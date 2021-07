Zašto Hrvati neće da se cijepe?

Andrej Plenković, Tomo Medved, Davor Božinović i Vili Beroš – foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Imamo toliko doza cjepiva na raspolaganju da ćemo cijepiti sve koji to žele, ne treba vam ni zdravstveno. Tim riječima Andrej Plenković pozvao je građane da se cijepe i ponovio kako veći broj cijepljenih znači i manje teško bolesnih, pa podvukao i sezonu i još koješta. Iz guzice u glavu došlo je našem premijeru kako imamo cijepljenih najmanje 46,8 posto, a sa dvije doze 39 posto, što naravno nije dovoljno za famozni „imunitet krda“ kojem tako stremimo, ali ono što iz guzice u glavu nije došlo našem premijeru jest činjenica kako unatoč osiguranim dozama cjepiva – ljudi neće da se cijepe?

Znamo da je rizik zaraze veći kod onih koji nisu cijepljeni, na 44 necijepljene zaražene osobe jedna će sigurno preminuti, to su statistike, čista matematika, i naš se premijer s pravom pita koji je to i kakav porast broja idiotizma u Hrvata, posebno kada se ne cijepe kronični bolesnici i starije osobe? Cjepiva ima u izobilju, zavapio je premijer, i može se cijepiti bilo tko, te je ponovo u svom dosadnom stilu istaknuo kako je njegova Vlada učinila sve po pitanju očuvanja radnih mjesta, nabavke „alata“ kako on sada naziva cjepivo, te s neskrivenim ponosom istaknuo kako kod nas nije došlo do socijalnih nemira, socijalnih fraktura, tj. krize i nezaposlenosti. Teško više možemo govoriti o odgovornosti Vlade, kada govorimo o ljudima koji obole danas, a imali su mogućnost da se cijepe, o ljudima koji će na respirator.

Cijepiti se, dakle po Andreju Plenkoviću obaveza je i domoljubni čin, čak i oni koji nemaju status osigurane osobe, autobus Vilija Beroša rado će doći pred kućna vrata i uštrcati vakcinu. Epidemiološki je to opravdano, i odnosi se čak i na državljane koji nemaju status obveznog zdravstvenog osiguranja, strance ili sve hrvatske državljane izvan Hrvatske. Ako ste na ljetovanju u Crnoj Gori, eto vam Alemke Markotić na plažu sa vašom dozom vakcine. Iste ima u neograničenim količinama, i ona je osigurana svima. Svima koji se zateknu na našem teritoriju, čak i za strance imamo vakcine. U čemu je onda problem?

Zašto pobogu Hrvati neće da se cijepe?

Ne razumije Andrej Plenković tu misteriju, kao što je vjerujem ne razumije ni pola samih Hrvata. Najmanje Vili Beroš koji će na kraju Hrvatima nuditi besplatna ljetovanja u Makarskoj za dozu Pfizera. Problem je što Andrej Plenković i Vili Beroš ne razumiju Hrvate, a ne zašto Hrvati neće da se cijepe? Nije li mjesec dana prošlo od kada Andrej Plenković nije razumio Hrvate? Sjećate li se kako je lupao po mikrofonu novinara RTL-a i vikao na nas Hrvate što smo glasali za Tomislava Tomaševića, Ivicu Puljka? Kako vas nije stid, samo što nije zavapio na pravdi Boga naš premijer, a toliko nam je dao. Od potpora, osiguravši kako ono, izostanak socijalnih nemira, do već spomenute vakcine koju imamo hvala dragom Bogu da dijelimo i susjedima? Ne razumije Andrej Plenković tu misteriju koja se naziva Hrvat, ali ne razumije on ionako puno toga pa je red da mu objasnimo, posebno kada već sebe izostavlja iz jednadžbe „zašto se Hrvati ne cijepe“ i pere ruke kao Poncije Pilat.

Od kada nam je pandemije, Vlada Andreja Plenkovića svaku kritiku svog uspostavljenog Stožera proglašavala je činom nacionalne izdaje. Od kada nam je pandemije, Vlada Andreja Plenkovića upregla je sve medije pod svojom izravnom kontrolom da Nacionalni stožer civilne zaštite bude jedino i relevantno tijelo koje valja bespogovorno slušati. Od kada nam je pandemije, a ta se ista Hrvatima već popela navrh glave, Vlada Andreja Plenkovića uvela je ratnu retoriku i prijetnje, od kojih je najpoznatija bila ona ministra Beroša kako se u samo zdravstvo uvukla „peta kolona.“ Od kada nam je pandemije, nas se Hrvate zatvaralo, dok su pojedinci feštali po klubovima. Čak i uvaženi predsjednik svih Hrvata od Vardara do Triglava, Zoran Milanović.

Od kada nam je pandemije, mi Hrvati čas smo morali nositi maske, čas nismo. Od kada nam je pandemije, mi Hrvati imali smo dva izborna ciklusa, u kojima je Vlada Andreja Plenkovića pobijedila pandemiju mjesec dana prije svakih tih izbora. Od kada nam je pandemije shvatili smo, mi Hrvati, da je ministar Beroš osim kulta ličnosti, radio i kojekakve nepodopštine sa stranicama pandemije, pa je iznenada nestao sa stožernih medija dok aferu nisu prekrile nove afere kako to već u Hrvata i biva. Od kada nam je pandemije, Hrvati su shvatili da u samom ministarstvu zdravstva Vilija Beroša, dakle među liječnicima i medicinskim sestrama, je manje od 35 posto cijepljenih, što je naravno poražavajuće kako je istaknuo i sam Vili Beroš.

I što su tada Hrvati napravili? Kada je Hrvatima, a ne Andreju Plenkoviću došlo iz guzice u glavu?

Osim što su Hrvati masovno glasali za bilo koga tko nije u HDZ-u na lokalnim izborima, Hrvati su počeli i masovno otkazivati poslušnost u slijepom vjerovanju Vladina Stožera, te na koncu i Vlade same na čelu sa Andrejom Plenkovićem. Da nam danas, Andrej Plenković kaže, nama Hrvatima, da se dobro kupati u moru, da se rashladimo, mi Hrvati bi pohrlili u planine. Takvu otprilike vjeru Hrvati imaju u svog uvaženog premijera i u ono što on tvrdi. Kada nam kaže, nama Hrvatima da se moramo cijepiti, barem dvadeset posto Hrvata čisto iz inata odbilo bi istu tu vakcinu jer je on, Andrej Plenković osobno reklamira.

Nisam naravno antivakser, niti držim da je ta stvar sa cjepivima zajebancija, ali kada netko kome vjerujemo koliko lokalnom pijancu u birtiji, a to su postali i Andrej Plenković i Vili Beroš, nas pozove da se cijepimo, mi Hrvati ćemo ozbiljno razmisliti. Posebno kad se tetka medicinska sestra nije cijepila, a radi sa Covid bolesnicima već godinu dana, i posebno kada liječnici, dakle ljudi kojima je Vili Beroš nadređen to isto cjepivo odbijaju. Kada naš Poncije Pilat danas pere ruke i govori kako više nije do njegove Vlade ako se bilo tko razboli, vjerujte mi, upravo je do njega i do njegove Vlade zašto se Hrvati ne cijepe.

Uostalom, zbog istog razloga će i izgubiti na narednim parlamentarnim izborima. Jer nas jednostavno ne razumije. Niti zašto se ne cijepimo, niti zašto ne glasamo za njega. Problem je jedino u tome što će taj proces nerazumijevanja nas Hrvata i Andreja Plenkovića trajati još tri godine.