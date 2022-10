Rusi su ipak veliki narod sa velikom kulturom i poviješću i ovaj besmisao ne bi trebala zaustavljati nikakva Amerika niti nikakvi pojedinačni lideri. To treba odraditi Russia. Za taj potez Russia će imati podršku cijeloga Svijeta jer je prioritet sačuvati Svijet. Do tada, strpljenja molim Svijete…

Kad etnički Rus „pređe crtu dotadašnjeg kulturološkog, povijesnog i spoznajnog razuma koji je slijedio godinama i iz nekog sasvim osobnog i novog novo – spoznajnog razloga „pokrene novi ciklus razmišljanja“ onda se može dogoditi svašta nepredvidivo – a to se upravo događa s vladarom Rusije i vođom novo formiranog „Ruskog svijeta“ Vladimirom Vladimirovičem Putinom.

Ako takav „preobražaj“ promatramo kroz godine njegova osobnog uspona i podizanja opće ruske konkurentnosti u različitim proizvodnjama banalno rečeno od poljoprivrede do energenata i sa kritičkim stavom iz pristojne udaljenosti komfornog zapadnog civilizacijskog kruga – čak i ako smo prepoznali asocijaciju na poznato Kafkino djelo – moramo se zapitati je li istina da se i taj do sada vrlo precizni igrač ipak malo zaigrao previše s novim svjetskim poretkom poraza zapada i novog ruskog svijeta?

Je li to ono što bi Srbi rekli – da se malo „prekombinovao“…

Igra zvana „ruski rulet“ (jedan metak u bubnju od mogućih 6 metaka….) prvi je puta dotakla zapadnu javnost prikazivanjem mnogim oscarima ovjenčanog filma „Lovac na jelene“ Michaela Cimina, davne 1978. godine i sa specifičnim holivudskim „filmskim“ odmakom: ruski rulet igrali su Rusi u američkim odorama, a igru su nametnuli „vietkongovci“ koji zarobe američke junake filma…, (Robert De Niro, Christopher Walken, John Savage) dakle, kamuflaža ruskog ruleta bila je „potpuno filmska“….holivudska… na prosto rečeno „plod manipulativne imaginacije holivuda tog vremena“…

Možda je film o tri imigranta – porijeklom ruska radnika američke industrije – koji žele biti dio američkog sna i pravi Amerikanci, radnici i vojnici označio simboličku prekretnicu u predstavljanju ruskog mentalnog sklopa upornosti, izdržljivosti i požrtvovnosti zakamufliranoj u odoru američkih vojnika kako bi stav američke javnosti o američkim vojnicima i idolima Amerike bio još bolji, jači i uvjerljiviji – iako se radilo o Rusima, o ruskom ruletu i kompletnom ludilu jednog bespotrebnog, uzaludnog unaprijed izgubljenog rata baš kakav će biti i ovaj o kojem raspravlja, polemizira i na žalost manipulira cijeli Svijet…svi…

Ima dovoljno vremena od 1978. kada je javnosti predstavljen kultni film „Lovac na jelene“ do 2022. kada je Putin odlučio provesti svoj potpuno suludo realni film pretočen u zbilju i realnost na tlu Ukrajine, potpuno bliske zemlje i povijesno povezane zemlje upravo kulturom i poviješću sa ruskom zemljom…, film o uzaludnosti, nesavršenosti i neskladnosti zapadnog svijeta (što je istina) i tradicijsko kulturološkoj veličini jednog bivšeg svijeta Ruske povijesti i Ukrajinske povijesti u koji je Putin duboko zaronio na jedan plošni i pojednostavljeni način plitkog poimanja ruske kulture i povijesti i potpune negacije Ukrajine kao entiteta, nacije i suvereniteta u činjeničnom smislu.., (jer Putin je ipak po profesiji špijun – ma što to kome značilo…)

Putin je poveo (ničim izazvan osim iracionalnim profesionalno uvjetovanim strahom jednog vrhunski treniranog špijuna KGB-a) besmisleni, uzaludni i besmisleni rat na tlu Europe u ime i na račun Rusije…, a Rusija i njezini stanovnici nisu se niti snašli niti smogli snage oduprijeti mu se nakon što su shvatili da su prevareni izigrani i kad su spoznali u što ih je ovaj upetljao…

Štovatelji zapada, istoka, sjevera i juga i ruski građani natjerani su silom strahovlade, Putinovih dekreta, nasilja vlasti i laži medija kao i snagom topništva i krvoprolića da shvate činjenično stanje o različitosti ljudskih duša u pojedinim kulturama na način kako to ruski vođa želi vidjeti.

Ruska sila sada klade valja, ali ruska tradicija, kultura, znanje i snaga uma treba da caruje u Rusiji kakvu poznajemo, poštujemo i bez koje bi Svijet bio siromašnije mjesto u svakom pogledu. To će podržati i Svijet i Hrvatska država.

U toj njegovoj nadrealnoj nakani nikada mu niti Svijet čak niti njegov Ruski svijet neće takvu aroganciju smjeti niti moći dopustiti i on je taj rat već izgubio. Ono što zabrinjava Svijet jest činjenica da se ruski narod mora vratiti u civilizaciju i da se Russia mora vratiti u civilizacijske norme i da će se Russia morati rastočiti u neko novo korito koje Svijet mora pomno pripremiti u suradnji s većinom Rusa, s nekim novim, hrabrim i poštenim Rusima.

Nema sreće da i jednom Rusu sukno kroji bilo koja osim ruske majke.

Kada strah i ugroza koju se smatra realnom postane proces koji čak i ne mora nužno biti realan (Kafka) tada nastaje iracionalni proces koji se može tumačiti i kao sasvim realan. Tko je u strahu taj se i mraka boji kao smrtne ugroze. Ali svijest o potrebi prevladavanja iracionalnog straha je očito preveliki zalogaj za Putina i putin-ovce i Svijet mora pronaći Ruse kao iz Lovca na jelene…prave Ruse…

Pravi primjer iracionalne ironije je prisloniti cijev revolvera na sljepoočicu i stisnuti obarač znajući da ima pet praznih rupa u bubnju revolvera i jedan metak koji vam može raznijeti glavu – i, eto, to je „Ruski rulet“ koji danas svijet igra na zahtjev treniranog špijuna opijenog moći i apsolutne vlasti.

Razmišljati, razgovarati i promišljati opciju igranja ruskog ruleta sa Svijetom i ljudskim rodom mogu raditi ipak duboko poremećeni umovi i „pomaknuti“ ljudi i sustavi vrijednosti koji su utemeljeni na neodrživim temeljima, nestvarnim činjenicama, neobranjivim faktima osuđenima u svojoj biti na propast u bilo kojem razvoju scenarija i u bilo kojem trajanju same činjenične agonije ljudskih duša upletenih u tu i takvu krvavu igru. On ima kontaminirane misli u potpunosti izvan realiteta jer ne isključuje mogućnost potpunog uništenja civilizacije u kojima čak ima i opravdanje zašto bi on pritisnuo gumb kraja svijeta – i tu stvar prelazi u iracionalno….pa o tome se pišu pjesme (tibief ima onu genijalnu…)

Za sada Svijet i Russia igraju igru u kojoj je bitno tko će koga izbaciti iz igre -za razliku od onog što bi Svijet trebao igrati:

kako uskladiti da svi igraju, da svi ostanu živi, da se mogu razvijati, da postoji balans održivosti naše planete jer inače nestajemo kao civilizacija

Iako nema logike objašnjenja sustava koji generira svoju vlastitu propast ovo obrazloženje sadašnjeg stanja Svijeta, bizarno rečeno – ima realno uporište.

Okrutno, ali već odrađeno…, „trening rat raspada bivše Jugoslavije“ kao mini rat raspada tadašnjih sustava zapad – istok, demokratski – komunistički, društveno slobodni – društveno kontrolirani sustavi pokušavali su se kontrolirano transformirati u neke bolje, pravednije, učinkovitije, djelotvornije i emotivno sretnije sisteme koji su trebali označavati napredak prema boljem Svijetu. Taj rat nije dovršen uspješno. Sila je trebala imati posljedice. A nije.

Niti je komunistički sustav uspješno transformiran u nešto bolje i pravednije za pojedinca i kolektiv niti je demokratski parlamentarizam i sve njegove inačice popravio sve one ljudske osobine koje su usađene u ljudski rod i sve njegove civilizacije od homo tamo nekog bivšeg čovjeka do homo politikusa i homo konzumeritisa svih mogućih dobrih i loših izuma istog tog čovjeka kroz njegov intelektualni i društveni angažman u okvirima ove civilizacije.

Jugoslavija je (kao neka matineja u kinima) doživjela raspad devedesetih (kad i SSSR) nakon odlaska suverena koji je autoritetom vladara obuzdavao najveću etničku skupinu (Srbe) u želji da zavlada cijelim prostorom. Kad je on otišao proces je počeo i završetak rata iniciranog na bazi sile Srpskog vodstva bio je dobitak Srbije u njezinim granicama, dobitak druge Srbije u obliku Republike Srpske, opstanak Vojvodine u sastavu Srbije i dobitak lažne „srpske misli“.

Srbija je tada trebala biti opako poražena i osramoćena jer je htjela uzeti sebi ono što pripada drugome. Tu je Svijet napravio grešku. Trebalo je vojno pokazati da Svijet neće tolerirati vojni teror nad suverenim narodima. Ali, napravljena je pogreška zapadne alijanse koja nije dovršila posao.

Mr. Clinton bavio se površnim stvarima. Povijest je zabilježila pogrešku i sad je došla na naplatu. Ovako kako je to napravljeno sa Srbijom koja je kasnije krenula istim argumentima (kao što radi i dan danas) na Kosovo pa su je bez imalo obraza bombardirali bez legitimiteta međunarodne zajednice u cjelini… bila je to američka radnja koja je pokušala spasiti vlastitu pogrešku kad je zaustavljena vojska koja je Srbiju trebala vratiti u njezine granice unutar Srbije.

Danas ispada (kako kaže srpska vlast) da je po pravdi Boga Srbija ispaštala, krvarila, davala svoje najbolje ljude i… tako je nastao mit o stradanju Srba. Napadali su ih svi: Najprije Slovenci pa Hrvati pa Muslimani u Bosni pa Albanci pa Makedonci i na kraju napali ih i braća Crnogorci…., a Amerika ih je bombardirala…. (dajući alibi sadašnjem ponašanju Ruske vojske, sad se to jasno vidi) i sad ide (pre)poznati narativ: Svi napadoše jadne Srbe, oni se jedva obraniše, a na kraju ih Amerikanci bombardovaše precizno i nekažnjeno pa će sada svi da plate masno kad im Rusi zapapriše s Ukrajinom. Lepo će Amerika da usosi Europu pa će svi da se smrznu pa će onda svi da se lepo posvađaju pa će da vide da je put in u pravu pa će da ispadne da genijalno srpsko vodstvo ima i deveto čulo, a ne sedmo kao i sav pošten svet…

To je hibrid na koji se veže priča o Srbiji, Republici Srpskoj, Rusiji i Ukrajini. Kad bi to bio jedini hibridni neprirodno stvoreni narativ možda bi bilo teže raspravljati, ali ionako svi stalno nešto muljaju i lažu, rade holivud od svega pa ćemo lijepo i ovo promatrati kao neki novi film, eto na primjer „Lovci na jelene u Europi“ – pa nek Navojec i Trifunović igraju glavne uloge….ko (fol) produkcija neka.

Ali, Srbi nemaju atomske misli, oni su naslijedili samo zastarjela atomska skloništa…, a Rusi nisu bili raspoloženi za rat sa zapadom devedesetih kad je ta „matineja“ trajala…, sad su se „oraspoložili“ jer im je Vučić, Dodik i Dačić u produkcijskom timu tako da ih je sve skupa baš briga za Srbiju u Europi jer će Srbija da nakon svega bude ma, najvažnija neka država, ili tako nešto.…

Zato sada u vladu staviše i Hrvata. I gej Premijerku. I Vulina srpskog putina…kao glavnog špijuna s velikim ušima i, onako, preplanulog pomalo…

Postavlja se samo jedno pitanje: kakav je život „ostalih“ koji nisu Srbi u „celom srpskom ili ruskom budućem svetu“? A što ako sve ostane ovako – na distanci – sa Russia i Europa? Što ako se pronađu neki Rusi pametniji od ovoga koji im je dobro „stavio“ Put in …, a što u takvom scenariju?

Zar nije isto slati u rat u Hrvatsku sve osim Beograđana i Novosađana (od kojih pola pobjegoše baš kao i sad Rusi…) kao što Rusi šalju u Ukrajinu sve osim ljudstva Moskve i Sankt Peterburga? Do kad će takav genijalni represivni i nepravedni sustav trajati? Koji to pametnjaković misli da ovo može trajati?

Nije li isto zamrznuti imovinu koju su donijeli na zapad Putin i njegova spadala ili recimo dolare od Dodika iz te genijalne Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine? Uz pitanje kako su tu imovinu uspjeli uzeti od svojih i dovesti na zapad. Zašto ih njihovi ne optuže za krađu?

I sad hajmo diskutirati o savršenstvu onoga što Putin naziva „ruskim svijetom“. Kao trul im je zapad, a na zapad nose ono što su pokrali…, na zapadu školuju djecu i drže ukradene pare, i to im je zajedničko…fakat licemjerno..

Zapad je prevara – kaže Petr Akopov Putinov private mislilac, kaže i Peskov i Lavrov i Medvedev i sad bih mogao nabrajati do besvijesti koliko ima spadala i kvislinga ruske vlasti koja se na očigled vlastitog naroda „odnarodila“ od majčice Russia. Oteti je kapital postavila u zapadne banke i institucije, i to ide do prekretnice da Maria Zaharova službeno proglašava „zapad“ kradljivcima jer zapad želi zaplijeniti rusku imovinu upravo ovoj nabrojanoj skupini ljudi koji kleče pred „caroputinom“, a pokrali majčicu Russia, pokrali Srbija, pokrali Republika Srpska…, to je taj novi poredak? Ruski svet? Pa to već imamo, nema potrebe za topništvo….

On je stvorio sva ta spadala po zastarjelom obrascu KGB-a ili nečeg sličnog imena, ali svakako zaostalom u razvoju pa je sada sve zapelo u blatu ukrajinske Galicije i neredu plitkih misli istih tih spadala od ljudi. Ti ljudi u svojoj biti uopće ne postoje kao jedinke nego postoje kao mali šarafići, oprugice, polugice i dvorske lude nepostojećeg kralja…

Da ima i malo pameti u povijesnoj vremenskoj crti Hitlera su trebali primiti na likovnu akademiju iako je bio limitiran i možda bi to bila manja pogreška austrijskog sustava nego ova dosljednost koja nas je dovela do drugog svjetskog rata…

Možda bi sada trebalo reterirati i Putinu dati da bude glavni povjesničar na institutu Lomonosov…., ali sad je kasno sad treba reterirati puno kompliciranije i ma koliko koštalo ovaj svijet potrebno se ujediniti u očuvanju ove nesavršenosti koja se može rješavati samo i isključivo dogovorom pa makar trajalo i godinama jer vrijeme nam je jedino preostalo za sačuvati budućim generacijama…

Rusi su ipak veliki narod sa velikom kulturom i poviješću i ovaj besmisao ne bi trebala zaustavljati nikakva Amerika niti nikakvi pojedinačni lideri. To treba odraditi Russia. Za taj potez Russia će imati podršku cijeloga Svijeta jer je prioritet sačuvati Svijet. Do tada, strpljenja molim Svijete…

Zagreb senior expert advisor for media.