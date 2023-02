Politikantski vuk pojeo potrošačkog magarca

Plenković, Boris Vujčić i ministar financija Primorac na manifestacija Dani eura u Zagrebu – Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Nakon mjesec dana „naše valute eura“ i dok se konverzijskom rašomonu još ne nazire kraj, osobito kakav bi bio u korist zaštite životnog standarda tzv. običnih/malih ljudi s običnim/malim plaćama i mirovinama, pri samom dnu EU-a, očito nije urodilo plodom Plenkovićevo formalno pozivanje trgovaca na „svijest, savjest i solidarnost s građanima“ u inflacijskoj i inoj egzistencijalnoj stisci/krizi „zbog ruske invazije/agresije na Ukrajinu“ (sic transit), a ne njegove nesposobnosti upravljanja Bijednom Našom zato što neodgovorno/sljepački sluša direktive iz Bruxellesa, a ovaj naputke iz Washingtona i samoubilački ustraje na tzv. sankcijama Rusiji. Vladini su alati protiv nedopuštenih trgovačkih praksâ očito zahrđali, pa ne daju rezultata kao ni netržišno posezanje u tzv. komunističku alatnicu (vrag u nuždi i muhe ždere!?) državne regulacije zamrzavanjem cijena osnovnih životnih namirnica i energenata (najprije plina, električne struje, benzina i devet prehrambenih proizvoda, zaključno s 31. ožujka 2023.). Ako u tih mjesec dana siječnja premijeru i ministarskoj mu momčadi nije uspjelo pokazati „Hrvaticama i Hrvatima i svim inim građankama i građanima RH“ (sic transit) da država pod HDZ-ovom kontrolom može učinkovito držati na uzdi trgovce, privatni sektor i ine što drže potrošače izdašnim kravama muzarama, Plenkovićeva „alatna“ larpurlartologija jednostavno nema smisla

Trgovci pljačkaju, a država glumata Mesiju koji „spašava“ (sic transit) nedužnih još nešto manje od 3,9 milijuna neiseljenih potrošača u Bijednoj Našoj od nevjerojatne pohlepe tzv. divljekapitalističkih posjednika i preprodavača hrane svake vrsti, plina, struje, benzina, uslužnih poslova, etc. Cup-cup i, gle vraga, isteklo prvih mjesec dana „naše valute eura“, a najodgovornija momčad među odgovornima – Andrej Plenković, ministri mu gospodarstva i financija Davor Filipović i Marko Primorac, pa zašto ne i proeurski grlati prvak HNB-a Boris Vujčić, koji si je usred konverzijske frke, pišu mediji, „zaokružio“ naviše ionako basnoslovnu plaću – pametuju u leru. Kao, „vlada ima sve alate i neće dopustiti nesavjesnima, nesolidarnima i nemoralnima na tržištu pljačkati građane neopravdanim poskupljenjima i zaokruživanjem cijena u eurima iznad fiksnog tečaja konverzije od 7,53450 kuna za jedan euro“. Da, je li, ne bi bilo „problema“ u poslovanju i komplikacija s plaćanjem/vraćanjem sitniša? I sada, nakon mjesec dana lažne medijske grmljavine iz Banskih dvora, trgovački vuk je ipak pojeo potrošačkog magarca.

Čak i u trima valjda još domaćim trgovačkim lancima, koji su se odazvali tzv. moralnoj propovijedi vladajućih i navodno vratili „zaokružene“ cijene na razinu od 31. prosinca 2022., što su već i tada – stršeći skoro dnevnim poskupljenjima – derale egzosferu i mnoge za osnovne životne potrebe bile nedostupne prosječnom novčaniku tzv. običnih/malih zaposlenika i penzića. Da se ne govori o trgovačkim lancima-kćerima velikih i moćnih zapadnoeuropskih trgovaca i energetskih distributera, banaka, injsl. koji su samo odmahnuli rukom i vedro se nasmijali na Plenkovićeve prijetnje. I sâm CRO premijer je svjestan da su stranci (Danke Deutschland, je li!?) pušteni na velika vrata zarađivati u Hrvatskoj što više i kako mogu, ne kao socijalne ustanove. Baš zarađivati pa, je li, i nepoštenim praksama kakve, recimo, ni u snu ne prolaze u EU-zemljama tzv. prve brzine. Npr. masovna pljačka kreditima u švicarskim francima (CHF) u milijardama bivših kuna, koju se pljačku tzv. Samostalna, Neovisna i Suverena, HNB i nacionalno pravosuđe nikako ne usuđuju riješiti u korist svojih građana. Eda se ne bi uvrijedili Ursula Röschen/Ružica von der Leyen i lobi naklonjen politici koja ju je instalirala u europsku vladu braniti, među inim, zapadnoeuropske bankarske, energetske i ine interese?

Da se nekim čudom najveći/najmoćniji strani trgovački lanci u Bijednoj Našoj što zapasuju većinu tržišta na kojem najviše prodaju uvoznu robu zaista uplaše (!?) Plenkovićevih alata i „autoriteta“ i vrate cijene od 1./2. siječnja 2022. na razinu od 31. prosinca 2022., eursko zaokruživanje bi se pokazalo gotovo nebitnim u odnosu na nepoštena poskupljenja lani u razdoblju rujan/listopad-prosinac 2022. godine te efekte inflacije narasle do cca 14 posto. Po službenom priznanju Državnog zavoda za statistiku. Budući da se ove godine službeno predviđa inflacija od cca šest-sedam posto na godišnjoj razini, plus-minus, vidjet će se, dozida li se samo taj postotaka i ništa više na cijene proizvoda i usluga, energenata i troškova ionako preskupe, razvojno samonedostatne i trokirajuće države, život će u Bijednoj Našoj još dublje potonuti u živo blato, pa… Primjerice, tvrtka-kćer najvećega njemačkog energetskog opskrbljivača (E.ON Energija d.o.o sa sjedištem u Zagrebu) već je koncem 2022. godine obavijestila svoje potrošače električne struje i plina kako će od 1. travnja 2023. za cca 45 posto poskupjeti te energente, pa tko ne želi prihvatiti novu cijenu ima pravo do 10. ožujka 2023. bez naknade raskinuti ugovori o opskrbi i naći novog opskrbljivača – tržišnog ili državnog.

Nema veze, je li, što se Plenkovićeva vlada obavezala regulirati nove cijene plina i struje od 1. travnja 2023. i što se još uopće ne znâ kakve će biti? Stranci deru po svomu, poskupljuju unaprijed i iritantno pokazuju da ih nije briga što Banski dvori medijski komuniciraju javnosti. Svakako će od 1. travnja poskupjeti i plin, i struja, i benzin, i režije i osnovne životne namirnice, ali koliko – još je enigma. Za pretpostaviti je – ako Plenković i ministri Filipović i Primorac žele zaštititi glave od mućkih jaja, rajčica, pa i koje boce pune nečega te izbjeći spominjanje najbliže rodbine na javnim prosvjedima, neugodnim transparentima, uličnu anarhiju i krvave sukobe građana s interventnom policijom, etc. – rast cijena pod vladinom šapom ne smije biti čak ni upola manji od E.ON-ovih cca 45 posto? Više od 90 posto tzv. običnih/malih „Hrvatica i Hrvata i inih građanki i građana RH“ (sic transit) to nije u stanju platiti, izbjeći kreditnu nesposobnost, a da im obitelji ne gladuju i zapadnu u bijedu darfurskih posljedica. A to, je li, nisu ničim zaslužili niti HDZ-ova vlada premijera Plenkovića ima pravo gurnuti ih u ambis, koji je lani u svibnju bio najavio ruski ministar vanjskih poslova Sergej Viktorovič Lavrov: „Zbog sankcija što ih je SAD/EU/NATO uveo Ruskoj Federaciji, zapadni političari će morati objasniti svojim građanima zašto će biti sve siromašniji i živjeti nesigurnije“. A rat u Ukrajini eskalira!

Lista mačku o rep

Po Hininom izvješću, ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović je „razgovarao s predstavnicima trgovačkih lanaca Konzuma, KTC-a i Tommyja o rastu cijena hrane i bezalkoholnih pića te formiranju instrumenata kojima će se potrošačima omogućiti mehanizam usporedivosti kretanja cijena, tzv. bijele liste“. Pazi sad, unatoč tomu što „selo gori“, banskodvorska „baba se češlja“! Neće Plenkovićeva vlada – što glede&unatoč tržišnom kapitalizmu kojem priseže zapravo ne smije – lupiti pljačkaša po prstima kad posegne za tuđim eurom, sankcionirati ga tako da mu to više nikad ne padne na pamet, nego će žrtvi „omogućiti mehanizam usporedivosti kretanja cijena“ (sic transit), što lopuži ostavlja slobodan prostor za nekažnjeni nastavak pljačke. Hebeš, je li, taj vladin „mehanizam“ (sic transit – mehanizam!?) kad potrošači barem triput na tjedan dobivaju u poštanske sandučiće ili na ulazima u stambene zgrade i obiteljske kuće prospekte svih trgovačkih lanaca s cijenama artikala i trenutnim akcijama, a ta se stvar milijun puta dnevno opetuje reklamama na svim lokalnim i televizijama s nacionalnom koncesijom. Što i komu u svemu tomu trebaju ili služe vladine tzv. bijele liste i, vidi glupe inačice činovničkoga nepismenog mozga – „mehanizmi“!?

Objesi tzv. bijelu listu mačku o rep i smanji ti meni, druže – ako si frajer kakvim se gradiš kod kuće i vani – lopovsku, zelenašku cijenu hrane, režija, plina, struje, benzina, itsl. brinući se za nas tzv. obične/male ljude čiji kruh kusaš i kojima si odgovoran, ne gazdama ukrajinskog rata, a za „mehanizme“ i te trice i kučine pobrinut ćemo se sami. Uključivo bojkot zelenaša i držani neposluh, pa ti vidi čija mati crnu vunu prede. Kao što smo na nesreću predvidjeli u jednoj od kolumni uoči primjene fiksnog tečaja konverzije od 7,53450 kuna za jedan euro, vlasti su Bijedne Naše u zaštiti potrošača glasno prdnule u vjetar. I nakon mjesec dana života „naše valute eura“, stanje je redovno: cijene iznad oblaka, a država se čak odrekla i tzv. crnih lista trgovačkih i inih lopova s preporukom da ih se bojkotira, gdje god se i kako najviše može. Gromoglasno najavljen vladin rat s trgovcima i poduzetnicima koji su pobrzali iskoristiti uvođenje eura za nezakonite ekstraprofite na teret građana nije uspio. Neće ni uspjeti, jer niti je strateški/taktički bio osmišljeni niti poveden bez fige u džepu i s trgovačko-poduzetničke i s državne strane.

Po onoj: brigo moja prijeđi na drugoga, premijer se Plenković hvali time da je vlada platila cca 100.000 eura šestorim udrugama potrošača radi praćenje manipulacija cijenama i izvješćivanje o muljatorima, a rezultat – nula bodova. Barem što se tiče zaštićenosti kupaca proizvoda i usluga od nezakonitog posezanja u njihove novčanike. Svojedobno su susjedi Slovenci ironično znali spustiti Hrvatima oduševljenim eurom: „Kada vam dođe euro, sve će vam poskupjeti da ćete se čuditi, a plaće i mirovine će manje vrijediti“. I dogodilo se, pa Plenković-Filipovićeve filipike o tomu da je „nezgodno“ to što je konverzija kune u euro došla baš u okolnostima „ničim izazvane ruske invazije/agresije na Ukrajinu“ i eksplozije inflacije pa, je li, nije vlada kriva za nepripremljenost sustava u kojemu muljatori svake vrsti „love u mutnom“. Neki mediji pak dojavljuju o „neslužbenom“ nezadovoljstvu Ministarstva gospodarstva time da potrošačke udruge nisu opravdale očekivanja u realizaciji projekta „Tajni kupac za zaštitu potrošača u procesu uvođenja eura u RH“, za koji im je bilo plaćeno ugovorenih još polovicom prošle godine blizu 700.000 tadašnjih kuna.

A da Rusi nisu napali Ukrajinu…?

Pa sad ti budi pametan tko tu, zapravo, igra prljavo. I tko tu, vlada ili udruge, „čini sve da zaštiti životni standard građana“. Svi se, kao, nešto trse, sazivaju presice i nabacuju se velikim riječima, spominju nekakve „alate“ i „čvrstu volju/odgovornost“, a građanima se diže kosa na glavi čim kroče među police u samoposluzi, dobiju račun za režije ili, ne daj bože, cikne im neki od kućanskih aparata. Poskupljenja su neukrotiva, a ti „zli Rusi“ – je li, tko bi drugi, netko mora biti isključivi krivac za naše zlo!? – nikako da izgube rat u Ukrajini i da „Hrvaticama i Hrvatima i inim građankama i građanima RH“ (sic transit) napokon svanu ti obećani eurounijski dani tipa Švicarske i Norveške. Nije li svojedobno bivša gaf-predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović obećala svakom u Bijednoj Našoj plaću od 8000 eura, a da ni ne ustane iz fotelja u dnevnom boravku!? I ta hadezeovska fatamorgana, koju su smjesta ismijali svi s makar dva zrna soli u glavi, već bi bila opipljiva dnevna zbílja i trgovci i frizeri ne bi ništa mogli potrošačima da, eto, ti „zli Rusi“ nisu „ničim izazvani napali Ukrajinu“. Sic transit.

A što da Rusi nisu „ničim izazvani napali Ukrajinu“ (sic transit)? Ili da su ju napali nečim izazvani? Odnosno da je Zelenski prije 24. veljače 2022. odgovorno riješio međudržavni problem u četiri oka sa sigurnosno i na druge načine neposredno zainteresiranim Putinom i spriječio rat umjesto što ga je zakomplicirao ratnim „rješenjem“ s nepozvanim u sporu SAD-om, sa zemljom s druge strane svijeta? Tisućama kilometara udaljenih granica od ukrajinskih. Kako bi tada CRO premijer objasnio građanima da je lani hrvatski uvoz iz SAD-a povećan osam puta u odnosu na 2021. godinu, da više od 90 posto čini američki ukapljeni plin (LNG), četiri puta skuplji no u SAD-u i 10 puta skuplji od ruskoga prirodnog plina, što će platiti hrvatski potrošači? Kako bi Von der Leyen opravdala američko zaposjedanje ruskih pozicija na EU-tržištu da Rusi nisu „ničim izazvani napali Ukrajinu“ ili da su ju napali – nečim izazvani, pa aktualan „alibi“ za tzv. sankcije i inflaciju što brza prema recesiji ne bi imao smisla?

No, štono se kaže: da pas nije kakao, ulovio bi zeca… Ni crni humor na vlastiti račun nije baš za baciti, jer jest poruka u hudim okolnostima kada i najpraktičniji vjernici gube svaku nadu u te što im dnevno kroje gaće. A lažu i mažu. Gledaju te u oči, cere se i guraju ti ruku u džep. Politikantski vuk javno proždire potrošačkog magarca i – nikomu ništa!? A Plenkovićevi alati, senzori, radari, itsl. trice i kučine, obećanja o „neznatnim“ poskupljenjima 0,2-0,4 posto… dok se građanima prazne novčanici!? Nula bodova. Nema veze, samo nek’ su „draga Ursula“ i “dragi Charles“ iz premijerove službene prepiske s Bruxellesom zadovoljni Bijednom Našom!?