Bitka za telekomunikacije: Tegeltijin kum iz afere “Potkivanje” hoće u Vijeće RAK-a

Pravu buru izazvao je prijedlog da u Vijeće RAK-a uđu Antonio Beus, za kojeg tvrde da je u sukobu interesa i da ima političke veze s HDZ-om, dok je za mnoge donedavno nepoznanica bila da je Vladimir Jurišić kum Milana Tegeltije koji je, također, na listi za Vijeće RAK-a. Upitna je podrška ovoj listi upravo zbog ovog dvojca jer se u Parlamentu BiH ne glasa za pojedince, nego za kompletnu listu

Poslanici iz Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na sjednici 25. maja trebali bi potvrditi imenovanje sedam članova Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije (RAK). Kako saznaje Fokus, upitna je podrška većine u Predstavničkom domu ovoj listi jer su na njoj sporna najmanje dva imena. Riječ je o imenima na pozicijama jedan i šest na listi, Antoniju Beusu i Vladimiru Jurišiću.

Piše: Semira DEGIRMENDŽIĆ

U vezi s imenovanjem Beusa, prema informacijama do kojih je došao Fokus, Udruženje distributera medijskih usluga (UDMU) već je na adrese 42 poslanika u Predstavničkom domu PSBiH uputilo protestno pismo.

U tom pismu iznesene su tvrdnje o tome da je Antonio Beus u sukobu interesa, da je povezan s HDZ-om i općenito da je konkurs proveden nezakonito.

POVJERLJIVI VLADO

U vezi s imenovanjem Vladimira Jurišića u Vijeće RAK-a još niko nije uputio nikakvo pismo, ali je, kako saznajemo, među poslanicima već prostrujala informacija da se Jurišić našao među sedam najboljih kandidata za imenovanje u Vijeće RAK-a, ponajviše zbog toga što je on kum Milana Tegeltije, bivšeg predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, sadašnjeg savjetnika člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika.

Jurišić je inače sekretar Osnovnog suda u Banjoj Luci, ali je poznat kao „kum Vlado“ iz korupcijske afere „Potkivanje“ ovjekovječene videosnimkom na kojem je zabilježeno da Milan Tegeltija govori Nerminu Aleševiću da je u društvu „kuma Vlade“ i da pred njim sve može govoriti. Neki mediji pisali su da je Tegeltija dok je bio na čelu Osnovnog suda u Banjoj Luci i zaposlio Jurišića u taj sud.

U Sudu BiH u vezi s aferom “Potkivanje” trenutno se sudi Marku Pandži i Nerminu Aleševiću, dok je Jurišić prošle sedmice svjedočio u ovom predmetu. Jurišić je spominjan i u porukama između Pandže i Aleševića kao “Vlado” koji je posredovao u organiziranju njihovog sastanka s Tegeltijom.

Naš izvor koji je želio ostati anoniman tvrdi da je “lansiranje” Tegeltijinog kuma na ovu poziciju završeno zahvaljujući tome što je na čelu parlamentarne komisije koja je provela konkursnu proceduru i sačinjavala listu koju je poslala Vijeću ministara BiH bio Nikola Špirić, delegat SNSD-a u Domu naroda PSBiH.

– Kumstvo s Tegeltijom je bila osnovna referenca da Jurišić, od 14 kandidata koliko ih je odabrala Komisija PSBiH na čelu s Nikolom Špirićem, uđe na listu sedam najbolje rangiranih kandidata i da se preko njega ostvaruju kako Špirićevi privatni interesi u pravosuđu od čijih istraga strahuje, a u kojem Jurišić ima značajan utjecaj, tako i ciljevi SNSD-a u RAK-u koji u toj instituciji već ima svog direktora. Iako Jurišić nije formalni član SNSD-a, zna se da je posrednik Milana Tegeltije u mnogim poslovima i njemu je to u ovakvim slučajevima prednost, ali upućeni znaju da će on ustvari, ako uđe u Vijeće, biti kao da ste „pustili lisicu da čuva kokošinjac“. Za veći dio javnosti nije poznato da je na sličan način Jurišić bio postavljen i za člana Nezavisnog odbora u bivšem sazivu ovog tijela gdje je provodio naloge svojih neformalnih šefova iz SNSD-a, naročito prilikom imenovanja policijskih čelnika agencija na državnom nivou – tvrdi naš sagovornik koji je dobro upućen u procedure kojima je prethodilo sačinjavanje rang-liste.

Misija RAK-a je reguliranje tržišta elektronskih komunikacija i audiovizuelnog sektora u BiH te upravljanje i nadzor nad frekvencijskim spektrom.

Vijeće RAK-a veoma je bitan organ jer bira direktora RAK-a kojeg kasnije potvrđuje Vijeće ministara, odlučuje o strateškim pitanjima u Agenciji kao što je usvajanje višemilionskog budžeta, usvaja kodeks rada i pravila za emitiranje i telekomunikacije i ima funkciju apelacionog tijela za odluke koje donosi generalni direktor. S obzirom na to da SNSD na čelu RAK-a već ima Draška Milinovića koji je uprkos svim kontroverzama koje se vežu za njega izabran prošle godine na čelo Agencije, što više članova u Vijeću RAK-a koji su na liniji djelovanja stranke Milorada Dodika omogućit će apsolutnu i maksimalnu kontrolu SNSD-a u oblasti regulacije rada telekomunikacija i medija u BiH.

Pokušali smo kontaktirati Vladimira Jurišića da odgovori na tvrdnje naših izvora i da nam pojasni koje su to njegove kompetencije koje su ga kvalificirale za listu najuspješnijih kandidata za članstvo u Vijeću RAK-a, no on nije odgovorio na naše upite.

PISMO PUNO OPTUŽBI

S druge strane, iz Udruženja distributera medijskih usluga (UDMU) u pismu upućenom parlamentarcima pojasnili su zbog čega Antonio Beus, kao predsjednik Udruge filmske industrije (UFI) iz Kiseljaka, ne može biti i član Vijeća RAK-a i zašto provedeni konkurs smatraju nezakonitim.

– Konkurs zanemaruje zakonsku obavezu utvrđivanja nepostojanja sukoba interesa u bilo kojem imenovanju i po sadržaju i proceduri nije u skladu sa uslovima iz Zakona o komunikacijama i Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima BiH. U konkretnom slučaju, postojanje konflikta interesa prvorangiranog na listi potencijalnih članova Vijeća RAK-a Antonija Beusa je očigledno jer je kandidat predsjednik Udruge filmske industrije iz Kiseljaka – UFI, koji od 2016. godine navodno zastupa autore i nosioce autorskih prava pred RAK-om. UFI je u sporu sa skoro svim kablovskim distributerima koji su korisnici dozvola RAK-a. Dakle, ne radi se o teoretskom sukobu interesa, već očiglednom sukobu interesa s obzirom da je kandidat ranije zahtijevao od Vijeća RAK-a da pokrene procedure oduzimanja dozvola svim operaterima na tržištu jer ne žele zaključiti ugovore s UFI-jem i jer je očigledno da bi, ukoliko postane član Vijeća RAK-a, donosio odluke koje se tiču ličnog interesa – navode u pismu iz UDMU-a koje je u posjedu Fokusa.

U pismu Udruženja distributera medijskih usluga parlamentarce upozoravaju i na navodni Beusov politički angažman koji je nespojiv s funkcijom u Vijeću RAK-a.

– Ni u vezi s ovim Komisija nije predvidjela adekvatne uvjete i propustila je ispitati uvjet političke neovisnosti za kandidaturu Vijeća RAK-a – navode između ostalog u pismu, aludirajući na članstvo Antonija Beusa u Pododjelu za medije i informiranje Hrvatskog narodnog sabora, a čijie su članice političke stranke među kojima je i HDZBiH.

Podsjećamo, Beus je prošle godine bio kandidat i za direktora RAK-a. Trenutno je na čelu i Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju koji je Vlada Federacije BiH imenovala u decembru prošle godine.

Na naš upit da se očituje o svim navodima koje je u vezi s njegovim potencijalnim imenovanjem u članstvo Vijeća RAK-a uputilo Udruženja distributera medijskih usluga, Beus je odgovorio da ne vidi ništa sporno u tome da postane član Vijeća RAK-a, te smatra da je upravo zbog svojih kompetencija na udaru UDMT-a.

– Činjenica je da ja u Upravnom odboru Udruge filmske industrije izvršavam samo naloge koje je donijela i utvrdila Skupština Udruge filmske industrije (koju čine autori i nositelji prava) kao kolektivna organizacija. Proceduru provođenja cijelog postupka imenovanja ne bih komentirao jer nisam upućen u tu vrstu problematike. No i nevezano za to, UFI je nevladina organizacija koja se ne finansira iz budžeta pa, bar koliko je meni poznato, pozicija u Upravnom odboru te organizacije nije smetnja za poziciju u Vijeću Agencije. Međutim, čak i ukoliko bi se utvrdilo da su moje pozicije inkompatibilne s članstvom u Vijeću RAK-a, postoji rok u kojem sam dužan da odstupim s funkcija koje trenutno obnašam. U slučaju mog imenovanja, vrijeme koje je pred nama će biti najbolji sudac mog angažmana, znanja i nepristrasnosti. Osobno iskustvo u kinematografiji, telekomunikacijama i zaštiti autorskih prava, koje traje više od 20 godina, čini me vrlo kompetentnim za mjesto za koje sam se kandidirao, a to je pravi razlog pritužbi od UDMU-a – tvrdi Beus za Fokus.

No, Beus nije propustio da u svom odgovoru kao kandidat za člana Vijeća RAK-a kritikuje i samu Regulatornu agenciju za komunikacije, te navodi da „grupacija UDMU (Telemach i vlasnički povezani operateri) već duži niz godina izbjegavaju plaćanje svojih zakonom određenih obveza i da je RAK, kao regulatorno tijelo, dozvolio dijelu operatera da obavljaju djelatnost, znajući da većina njih nije ispunila elementarni osnov za dobijanje dozvole za rad, a to je riješeno pitanje autorskih prava za audio-vizuelne (AV) – AV autorska djela koja reemitiraju“. Beus tvrdi i da RAK kablovskim operaterima „duži niz godina tolerira kršenje zabrane modificiranja signala/programa koji reemitiraju“.

Proceduru utvrđivanja liste kandidata provela je parlamentarna komisija na čijem čelu je, kao što smo naveli, bio Nikola Špirić (SNSD), član Kolegija Doma naroda PSBiH, a u Komisiji su bili i poslanici iz Predstavničkog doma PSBiH Borjana Krišto (HDZ) i Nermin Mandra (SDA), te Davorka Topić, Jovica Knežević i Sanjin Kodrić iz akademske zajednice u BiH.

Oni su listu s 14 imena uputili Vijeću ministara koje je s te liste odabralo sedam kandidata kao prijedlog koji su uputili Parlamentarnoj skupštini BiH na potvrđivanje.

Na listi koju je utvrdilo Vijeće ministara BiH, a na prijedlog Ad hoc komisije Parlamentarne skupštine BiH, osim Antonija Beusa i Vladimira Jurišića, još su: Vedran Škoro, Nasuf Hadžiahmetović, Vedran Buhovac, Elmir Huremović i Slobodan Bošković.

S obzirom na to da poslanici u Predstavničkom domu PSBiH ne glasaju pojedinačno za kandidate, nego za kompletnu listu koja je stigla iz Vijeća ministara BiH, ukoliko ta lista ne dobije podršku većine, nastavlja se sapunica sa izborom Vijeća RAK-a koje već godinama čeka na imenovanje novog saziva jer je aktuelnom mandat istekao još 2017. godine.

U svakom slučaju bit će zanimljivo pratiti raspravu i glasanje o ovoj tački dnevnog reda na sjednici Doma 25. maja ove godine, naročito kada su u pitanju poslanici SDA i DF-a.

Iako neke informacije govore o tome da je navodno troje ministara u Vijeću ministara iz SDA i DF-a podržalo listu za članove Vijeća RAK-a jer im nisu bili poznati detalji u vezi s Jurišićem i Beusom, druge pak govore da je i u ovom slučaju jednostavno ispoštovan koalicioni dogovor SDA-SNSD-HDZ kada su u pitanju imenovanja na važne pozicije kada ni jedni, ni drugi, ni treći ne diraju u svoje “svetinje”, odnosno funkcije koje i jesu njihov najveći izborni plijen koji godinama čvrsto drže.

Hoće li tako biti u ovom slučaju i hoće li se zažmiriti na primjedbe u vezi s ovim konkursom znat će se vrlo brzo.

