobođen od buvljaka… Poduzete su i neke druge učinkovite komunalne akcije, dio ih je pred realizacijom, pripremljene su izmjene i dopune vrlo lošega GUP-a radi uređenja prostora i više zakonitosti u izdavanju građevinskih dozvola, počelo se sistematizirati radna mjesta u gradskoj upravljačkoj strukturi (npr. poduzeće za upravljanje park-šumom Marjan zapošljava cca 60 ljudi, a brat-bratu ih ne treba više od tridesetak) budući da su prethodne vlasti dolaskom u Banovinu dovodile cijele vojske „svojih“, izmišljale radna mjesta, šakom i kapom dijelile visoke koeficijente i plaće, što je uostalom 30-godišnja praksa u cijeloj Bijednoj Našoj. I sada se najednom nađu neki „pametnjakovići“ koji tvrde da to ne valja, da treba drukčije, po raspisanim javnim natječajima probirati najbolje i bez obzira jesu li „naši“ ili čiji već, jesu li Hrvati ili nisu, jesu li tzv. branitelji ili nisu, jesu li katolici ili inovjerci, odnosno ateisti/agnostici. I „pametnjakovići“ drugi put za manje od godine dobiju vlast, priliku neometano „pametovati“ demokracijom na kakvu u dosadašnjem političkom sustavu nismo navikli!?

Navodno je svaka SDP-ova ili HDZ-ova koalicija za mandata zaposlila oko 20.000 „svojih zaslužnih“ članova, fanova, njihove rodbine, prijatelja, žetončića i žetončićevih rođaka, etc. na stvarnim i još više na izmišljenim radnim mjestima u državnim i javnim službama. Doduše, Puljak nije baš jedini lokalno-samoupravni „pravednik“ u demokratski trokirajućem RH-u koji svojim splitskim poučkom, kaže, želi dokazati da „Hrvatska može biti prava, poštena, demokratska i napredna država po mjeri građana“, pa se pokazalo da su Splićani i dalje uz to uvjerenje. Nisu ni slučajno izborno poželjeli povratak odbačenih modela upravljanja gradom u mandatima jednog, npr. Ivana Kureta (HDZ; 2007.-2009.), Željka Keruma (HGS; 2009.-2013.), Ive Baldasara (SDP; 2013.-2017.) ili Andre Krstulovića-Opare (HDZ; 2017.-2021.)… Da se ne ide dublje u prošlost. Naravno da je u nekim stvarima nova gradska momčad mogla potegnuti brže i bolje – uvijek u svemu može brže i bolje – no, s obzirom na ostavljeno joj HDZ-ovo teško breme, mogla je znatno sporije i neučinkovitije budući da joj oponenti, prvenstveno HDZ i HGS, sapunaju dasku od prve sekunde u Banovini. Kerum čak optužuje Puljka za obiteljsko uhljebništvo u politici, jer da „on i supruga mjesečno ubiru cca 70.000 kuna plaće“.

Dakako da ta objeda ne drži vodu. Ivica Puljak prima gradonačelničku plaću cca 18.000 kuna, a supruga Marijana zastupničku u tzv. Visokom domu cca 17.000 kuna, što je upola manje od svote koju je izračunao Željko Kerum. Osim toga, Puljak je kao znanstvenik i sveučilišni profesor u prigodi ostvari(va)ti i znatne dodatne prihode. Supruga Mirjana također, jer je priznata IT stručnjakinja, pa… Gradonačelnik tvrdi da je prije ulaska u politiku zarađivao i više, pa ni on niti supruga ne ovise o „političkim plaćama“ da bi ih se moglo smatrati uhljebima. Da Puljak nije prošao na izvanrednim izborima, ništa strašno, vratio bi se znanstvenoj karijeri koju mi je „gradonačelnička zauzetost malo usporila“. Tvrdi da se prihvatio te dijabolične politike zato što svoje znanje, ugled, sposobnosti i energiju želi uložiti u promjene za dobro svih Splićana i za primjer svima u RH da se državu može urediti kao civiliziranu i naprednu zemlju u kojoj će se svi bolje osjećati, svima će biti udobnije živjeti i neće se iseljavati.

Može li Puljkov splitski poučak – a postoji i dobar primjer u Svetoj Nedelji nedaleko od Zagreba, koju uzorno vodi mlađahni Dario Zurovec, ali i u mnogim od 130 gradova i općina što su ih lani osvojili nezavisni kandidati – uistinu biti motiv za temeljitu promjenu 30-godišnjega već duopolnog obrasca upravljanja državom (HDZ-SDP s trgovačkim „partnerima“, ogrezli u korupciju, klijentelizam, nepotizam, kupoprodaju moći i utjecaja, zamračivanje velikih svota javnog novca, uhljebništvo, etc.)? U intervjuu koncem ožujka 2022. Glasu Istre, Ivica je Puljak kazao da su Split i Pula „najveće žrtve rascjepkanosti i velikog broja jedinica lokalne samouprave (556 gradova i općina u 21 županiji, op. a.) i tako ne mogu razvijati sve potencijale koje imaju“. Starim je političkim opcijama „cilj zadržati status quo u kojem su one na pozicijama političke moći. U ovoj konstelaciji političkih snaga, možemo reći da one ne služe građanima koliko služe kao poluga pomoću koje HDZ održava vlast u ovoj zemlji“. O svojoj suradnji s tadašnjim pulskim gradonačelnikom Filipom Zoričićem kaže da obojica predstavljaju „novi val u hrvatskoj politici“ te da moraju „pokazati rezultat kako bi građani vidjeli da je drukčija Hrvatska moguća. Stare političke opcije jedva čekaju podmetnuti nam nogu gdje god mogu i zato moramo biti fokusirani na cilj, a to su naši gradovi i bolji život u njima“.

Zgaziti HDZ-ov model

„Namjera nam je da naša Gradska uprava postane najmodernija i najefikasnija u Hrvatskoj“, kazao je Puljak neki dan na sjednici Gradskog vijeća na kojoj je smanjen broj upravnih odjela s 12 na osam, čime se želi štedjeti javni novac, te su najavljeni otkazi neradnicima. „Tko ne želi raditi, a dana mu je prilika, dobit će otkaz!“ Neki vjerodostojniji analitičari, poput Nine Đule u Jutarnjem listu, vide Puljkove reforme kao „tihi marš na Hrvatsku“ u kojemu „robotizirani aktivist antikorupcije ima šanse postati vođa anti-HDZ-ove oporbe“. Godinu i pol ili najviše dvije dovoljno je vremena do parlamentarnih izbora, tvrdi, da Puljak razradi taj svoj projekt. Precizirajući pojedinosti svoje reforme upravljanja Splitom, koja ima potencijala postati općehrvatskom, Puljak je sasvim jasan: „HDZ-ov model upravljanja treba zgaziti u cijeloj zemlji. Njegove stranačke iskaznice ne smiju vrijediti ni pišljiva boba“.