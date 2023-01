Bileća: Pacijentu lijek isteklog roka trajanja, apoteci stečaj, a bivšoj direktorki novi posao

Foto: Direkt-portal

Pacijentu iz Bileće, kome je bio dijagnostifikovan karcinom pluća, u Javnoj zdravstvenoj ustanovi (JZU) “Apoteka” Bileća je u septembru 2019. godine izdat lijek “Durogesic”, isteklog roka trajanja. Datum važenja lijeka na kutiji je bio prepravljen sa 7. mjeseca 2019. na 7. mjesec 2020. godine. Lijek je izdala tadašnja direktorka JZU Apoteka Bileća Elizabeta Sekulić, koja je bila i članica Upravnog odbora Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske (FZO RS). Apoteci slijedi stečaj, a bivša direktorka je nedavno dobila posao u trebinjskoj filijali FZO RS i to na mjestu sa koga će, kako saznajemo, između ostalog, kontrolisati i ono zbog čega je i sama bila predmet kontrole.

Šta se dešavalo 2019. godine?

Pacijent kome je izdat lijek isteklog roka trajanja je nedugo nakon toga umro, a njegova ćerka Jelena Veselinović (Vujović) kaže za “Direkt” da porodica ni danas ne zna epilog cijelog slučaja, te da su detalje čuli od nas.

Lijek Durogesic se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i vrećici. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Ako je rok valjanosti flastera istekao, vratite ih u apoteku.

“Mi smo dobili recept za taj lijek u Domu zdravlja u Bileći. Prva dva puta kada smo lijepili flastere nismo primijetili taj rok, prosto nismo ni razmišljali o tome. Otac je imao izuzetno jake bolove tih dana. Kada smo treći put mijenjali flaster, pomagala nam je komšinica koja je bila medicinska sestra i tada smo vidjeli da je crnim markerom prepravljen datum. Na kutiji je bio jedan rok – prepravljen, a u kutiji drugi”, prisjeća se Veselinović.

Kaže da se zbog svega i danas osjeća loše i da joj prisjećanje na tu 2019. godinu teško pada. Smatra da je o ovome važno govoriti kako bi i drugi pacijenti obratili pažnju prilikom preuzimanja i kupovine lijekova.

“Ne mogu da opišem kako je strašno bilo gledati nekoga da se pati i znati da je neko svjesno prepravio datum i svjesno doveo nekoga do tako bolnog stanja. Ja ništa ne bih pokrenula da je slučajno istekao rok, svima se dešavaju greške, ali da neko svjesno prepravi datum važenja na bilo kom lijeku, to je strašno… Znam da je bila direktorka apoteke, ona je to izdala. Mi smo tada odnijeli taj lijek i odmah su nam dali zamjenski. Izvinili su nam se, ali mislim da tu nema prostora za izvinjenje. Moj otac je bio veliki borac protiv nepravde i da on sam prolazi kroz to, meni je to bilo strašno”, dodaje ona.

Kaže da je tih dana okrenula na desetine brojeva telefona da bi na kraju došla do jednog inspektora u Inspektoratu RS, koji je tražio da mu pošalje sve što imaju, što je Veselinović i uradila.

“Kasnije je on mene pozvao telefonom da me obavijesti da su sproveli te mjere, da će direktorku apoteke kazniti sumom novca i da će se pokrenuti postupak oduzimanja njene licence. Ja sam usmeno dobila taj podatak, jer me je lično pozvao inspektor da mi kaže da to nije zaboravljeno. On se meni tada izvinjavao što se to sve desilo. Imala sam utisak da su oni radili svoj posao”, navodi Veselinović i dodaje da je tek kasnije iz medija saznala da je taj inspektor nedugo nakon njihovog razgovora izvršio samoubistvo.

Sa 23.000 na 3.300 maraka

Iz Republičke uprave za inspekcijske poslove “Direktu” su potvrdili da su u oktobru 2019. godine u JZU “Apoteka” Bileća izvršili vanredni inspekcijski nadzor. Sekulić je tom prilikom inspekciji objasnila da u toku izdavanja spornog lijeka pacijentu S.V. nije primijetila nikakve korekcije na navedenom roku te je o tome saznala preko medija, nedjelju dana nakon izdavanja tog pakovanja lijeka. Pojašnjavaju da je stranka u apoteku vratila kutiju sa tri flastera koja nisu korištena zbog sumnje u njihovu ispravnost, dok su dva flastera bila već iskorištena.

“Magistra je stranci izdala novi lijek Durogesic, a vraćeni flasteri su izdvojeni u karantin za otpis… U trenutku kontrole, postupajući inspektor je pregledao i knjigu opojnih droga i konstatovao da dana 25.09.2019. godine magistra nije upisala izdati lijek DUROGESIC, te je 30.09.2019. godine izdala isti lijek na ime pacijenta M.M. i oba lijeka zavela u knjigu opojnih droga tog datuma”, stoji u odgovoru “Direktu”.

Zbog izdavanja lijeka isteklog roka trajanja inspektor je donio prekršajni nalog subjektu nadzora – apoteci, u iznosu od 20.000 maraka, te odgovornom licu u iznosu od 3.000 maraka.

Kažnjeni su nakon toga tražili sudsko odlučivanje, pa je Osnovni sud u Trebinju donio rješenje da se “Apoteka”, kao pravno lice, kazni iznosom od 3.000 maraka, a direktorka Elizabeta Sekulić novčanom kaznom od 300 maraka.

Nenadležno ministarstvo

Informacije smo tražili i od Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, međutim, oni su samo kratko rekli da naša pitanja nisu u njihovoj nadležnosti. No, kako “Direkt” saznaje, u oktobru 2019. godine ministar zdravlja Alen Šeranić je od Farmaceutske komore, Fonda zdravstvenog osiguranja RS, te Inspektorata zatražio nadležno postupanje u ovom slučaju.

U svom dopisu Šeranić je naveo da je upoznat sa time da je mr Elizabeta Sekulić pacijentu izdala lijek isteklog roka trajanja koji je bio prepravljen. Šeranić je dalje naveo da je ona drugi zamjenski lijek, na zahtjev pacijenta, izdala bez recepta.

“Nakon razmatranja navoda iz naznačenog obavještenja glavnog republičkog zdravstvenog inspektora ovo ministarstvo predlaže da u cilju unapređenja struke, zaštite farmaceutske etike, očuvanje dostojanstva profesije, a na prvom mjestu u cilju zaštite interesa pacijenta i podizanja kvaliteta zdravstvene zaštite postupite u skladu sa dostavljenim obavještenjem i preduzmete adekvatne mjere”, piše u Šeranićevom dopisu.

Farmaceutska komora opominje

Farmaceutska komora Republike Srpske je sporni slučaj zaključila 2020. godine. Kako su nam pojasnili, nadležnosti Komore su se odnosile na sprovođenje disciplinskog postupka nakon što su dobili zahtjev od Inspektorata i nadležnog ministarstva. Postupali su, uvjeravaju, u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

“U tom smislu, Komisija za etiku, deontologiju i stručni nadzor dala je svoje mišljenje o slučaju, a potom je Sud časti Farmaceutske komore izrekao disciplinsku mjeru opomene za činjenice koje su se mogle utvrditi u toku postupka”, naveli su u odgovoru za naš portal.

Nakon što smo zatražili mišljenje Komisije o tom slučaju te pojašnjenje koje su konkretne činjenice oni utvrdili, iz Farmaceutske komore nismo dobili odgovor. Upit smo slali još dva puta.

Novi posao u Fondu zdravstvenog osiguranja

Nakon prekršaja u u bilećkoj apoteci, Sekulić se na mjestu direktorke zadržala do marta 2021. godine, kada je, na lični zahtjev, razrješena te dužnosti. Tokom prošle, 2022. godine je dobila angažman u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, u trebinjskoj Filijali, na čijem je čelu Valerija Lakić.

Najprije je bila angažovana nekoliko mjeseci po ugovorima na određeno vrijeme, da bi u novembru FZO RS s njom zaključio ugovor o radu. Kako saznajemo, Sekulić je zaposlena na mjesto višeg stručnog saradnika – kontorlora troškova sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite. U praksi to bi moglo značiti da će ona sada, između ostalog, kontrolisati ono zbog čega je i sama bila predmet kontrole te prekršajno kažnjena.

U FZO RS smatraju da nije postojala nikakva prepreka za njeno zaposlenje, uprkos činjenicama koje su utvrdile nadležne institucije RS. Kako nezvanično saznajemo, zbog izdavanja lijeka bez ljekarskog recepta upravo je i FZO RS novčano kaznio Elizabetu Sekulić.

“FZO RS je zaključio ugovor o radu sa Elizabetom Sekulić, jer za to nije postojala nijedna prepreka. Između ostalog, protiv pomenute radnice se ne vodi krivični postupak, o čemu je dostavila dokaz, kao i dokaz da nije osuđivana”, naveli su u FZO RS.

Apoteka nije likvidna

Javna zdravstvena ustanova “Apoteka” Bileća, čiji je osnivač Skupština opštine Bileća, više nije likvidna, pa zbog toga ne obavlja svoju djelatnost, potvrđeno je “Direktu” u opštini Bileća. Okružnom privrednom sudu u Trebinju je već upućen prijedlog za pokretanje stečajnog postupka.

“Kada će biti pokrenut stečaj zavisi od Okružnog privrednog suda i saglasnosti Opštine, ukoliko sud utvrdi da su se stekli uslovi za stečaj. Prijedlog za pokretanje stečajnog postupka je upućen iz razloga platežne nesposobnosti, blokade računa i neizmirenih obaveza prema dobavljačima iz prethodnog perioda”, naveli su u svom dopisu iz Opštine Bileća, koji je u krajem novembra dostavljen našem portalu.

Izvještaj o radu ove JZU na sjednici održanoj 25. januara 2021. godine nije usvojen. Sekulić je tada pred odbornicima naglasila da dostavljeni izvještaj o radu nije potpun, te da je zahvaljujući odgovornom poslovanju uspjela da smanji dugove prema dobavljačima.

“Obaveze koje sam ja preuzela u prvoj polovini 2018. godine iznosile su skoro 200.000 KM, a najveći dio tih obaveze bile su obaveze prema dobavljačima. Samo obaveze prema jednom dobavljaču iz Sarajeva na dan 23.5.2018. iznosile su oko 133.000 KM. Zbog ove nezavidne situacije primarni fokus u poslovanju bio je da se smanji obaveza prema dobavljačima koji su sigurno bile velike za ovako jednu ustanovu. Za nepunu godinu poslovanja smo pomenuti dug uspjeli da smanjimo za oko 30 posto, odnosno za oko 50.000 maraka, a zahvaljujući odgovornom poslovanju, ostatak duga uspjeli smo reprogramirati na period od tri godine”, navela je tada Sekulić pred bilećkom skupštinom.

Ona za “Direkt” nije željela ništa da komentariše. U neformalnom telefonskom razgovoru poručila je da se ne želi vraćati na nešto što je “završeno i procesuirano” te da će nakon objave teksta dobro razmotriti i mogućnost tužbe.

Direkt-portal