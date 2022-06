Bivšeg direktora „Parka“ istražuju zbog krivotvorene diplome i milionskog duga

Tužilaštvo KS otvorilo je istragu protiv Safeta Baltića zbog lažne diplome. Trenutno je zaposlen u Fondu Memorijala KS, a direktor KJKP „Park“ bio je do 2016, kada je napravio porezni dug od 2,6 miliona KM

Tužilaštvo Kantona Sarajevo otvorilo je istragu protiv Safeta Baltića, bivšeg direktora Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća (KJKP) „Park“, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo „krivotvorenje isprave“ iz člana 373. stav 2. Krivičnog zakona Federacije BiH, potvrđeno je iz ovog tužilaštva za Fokus.ba.

Glasnogovornik Tužilaštva Kantona Sarajevo Alem Hamzić istaknuo je da kada bude donesena tužilačka odluka u ovom predmetu, javnost će o tome biti blagovremeno informirana.

Baltić je trenutno zaposlen u Javnoj ustanovi „Fond Memorijala Kantona Sarajevo“. Prema informacijama koje smo dobili iz Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, koji je podnio izvještaj o krivičnom djelu, njega se tereti da je upravo prilikom prijema u radni odnos u JU „Fond Memorijala KS“ upotrijebio diplomu o završenom studiju za sticanje visoke spreme Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu – zanimanje ekonomist, navodno izdatu 20. januara 1988. godine, za koju je naknadnim provjerama utvrđeno da nije vjerodostojna.

Naime, Ured za borbu protiv korupcije je od Ekonomskog fakulteta u Sarajevu obaviješten da je uvidom u službenu evidenciju utvrđeno da se osoba Safet Baltić ne nalazi u službenim evidencijama ove visokoškolske ustanove.

Baltić je za direktora „Parka“, tada kao kadar BPS-a, imenovan 13. maja 2013. Nadzorni odbor ovog preduzeća smijenio ga je s pozicije direktora u junu 2016, nakon što Skupština preduzeća i Skupština Kantona Sarajevo prethodno nisu usvojile finansijski izvještaj „Parka“ za 2015. Tada je kao Baltićev nasljednik imenovan Alen Ramić (SBB).

Sedam mjeseci kasnije Općinski sud u Sarajevu, tačnije u martu 2017, donio je rješenje po kojem Baltićevu smjenu proglašava nezakonitom i stavlja je van funkcije. Sud u rješenju nalaže „Parku“ da Baltića vrati na posao i omogući mu obavljanje poslova direktora, i to do isteka mandata u maju. To, međutim, nije ispoštovano.

No, ovo nije sve što bi se Baltiću moglo staviti na teret. Naime, dok je bio direktor Parka, dakle u periodu od tri godine, ovo kantonalno preduzeće napravilo je dug za doprinose za obavezno penzijsko-invalidsko osiguranje u iznosu od čak 2,6 miliona KM. Preciznije, riječ je o iznosu od 2.672.796 KM.

Ovo su podaci koji su, na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama, Fokusu dostavljeni iz KJKP “Park”. Kako nam je predočeno, za vrijeme Baltića dodatno su stvoreni dugovi u vidu doprinosa za nezaposlenost, i to u iznosu od 83.309 KM.

Inače, KJKP “Park”, prema posljednjoj ažuriranoj rang-listi poreznih dužnika koju je Porezna uprava FBiH objavila zaključno s 31. martom ove godine, nalazi se na 37. mjestu s ukupnim poreznim dugovanjima od 8,2 miliona KM.

U novembru 2019. godine Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS tada na čelu sa Srđanom Mandićem (NS) ustanovilo je da dug „Parka“ po više osnova iznosi i do 13 miliona KM.

Ministarstvo je tada od Skupštine, Nadzornog odbora i menadžmenta tražilo da provede detaljnu istragu, odnosno izvrši dubinsku analizu poslovanja i izvijesti ga o osobama koje su dovele preduzeće u situaciju u kojoj se danas nalazi. Fokus.ba obratio se službenim putem Ministarstvu komunalne privrede i infrastukture na čijem čelu je danas Enver Hadžiahmetović (NiP) kako bi dobili informacije o nalazima dubinske analize poslovanja, no odgovor nismo dobili.

Isto tako, iz KJKP “Park“, na čijem čelu je danas direktor Adis Bešlić, kazali su nam da nemaju informaciju o navedenoj analizi. Tako se opravdano postavlja pitanje da li je ona uopće urađena, budući da za stvaranje dubioza Javnom preduzeću “Park” do danas niko nije odgovorao, uključujući i Baltića.

Aktuelni menadžment KJKP “Park” predočio je Fokusu informacije prema kojima je Ramić, kao nasljednik Baltića, vratio dio dugova, te za vrijeme njegovog mandata nije bilo novih po osnovu doprinosa za PIO i osiguranje od nezaposlenosti. Za preostali dio dugovanja, kako su naveli, zaključen je Sporazum o odgođenom plaćanju s Poreznom upravom FBiH.

Po tom osnovu je, kako nam je potvrđeno, imovina „Parka” stavljena pod hipoteku, što dodatno govori u kakvoj se situaciji nalazi ovo javno komunalno preduzeće. Fokus.ba imao je uvid u zemljišno-knjižne izvatke u kojima je vidljivo da se i upravna zgrada “Parka”, osim niza drugih nekretnina i parcela koje pripadaju ovom preduzeću, nalazi pod hipotekom dok se dugovanja ne izmire.

Treba naglasiti i da je uz sve to i Uprava za indirektno oporezivanje BiH utvrdila dugovanja za PDV, i to u iznosima od 26.012 KM i 34.583 KM za 2017. i 2018. godinu, i na to obračunala kamate od 31.070 KM. To je bilo za vrijeme Ramićevog mandata. U 2022, navode iz “Parka”, izmiren je dug za PDV.

Fokus.ba kontaktirao je Baltića kako bi o svemu čuo i njegov stav. Na naš upit o tome da je Tužilaštvo KS protiv njega otvorilo istragu zbog krivotvorene diplome, Baltić je rekao:

– Ništa vjerujte, ima tamo odvjetnik. Ne bih ja sada to komentarisao, molim vas.

Nakon što smo ga upitali da li je s ovom diplomom bio i direktor „Parka“, njegov odgovor je bio kratak: „Nemoj, molim te. Duga je to priča.“

Inače, Baltić je svojevremeno bio i predsjednik Skupštine GRAS-a, i to od 30. 1. 2013. do 24. 6. 2015. godine.

Prema izvještaju o realizaciji zaključaka Vlade KS te postupanje po prijavama nepravilnosti u KJKP „GRAS“, Ured za borbu protiv korupcije konstatirao je da je dug ovog javnog preduzeća, po osnovu direktnih poreza za period 2009-2016. godine, iznosio oko 199,3 miliona KM, a glavni dug u iznosu od 90,7 miliona KM (neizmirene obaveze). Uplate poreza i doprinosa pri isplati plaća nisu vršene u skladu sa Zakonom o doprinosima Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o porezu na dohodak, uplate poreza i doprinosa pri isplati plaće nisu vršene u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrijednost i Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost.

Istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) iz 2018. godine pokazalo je da u skupštinama sjede ljudi koje najčešće postavljaju političke stranke i na taj način kontrolišu rad preduzeća. Novinari CIN-a tada su razgovarali s 28 bivših i sadašnjih članova skupština i većina njih je priznala da su u političkim strankama.

Baltić je tada bio jedan od ispitanih dužnosnika, a on je za CIN ispričao kako je uz pomoć prijatelja iz svoje stranke došao u Skupštinu „GRAS-a“.

– Plaća li se to, pitam ga. Kaže plaća se negdje oko 400 maraka, ovako otprilike. Reko’ – taman, odlično – rata. Moram kredit da dignem – rekao je on. Nakon toga je ušao u skupštinu preduzeća i postao član BPS-a.

Safet Baltić bio je i jedan od svjedoka u predmetu „Amir Zukić i ostali”, koji se tiču zloupotreba pri zapošljavanju u javnim preduzećima. On je u tom predmetu spominjan kao osoba u lancu zapošljavanja za novac.

Naime, prema izvještaju BIRN-a sa suđenja, svjedok Spaho Muhović, kojem je Tužilaštvo dalo imunitet od krivičnog gonjenja govorio je o tome da je optuženom Safetu Bibiću dao 11.000 KM za zaposlenje sina u “Parku”. Tada je na čelu “Parka” bio Safet Baltić.

Odbrana mu je na tom ročištu predočila dio iskaza iz istrage u kojem je naveo da je za sinov posao tražio pomoć od Safeta Baltića, što je Muhović potvrdio, ali je pojasnio da tog čovjeka nikada nije vidio.

Baltić je tada kazao da je u toj firmi 2014. bilo zapošljavanja sezonskih radnika preko Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo i da je Armin Muhović, koliko se svjedok sjeća, bio raspoređen u Novom Gradu.

– Senad Trako (jedan od optuženih op.a.), kojeg poznajem, pitao me može li Muhović dobiti ugovor na neodređeno vrijeme. Odgovorio sam mu da ima zabrana od Vlade Kantona – rekao je Baltić i dodao da je mimo ovog slučaja bilo priča da je “neko za nekog dao pare”.

Kada je riječ o KJKP “Park”, treba naglasiti da je Tužilaštvo Kantona Sarajevo formiralo predmet broj: T09 KTAK 15761 20 zbog postojanja indicija o nezakonitom zapošljavanju pet osoba u tom javnom preduzeću, o čemu je u septembru 2020. pisao Fokus.

Zbog očiglednog postojanja indicija i sumnje da je v. d. direktora KJKP „Park“ (Edin Abdurahmanović) suprotno procedurama omogućio i odobrio zapošljavanje pet osoba u navedeno preduzeće, čime im je nezakonito omogućio sticanje svih prava iz radnog odnosa, Ured je tada o svemu obavijestio Kantonalno tužilaštvo. Na osnovu dostavljenih informacija, Tužilaštvo KS je formiralo predmet.

