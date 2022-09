„Neke šuše“ u džihadu protiv HDZ-a

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

HDZ-ov dužnosnik Mario Kapulica tvrdi da je prosvjed „Dajemo vam otkaz“ imao za cilj „sve svesti na pitanje jesi li član HDZ-a ili nisi i to sijanje mržnje je vrlo opasno za hrvatsko društvo“. Kaže da oporbi nije stalo do borbe protiv kriminala „niti je motiv bio žeđ za slobodom i pravdom već mržnja prema HDZ-u“. Na nesreću, politička oporba u Bijednoj Našoj još nije zrela, sposobna i opredijeljena zajednički, suvislo formulirati razloge za prosvjed i uistinu uvjerljivo/masovno izvesti građane na ulice i trgove (naj)većih gradova u zemlji i time ubrzati promjene vlasti. Pa su i teze o nekakvom džihadu uvelike nategnute i neuvjerljive. Tim više, jer se vlasti u potentnim i zrelim demokracijama ne mijenjaju džihadima na ulicama i obračunima sa snagama reda, nego na – izborima. A, kako sada stvari stoje, HDZ je taj koji odlučuje hoće li prijevremenih izbora biti ili neće, prosvjedovali ovi ili oni baš svaki dan i bilo gdje, što je također demokratsko pravo, ako su prosvjedi najavljeni i mirni. Međutim, HDZ ne želi prijevremene izbore ni maknuti se s vlasti

Marijan Vogrinec

E sad, ako dvomandatni premijer i šef denver plave političke tzv. ZNA SE opcije Andrej Plenković onako arogantno/bahato, s vladajuće von oben državne pozicije sve svoje oponente u javnom prostoru Bijedne Naše nabjeđuje kao šuše, antivaksere, Kragujevčane, zle i nedomoljubne prosvjednike u džihadu protiv njega, vlade i HDZ-a s ciljem da se tzv. pljačka stoljeća u Ini (petorka s članskim iskaznicama HDZ-a je navodno ukrala više od milijarde kuna, sic transit) oporbeno iskoristi za masovne građanske nemire radi raspuštanja Hrvatskog sabora, rušenja vlade i izvanredne parlamentarne izbore, onda Plenković ima pogolem politički, demokratski, ali i problem kulturnog ophođenja s neistomišljenicima. „Jedna afera pojedinaca je loša“, kazao je novinarima primjerno bijesan zbog ujedinjenog nastupa „ideološki, politički, programski i na svaki drugi način suprotstavljenih opcija“ zauzetih za rušenje HDZ-a s vlasti. „Treba sankcionirati krivce, ali nećemo prihvatiti da nam svaka šuša zalijepi grijehe nekoga drugog.“ Dan-dva prije toga je, također zasjajenih očiju i crven u licu, pokazao rukom kako mu je navrh glave, je li, tuđih „fekalija“ što ih je morao podnositi u šest godina i kusur premijerovanja. „I sada je dosta! Neću dopustiti da takvi ruše Sabor i vladu na temelju kriminala nekoliko pojedinaca u vrijeme teške energetske krize!“

Očito, pokazuje se iksti put: istina najviše boli. A strah od gubitka vlasti je u HDZ-u neusporedivo veći no u bilo kojoj inoj, jer možebitna mreža još neotkrivena lopovluka od samog upravljačkog vrha – riba smrdi od glave? – do lokalnih/regionalnih stranačkih tzv. šerifa tek čeka vrijeme kada će, institucije uistinu raditi svoj posao i po ljudskomu i po božjem zakonu. Je li, neće čekati nekog slučajno savjesnog lokalnog bankara kojemu će biti sumnjivo da penzić s prosječnom mirovinom kupuje raskošne vile po Šibeniku za kešovinu, a na računu drži više od pola milijarde kuna. Ili pak „zviždačicu“ Ankicu Lepej koja će u medijima uprijeti prstom u HDZ-ovog ministra/icu što „nije znao/la“ ispuniti imovinsku karticu ili polira u dvorištu Mercedes E klase za koji nema vjerodostojan račun. HDZ je jedna opcija među cca 170 registriranih u RH političkih stranaka u 30 godina koja je pravomoćno osuđena i novčano kažnjena zbog pljačke vlastitog naroda, sic transit. Politička oporba tu i tamo bocka HDZ time da je to „kriminalna organizacija“, a uzvraća im se bijesom i još gorim uvredama.

Endemsko hrvatsko „domoljublje“

Činjenica jest i to da je većina ministara što ih je Plenković doveo u prvomandatnu vladu morala otići zbog krimi-afera što su ih najprije otkrili mediji, nikako „institucije što rade svoj posao“, odreda pod HDZ-ovom kontrolom. Akteri medijski i pravosudno najzvučnijih slučajeva, je li, korupcije i nezakonitog bogaćenja u velikoj su većini HDZ-ove uzdanice, što i ne mora čuditi kad se znâ tko, kako i zašto kadrovira u stranci koja je na vlasti pune 23 od 30 godina tzv. Samostalne, Neovisne i Suverene (sic transit), a SDP tek sedam. Znači u prvom redu pri državnim jaslama nakon podjele izbornog plijena. Pa, gdje se med pretače, i prsti se ližu.

Hrvatsko „domoljublje napokon svojih na svomu“ (sic transit) nešto je endemsko, čega u tzv. socijalističkom mraku nije bilo u takvim/tolikim razmjerima. Zato što je bio tzv. mrak, pa se dugoprstići i srebroljupci baš i nisu usudili predaleko ispružiti halapljivu ruku? „Oporba želi politički profitirati s prosvjedom najavljenim za subotu (10. rujna 2022., op. a.)“, komentirao je Mario Kapulica, savjetnik predsjednika HDZ-a Plenkovića, u emisiji Hrvatskog radija „U mreži Prvog“. „To već postaje džihad protiv HDZ-a, gdje se koriste sva sredstva. Neshvatljiva je tvrdnja da netko tko ima člansku iskaznicu HDZ-a, tko se kandidirao za naš gradski odbor (zagrebački, op.a.) i nije prošao, tko se kandidirao za izaslanika na našem saboru i nije prošao, koji nije u životu dao ni jednu političku izjavu, da se govori kako je on praktički došao u Inu, mahao Mađarima članskom iskaznicom HDZ-a i oni su rekli O.K., nema kontrole, nema revizije…“ Što je pojedinačni HDZ-ov mozak tzv. pljačke stoljeća radio u Ini vidi se iz terećenja za pokradenih više od milijarde kuna, istražnog zatvora i vidjet će se iz sudskog procesa što će uslijediti, a je li Mađarima iz MOL-a, vlasnicima upravljačkih prava u Ini, mahao pred nosovima baš HDZ-ovom članskom iskaznicom uopće nije važno.

Mađari su gazde i nikakvog se HDZ-a ne plaše, ponajmanje Plenkovića. Dobili su dvije arbitraže protiv Bijedne Naše, čiji će višemilijunski trošak u eurima/dolarima – zbog nerazumne HDZ-ove vladajuće politike u odnosu na mađarski MOL, naivnih obećanja o renacionalizaciji Ine, etc. – platiti hrvatski porezni obveznici. Hrvatski članovi Nadzornog odbora i Uprave strateški važne Ine, koje Plenkovićeva vlada delegira na nevjerojatno dobro plaćena mjesta ni za kakav nacionalno vrijedan rad, nemaju takav utjecaj na ključne odluke kakav premijer naglašava eda bi samomu sebi dignuo rep pred javnošću: „Ja ću njima pokazati, tražit ću smjenu svih, mora se revidirati način upravljanja i osnažiti kontrola“, etc. Mađari će reći što će i kako će – je li, u dogovoru sa svojim premijerom Viktorom Orbánom – a ne hrvatski premijer, kojega će eventualno saslušati, lijepo se nasmiješiti i adio đaci. Renacionalizacija Ine pretvrd je orah i za HDZ i za njegova premijera koji je predizborno skakao u vlastita usta. Realan život i međunarodni ugovori o (su)vlasništvu su – nekaj čist drugega.

I ne radi se o džihadu udružene političke oporbe i nezadovoljnih građana protiv HDZ-a, koji se već desetljećima busa u prsa junačka tzv. nultom tolerancijom na korupciju i ini pljačkaški kriminal u trokirajućem društvu „napokon svojih na svomu“ (sic transit) ni o tomu razlikuje li se tzv. novi, europejski, Plenkovićev HDZ od pljačkaškog HDZ-a do 2016. godine pod stranačkim (i državnim!) vodstvom Ive Sanadera, nego o tomu da vlast ne valja. Da su ljudi nezadovoljni i da ih više od 70 posto drži da država ide u pogrešnom smjeru, da gotovo svaki četvrti birač smatra političara „Nitko“ najpopularnijim. Energetska kriza je pak izbacila na površinu sve fekalije nesposobnosti, prljavštine i jalovosti upravljanja nepodnošljivom i sve nepodnošljivijom društvenom zbíljom, ali i ojačala socijalne silnice u predeksplozivnom stanju građanskog neposluha. Prije svega je premijer RH, sâm šef HDZ-a Andrej Plenković kriv za to što tjera na prosjački štap tzv. obične/male ljude plagiranjem izmišljotine predsjednice Europske središnje banke Christine Lagarde kako se rušenjem standarda građana suzbija inflacija. Sic transit. Sukrivci su stranački mu poslušnici, koji za šaku više privremenih Judinih škuda i privid političke važnosti sudjeluju u „popularizaciji“ SAD/EU-ovog inflatorno-recesijskog cirkusa tipa: „Znate, ljudi, na Madagaskaru već tri dana ne prestaje jaka kiša, lemuri su u smrtnom strahu, pa u Hrvatskoj moraju poskupjeti plin, struja i hrana!“

Obilna kiša na Madagaskaru

Prevedeno s „madagaskarskog“ na „eurounijski“: „Znate, ljudi, zbog ničim izazvane ruske vojne invazije/agresije na Ukrajinu, u Hrvatskoj moraju poskupjeti plin, struja i hrana!“ Nije točno, to je politikantska laž na entu kojom američki politički ancile u vrhu EU-a i tzv. mali od kužine Bijedne Naše delegiraju vlastito poltronstvo/nesavjesnost/neodgovornost na drugo/ga: restrikcije potrošnje plina i struje, enormna poskupljenja života i poslovanja u EU i Bijednoj Našoj, što Plenković i njegov dio HDZ-a (p)održavaju na štetu hrvatskih građana i gospodarstva, imaju veze s Rusima, Rusijom i ruskom invazijom na Ukrajinu koliko i obilna kiša na Madagaskaru. Nikakve. Ama baš nikakve. Amerika trlja ruke na toj nebuloznoj mantri. Dolar je porastao 15 posto od početka 2022. godine jer je američki energetsko-financijski interes je u tom razdoblju primjetno izgurao ruski i kineski sa Starog kontinenta, a istodobno je euro 15 posto pao u odnosu na zelembać. Unija je energetski na koljenima, građane izdaje strpljenje jer im se uskraćuju ionako enormno skupi plin i struja, cijene hrane i goriva lete iz inflacijske stratosfere u egzosferu, strah od Trećega (nuklearnog) svjetskog rata i uništenja čovječanstva više nije tek puka tlapnja dežurnih katastrofičara.

Kako su Ursula von der Leyen i Charles Michel sa sljedbenicima u EU zemljama tipa RH još zimus zajedno sa SAD/NATO-om sijali pljesnivo sjeme tzv. sankcija Rusiji zbog „ničim izazvane invazije/agresije na Ukrajinu“ (sic transit, „ničim izazvane“!) i javno se – urbi et orbi – odrekli ruskog plina, nafte, ugljena, rijetkih ruda, minerala zlata, etc. kojima se Unija desetljećima jeftino opskrbljivala u neposrednom susjedstvu, tako sada nezbrojena/nerazumna politika eurounijskoga činovničkog sljemena žanje nevjerojatne gospodarske, a time i životnostandardne štete. Pola milijarde eurounijskih potrošača, uključivo hrvatskoga golju što je izgubio povjerenje u tzv. Samostalnu, Neovisnu i Suverenu, u njezine institucije i hobotnica-korupcijom impregniranu HDZ-ovu vlast, pa samo vreba priliku za iseliti se glavom bez obzira, dakle, tih pola milijarde sasvim nedužnih ljudi u odnosu na američko-ruski rat u Ukrajini i stoljetne animozitete sad su dovedeni u poziciju ne više za šišanje no za – klanje. A ta je pozicija, ne samo u Bijednoj Našoj, dušu dala za oporbeni džihad protiv vlasti, što je demokratska stečevina političke borbe legitimnih aspiranata za smijeniti Janka da bi se na njegovo mjesto dovelo Marka.

Gotovo sve parlamentarne oporbene hrvatske stranke neki su dan u tzv. Visokom domu održale plenum – dakako, sa zaključcima koji će ostati mrtvo slovo na papiru, jer ih vladajuća HDZ-ova saborska tzv. stabilna većina uopće neće uzeti u obzir – s jednim jedinim ciljem, pretpostavkom za pronalaženje izlaza iz krize: ostavka premijera Andreja Plenkovića i vlade, raspuštanje ovog (10.) saziva Hrvatskog sabora i raspisivanje izvanrednih parlamentarnih izbora. Tzv. pljačka stoljeća u Ini (više od milijarde kuna!) i uhićenje petorke dugoprstića – pa opet s HDZ-ovim članskim iskaznicama – što je ovih dana zgrozila javnost bila je oporbi bogomdani okidač za okupljanje i sinergijsko pokretanje javnih akcija što ih u HDZ-u smatraju – džihadom protiv svoje vlasti i premijera. Žestoki udari na životni standard eurograđana, koji će biti još bolniji dogodi li se, a hoće vrlo brzo, da energetska kriza i bumerang zapadnih tzv. sankcija ruskim tzv. protusankcijama izazove recesiju u Uniji, zatvaranje radnih mjesta, veće tržišne poremećaje, inflatorne potrese u eurozoni, etc., po zakonu će spojenih posuda biti okidač i za džihade protiv vladajućih u drugim zemljama u kojima vlasti lažu građanima kako moraju trpjeti skupoću i restrikcije zbog „ničim izazvane ruske invazije/agresije na Ukrajinu“ (sic transit). Već je počelo: prosvjedi iz Češke se šire…

Šef HDZ-ovoga zastupničkom kluba u tzv. Visokom domu Branko „crna torba“ Bačić, očekivano, bagatelizira oporbeno okupljanje u Saboru kao neuspjelo, amatersko, jalovo i mrzilačko, jer su govornici, je li, „prostački vrijeđali premijera Plenkovića i HDZ“, a ne spominje da je i njegov gazda u stranci i parlamentu također izvrijeđao neistomišljenike, smatrajući ih „nekim šušama“ kojima „nećemo dopustiti…“ Uvreda na uvredu, milo za drago, kućni odgoj na razini koju pristojan čovjek ne želi imenovati, rat do istrebljenja, a za argumente i razloge nikoga nije briga. Balkanska škola? A gdje ćeš zaostalijeg Balkana od onoga što ga je demonstrirala tzv. ekstremna desnica (inicijativa „Slobodni zajedno“) u subotu (10. rujna 2022.) prosvjednim skupom „Dajemo vam otkaz“ pred središnjicom HDZ-a na Trgu žrtava fašizma u Zagrebu. Dijareja primitivizma, prostačkih izljeva mržnje prema novinarima, proustaških proseravanja HOS-ovim crnilom „Za dom spremnih“ (sic transit), revnim fenjerašima iz političkih stranaka Mosta i Domovinskog pokreta, kojekakvima besprizornim, pa i maloljetnikom kojega je policija ulisičenoga privela zbog posjedovanja eksplozivne naprave prepune čavala, noža i više Molotovljevih koktela što je predstavljalo ozbiljnu ugrozu života i zdravlja većeg broja ljudi.

Oporbi nije do borbe protiv kriminala?

Najavljen kao prosvjed zbog tzv. pljačke stoljeća u Ini koji će okupiti više tisuća građana, skup je višestruko podbacio brojem sudionika, a zapravo je bio tempiran protiv HDZ-a i Plenkovićeve vlade (tražilo se izvanredne parlamentarne izbore), protiv tzv. sedme sile i, sic transit, protiv Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i globalizacije. Zagrepčani su bojkotirali skup, najveći dio političke oporbe također, HDZ ga je ismijao, a da nije bilo novinara koji su izvijestili o ekstremističkoj protudržavnoj histeriji bez utemeljenijeg pokrića, javnost ne bi ni znala što se te subote zbilo pred zagrebačkom „džamijom“. Na službenoj stranici na FB-u, HDZ je narod „vodstvima Mosta i Domovinskog pokreta dao – otkaz! Prosvjed je bio poticaj na mržnju prema HDZ-u, što nije dobro za ukupan politički sustav. Na prosvjedu se okupilo više dužnosnika tih dviju stranaka no hrvatskih građana. Za Mostove zlobne, a nesposobne mališane smo znali da vole parazitirati na lažima i suludim teorijama urote, ali vidimo da je i Penava (vukovarski gradonačelnik, bivši hadezeovac i sada predsjednik bivše stranke Miroslava Škore, op. a.) odlučio ukrcati Domovinski pokret na taj brod“.

Budući da HDZ želi odraditi mandat do kraja i ne kani ići oporbi niz dlaku, vladine ostavke, raspuštanja Hrvatskog sabora i prijevremenih izbora biti neće, pa… Naravno, ne dogodi li se iznenada nešto krupno što HDZ-ova vladajuća armatura ne bi mogla izdržati. Zasad to nije izgledno.