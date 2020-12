DA LI SE NA KRUPAČKIM STIJENAMA ODLAŽE MEDICINSKI OTPAD: Stanovnici zabrinuti, odgovorni negiraju, policija otvorila istragu

Mještani Krupca i Vojkovića tvrde da se na lokalnoj deponiji odlaže medicinski otpad. Odgovorni negiraju i navode da se radi o političkim pričama. Ipak, istraga je otvorena…

Piše: Zinaida Đelilović

Policija Istočno Sarajevo pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo sprovodi istragu o slučaju deponije na području Općine Trnovo, na lokaciji Krupačke stijene, gdje se prema tvrdnjama mještana odlaže medicinski otpad, potvrđeno je za Žurnal.

DESET UZORAKA

“Inspekcija Grada Istočno Sarajevo uputila je dopis u vezi navedene deponije i u toku je preduzimanje svih neophodnih mjera i radnji u utvrđivanju činjenica. Nakon završene istrage javnost će biti blagovremeno informisana”, kažu u PU Istočno Sarajevo.

Ekološki inspektori su prečešljali deponiju u Krupačkim stijenama na području Trnova, a povodom informacije da firma Alba BiH d.o.o. tu odlaže medicinski otpad. Vizuelnim opažanjem nisu uočili ništa sumnjivo. Ipak, republički ekološki inspektor je naložio firmi JKP “Trnovo” d.o.o. Trnovo, koja gazduje ovom deponijom, da angažuju ovlaštenu osobu iz oblasti zaštite zaštitne sredine koja bi trebala metodom slučajnog uzorka izvršiti analizu otpada.

Aleksandar Golijanin, direktor JKP “Trnovo” d.o.o. Trnovo kaže da im je ova odluka inspektora saopćena usmeno, ali koliko mu je poznato, to napismeno još nisu dobili.

“Već smo kontaktirali ustanovu sa Pala koja se bavi s tim poslom i samo čekam rješenje da mi stigne i oni će biti angažovani da uzmu 10 uzoraka sa deponije. To smo mi i predložili inspektoru da bi mogli da dokažemo naše tvrdnje i da pokrenemo tužbe protiv onih koji su i pokrenuli priču o odlaganju medicinskog otpada”, izjavio je Golijanin za Žurnal.

Deponija u Krupačkim stijenama već godinama izražava zabrinutost mještana Krupca i Vojkovića, jer se nalazi u srcu prirode i samo je 15-ak kilometara udaljena od korita Željeznice. Oni su se još 2018. žalili ekološkoj inspekciji Grada Istočno Sarajevo, ali do danas nisu dobili odgovor.

Otkako se početkom godine pojavila informacija da se na ovoj lokaciji odlaže i medicinski otpad zabrinutost je još veća. S obzirom da nisu vidjeli drugi izlaz, mještani Krupca, Vojkovića, Grlice i Kijeva su krajem oktobra izašli na proteste.

Vladimir Lubura jedan je od zabrinutih mještana. Za Žurnal otkriva da on još od 2000. godine traži da se podnese krivična prijava za sva lica koja su rukovodila ovom deponijom.

Dodao je da raspolaže sa informacijom da se na ovu lokaciju iz Hercegovine dovlači medicinski otpad. Radi se o kamionima firme za uklanjanje otpada i reciklaže Alba BiH d.o.o.

“Tih kamiona dnevno dođe od 12 do 15. Oni ujutro ovdje budu oko šest sati sa prvim turama, pa dovoze otpad sve do jedan sat iza ponoći. Laž je da se samo dovozi klasično smeće i šut građevinski. Ako je sve ekološki čisto, kako to tvrdi direktor komunalnog koji kaže da se smeće odlaže po svim evropskim standarima, zašto onda ne pusti novinare da tamo uđu. Tražimo da deponija uđe u korist građana Istočnog Sarajeva i Trnova, jer ako se ovako nastavi za dvije godine nećemo imati gdje smeće odlagati”, tvrdi Lubura, koji nam je ustupio fotografije koje je napravio o deponiji.

On objašnjava da se u blizini deponije nalazi Željeznica i da u vrijeme kišnih dana sav otrov se sliva u korito rijeke.

“Sve to dođe u podzemne vode i tako se zagađuje pitka voda. Osam kilometara od deponije je i pumpa iz koje se crpi voda za grad Sarajevo”, naglašava naš sagovornik, dodavši da je najgore kada se otpad pali. Tada se crni dim nadvije nad cijelu kotlinu i od zagađenja ne smiju izaći iz kuća.

UMIJEŠALA SE POLITIKA

Vlasnik otpada Aleksandar Golijanin smatra da iza svega stoji politika. On kaže da je komunalna policija nezakonito zaustavljala kamione iz Federacije, da su im tražili ugovore.

“Kontaktirao sam načelnika komunalne policije i rekao mu da on nezakonito zaustavlja kamione, na šta nema pravo, jer su u tranzitu i da ću ga prijaviti policiji za prekoračenje ovlaštenja i zloupotrebu položaja. Na to mi je on odgovorio da samo izvršava naređenja načelnika Opštine Istočna Ilidža, da se strpim, da je to samo politički pred izbore i da će poslije sve biti uredu”, izjavio je Golijanin za Žurnal.

Istovremeno, kategorično tvrdi otkako je on direktor na toj deponiji nije bilo medicinskog otpada niti bilo kakvog drugog otpada koji je opasan za životnu sredinu, radnike i lokalno stanovništvo.

Golijanin pojašnjava da ima ugovor sa firmom Alba i da se radi o firmi koja kupi otpad po cijeloj BiH i ima ugovore sa svim deponijama koje su u tom momentu finansijski najpristupačnije.

– U Hercegovini je zatvorena deponija i trenutno smo im mi najpristupačniji, što ne znači da će tako biti za mjesec ili dva. Alba vozi otpad i u Zenicu. Pa, Breza dovozi sigurno 15 godina otpad kod nas, to je isto komunalni otpad Općine Breza. Nema tu ni medicinskog ni nekog industrijskog, kaže Golijanin, dodavši da mu je sa ovim pričama nanesena velika štete, te je najavio tužbe za klevetu.

U inspekciji Grada Istočno Sarajevo potvrdili su da je po dojavi građana, gradski ekološki inspektor na lice mjesta izlazio 21. oktobra. Deponija je pregledana i u tom momentu nisu zatekli vidljive ostatke medicinskog otpada.

– Sačinjen je zapisnik i izdato je rješenje za otklanjanje nepravilnosti koje se odnose na ispravku postojećeg ugovora i obaveza koji su definisani ugovorom sa firmom Alba BiH Mostar. Naknadno je po istom osnovu deponiju kontrolisao i republički ekološki inspektor koji je naložio da se izvrši uzorkovanje deponovanog materijala metodom slučajnog uzorka od ovlaštene organizacije, stoji u njihovom odgovoru.

Dokumentaciju o do sada provedenim aktivnostima predali su PU Istočno Sarajevo, na njihov zahtjev.

Iz Republičke uprave za inspekcijske poslove potvrdili su da su posljednji put na deponiju izlazili u novembru kada je i naloženo da se angažuje ovlaštena osoba radi uzimanja uzorka.

Na deponiju su izlazili i u julu kada su obavili kontrolu ispunjenosti uslova za upravljanje otpadom. Tada su utvrdili da je izrađen elaborat, studija izbora lokacije sa nastavkom eksploatacije deponije komunalnog otpada Krupačke stijene i idejni projekat sanacije, te da nije izrađen glavni projekat sanacije deponije Krupačke stijene.

– JKP Trnovo podnijelo je zahtjev za dobijanje rješenja za program mjera sa dinamikom prilagođavanja za rad neuređene deponije koji je odbacilo Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS kao nepotpun. S obzirom na utvrđene nepravilnosti,republički ekološki inspektor je naložio JKP Trnovo da izradi glavni projekat za sanaciju deponije s ciljem dobijanja rješenja za program mjera sa dinamikom prilagođavanja za rad neuređene postojeće gradske deponije, kažu u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove.

ODGOVOR DIREKTORA ALBE

Osim toga, JKP Trnovo tada je naloženo i da izvrši sve radnje s ciljem ispunjenosti tehničko-tehnoloških uslova za rad deponije čvrstog, komunalnog otpada kao što su postavljanje fiksne ograde, obezbjeđivanje prostora za mehanizaciju i odlaganje materijala za prekrivanje otpada, opremanje deponije potrebnim objektima i instalacijama.

U Republičkoj upravi za inspekcijske poslove kazali su nam da je preduzeće Alba d.o.o. predmet kontrole nadležne federalne/kantonalne inspekcije koja uvidom u dokumentaciju može utvrditi od kojih privrednih subjekata prikupljaju otpad i o kojoj vrsti otpada se radi.

Kako bi čuli i njihovu stranu priče kontaktirali smo direktora firme Alba BiH d.o.o. Vladu Jerkića. U pismenom odgovoru odgovorili su nam da oni “dovoze komunalni otpad od domaćinstava i poduzeća”.

– Podliježemo svim standardnim inspekcijama, gdje se potvrđuje ispravnost poslovanja i poštivanje pozitivnih propisa BiH. Prema našim saznanjima uvučeni smo u problematiku lokalnog predizbornog karaktera. Interesantno je, da je kod prvog očigledno naručenog teksta od 17 objavljenih slika samo jedna slika našeg vozila u prolazu pored benzinske pumpe a ostalih 16 slika sa vozilima od nekih drugih poduzeća, kažu u ovom preduzeću.

Dalje tvrde da je ALBA zvučno ime u cijeloj ovoj priči, te zaključuju da živimo u državi “gdje svako može bez bilo kakvih konsekvenci reći/napisati šta hoće. Mi moramo sa time trenutno živjeti”.

žurnal.info