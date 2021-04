To je rečenica koju često i ekskluzivno koriste samo hadezeovci na pozicijama. Nije to njima ništa što bi se moglo smatrati uvredljivim.

To je mišljenje koje legitimno izgovara u Saboru, recimo, ugledna članica HDZ- a Grozdana Perić, Zadranka, ekonomistica na sljedećim pozicijama:

Visoko obrazovana, na značajnim pozicijama, u zrelim godinama, očito intelektualno svjesna i u dobrim odnosima s Plenkovićevom elitom stranke.

Ono što je ispod bilo kakvog obrazovanja, ispod bilo kakve stranačke pozicije, ispod bilo kakve intelektualne svijesti i svakako ispod nivoa kojim se diči Plenković jest jezična konstrukcija „Vi ne volite Hrvatsku“.

Kakav ste vi to čovjek koji „ne voli Hrvatsku“, a drznuli ste se i živite u njoj?

Znači li to da mrzite Hrvatsku, a volite možda Jugoslaviju? Ili to znači da niste pravi Hrvat? Znači li to da ne poštujete ljudske žrtve domovinskog rata? Znači li to da mislite nešto protiv branitelja? Imate „nešto protiv nas“, pravih Hrvata?

Izgovarajući sintagmu, gđo Perić „vi ne volite Hrvatsku“ upravo ste optužili nekoga za sve ove navedene činjenice i vjerojatno još neke dodatne, po želji…

Kad nekoga hoćete „na finjaka“ poslati u pičku materinu možete mu pristojno plasirati rečenicu „a da ti ispričam nešto o tvojoj majci i psu“? – i svatko će znati da ste ga htjeli besramno i namjerno povrijediti spominjući majku i psa.

Eto, dakle gospođo Perić sad bi trebalo pronaći više besramnika koji bi vama trebali u Saboru na vašu opasku „vi ne volite Hrvatsku“ odgovoriti „a da vam ja sad, zastupnice Perić, ispričam priču o vašoj majci i psu“?

Što biste tada mislili, kako biste odgovorili, bi li vam u tom slučaju bilo jasno da vas netko vrijeđa namjerno? Smatrali biste to uvredom ili ste vi, možda iznad toga? S visine biste se pravili „da ne razumijete“? Glumili biste gljivu?

Nema niti jednog razloga zbog kojeg bi bilo tko u Hrvatskoj imao pravo drugome reći „vi ne volite Hrvatsku“, a pogotovo to ne smije iz higijenskih razloga biti izgovoreno iz usta člana HDZ-a prema članovima drugih stranaka.

Jednostavno rečeno – to je uvreda, de facto.

Uvreda je govor mržnje. Vi ne volite Hrvatsku zato jer ste uzeli pravo arbitrirati.

Zato se može zaključiti da vi ne volite Hrvatsku – ako nije po vašem.

Vi volite ovu zemlju Hrvatsku samo ako je sve po vašem, a ako nije onda ćete otići…, možda u Njemačku, možda u Bosnu i Hercegovinu.., ili gdje, a, nećete?

De facto, kažem: „popušite hadezeovski geniji“!

Vi znate što to znači, ali, jebi ga, de jure to ne znači ništa drugo nego da ste pušači, da idete pušiti u krugu hadezeovaca, plus, kompliment da ste izuzetno nadareni, a o izborima vam ovisi volite li Hrvatsku. Vidjet ćemo koliko je volite na izborima…

Govor mržnje je širok pojam i nije nužno da se govore proste riječi….

Činjenično gledano ako kažem da netko, a vi ste mi u mislima, „nije kompetentan za obavljanje svih tih silnih dužnosti uslijed nedostatka osobnog kapaciteta i kvalitete obrazovanja kao i karaktera“ zapravo sam, tom nekome rekao da ne zna ništa, da je glup, neobrazovan i da je nemoralni kreten.

Bilo bi dobro kad bi hadezeovac (a zna se tko je to) koji je skovao ovu ko fol pristojnu sintagmu „vi ne volite Hrvatsku“ i „ubacio“ je u svakodnevnu upotrebu pročitao ovu porciju uvreda sročenu upravo za njihove „elitne sljedbeničke intelektualce“ s opaskom:

Nadležni sud – u toj našoj državi koju ljudi s pravom „ne vole“ kad ima ovakve intelektualce s polu proizvodne trake nepoznatih obrazovnih visokoškolskih ad hok ustanova – neće moći de jure dokazati da se takav govor može smatrati uvredom. Naš je sud samo de jure.

Za ovu uvredu zdravog razuma smo si, ipak, sami krivi. Vladajući su samo, de facto, iskoristili priliku. I još je koriste. Obilato. Bahato. Sitno. Bezobzirno.

Ali „lokalci“ (ovi HDZ šerifi koji „rade“ po lokalima) će sad na lokalne izbore. Izgubit će sve „gradske“ izbore, a možda dobiti poneke „seoske“.

Ovo je ipak govor grada, gradska špreha, a oni su slabašni na toj podlozi.