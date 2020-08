Direktor Agencije za upravljanje oduzetom imovinom u jeku krize razvija vlastiti biznis

– Sve dozvole i saglasnosti za tu vilu za koju je neki dan bio tehnički prijem tražila je Jakićeva majka. Sigurno je da je Jakić finansijer vile. Provedena je procedura pretvorbe poljoprivrednog u građevinsko zemljište, izdata građevinska dozvola i urbanistička saglasnost i ja vjerujem da je služba sve uradila po zakonu. Ne dao Bog da su uradili šta mimo zakona. Ja tu ništa ne potpisujem, ali mogu reći da niti sam kad kafu popio s Jakićem niti želim niti je on ikad bio kod mene, a ni ja kod njega ni na tom imanju niti bilo gdje drugdje – ogradio se Marošević.

MAJKA PODNIJELA ZAHTJEVE, SVE PO ZAKONU

I dok se Jakić u nedavnom izvještaju o šestomjesečnom radu Agencije upućenom Vladi FBiH požalio da je Agencija zbog pandemije korona virusa morala privremeno zatvoriti Hotel “Emiran” i smanjiti broj radnika jer je, kako je naveo, kriza najviše pogodila turizam i ugostiteljstvo, za njegov privatni biznis nema krize. Kao novopečeni turistički djelatnik, čime je i u sukobu interesa jer je na čelu federalne agencije koja upravlja jednim ugostiteljskim objektom, Jakiću privatni biznis odlično ide. Uspjeli smo saznati da su svi kapaciteti u njegovoj privatnoj vili protekli mjesec, a i “do daljnjeg” popunjeni.

A koliko je za Jakića privatni izlet u turističku djelatnost profitabilan govori i podatak s Bookinga da za sedmodnevni boravak u njegovoj vili dvije osobe minimalno moraju uplatiti oko 4.000 KM!

Međutim, Jakićevo uplovljavanje u turističke vode, a koje je u Sarajevu poznato tek uskom krugu ljudi, prate teške optužbe za njegov dosadašnji javni rad obilježen brojnim aferama i pričama o malverzacijama. Magazin Žurnal ranije je pisao o Jakićevim malverzacijama, a kako to u BiH obično biva, on je krivičnu odgovornost uspio izbjeći zbog zastare?!

Naši izvori tvrde da Jakić koristi opremu iz Hotela “Emiran” za svoju vilu, te da su radnici Hotela “Emiran” obavljali poslove čišćenja ili presvlačenja posteljine u njegovoj vili, a koja se navodno pere i pegla u vešeraju Hotela „Emiran“.

Teške su optužbe i na Jakićev račun da goste koji žele odsjesti u “Emiranu” on svojim kanalima usmjerava u svoju vilu!

Poslali smo Jakiću pisani upit da se očituje o ovim navodima, a njegov odgovor još čekamo.

Do ovih saznanja Fokus je došao nakon što smo mjesecima istraživali način na koji Agencija za upravljanje oduzetom imovinom gazduje u poslovnim subjektima oduzetim u sudskim postupcima. Naime, ova agencija postoji već petu godinu i među glavnim ciljevima njenog osnivanja bilo je i to da se što bolje po državu i društvo, te na transparentan način, iskoristi imovina stečena krivičnim djelima i privremeno ili trajno oduzeta u sudskim postupcima.

Naše istraživanje pokazalo je da to nije baš tako bilo u praksi. Prije svega to pokazuju primjeri Hotela “Emiran” u sarajevskom naselju Nedžarići i Umax benzinskoj pumpi u Vogošći. Agencija ovim firmama i novcem koji se u njima obrće upravlja već tri i po godine.

Ove dvije firme dio su sad već bivše imovine Emira Šarića i Hasiba Bjelića ukupno vrijedne oko 14 miliona maraka, a koja je 7. augusta presudom Vrhovnog suda FBiH i pravosnažno oduzeta Šariću i Bjeliću i s tom presudom prelazi u trajno vlasništvo FBIH.

PRVO SVOJ PA TUĐI BIZNIS

Međutim, nejasno je koliko će novca mimo ove imovine koja će se knjižiti na FBiH biti uplaćeno u budžet FBiH od poslovanja hotela i benzinske pumpe koji je trebao biti akumuliran prethodne tri i po godine.

Za tri i po godine Agencija ni jednom u svojim izvještajima nije izvijestila Vladu FBiH, odnosno Parlament FBiH, o tačnom iznosu prometa i dobiti u tim firmama.

Agencija na Fokusov upit nije htjela odgovoriti na ovo pitanje, koje smo im slali u dva navrata. Tek su nas uputili na direktore tih preduzeća koji, pak, nisu odgovarali na telefonske pozive, a Harun Gogić, direktor u “Emiranu”, nije odgovorio na naš upit poslan na službeni e-mail.

Pitali smo u Federalnom ministarstvu finansija da li su oni upoznati koliko je novca zarađeno u firmama koje su povjerene Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom, kao i da li su upoznati s uporednim podacima o prometu i dobiti u tim firmama prije i nakon što je upravljanje nad njima preuzela Agencija. Odgovor iz kabineta ministrice finansija Jelke Milićević je, najblaže rečeno, skandalozan.

– Federalno ministarstvo ne raspolaže podacima o prihodima u navedenim pravnim subjektima. Trebate se obratiti Agenciji za upravljanje oduzetom imovinom koji bi trebali raspolagati ovim podacima – naveli su za Fokus iz Federalnog ministarstva finansija.

Jednako važno pitanje koje smo, također, uputili ministrici Milićević koja je i komandantica Federalnog štaba Civilne zaštite jeste da li je ikada u obzir uzeto razmatranje mogućnosti da primjerice Hotel “Emiran” kad već nije radio nije iskorišten kao izolatorij, nego su iz studentskih domova Bjelave i Nedžarići faktički istjerivani studenti, a ovaj hotel je zjapio prazan. Odgovor na ovo pitanje nismo dobili.

Ranije smo slali upit o prihodima i dobiti hotela i pumpe kao i pitanje o tome ko kontrolira rad Agencije Uredu Vlade FBiH za odnose s javnošću. Oni su nam u aprilu odgovorili da su naš upit proslijedili Federalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Do danas iz FUZIP-a nismo dobili nikakav odgovor.

I pored pokušaja da se sakrije promet i dobit u “Emiranu” i pumpi Umax group Fokus je zahvaljujući podacima analitičkog partnera LRC-a došao do finansijskih pokazatelja iz kojih je vidljivo da je promet Umax group u zadnjoj godini bio čak oko sedam i po miliona KM, a u Hotela „Emiran“ oko 25.000 KM.

KOLIKI JE PROMET PUMPE I HOTELA

Također, u arhivi vijesti na veb-stranici Vlade FBiH pronašli smo vijest o obilježavanju četvrte godišnjice rada Agencije 2019. godine. Tada je, naime, pomoćnica direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom Nerma Bavčić, između ostalog, kazala:

– Agencija trenutno upravlja privrednim društvima Emiran d.o.o. Emiran Studentski dom – Univerzitetski hotel d.o.o. i Umax Group d.o.o. Ukupan godišnji promet koji su ta privredna društva ostvarila u 2018. godini je 3.500.855 KM – rekla je Bavčić.

To je bio jedini put da je negdje javno izrečen iznos godišnjeg prometa u privrednim društvima koja su oduzeta nekadašnjim vlasnicima.

Međutim, kako su se ti milioni trošili niko ne zna jer, kako je za Fokus potvrdio Dževad Nekić, generalni revizor u Uredu za reviziju institucija FBiH, u proteklih pet godina koliko postoji Agencija nikada nije vršena finansijska revizija njihovog poslovanja. No, Nekić je nakon određenih provjera za Fokus najavio da će zbog specifičnosti rada ove agencije koja upravlja višemilionskom imovinom Ured raditi reviziju i te institucije.

– Uvidom u opis poslova Agencije i zbog toga što ona iako nema u odnosu na druge institucije tako veliki budžet, ali upravlja imovinom vrijednom nekoliko miliona maraka Ured će nastojati da je u što kraćem roku stavi na listu prioriteta za reviziju jer je to od javnog interesa i javnost je zainteresirana za to kako se upravlja tom imovinom – kazao je Nekić za Fokus.

Da će federalni revizori, ukoliko se uistinu odluče na reviziju poslovanja Agencije uz obuhvatanje privrednih društava kojima je upravljala Agencija, imati itekako posla, naročito ako se budu bavili ukupnim periodom tog upravljanja, dokazuju i tvrdnje naših izvora, među kojima ima i bivših radnika, a koji pozivaju da se ispita poslovanje Hotela “Emiran”.

ZA DVIJE GODINE PET DIREKTORA

-To je hotel s četiri zvjezdice, nalazi se na odličnoj lokaciji, ima oko 130 soba, jedan dio hotela je bio za studente koji su tu boravili oko devet mjeseci godišnje i s obzirom da ih je bilo uvijek oko 50, a nekad i više, a plaćali su samo za smještaj između 400 i 500 KM, znači da je samo od njih godišnje bilo oko 200.000 KM prometa. A i ostale sobe su bile skoro uvijek popunjenje i dobro se radilo. Agencija nije znala naći prave menadžere da vode hotel i oni su krivi što nisu znali rukovoditi hotelom, jer su samo gledali da od dobiti namjeste posao nekome. Bez potrebe su mijenjane neke stvari u hotelu poput jastuka ili nekih cijevi i namještaja. Za dvije godine najmanje pet direktora je promijenjeno u hotelu. Ukinuli su mesdžid i kapelicu zbog kojih se veliki broj turista vjerski opredijeljen odlučivao za “Emiran”. Pouzdano znam da je na računu hotela kada je Emir Šarić uhapšen bilo oko 400.000 KM, a nama su poslije iz Agencije govorili da smo u dubiozi. Sve to treba provjeriti i istražiti – tvrdi jedan od sagovornika.

Agencija je prošle godine javno objavila da je naziv Hotela “Emiran” promijenila u “Walter”. Naši sagovornici tvrde da Agencija to nije smjela učiniti jer u to vrijeme još nije bila pravosnažna presuda o oduzimanju imovine Šariću. Uz to, navodno je samo postavljanje reklame s novim imenom na hotel koštalo 20.000 KM, a realna cijena je, tvrde naši izvori, oko 2.000 KM!

Da je i u vezi s promjenom imena nešto u najmanju ruku sumnjivo, potvrđuje i odgovor na naš upit u vezi s Hotelom “Walter” Poreznoj upravi FBiH.

– U Registru poreznih obveznika Porezne uprave Federacije BiH nije registriran porezni obveznik Hotel „Walter“ – naveli su iz Porezne uprave FBiH za Fokus.

Nakon ovakvog odgovora jasno je da je i prije nego je ovaj hotel pravosnažno oduzet pravljen „račun bez krčmara“ i da neko treba provjeriti šta je Agencija radila.

Naši sagovornici tvrde da je, ustvari, sve što je rađeno na štetu i hotela i pumpe rađeno kako bi im se oborila vrijednost i kako će vjerovatno ubrzo za budzašto i ispod stvarne vrijednosti uslijediti prodaja ovih hotela nekom članu vladajuće kaste.

Po zakonu direktor Agencije ne smije biti osoba u organima neke političke stranke. Međutim, Vinko Jakić se ne bi nalazio tu gdje jeste da nema politike.

U martu je raspisan konkurs za izbor direktora Agencije, a njegovi rezultati još nisu poznati. U septembru će biti godina kako je Jakić v.d. direktora, iako je tada imenovan na period od tri mjeseca. Prije njega na funkciji čelnika Agencije bio je Kenan Kapo koji je tu poziciju naprasno napustio prošle godine.

POZIV OD PREDSJEDNIKA HSP-A

Načelnik Općine Vareš Zdravko Marošević, u želji da pojasni da ne želi imati nikakve veze s Jakićem, kazao je da ga je nedavno iz Mostara pozvao predsjednik HSP-a BiH Nikola Raguž u vezi s eventualnom koalicijom i listama za predstojeće lokalne izbore.

– Nisam znao ko mu predstavlja HSP u Varešu, jer vidim da je prijavio listu, onda mi je on rekao da je to gospodin Vinko Jakić – kazao je Marošević, dodavši da on ne bi išao ni u kakvu koaliciju u kojoj je Jakić.

Podsjećamo, Jakić je dugo bio kadar HSP-a, ali je u maju 2016. godine izbačen iz stranke zbog teških povreda Statuta, sramoćenja i lihvarenja stranke.

