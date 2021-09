DRAŠKO STANIVUKOVIĆ O MEDIJIMA: Pišite, istražujte, pitajte… ali ne o meni

foto: Žurnal

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković koristi brojne javne istupe ali i privatne posjete da blati medije koji kritički prate njegov rad. Na redu je Žurnal i naša novinarka Žana Gauk. Pritom, poput Milorada Dodika, etiketira novinare, stavljajući im metu na čelo

Piše: B. Mrkić-Radević

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković 3. maja ove godine čestitao je Svjetski dan slobode medija. Hvalio je medije govoreći o njihovoj važnoj ulozi, te koliko je značajno da javnost ima tačne informacije.

Zahvalio je medijskim radnicima što uprkos svim izazovima „ostaju profesionalci, istrajni, pitaju, istražuju i izvještavaju“:

Sloboda medija i govora su temelj demokratije i toga svi trebamo biti svjesni svaki dan, a ne samo 3. maja – saopšteno je iz Uprave grada Banjaluka.

Tako je možda i mislio sve dok mediji nisu počeli istraživati njegov rad i upravljanje javnom institucijom i javnim novcem.

Onog trenutka kada su počeli pisati o nečemu što se njemu ne dopada, počeo ih je etiketirati, vrijeđati, a novinare prozivati imenom i prezimenom stavljajući im metu na čelu.

Takav je slučaj i sa javnim istupima u kojima opetovano kritikuje pisanje Žurnala o radu Gradske uprave Banjaluka, a našu novinarku Žanu Gauk javno proziva jer u svojim tekstovima pita gdje odlazi javni novac.

Pisali smo već o tome da je na nekoliko pres konferencija zloupotrijebio svoju javnu funkciju obračunavajući se sa nepodobnim medijima, ne libeći se ni uvreda, a sve bez konkretnih odgovora na postavljena pitanja.

Kada kaže „demantujem Žurnal“ i „to je laž“, Stanivuković ne iznosi argumente kojima demantuje naše pisanje. Podsjećamo da je na pitanja o ugovoru sa građevinskim preduzećem Krajina umjesto odgovora ponudio floskule:

“Piše ‘Nastavljena praksa SNSD gradonačelnika: Stanivuković poklonio Đuriću milion KM’. To piše Žurnal. Pa gdje je taj Žurnal, evo da je to sad javno demantujem?! Potpisan je taj neki loš ugovor i mi sagledavamo situaciju”.

UVREDA UMJESTO ODGOVORA

Umjesto odgovora, dakle, na nepravilnosti koje smo već detaljno pobrojali u našim tekstovima, Stanivuković nudi uvrede. Žurnal nije prvi ni jedini medij na čije se zahtjeve za slobodan pristup informacijama gradonačelnik oglušio. Sličan problem imale su i kolege iz Capitala, ali i drugih medija. Siniša Vukelić, član UO Udruženja BH novinari i urednik poslovnog portala Capital, svjedoči o takvoj praksi, a kaže da su se na to žalile i kolege iz drugih medija.

Nakon istupa na pres konferencijama u kojima vrijeđa Žurnal i imenom i prezimenom proziva našu novinarku, gradonačelnik bi se prvo trebao izviniti našoj redakciji i novinarki Žani Gauk, kao i drugim medijima, smatra Vukelić:

– Žurnal je posljednji u nizu. Umjesto da gradonačelnik ili njegova služba odgovore na pitanja, on ih vrijeđa na stranačkim skupovima ili ličnim predstavljanjima po raznim mjestima u i oko Banjaluke. Gradonačelnik Stanivuković treba da se pridržava Zakona o slobodi pristupa informacijama, zakona o medijima, transparentnosti vlasti i Gradske uprave, upravo onako kako je najavljivao tokom kampanje i često se hvalio. Da počne da radi svoj posao u Banjaluci, kako je obećavao, a prije svega da ga učini transparentnim – kaže Vukelić za Žurnal.

Stanivukovićev odnos prema medijima naziva osornim:

– Dakle, on djeluje po principu – ako vam se ne sviđa kako neko piše o vama, vi se ostrvite na njega i počnete da ga diskvalifikujete uvredama. Medijska zajednica očekuje od gradonačelnika da se prema medijima i novinarima odnosi sa dužnom pažnjom i poštovanjem. Ukoliko smatra da je neki medij prekršio zakon ili iznio neprimjerene činjenice postoje zakonska rješenja kako se to rješava ali to sigurno nije da ga pokušavate blatiti, vrijeđati ili neargumentovano pokušate demantovati samo zato što vam se neke činjenice navedene u tekstu ne sviđaju.

Posebno je problematično to što Stanivuković prilikom javnih istupa na konferencijama ili obilazaka koji nisu medijski ispraćeni, novinare etiketira navodeći njihov puni identitet. Vukelić podsjeća na istraživanje Udruženja BH novinari, u kojem se navodi da svaki četvrti građanin smatra kako je u redu „ponekad udariti novinara“. To je do sada bilo zbog Milorada Dodika, a moglo bi biti i zbog gradonačelnika Stanivukovića ukoliko se nastavi tako ponašati:

– Ukoliko u javnom istupu prozivate nekog novinara zato što je pisao kako upravljate javnom institucijom – to je stavljanje mete na čelo kojom poručujete svim svojim simpatizerima i građanima da je ta osoba, baš sa tim imenom i prezimenom, pisala nešto o vama što se vama ne sviđa. Vi, koji imate hiljade svojih sljedbenika ili glasača, maltene poručujete: „To je ona, ona je kriva jer se ružno piše o meni“, i neko od njih može sebi uzeti za pravo, da bi se dodvorio svom šefu ili idolu, da počini čak i fizički napad ili počne širiti bljuvotine po društvenim mrežama. To je vrlo neodgovorno, bahato, drsko i bezobrazno. Tako se ne radi, tako se ne vodi javna insitucija, ovaj grad u budućnosti, tako se ne ponaša prema novinarima i prema medijima. Vi usmjeravate bijes pristalica, gomile, na osobu koja se usudila da piše nešto što se vama ne dopada.

Vukelić upozorava da postoje zakonski alati koji se mogu koristiti – demantij, žalbe Vijeću za štampu, RAK-u, pa čak i tužbe. Ali javni zvaničnici po svim evropskim konvencijama moraju imati povećan stepen tolerancije na pisanja medija o njihovom radu.

Žurnal je ranije, zbog uskraćivanja informacija, uputio žalbu Instituciji ombudsmena u BiH, i očekujemo njihov odgovor. Ukoliko taj put ne rezultira konačnim dobijanjem uskraćenih informacija, pravni tim Centra za razvoj medija i analize (CRMA) i magazina Žurnal pokrenut će tužbu zbog šutnje administracije pred nadležnim institucijama u Banjaluci.

Zvaničnici konačno moraju shvatiti da su stvari obrnute od onih kakvim ih oni doživljavaju: građani i javne ustanove nisu tu zbog njih i dužni su da polažu detaljne izvještaje o svom radu.

