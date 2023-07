A od Gacka skupštinarima 100 hiljada za jednu sednicu

Foto: Direkt portal

Okvirno je toliko, na ime odborničkih dodataka i plata, aktuelni saziv SO Gacko za šest meseci koštao stanovnike ove opštine. Za to vreme radno su se sastali samo jednom, a paradno, što će reći na svečanoj sednici da podele priznanja zaslužnim, još jednom. Načelnik Ognjen Milinković kaže da Gacko u tome nije izuzetak i da uskoro očekuje zasedanje.

Da je skupštinska većina u Gacku nestabilna bilo je jasno svima kada na sednici većina tačaka nije usvojena, uključujući i Predlog rebalansa budžeta, zbog čega je načelnik Ognjen Milinković doveden u prilično delikatan položaj, jer je na nekim pozicijama budžet prekoračen u značajnom procentu.

Ipak, balans je povratio 4. marta, na prvom zasedanju u ovoj godini, a na kojem je usvojen budžet opštine. Tada se pominjalo da je na stabilnost većine uticala viša sila oličena u predsedniku SNSD-a, ali, naravno, sve je ostalo na nivou pretpostavke.

Na prvom mestu zakonska procedura

Ono što je činjenica jeste da se odbornici nakon toga nisu okupili nijednom da se pozabave konkretnim stvarima važnim za život opštine. Zasedali su kratko, krajem maja, na svečanoj sednici da odluče ko su dobitnici opštinskih priznanja za ovu godinu.

Od tada se nisu sabrali, mada je za pola godine trebalo da budu još najmanje tri redovne sednice.

Načelnik opštine Ognjen Milinković tvrdi da zbog odsustva skupštinskih zasedanja ništa nije morao da uradi mimo zakona “Stvorili su se neki uslovi koje smo morali da ispoštujemo. Naravno da je na prvom mestu zakonska procedura”, bio je kategoričan, ali je i ocenio da ova svojevrsna paraliza skupštinskog rada “relativno” utiče na život u opštini.

“Relativno utiče, naravno, zbog donošenja nekih odluka, sad za sad je neko stanje status kvo”, rekao je načelnik Gacka u izjavi za “Direkt” i dodao da se sednica Skupštine može očekivati uskoro.

Na naše pitanje da li je razlog za nerad lokalnog parlamenta nepouzdanost skupštinske većine, rekao je da je politička situacija složena i izrazio optimizam.

“U suštini možda (skupštinska većina) i nije problem. Videćemo u narednom periodu. Vi znate da imamo slučajeve u susednim opštinama da nije bilo Skupštine po pola godine. Ja ovde uskoro očekujem zasedanje”, tvrdi Milinković.

Mnogo nepravilnosti i kršenja zakona

Za Vukotu Govedaricu, nekadašnjeg odbornika u SO Gacko i trenutnog poslanika u NSRS postoji dosta razloga za podnošenje prekršajnih i krivičnih prijava protiv načelnika opštine.

Ističe da nema nikakve dileme da je u Gacku na sceni jedna politička kriza u lokalnom parlamentu koju su izazvali odbornici koji pripadaju aktuelnoj skupštinskoj većini, a koja se manifestuje praktično od početka mandata.

“Zakon je predvideo da se sednice moraju održavati najmanje jednom u 60 dana. I tu vidimo da se zakon ne poštuje. Međutim, zakon nije predvideo kaznu za takvo kršenje. Nije dobro što parlament ne radi svoj posao. Ovde je, uslovno rečeno, sreća to što je ovaj parlament usvojio budžet za ovu godinu. Ali nije dobro što se ostale odluke ne usvajaju.

Prošle godine je bila kriza po sredi pa lokalna skupština nije usvojila rebalans budžeta. To znači da je načelnik prekršio Zakon o budžetskom sistemu. Nije smeo da troši više sredstava nego što mu je to odobreno budžetom. Međutim, on ih je trošio računajući na rebalans i na taj način popeglao stvari koje nije isplanirao u budžetu”, pojašnjava Govedarica.

Šest plata za jedan dan rada

Odbornik Radoica Antunovića ocenjuje da situacija nije prihvatljiva ni sa moralne ni sa zakonske strane. Po njemu je za trenutnu situaciju odgovorno skupštinsko rukovodstvo, a načelnik je morao o ovome da se oglasi u javnosti.

“Skupštisko rukovodsvo – predsednik, sekretar i skupštinska većina su jedini odgovorni što do sada sednica nije zakazana. Morali su zakazati sednicu, po cenu da se neke tačke i ne usvoje. Ne znam koliko je moralno da ljudi prime šest plata za jedan dan rada u ovoj godini. To nema nigde na svetu.

Načelnikova odgovornost je bila u tome što nije javno istupio i rekao da li je uopšte pripremio materijale za skupštinu i poslao u skupštinsku proceduru. Ako jeste, trebao je javno da kaže da je sve pripremio i da ne zna zašto skupština ne zaseda i ne usvaja materijale. Nije normalno da se za pola godine održi samo jedna sednica, a trebale su, recimo, četiri ili pet. Ulazimo u letnji period gde verovatno neće biti sednica, ulazimo u predizbornu kampanju od oktobra, tako da se ja pitam hoćemo li u ovoj godini imati više ijednu sednicu”, mišljenja je ovaj odbornik opozicije.

Ističe da je prošle sedmice bio zakazan kolegijum koji prethodi svakom zasedanju, ali je potom otkazan bez obrazloženja. Ono što je nezvanično moglo da se čuje da je pre toga trebao da bude kolegijum skupštinske većine, ali da ni do njegovog održavanja nije došlo.

Izvršenje budžeta – kost u načelnikovom grlu

U međuvremenu je mnogo toga propušteno. Antunović kaže da su mu posebno dve tačke bile interesantne – izveštaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu i izveštaj o radu načelnika.

“Pošto nije bilo rebalansa, iz izveštaja o izvršenju budžeta ćemo videti kako je planiran budžet, a kako je potrošen. Tu će se tačno pokazati koliko je para potrošeno mimo plana. Ima i drugih tačaka od značaja za svakodnevni život naših sugrađana”.

Antunović podseća da su već trebali da idu sa predlogom rebalansa, ali naniže, jer će sigurno pad sredstava od indirektnih poreza biti manji za 15-20% u odnosu na planirano.

“Tako da je i to jedna od stvari koji su morali da pripremaju”, govori Antunović.

Da je bilo nepravilnosti i da će odgovorni u opštini Gacko, prvenstveno načelnik Milinković, snositi posledice mišljenja je i Vukota Govedarica. Rad lokalne samouprave u prošloj godini trenutno proverava Služba za reviziju javnog sektora.

“Da živimo u nekom odgovornom sistemu, budžetska inspekcija Ministarstva finansija bi odavno bila u opštini Gacko, izvršila svoj nadzor sa apsolutnim pravom da podnesu i prekršajne i krivične prijave načelniku opštine, odnosno načelniku za finansije koga mi nemamo. Eto, još jedna dosetka kako funkcioniše ovde sistem”, smatra on.

Govedarica kaže da mu nije poznato da postoji primer opštine koja nema načelnika za finansije.

“Kada Revizija napravi izveštaj, imaćemo presek stanja šta se to stvarno desilo u prošloj godini. Rebalansa nije bilo, budžetska komisija nije došla niti će doći, jer ona očito dolazi po političkoj liniji, prekršen je Zakon o budžetskom sistemu što sa sobom povlači i prekršajne i krivične prijave i ono što je svakako obaveza u ovoj godini, to je izveštaj o izvršenju budžeta za 2022. U ovakvom ambijentu on sigurno neće moći biti usvojen, a to za sobom povlači pomenute prijave koje će postati izuzetno argumentovane”,objašnjava Govedarica.

Ipak, čini se da načelnika Milinkovića to ne brine. Tvrdi da je sve rađeno po zakonu i odbacuje bilo kakvu pomisao da je prekršio zakon .

“Naravno da je na prvom mestu da se ispoštuje zakonska procedura i toga se držimo”, kategoričan je Milinković.

Direkt portal